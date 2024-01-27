  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Азии 2024
Стадион: .
Катар
FIFA #58
 
Позже
Палестина
FIFA #99
Прогнозы 42
Катар 97.6% (41)
X 0% (0)
Палестина 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Катар
Ничья
Палестина
7.60
4.41
7.68
Все Коэффициенты

История личных встреч

Катар
Палестина

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
3:0
ММ
1:0
FAFFC
1:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
0

Бомбардиры внутри турнира

Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афиф Акрам 3 1
Али Алмоез 1 0.33
Аль-Хайдос Хассан 1 0.33
Ваад Мохаммед 0 0
Палестина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 2 0.67
Сеям Тамер 1 0.33
Кунбар Заид 1 0.33
Аль-Батат Мусаб 0 0

Карточки

Катар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ро-Ро Педро Мигел 2 0
Фати Ахмед 1 0
Алаэльдин Ахмед 1 0
Аль-Рави Бассам 1 0
Мазид Халид Мунир 1 0
Ваад Мохаммед 1 0
Аль-Ганехи Ахмед 1 0
Палестина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ябер Атас 1 0
Сеям Тамер 1 0
Терманини Мишель 1 0
Салдана Камило 1 0
Салех Мохаммед II 1 0
Халил Мохаммед 1 0
Кунбар Заид 1 0

Результаты матчей

Катар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Палестина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Катар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Палестина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Катар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Палестина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Катар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Катар - Китай 1:0 Таджикистан - Катар 0:1 Катар - Ливан 3:0 Катар - Иордания 1:2
Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1 Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Катар - Кения 1:2 Панама - Катар 4:0 Мексика - Катар 0:1 Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2 Ирак - Катар 2:1 Катар - ОАЭ 1:1 Катар - Бахрейн 1:2
Палестина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гонконг - Палестина 0:3 Палестина - ОАЭ 1:1 Иран - Палестина 4:1 Саудовская Аравия - Палестина 0:0
Палестина - Узбекистан 0:1 Палестина - Австралия 0:1 Ливан - Палестина 0:0 Вьетнам - Палестина 2:0 Оман - Палестина 2:1 Китай - Палестина 2:0 Индонезия - Палестина 0:0 Палестина - Филиппины 4:0 Йемен - Палестина 0:5 Палестина - Монголия 1:0 Иордания - Палестина 5:1 Палестина - Саудовская Аравия 1:1 Марокко - Палестина 4:0 Палестина - Бангладеш 2:0 Кыргызстан - Палестина 1:0 Палестина - Коморские острова 5:1

Результаты матчей

Катар
Палестина

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Катар
Палестина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
1/8 финала
Австралия
Индонезия
Таджикистан
ОАЭ
Ирак
Иордания
Катар
Палестина
Узбекистан
Таиланд
Саудовская Аравия
Южная Корея
Бахрейн
Япония
Иран
Сирия
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 5
Катар Афиф Акрам 3 (1)
Япония Уэда Аясэ 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Южная Корея Кан-Ин Ли 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Иран Канаани Хоссейн 2
Таиланд Бунматхан Тхиратхон 2
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Катар - Палестина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 января 2024, осталось 2 дня 8 часов 29 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится победой Палестина.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.48. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.48 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 42
    Катар 97.6% (41)
    X 0% (0)
    Палестина 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Катар
    Ничья
    Палестина
    7.60
    4.41
    7.68
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Катар - Палестина онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Катар - Палестина

    Исход игры
    Катар
    97.7% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Палестина
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (15)
    Меньше
    61.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    38.46% (15)
    Нет
    61.54% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Катар
    30.2% (13)
    2:1 Катар
    27.9% (12)
    2:0 Катар
    25.6% (11)
    3:1 Катар
    7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Катар
    Палестина
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный