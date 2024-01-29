В центре поля подобрал игровой снаряд вышедший на замену Фофана Гессума, но передача у него неточная вышла.

Койта с мячом, высокий прессинг против него, попытка забросить мяч на Анна не увенчалась успехом. Возинья забрал игровой снаряд.

Бебе тащит мяч по левому краю, раз за разом он сегодня по флангу отрабатывает. Двое против него, мяч отобрали.

Снова с мячом Бебе, пяткой он пытался выдать передачу, не прошло. Мухсин уже с мячом, отдал на Буна, но нарушил правила против него Морейра.

Буна Амар Сиди, которому досталось в прошлом эпизоде, держится за лицо. Похоже, что не сможет продолжить матч? Или... Нет, всё нормально. Играем.

Буна Амар Сиди не затихает, выходит на ударную позицию, бьёт с левой ноги! Куда бьёт, зачем бьёт, но бьёт! Намного мимо цели.

Ожили под занавес тайма мавританцы, пытаются нанести удар в створ ворот. Возинья может замёрзнуть в +34 при такой игре со стороны номинальных гостей.

Тут же Мавритания пыталась разжать пружину и провести контратаку, передача на Кейта была бы слишком хорошей, но мяч до адресата не добрался.

Дуарте с мячом, перевод на левый край последовал. Придержал мяч Ленини, тот дальше сыграл. Позиционно расположились на чужой половине поля представители Кабо-Верде.

Четверть часа остаётся играть командам в первом тайме. Темп заметно упал. Бебе бежал быстрее и активнее через левый край минут 15 назад. "Танцы", рывок, но в подкате здорово сыграл Уэйбиб и выбил мяч за боковую.

Монтейру бросил из-за боковой, дошёл мяч до Бебе, тот в касание покатил к левому углу штрафной площади. Немного неудачно.

Дуарте с мячом, не стал рисковать, отдал назад на Лопеса, тот на Косту. Заброс на левый край на Мендеша, ворвался в штрафную площадь, рискованный подкат от Кейта, но Мендешу он не страшен. Передача в центр, удар Дуарте! Смягчил его Уэйбиб, Ниассе в прыжке мяч забрал. Мог и просто нагнуться.

Замена у Мавритании. Гассама покинул поле на носилках. В игровом эпизоде ему досталось. И не смог 4-й номер сборной Мавритании продолжить встречу. Вступил в игру Фофана Гессума.

Мухсин чем-то недоволен, на крупном кадре видно, как он кричит на своих партнёров!

26' Диау бросил аут на левом фланге обороны Мавритании. Передача в линию атаки не прошла, здорово сыграл в отборе Ленини, передача на Бебе, который мяч потерял.

25' Подача Монтейру, весьма неплохо, вышел из ворот Ниассе и кулаком смахнул мяч подальше. Хорошо сыграл на выходе Ниассе.

24' Долгая подготовка и подача Монтейру на дальнюю штангу, Бебе без раздумий пробил с лёта правой ногой! Но попал в гущу защитников. Ещё один угловой.

22' Гассама выдал передачу на Мухсина, тот ошибся, мяч у Дуарте, который отыграл на левый край на Бебе, подача с левой ноги... Ба опередил Мендеша в штрафной площади и выбил мяч за лицевую. Угловой для Кабо-Верде.

21' Бебе исполнил штрафной удар с левого фланга, мощный навес на дальнюю штангу, но перестарался. Сильный навес, мяч ушёл за пределы поля.

20' Почти середина первого тайма. Пока что без особо опасных моментов, но разве только у Мендеша была возможность отличиться. Анн в атаке, пяткой назад отыграл точно на Кейта. Расположились на чужой половине поля игроки Мавритании.

18' Ниассе держит игровой снаряд у себя, не видит развития атаки через оборону. Сильно вперёд отправляет мяч голкипер Мавритании, но даже борьбы навязать у Анна не вышло.

17' Пальинья оказался на газоне, нарушил правила против него Гассама. Сильно вперёд выбил мяч Возинья, который разыграл стандарт.

16' Кейта в центр отдал, почти его однофамилец Койта ушёл от одного, но затем получил по ногам от Дуарте! Грубая игра. И опасный штрафной удар.