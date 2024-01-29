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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
Кабо-Верде
FIFA #73
0:0
Первый тайм: 44'
Мавритания
FIFA #105
0'
11' Желтая карточка
Ленини Пина

Ход матча

11'
Ленини Пина
 
35'
 
Фофана Гессума
Гассама Омаре
Прогнозы 120
Кабо-Верде 92.5% (111)
X 4.2% (5)
Мавритания 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кабо-Верде
Ничья
Мавритания
2.95
4.90
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5.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Возинья
Жозимар
23
Морейра
Стивен
5
Коста
Логан
4
Лопес
Роберто
8
Пальинья
Жуан
10
Монтейру
Жамиру
26
Ленини
Пина
14
Дуарте
Дерой
20
Мендеш
Райан
21
Бебе
Тьягу
7
Кабрал
Жоване
16
Ниассе
Бабакар
21
Уэйбиб
Эль-Хасен
5
Ба
Ламин
2
Диау
Хадим
19
Койта
Абубакари
23
Буна
Амар
Сиди
20
Кейта
Ибраима
4
Гассама
Омаре
8
Мухсин
Бодда
9
Танжи
Эмея
11
Анн
Сулейман
Кабо-Верде
Мавритания

История личных встреч

Кабо-Верде
Мавритания

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧАН(
2:1
ЧАН(
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Кабо-Верде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Райан 1 0.25
Таварес Жилсон 1 0.25
Бебе Тьягу 1 0.25
Родригес Гарри 1 0.25
Монтейру Жамиру 1 0.25
Тейшейра Брайан 1 0.25
Ленини Пина 1 0.25
Дуарте Дерой 0 0
Мавритания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деллахи Яли 1 0.25
Койта Абубакари 1 0.25
Буна Амар Сиди 1 0.25
Диау Хадим 0 0
Гассама Омаре 0 0

Карточки

Кабо-Верде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленини Пина 2 0
Родригес Гарри 1 0
Дуарте Дерой 1 0
Роша Кенни 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Мавритания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейта Ибраима 1 0
Абейд Али 1 0
Койта Абубакари 1 0
Ба Ламин 1 0
Мухсин Бодда 1 0
Эль Абди Нух Мохамед 1 0
Гассама Омаре 1 0

Результаты матчей

Кабо-Верде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мавритания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Кабо-Верде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мавритания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
1
Кабо-Верде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мавритания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кабо-Верде
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кабо-Верде - Египет 2:2 Кабо-Верде - Мозамбик 3:0 Гана - Кабо-Верде 1:2 Тунис - Кабо-Верде 2:0
Эсватини - Кабо-Верде 0:2 Кабо-Верде - Ангола 0:0 Кабо-Верде - Коморские острова 1:2 Алжир - Кабо-Верде 5:1 Того - Кабо-Верде 3:2 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 3:1 Марокко - Кабо-Верде 0:0 Эсватини - Кабо-Верде 0:1 Кабо-Верде - Эсватини 0:0 Бахрейн - Кабо-Верде 1:2 Кабо-Верде - Сьерра-Леоне 2:1 Сьерра-Леоне - Кабо-Верде 2:0 Эквадор - Кабо-Верде 1:0 Кабо-Верде - Того 2:0 Буркина-Фасо - Кабо-Верде 2:0 Сан-Марино - Кабо-Верде 0:2
Мавритания
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мавритания - Алжир 1:0 Мавритания - Ангола 2:3 Буркина-Фасо - Мавритания 1:0 Тунис - Мавритания 0:0
Южный Судан - Мавритания 0:0 ДР Конго - Мавритания 2:0 Мавритания - Буркина-Фасо 1:2 Мавритания - Мадагаскар 2:1 Мавритания - Габон 2:1 Судан - Мавритания 0:3 Мавритания - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Мавритания 3:1 Сенегал - Мавритания 1:0 Мавритания - Мали 1:0 Ангола - Мавритания 0:0 Мавритания - Гвинея-Бисау 1:0 Гвинея-Бисау - Мавритания 0:1 Мавритания - Мали 1:1 Габон - Мавритания 0:0 Мавритания - Судан 3:0

