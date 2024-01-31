5:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолЦимас Стефанос
2:0
26' ГолЖивкович Андрия
68' Желтая карточкаStavros Petravrakis
3:0
82' ГолРикардо Андре
4:0
85' ГолБрэндон Льямас
5:0
90' ГолКонстантелиас Янис
90'+3
Ход матча
20'
1:0
26'
82'
3:0
85'
4:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Вулери КаинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
История личных встреч
ПАОК
Пансерраикос
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
3.25
2
Среднее время на гол
27
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|2
|0.5
|Константелиас Янис
|2
|0.5
|Шваб Штефан
|2 (1)
|0.5
|Састре Хуан
|1
|0.25
|Антонио Маркос
|1
|0.25
|Брэндон Льямас
|1
|0.25
|Несберг Иван
|1
|0.25
|Рикардо Андре
|1
|0.25
|Цимас Стефанос
|1
|0.25
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|Михаилидис Яннис
|0
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Коста
|3
|0.5
|Alexandros Maskanakis
|2
|0.33
|Mathias Tomas
|1
|0.17
|Marios Sofianos
|1
|0.17
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шваб Штефан
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делияннидис Панайотис
|1
|0
|Stavros Petravrakis
|1
|0
|Пилеас Костас
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Алексич Коста
|1
|0
|Гоцаманидис Николаос
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пансерраикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ПАОК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Пансерраикос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
1
ПАОК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Пансерраикос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
1
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
2
29%
76-90
Пропущено
0
10
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0
Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0
Пансерраикос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пансерраикос - Волос 2:2 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4 Ламия - Пансерраикос 0:2
Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2
Результаты матчей
ПАОК
Пансерраикос
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:2
3 раза 75%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:2
3 раза 50%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
33
22
22
13
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Пансерраикос
|Алексич Коста
|3
|ПАОК
|Живкович Андрия
|2 (1)
|Арис Салоники
|Саверио Кике
|2 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|2
|Арис Салоники
|Дарида Владимир
|2
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|1 1
|Каллитея
|Panagiotis Vosniadis
|1 1
|Астерас
|Диарра Юба
|1 1
|Лариса
|Konstantinos Papageorgiou
|1 1
|Панатинаикос
|Перес Рубен
|2