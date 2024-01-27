Стадион: Феликс Уфуэ-Буаньи.
История личных встреч
Кабо-Верде
Мавритания
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Кабо-Верде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Райан
|1
|0.33
|Таварес Жилсон
|1
|0.33
|Бебе Тьягу
|1
|0.33
|Родригес Гарри
|1
|0.33
|Монтейру Жамиру
|1
|0.33
|Тейшейра Брайан
|1
|0.33
|Ленини Пина
|1
|0.33
|Дуарте Дерой
|0
|0
Мавритания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деллахи Яли
|1
|0.33
|Койта Абубакари
|1
|0.33
|Буна Амар Сиди
|1
|0.33
|Диау Хадим
|0
|0
|Гассама Омаре
|0
|0
Карточки
Кабо-Верде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Гарри
|1
|0
|Дуарте Дерой
|1
|0
|Роша Кенни
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Мавритания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейта Ибраима
|1
|0
|Абейд Али
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Ба Ламин
|1
|0
|Мухсин Бодда
|1
|0
|Эль Абди Нух Мохамед
|1
|0
|Гассама Омаре
|1
|0
Результаты матчей
Кабо-Верде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мавритания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Кабо-Верде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мавритания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
1
Кабо-Верде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мавритания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кабо-Верде
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кабо-Верде - Египет 2:2 Кабо-Верде - Мозамбик 3:0 Гана - Кабо-Верде 1:2 Тунис - Кабо-Верде 2:0
Эсватини - Кабо-Верде 0:2 Кабо-Верде - Ангола 0:0 Кабо-Верде - Коморские острова 1:2 Алжир - Кабо-Верде 5:1 Того - Кабо-Верде 3:2 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 3:1 Марокко - Кабо-Верде 0:0 Эсватини - Кабо-Верде 0:1 Кабо-Верде - Эсватини 0:0 Бахрейн - Кабо-Верде 1:2 Кабо-Верде - Сьерра-Леоне 2:1 Сьерра-Леоне - Кабо-Верде 2:0 Эквадор - Кабо-Верде 1:0 Кабо-Верде - Того 2:0 Буркина-Фасо - Кабо-Верде 2:0 Сан-Марино - Кабо-Верде 0:2
Мавритания
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мавритания - Алжир 1:0 Мавритания - Ангола 2:3 Буркина-Фасо - Мавритания 1:0 Тунис - Мавритания 0:0
Южный Судан - Мавритания 0:0 ДР Конго - Мавритания 2:0 Мавритания - Буркина-Фасо 1:2 Мавритания - Мадагаскар 2:1 Мавритания - Габон 2:1 Судан - Мавритания 0:3 Мавритания - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Мавритания 3:1 Сенегал - Мавритания 1:0 Мавритания - Мали 1:0 Ангола - Мавритания 0:0 Мавритания - Гвинея-Бисау 1:0 Гвинея-Бисау - Мавритания 0:1 Мавритания - Мали 1:1 Габон - Мавритания 0:0 Мавритания - Судан 3:0
Результаты матчей
Кабо-Верде
Мавритания
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Кабо-Верде
Мавритания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Египет
|Мохамед Мостафа
|3
|Гана
|Айю Джордан
|2 (1)
|ЮАР
|Зване Темба
|2
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
|Буркина-Фасо
|Туре Ибрахим
|2
|Гана
|Джику Александер
|2
|Алжир
|Бенсебаини Рами
|2
Прогнозы на матч Кабо-Верде - Мавритания
Исход игры
Кабо-Верде
95.2% (40)
Ничья
2.4% (1)
Мавритания
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (17)
Меньше
57.5% (23)
Обе команды забьют
Да
45% (18)
Нет
55% (22)
Популярный счёт
2:1 Кабо-Верде
40.5% (17)
1:0 Кабо-Верде
40.5% (17)
2:0 Кабо-Верде
9.5% (4)
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