Результаты матчей

Кабо-Верде
Мавритания

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кабо-Верде
Мавритания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1/8 финала
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
Кабо-Верде
Мавритания
Марокко
ЮАР
Мали
Буркина-Фасо
Сенегал
Кот-д'Ивуар
8 Египет
9 ДР Конго
0 Экваториальная Гвинея
1 Гвинея
1/4 финала
Нигерия
Ангола
?
?
?
?
ДР Конго
Гвинея
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Египет Мохамед Мостафа 4
Алжир Бунеджах Багдад 3
Ангола Мабулулу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ангола Неблу 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Экваториальная Гвинея Бикоро Федерико 1 1
Намибия Хауконго Лубени 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Ожили под занавес тайма мавританцы, пытаются нанести удар в створ ворот. Возинья может замёрзнуть в +34 при такой игре со стороны номинальных гостей. 
  • 41'
     Буна Амар Сиди не затихает, выходит на ударную позицию, бьёт с левой ноги! Куда бьёт, зачем бьёт, но бьёт! Намного мимо цели. 
  • Травма, повреждение
    40'
    Буна Амар Сиди, которому досталось в прошлом эпизоде, держится за лицо. Похоже, что не сможет продолжить матч? Или... Нет, всё нормально. Играем. 
  • 39'
    Снова с мячом Бебе, пяткой он пытался выдать передачу, не прошло. Мухсин уже с мячом, отдал на Буна, но нарушил правила против него Морейра. 
  • 38'
    Бебе тащит мяч по левому краю, раз за разом он сегодня по флангу отрабатывает. Двое против него, мяч отобрали. 
  • 37'
    Койта с мячом, высокий прессинг против него, попытка забросить мяч на Анна не увенчалась успехом. Возинья забрал игровой снаряд. 
  • 36'
    В центре поля подобрал игровой снаряд вышедший на замену Фофана Гессума, но передача у него неточная вышла. 
  • 35'
     Мухсин чем-то недоволен, на крупном кадре видно, как он кричит на своих партнёров!
  • Замена
    34'
    Замена у Мавритании.  Гассама покинул поле на носилках. В игровом эпизоде ему досталось. И не смог 4-й номер сборной Мавритании продолжить встречу. Вступил в игру Фофана Гессума. 
  • 33'
    Дуарте с мячом, не стал рисковать, отдал назад на Лопеса, тот на Косту. Заброс на левый край на Мендеша, ворвался в штрафную площадь, рискованный подкат от Кейта, но Мендешу он не страшен. Передача в центр, удар Дуарте! Смягчил его Уэйбиб, Ниассе в прыжке мяч забрал. Мог и просто нагнуться. 
  • 32'
    Монтейру бросил из-за боковой, дошёл мяч до Бебе, тот в касание покатил к левому углу штрафной площади. Немного неудачно. 
  • 31'
    Перерыв на водопой. 
  • 30'
    Четверть часа остаётся играть командам в первом тайме. Темп заметно упал. Бебе бежал быстрее и активнее через левый край минут 15 назад. "Танцы", рывок, но в подкате здорово сыграл Уэйбиб и выбил мяч за боковую. 
  • 28'
    Дуарте с мячом, перевод на левый край последовал. Придержал мяч Ленини, тот дальше сыграл. Позиционно расположились на чужой половине поля представители Кабо-Верде.
  • 27'
    Тут же Мавритания пыталась разжать пружину и провести контратаку, передача на Кейта была бы слишком хорошей, но мяч до адресата не добрался. 
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    • 26'
       Диау бросил аут на левом фланге обороны Мавритании. Передача в линию атаки не прошла, здорово сыграл в отборе Ленини, передача на Бебе, который мяч потерял. 
    • Угловой
      25'
      Подача Монтейру, весьма неплохо, вышел из ворот Ниассе и кулаком смахнул мяч подальше. Хорошо сыграл на выходе Ниассе. 
    • Угловой
      24'
      Долгая подготовка и подача  Монтейру на дальнюю штангу, Бебе без раздумий пробил с лёта правой ногой! Но попал в гущу защитников. Ещё один угловой. 
    • 22'
       Гассама выдал передачу на Мухсина, тот ошибся, мяч у Дуарте, который отыграл на левый край на Бебе, подача с левой ноги... Ба опередил Мендеша в штрафной площади и выбил мяч за лицевую. Угловой для Кабо-Верде.
    • 21'
      Бебе исполнил штрафной удар с левого фланга, мощный навес на дальнюю штангу, но перестарался. Сильный навес, мяч ушёл за пределы поля. 
    • 20'
      Почти середина первого тайма. Пока что без особо опасных моментов, но разве только у Мендеша была возможность отличиться. Анн в атаке, пяткой назад отыграл точно на Кейта. Расположились на чужой половине поля игроки Мавритании. 
    • 18'
       Ниассе держит игровой снаряд у себя, не видит развития атаки через оборону. Сильно вперёд отправляет мяч голкипер Мавритании, но даже борьбы навязать у Анна не вышло. 
    • 17'
       Пальинья оказался на газоне, нарушил правила против него Гассама. Сильно вперёд выбил мяч Возинья, который разыграл стандарт. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Кейта в центр отдал, почти его однофамилец Койта ушёл от одного, но затем получил по ногам от Дуарте! Грубая игра. И опасный штрафной удар. 
    • 15'
      Очень много ошибок с каждой из стороны. Гассама ошибся с передачей, следом Монтейру неудачно сыграл в атаку. 
    • 13'
      Танжи отыграл налево, через фланг пытались пробраться в атаку мавританцы. Ошибка в простой ситуации, Коста возвращает мяч Возинья. 
    • 12'
      Высокий прессинг от мавританцев, Танжи пытался завладеть мячом, не вышло. Ниассе уже держит мяч, отыграл на ближнего защитника. Начал атаку Ба. 
    • Желтая карточка
      11'
      Ленини первую жёлтую карточку в матче получает. Грубая игра. Да, этот самый Ленини, который играет за "Краснодар". 
    • Опасный момент
      10'
      Мендеш снова в центре внимания! Длинный заброс на Мендеша, который принял игровой снаряд, обработал мяч, пытался перекинуть вышедшего из ворот Ниассе, но не попал в створ ворот!
    • 9'
      С мячом в обороне Коста, отдал на левый край на Бебе, тот назад отыграл. Чуть не ошибся с приёмом мяча Лопес. Держат мяч в обороне игроки Кабо-Верде. 
    • 8'
      Перехватил мяч в центре поля Кейта, отдал на Мухсина, который разогнал атаку, сыграв на Анна, но немного передача до форварда номинальных гостей не дошла. 
    • 6'
      Подача с правого фланга от Гассама в центр штрафной площади Кабо-Верде, вышел из ворот Возинья и сумел отвоевать мяч у  Танжи, который пытался его протолкнуть в сторону ворот. 
    • Угловой
      5'
      Подача на ближнюю штангу с левой ноги, закручивали игровой снаряд прямо в ворота номинальные хозяева, но  Ниассе не без проблем, правда, но мяч забрал. 
    • Опасный момент
      4'
       Мендеш перехватил мяч в центре поля, набрал ход, прошёл метров 25, пробил с правой ноги! Но мяч задел ногу защитника, который бросился в подкате под удар  Мендеша! Угловой. Засчитаем за опасный момент. 
    • 3'
       Мендеш пытался уйти от соперника, но оказался на газоне, нарушил правила Диау, пока что грубовато начали мавританцы. 
    • 2'
       Монтейру начал атаку Кабо-Верде, перевод на Ленини, который оказался на газоне. Буна нарушил правила. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче 1/8 финала Кубка африканских наций между сборными Кабо-Верде и Мавритании. Работать на месте комментатора для вас буду я, Константин Лицин. 

