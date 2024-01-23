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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 1800
Ивердон
2:1
Конец матча
Люцерн
0'
1:0
30' Пенальти
Махиус Аймен
54' Желтая карточка
Тижани Мохамед
1:1
55' Пенальти
Майер Макс
69' Желтая карточка
Белоко Стефан
78' Желтая карточка
Алессандро Мангиаррати
86' Желтая карточка
Ульрих Дарио
2:1
88' Гол
Ташар Варол
90'+5

Ход матча

30'
Махиус Аймен
1:0
46'
 
Адеми Кемаль
Lars Villiger
54'
Тижани Мохамед
 
55'
1:1
Майер Макс
64'
Vladan Vidakovic
Сеспедес Борис
 
64'
Оморуйи Кевин
Махиус Аймен
 
64'
Олесен Матиас
Lizeiro
 
68'
 
Ульрих Дарио
Severin Ottiger
68'
 
Спадануда Кевин
Teddy Okou
69'
 
Белоко Стефан
75'
Корнесс Доминик
Лусиф Хайтем
 
78'
Алессандро Мангиаррати
 
81'
 
Хаас Николас
Белоко Стефан
81'
 
Клиджэ Тибо
Майер Макс
82'
Лунгой Кристофер
Аке Марли
 
86'
 
Ульрих Дарио
88'
Ташар Варол
2:1

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 374 Количество передач 463
  • 44 Владение мячом, % 56
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
6
William
Le
Pogam
12
Лусиф
Хайтем
5
Сеспедес
Борис
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
9
Аке
Марли
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
11
Teddy
Okou
27
Lars
Villiger
Ивердон
4-3-3
Люцерн
4-2-3-1

История личных встреч

Ивердон
Люцерн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 6 0.32
Махиус Аймен 4 (1) 0.21
Evans Maurin 3 0.16
Оморуйи Кевин 3 0.16
Сеспедес Борис 3 (1) 0.16
Лунгой Кристофер 2 0.11
Сотье Антони 1 0.05
Lizeiro 1 0.05
Тижани Мохамед 1 0.05
Клепач Михаель 1 0.05
Лусиф Хайтем 0 0
William Le Pogam 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 5 (3) 0.26
Lars Villiger 4 0.21
Шадер Софьян 4 0.21
Яшари Ардон 3 0.16
Кадак Якуб 2 (1) 0.11
Дорн Пиус 1 0.05
Teddy Okou 1 0.05
Симани Денис 1 0.05
Абубакар-Анкра Асума 1 0.05
Клиджэ Тибо 1 0.05
Severin Ottiger 1 0.05
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 4 1
Лунгой Кристофер 4 1
Ташар Варол 5 0
Nehemie Lucuena 3 1
Сотье Антони 3 0
Дель Фабро Дарио 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Оморуйи Кевин 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 4 1
Фрыдек Мартин 5 0
Симани Денис 3 0
Майер Макс 3 0
Дорн Пиус 3 0
Кадак Якуб 3 0
Бека Исмаил 3 0
Яшари Ардон 3 0
Luca Jaquez 3 0
Хаас Николас 2 0
Ульрих Дарио 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Severin Ottiger 1 0
Lars Villiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0

Результаты матчей

Ивердон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Люцерн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
8
Ивердон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Люцерн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

5
14
Ивердон
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Люцерн
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
5
29%
29%
3
33%
76-90

Пропущено

18
20
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
4
22%
8
40%
61-75
4
22%
4
20%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Пропущено

19
12
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
5%
3
25%
1-15
8
42%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
3
16%
4
33%
61-75
3
16%
4
33%
76-90

Забито

26
24
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
5
19%
1
4%
1-15
2
8%
6
25%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
6
23%
4
17%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
7
27%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

37
32
19 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
3
8%
6
19%
1-15
10
27%
1
3%
16-30
6
16%
1
3%
31-45
4
11%
4
13%
46-60
7
19%
12
38%
61-75
7
19%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0
Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2
Люцерн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1
Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1

Результаты матчей

Ивердон
Люцерн

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
4
1.5
6
3
2
8
2.5
2
7
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
1
8
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
16
3
7
12
1.5
7
12
2
17
2.5
2
17
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 19 12 5 2 41 - 17 41
2.
Санкт-Галлен
 19 11 3 5 34 - 21 36
3.
Цюрих
 19 8 8 3 31 - 17 32
4.
Серветт
 19 8 8 3 33 - 25 32
5.
Лугано
 19 8 2 9 34 - 33 26
6.
Люцерн
 19 7 4 8 25 - 31 25
7.
Ивердон
 19 6 6 7 25 - 38 24
8.
Винтертур
 19 6 5 8 35 - 42 23
9.
Грасcхоппер
 19 6 3 10 27 - 27 21
10.
Лозанна
 19 5 5 9 25 - 31 20
11.
Базель
 19 5 4 10 23 - 33 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 19 3 5 11 22 - 40 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 9 6 1 2 16 - 11 19
4.
Цюрих
 10 5 4 1 16 - 9 19
5.
Винтертур
 10 5 3 2 17 - 15 18
6.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
7.
Серветт
 9 4 4 1 19 - 12 16
8.
Лугано
 10 5 1 4 16 - 14 16
9.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 10 4 4 2 14 - 13 16
2.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 9 3 1 5 18 - 19 10
5.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Базель
 10 2 2 6 10 - 20 8
7.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
8.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
9.
Ивердон
 9 1 3 5 8 - 20 6
10.
Люцерн
 10 1 3 6 9 - 20 6
11.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
12.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 8
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Lars Villiger уходит с поля. Адеми Кемаль выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Г О О О О Л - Махиус Аймен из команды Ивердон забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ивердон 2:1 Люцерн онлайн

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