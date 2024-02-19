Тур: 6.
0:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
25'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Eros
Mancuso
17
Javier
Urzua
10
Банега
Эвер
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Javier UrzuaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Juan Zozaya
-
20 Eric Meza
-
-
-
-
-
18 Edwin Cetre
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Диас ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ларейра Маурисио
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Ньюэллс Олд Бойз
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
27 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
70.4%
7.4%
6 побед 19 ничьих 2 победы
Второй тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
7
Голов в среднем за матч
1.57
0.54
Среднее время на гол
57
167
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.92
1.07
Среднее время на гол
97
84
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
1.26
0.81
Тотал матчей
2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
71
110
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eros Mancuso
|2
|0.33
|Mauro Menzdez
|1
|0.17
|Javier Correa
|1
|0.17
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.17
|Перес Энцо
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|5
|0.83
|Агирре Брайан
|1
|0.17
|Кьяверано Джовани
|1
|0.17
|Мартино Анджело
|0
|0
|Банега Эвер
|0
|0
|Май Гильермо
|0
|0
|Мендес Армандо
|0
|0
|Главинович Ян
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Meza
|3
|0
|Eros Mancuso
|3
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Gaston Benedetti
|2
|0
|Santiago Flores
|2
|0
|Zaid Abner Romero
|0
|1
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Фернандес Федерико
|1
|0
|Перес Энцо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Javier Urzua
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Родриго
|2
|0
|Мартино Анджело
|2
|0
|Диас Франко I
|2
|0
|Главинович Ян
|2
|0
|Банега Эвер
|1
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Маканьо Рамиро
|1
|0
|Мендес Армандо
|1
|0
|Шор Игнасио
|1
|0
|Хайме Мисаэль
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
1
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
1
14%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0
Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
23
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|12 - 2
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|5.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|4.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|11 - 4
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|8.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|2 - 7
|5
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|0 - 10
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4
|Ривер Плейт
|Фонсека Николас
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Тигре
|Джакопуцци Факундо
|1 2