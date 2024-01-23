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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Ивердон
1:0
Перерыв
Люцерн
0'
1:0
30' Пенальти
Махиус Аймен

Ход матча

30'
Махиус Аймен
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
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Ивердон
Ничья
Люцерн
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Все Коэффициенты
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
6
William
Le
Pogam
12
Лусиф
Хайтем
5
Сеспедес
Борис
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
9
Аке
Марли
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
11
Teddy
Okou
27
Lars
Villiger
Ивердон
4-3-3
Люцерн
4-2-3-1

История личных встреч

Ивердон
Люцерн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 5 0.26
Махиус Аймен 4 (1) 0.21
Evans Maurin 3 0.16
Оморуйи Кевин 3 0.16
Сеспедес Борис 3 (1) 0.16
Лунгой Кристофер 2 0.11
Сотье Антони 1 0.05
Lizeiro 1 0.05
Тижани Мохамед 1 0.05
Клепач Михаель 1 0.05
Лусиф Хайтем 0 0
William Le Pogam 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.21
Шадер Софьян 4 0.21
Майер Макс 4 (2) 0.21
Яшари Ардон 3 0.16
Кадак Якуб 2 (1) 0.11
Дорн Пиус 1 0.05
Teddy Okou 1 0.05
Симани Денис 1 0.05
Абубакар-Анкра Асума 1 0.05
Клиджэ Тибо 1 0.05
Severin Ottiger 1 0.05
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 4 1
Ташар Варол 5 0
Тижани Мохамед 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Сотье Антони 3 0
Дель Фабро Дарио 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Оморуйи Кевин 2 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдек Мартин 5 0
Белоко Стефан 3 1
Симани Денис 3 0
Майер Макс 3 0
Дорн Пиус 3 0
Кадак Якуб 3 0
Бека Исмаил 3 0
Яшари Ардон 3 0
Luca Jaquez 3 0
Хаас Николас 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Ульрих Дарио 1 0
Teddy Okou 1 0
Severin Ottiger 1 0
Lars Villiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0

Результаты матчей

Ивердон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Люцерн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
7
Ивердон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Люцерн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

5
14
Ивердон
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Люцерн
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
4
27%
3
38%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
12%
3
17%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
4
24%
8
44%
61-75
4
24%
3
17%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Пропущено

19
12
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
5%
3
25%
1-15
8
42%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
3
16%
4
33%
61-75
3
16%
4
33%
76-90

Забито

24
23
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
5
21%
1
4%
1-15
1
4%
6
26%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
6
25%
7
30%
76-90

Пропущено

36
30
19 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
3
8%
6
20%
1-15
10
28%
0
0%
16-30
6
17%
1
3%
31-45
3
8%
4
13%
46-60
7
19%
12
40%
61-75
7
19%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0
Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2
Люцерн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1
Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1

Результаты матчей

Ивердон
Люцерн

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
6
3
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
3
6
12
1.5
7
11
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 19 12 5 2 41 - 17 41
2.
Санкт-Галлен
 19 11 3 5 34 - 21 36
3.
Серветт
 2:0 19 9 7 3 32 - 22 34
4.
Цюрих
 19 8 8 3 31 - 17 32
5.
Лугано
 19 8 2 9 34 - 33 26
6.
Люцерн
 0:1 19 7 4 8 24 - 30 25
7.
Ивердон
 1:0 19 6 6 7 24 - 37 24
8.
Винтертур
 0:2 19 6 4 9 32 - 41 22
9.
Грасcхоппер
 19 6 3 10 27 - 27 21
10.
Лозанна
 19 5 5 9 25 - 31 20
11.
Базель
 19 5 4 10 23 - 33 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 19 3 5 11 22 - 40 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 0:1 9 6 1 2 16 - 11 19
4.
Цюрих
 10 5 4 1 16 - 9 19
5.
Ивердон
 1:0 10 5 3 2 16 - 17 18
6.
Винтертур
 0:2 10 5 2 3 14 - 14 17
7.
Серветт
 2:0 9 4 4 1 19 - 12 16
8.
Лугано
 10 5 1 4 16 - 14 16
9.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2:0 10 5 3 2 13 - 10 18
2.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 9 3 1 5 18 - 19 10
5.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Базель
 10 2 2 6 10 - 20 8
7.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
8.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
9.
Ивердон
 1:0 9 1 3 5 8 - 20 6
10.
Люцерн
 0:1 10 1 3 6 8 - 19 6
11.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
12.
Винтертур
 0:2 9 1 2 6 18 - 27 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 8
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
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