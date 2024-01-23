Тур: 19. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon. Зрители: 1800
0'
1:0
30' ПенальтиМахиус Аймен
54' Желтая карточкаТижани Мохамед
1:1
55' ПенальтиМайер Макс
69' Желтая карточкаБелоко Стефан
78' Желтая карточкаАлессандро Мангиаррати
86' Желтая карточкаУльрих Дарио
2:1
88' ГолТашар Варол
90'+5
Ход матча
30'
1:0
54'
55'
1:1
64'
69'
86'
88'
2:1
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
374 Количество передач 463
-
44 Владение мячом, % 56
32
Сотье
Антони
12
Лусиф
Хайтем
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
20
Дорн
Пиус
11
Teddy
Okou
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лусиф ХайтемПолузащитник
- Полузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
-
27 Ташар ВаролНападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
70 Evans Maurin
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Teddy OkouПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Ивердон
Люцерн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|6
|0.32
|Махиус Аймен
|4 (1)
|0.21
|Evans Maurin
|3
|0.16
|Оморуйи Кевин
|3
|0.16
|Сеспедес Борис
|3 (1)
|0.16
|Лунгой Кристофер
|2
|0.11
|Сотье Антони
|1
|0.05
|Lizeiro
|1
|0.05
|Тижани Мохамед
|1
|0.05
|Клепач Михаель
|1
|0.05
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|5 (3)
|0.26
|Lars Villiger
|4
|0.21
|Шадер Софьян
|4
|0.21
|Яшари Ардон
|3
|0.16
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.11
|Дорн Пиус
|1
|0.05
|Teddy Okou
|1
|0.05
|Симани Денис
|1
|0.05
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.05
|Клиджэ Тибо
|1
|0.05
|Severin Ottiger
|1
|0.05
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|4
|1
|Лунгой Кристофер
|4
|1
|Ташар Варол
|5
|0
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сотье Антони
|3
|0
|Дель Фабро Дарио
|3
|0
|Сеспедес Борис
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|Махиус Аймен
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Оморуйи Кевин
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|4
|1
|Фрыдек Мартин
|5
|0
|Симани Денис
|3
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Дорн Пиус
|3
|0
|Кадак Якуб
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Luca Jaquez
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Ульрих Дарио
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Severin Ottiger
|1
|0
|Lars Villiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Люцерн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
8
Ивердон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Люцерн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
5
14
Ивердон
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Люцерн
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
10
22
Голы по времени матча
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
5
29%
29%
3
33%
76-90
Пропущено
18
20
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
4
22%
8
40%
61-75
4
22%
4
20%
76-90
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Пропущено
19
12
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
5%
3
25%
1-15
8
42%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
3
16%
4
33%
61-75
3
16%
4
33%
76-90
Забито
26
24
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
5
19%
1
4%
1-15
2
8%
6
25%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
6
23%
4
17%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
7
27%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
37
32
19 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
3
8%
6
19%
1-15
10
27%
1
3%
16-30
6
16%
1
3%
31-45
4
11%
4
13%
46-60
7
19%
12
38%
61-75
7
19%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0
Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2
Люцерн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1
Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1
Результаты матчей
Ивердон
Люцерн
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
64
63
28
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
163
712
712
217
217
118
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|8
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7
|Стад Лозанна-Уши
|Florian Danho
|2 3