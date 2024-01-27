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Стадион: .
Кабо-Верде
FIFA #73
 
Позже
Мавритания
FIFA #105
Прогнозы 41
Кабо-Верде 95.1% (39)
X 2.4% (1)
Мавритания 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кабо-Верде
Ничья
Мавритания
3.00
5.00
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5.27
Все Коэффициенты

История личных встреч

Кабо-Верде
Мавритания

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧАН(
2:1
ЧАН(
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Кабо-Верде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Райан 1 0.33
Таварес Жилсон 1 0.33
Бебе Тьягу 1 0.33
Родригес Гарри 1 0.33
Монтейру Жамиру 1 0.33
Тейшейра Брайан 1 0.33
Ленини Пина 1 0.33
Дуарте Дерой 0 0
Мавритания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деллахи Яли 1 0.33
Койта Абубакари 1 0.33
Буна Амар Сиди 1 0.33
Диау Хадим 0 0
Гассама Омаре 0 0

Карточки

Кабо-Верде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Гарри 1 0
Дуарте Дерой 1 0
Роша Кенни 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ленини Пина 1 0
Мавритания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейта Ибраима 1 0
Абейд Али 1 0
Койта Абубакари 1 0
Ба Ламин 1 0
Мухсин Бодда 1 0
Эль Абди Нух Мохамед 1 0
Гассама Омаре 1 0

Результаты матчей

Кабо-Верде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мавритания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Кабо-Верде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мавритания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
1
Кабо-Верде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мавритания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кабо-Верде
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кабо-Верде - Египет 2:2 Кабо-Верде - Мозамбик 3:0 Гана - Кабо-Верде 1:2 Тунис - Кабо-Верде 2:0
Эсватини - Кабо-Верде 0:2 Кабо-Верде - Ангола 0:0 Кабо-Верде - Коморские острова 1:2 Алжир - Кабо-Верде 5:1 Того - Кабо-Верде 3:2 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 3:1 Марокко - Кабо-Верде 0:0 Эсватини - Кабо-Верде 0:1 Кабо-Верде - Эсватини 0:0 Бахрейн - Кабо-Верде 1:2 Кабо-Верде - Сьерра-Леоне 2:1 Сьерра-Леоне - Кабо-Верде 2:0 Эквадор - Кабо-Верде 1:0 Кабо-Верде - Того 2:0 Буркина-Фасо - Кабо-Верде 2:0 Сан-Марино - Кабо-Верде 0:2
Мавритания
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мавритания - Алжир 1:0 Мавритания - Ангола 2:3 Буркина-Фасо - Мавритания 1:0 Тунис - Мавритания 0:0
Южный Судан - Мавритания 0:0 ДР Конго - Мавритания 2:0 Мавритания - Буркина-Фасо 1:2 Мавритания - Мадагаскар 2:1 Мавритания - Габон 2:1 Судан - Мавритания 0:3 Мавритания - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Мавритания 3:1 Сенегал - Мавритания 1:0 Мавритания - Мали 1:0 Ангола - Мавритания 0:0 Мавритания - Гвинея-Бисау 1:0 Гвинея-Бисау - Мавритания 0:1 Мавритания - Мали 1:1 Габон - Мавритания 0:0 Мавритания - Судан 3:0

Результаты матчей

Кабо-Верде
Мавритания

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кабо-Верде
Мавритания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1/8 финала
Ангола
Намибия
Нигерия
Камерун
Экваториальная Гвинея
Гвинея
Египет
ДР Конго
Кабо-Верде
Мавритания
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Мали
Буркина-Фасо
Марокко
ЮАР
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Алжир Бунеджах Багдад 3
Египет Мохамед Мостафа 3
Гана Айю Джордан 2 (1)
ЮАР Зване Темба 2
Весь список

Топ нарушителей
Замбия Кабве Родерик 1 1
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 2
Гана Джику Александер 2
Алжир Бенсебаини Рами 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кабо-Верде - Мавритания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 41
    Кабо-Верде 95.1% (39)
    X 2.4% (1)
    Мавритания 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кабо-Верде
    Ничья
    Мавритания
    3.00
    5.00
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    5.27
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    Прогнозы на матч Кабо-Верде - Мавритания

    Исход игры
    Кабо-Верде
    95.2% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Мавритания
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (17)
    Меньше
    57.5% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    45% (18)
    Нет
    55% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Кабо-Верде
    40.5% (17)
    1:0 Кабо-Верде
    40.5% (17)
    2:0 Кабо-Верде
    9.5% (4)
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    Кабо-Верде
    Мавритания
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