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  4. Кубок 2023-2024
ПАОК
5:0
Конец матча
Пансерраикос
0'
1:0
20' Гол
Цимас Стефанос
2:0
26' Гол
Живкович Андрия
68' Желтая карточка
Stavros Petravrakis
3:0
82' Гол
Рикардо Андре
4:0
85' Гол
Брэндон Льямас
5:0
90' Гол
Константелиас Янис
90'+3
18
Живкович
Живко
23
Састре
Хуан
3
Несберг
Иван
5
Михаилидис
Яннис
55
Луиш
Рафаэл
6
Циггарас
Теохарис
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
88
Антонио
Маркос
7
Константелиас
Янис
95
Цимас
Стефанос
13
Кацикас
Панайотис
27
Данкерлёй
Дамил
25
Гоцаманидис
Николаос
3
Stavros
Petravrakis
2
Пилеас
Костас
69
Maximiliano
Moreira
6
Angelos
Ikonomou
23
Marios
Sofianos
21
Мургос
Саввас
17
Alexandros
Maskanakis
14
Алексич
Коста
ПАОК
Пансерраикос

История личных встреч

ПАОК
Пансерраикос

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
0:4
С
5:0
ТМК
1:1
С
1:1
С
3:2
К
0:2
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

3.25
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 2 0.5
Константелиас Янис 2 0.5
Шваб Штефан 2 (1) 0.5
Састре Хуан 1 0.25
Антонио Маркос 1 0.25
Брэндон Льямас 1 0.25
Несберг Иван 1 0.25
Рикардо Андре 1 0.25
Цимас Стефанос 1 0.25
Луиш Рафаэл 0 0
Михаилидис Яннис 0 0
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Коста 3 0.5
Alexandros Maskanakis 2 0.33
Mathias Tomas 1 0.17
Marios Sofianos 1 0.17
Машарипов Джалолиддин 0 0
Хадзистравос Зисис 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шваб Штефан 1 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делияннидис Панайотис 1 0
Stavros Petravrakis 1 0
Пилеас Костас 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Алексич Коста 1 0
Гоцаманидис Николаос 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пансерраикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ПАОК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Пансерраикос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
1
ПАОК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Пансерраикос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
2
29%
76-90

Пропущено

0
10
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0
Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0
Пансерраикос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пансерраикос - Волос 2:2 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4 Ламия - Пансерраикос 0:2
Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2

Результаты матчей

ПАОК
Пансерраикос

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:2
3 раза 75%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:2
3 раза 50%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2
2
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5
1/8 финала
1 Астерас
3 Пансерраикос
3 ПАОК
0 Волос
8 Панатинаикос
7 Олимпиакос
1 Лариса
5 Атромитос
4 ОФИ
2 Кифисиас
5 Панетоликос
4 Каллитея
3 АЕК
5 Арис Салоники
1 Левадиакос
2 Ники Волоу
1/4 финала
0 Пансерраикос
9 ПАОК
3 Панатинаикос
2 Атромитос
2 ОФИ
5 Панетоликос
5 Арис Салоники
2 Ники Волоу
1/2 финала
?
?
Панетоликос
Арис Салоники
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пансерраикос Алексич Коста 3
ПАОК Живкович Андрия 2 (1)
Арис Салоники Саверио Кике 2 (1)
Панетоликос Карелис Никос 2
Арис Салоники Дарида Владимир 2
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Каллитея Panagiotis Vosniadis 1 1
Астерас Диарра Юба 1 1
Лариса Konstantinos Papageorgiou 1 1
Панатинаикос Перес Рубен 2
Весь список
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    • 20'
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    • 20'
      Г О О О О Л - Цимас Стефанос бьет в цель!
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