      Только в одном из 5 последних матчей между сборными Кабо-Верде и Мавритании голы забивали обе команды. 
      Сборная Кабо-Верде проиграла только один из 6 последних матчей (3 победы, 2 ничьи). 
      Сборная Мавритании выиграла только один из 7 последних матчей (2 ничьи, 4 поражения).
      Сборная Мавритании выступит в плей-офф Кубка Африки впервые в истории.

      Кабо-Верде не проиграла на турнире ни одной встречи, Мавритания одержала только одну победу над Алжиром", которая и позволила ей оказатсья в 1/8 финала. 


       
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    Прогнозы 120
    Кабо-Верде 92.5% (111)
    X 4.2% (5)
    Мавритания 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кабо-Верде
    Ничья
    Мавритания
    2.95
    4.90
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    5.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кабо-Верде 0:0 Мавритания

    Исход игры
    Кабо-Верде
    92.5% (111)
    Ничья
    4.2% (5)
    Мавритания
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (48)
    Меньше
    57.89% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    44.74% (51)
    Нет
    55.26% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Кабо-Верде
    41.7% (50)
    2:1 Кабо-Верде
    30.8% (37)
    2:0 Кабо-Верде
    8.3% (10)
    3:1 Кабо-Верде
    5% (6)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    1:2 Мавритания
    1.7% (2)
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