Тур: 19. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
Ход матча
30'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
32
Сотье
Антони
12
Лусиф
Хайтем
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
20
Дорн
Пиус
11
Teddy
Okou
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лусиф ХайтемПолузащитник
- Полузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
-
27 Ташар ВаролНападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
70 Evans Maurin
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Teddy OkouПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Ивердон
Люцерн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|5
|0.26
|Махиус Аймен
|4 (1)
|0.21
|Evans Maurin
|3
|0.16
|Оморуйи Кевин
|3
|0.16
|Сеспедес Борис
|3 (1)
|0.16
|Лунгой Кристофер
|2
|0.11
|Сотье Антони
|1
|0.05
|Lizeiro
|1
|0.05
|Тижани Мохамед
|1
|0.05
|Клепач Михаель
|1
|0.05
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.21
|Шадер Софьян
|4
|0.21
|Майер Макс
|4 (2)
|0.21
|Яшари Ардон
|3
|0.16
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.11
|Дорн Пиус
|1
|0.05
|Teddy Okou
|1
|0.05
|Симани Денис
|1
|0.05
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.05
|Клиджэ Тибо
|1
|0.05
|Severin Ottiger
|1
|0.05
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунгой Кристофер
|4
|1
|Ташар Варол
|5
|0
|Тижани Мохамед
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сотье Антони
|3
|0
|Дель Фабро Дарио
|3
|0
|Сеспедес Борис
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|Махиус Аймен
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Оморуйи Кевин
|2
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдек Мартин
|5
|0
|Белоко Стефан
|3
|1
|Симани Денис
|3
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Дорн Пиус
|3
|0
|Кадак Якуб
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Luca Jaquez
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Ульрих Дарио
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Severin Ottiger
|1
|0
|Lars Villiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Люцерн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
7
Ивердон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Люцерн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
5
14
Ивердон
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Люцерн
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
10
21
Голы по времени матча
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
4
27%
3
38%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
12%
3
17%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
4
24%
8
44%
61-75
4
24%
3
17%
76-90
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Пропущено
19
12
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
5%
3
25%
1-15
8
42%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
3
16%
4
33%
61-75
3
16%
4
33%
76-90
Забито
24
23
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
5
21%
1
4%
1-15
1
4%
6
26%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
6
25%
7
30%
76-90
Пропущено
36
30
19 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
3
8%
6
20%
1-15
10
28%
0
0%
16-30
6
17%
1
3%
31-45
3
8%
4
13%
46-60
7
19%
12
40%
61-75
7
19%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0
Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2
Люцерн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1
Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1
Результаты матчей
Ивердон
Люцерн
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
54
63
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
153
612
711
216
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|41 - 17
|41
|2.
|19
|11
|3
|5
|34 - 21
|36
|3.
|2:0
|19
|9
|7
|3
|32 - 22
|34
|4.
|19
|8
|8
|3
|31 - 17
|32
|5.
|19
|8
|2
|9
|34 - 33
|26
|6.
|0:1
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|7.
|1:0
|19
|6
|6
|7
|24 - 37
|24
|8.
|0:2
|19
|6
|4
|9
|32 - 41
|22
|9.
|19
|6
|3
|10
|27 - 27
|21
|10.
|19
|5
|5
|9
|25 - 31
|20
|11.
|19
|5
|4
|10
|23 - 33
|19
|12.
|19
|3
|5
|11
|22 - 40
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|10
|8
|2
|0
|26 - 6
|26
|3.
|0:1
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|4.
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|16 - 17
|18
|6.
|0:2
|10
|5
|2
|3
|14 - 14
|17
|7.
|2:0
|9
|4
|4
|1
|19 - 12
|16
|8.
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|18 - 11
|14
|11.
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|12.
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 10
|18
|2.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|3.
|9
|3
|4
|2
|15 - 8
|13
|4.
|9
|3
|1
|5
|18 - 19
|10
|5.
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|6.
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|7.
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|8.
|10
|2
|1
|7
|12 - 20
|7
|9.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 20
|6
|10.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|11.
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|12.
|0:2
|9
|1
|2
|6
|18 - 27
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|8
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7
|Стад Лозанна-Уши
|Florian Danho
|2 3