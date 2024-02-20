  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 6.
Эстудиантес Ла Плата
2:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
25' Красная карточка
Банега Эвер
33' Желтая карточка
Соса Хосе
46' Желтая карточка
Eros Mancuso
50' Желтая карточка
Мартино Анджело
59' Желтая карточка
Gaston Benedetti
69' Желтая карточка
Javier Urzua
1:0
82' Гол
Mauro Menzdez
85' Желтая карточка
Фернандес Родриго
2:0
90' Гол
Mauro Menzdez
90'+8
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
6
Фернандес
Федерико
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
8
Сукуи
Фернандо
17
Javier
Urzua
7
Соса
Хосе
15
Franco
Zapiola
27
Javier
Correa
12
Маканьо
Рамиро
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
5
Фернандес
Родриго
10
Банега
Эвер
44
Франциско
Гонсалес
I
15
Диас
Франко
I
18
Агирре
Брайан
99
Рамирес
Игнасио
Эстудиантес Ла Плата
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Ньюэллс Олд Бойз

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

27 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
70.4%
7.4%
6 побед 19 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

КПЛ
0:1
ЛП
3:0
ЛП
0:2
ЛП
4:2
КДМЭП
1:0
С
0:0
С
1:0
С
4:2
П
0:0
П
0:0
П
0:2
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:4
П
1:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
2:1
КС
1:1
КС
1:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:1
ПАК
5:2

Голы

Всего голов

22
7

Голов в среднем за матч

1.57
0.54

Среднее время на гол

57
167

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.92
1.07

Среднее время на гол

97
84

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.26
0.81

Тотал матчей

2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

71
110

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mauro Menzdez 3 0.5
Eros Mancuso 2 0.33
Javier Correa 1 0.17
Аскасибар Сантьяго 1 0.17
Перес Энцо 0 0
Eric Meza 0 0
Tiago Palacios 0 0
Franco Zapiola 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 5 0.83
Агирре Брайан 1 0.17
Кьяверано Джовани 1 0.17
Мартино Анджело 0 0
Банега Эвер 0 0
Май Гильермо 0 0
Мендес Армандо 0 0
Главинович Ян 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eros Mancuso 4 0
Eric Meza 3 0
Gaston Benedetti 3 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Javier Urzua 2 0
Santiago Flores 2 0
Zaid Abner Romero 0 1
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Фернандес Федерико 1 0
Перес Энцо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Javier Correa 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Tiago Palacios 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Родриго 3 0
Мартино Анджело 3 0
Банега Эвер 1 1
Диас Франко I 2 0
Главинович Ян 2 0
Фернандес Джулиан 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Маканьо Рамиро 1 0
Мендес Армандо 1 0
Шор Игнасио 1 0
Хайме Мисаэль 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
1
Эстудиантес Ла Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
17%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
71%
1
14%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0
Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 4 1 1 5 - 1 13
2.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 12 - 2 12
3.
Институто Кордоба
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 1 2 11 - 8 10
6.
Велес Сарсфилд
 6 3 1 2 7 - 9 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 9 9
8.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 8 - 5 8
9.
Росарио Сентраль
 6 2 2 2 5 - 7 8
10.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
Уракан
 6 1 1 4 4 - 8 4
12.
Депортиво Риестра
 6 1 1 4 2 - 8 4
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 1 - 7 3
14.
Банфилд
 6 0 3 3 3 - 9 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Эстудиантес Ла Плата
 6 4 2 0 7 - 1 14
3.
Ланус
 6 4 0 2 8 - 4 12
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 0 2 7 - 7 12
5.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 11 - 4 10
7.
Бока Хуниорс
 6 2 3 1 6 - 3 9
8.
Унион Санта-Фе
 0:0 6 1 3 2 2 - 4 6
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 8 6
10.
Платенсе
 0:0 6 1 3 2 2 - 7 6
11.
Сармьенто
 1:0 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 3 - 6 3
13.
Бельграно
 0:1 6 0 2 4 2 - 6 2
14.
Тигре
 6 0 1 5 0 - 10 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Ривер Плейт
 3 1 2 0 7 - 2 5
7.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Платенсе
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Бельграно
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Унион Санта-Фе
 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
14.
Сармьенто
 1:0 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Тальерес Кордоба
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Банфилд
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Унион Санта-Фе
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Сармьенто
 1:0 4 1 2 1 2 - 4 5
7.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 4 - 0 4
8.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Бельграно
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Платенсе
 0:0 3 0 1 2 0 - 6 1
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Тигре
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Ланус Ramiro Carrera 4
Ривер Плейт Фонсека Николас 4
Эстудиантес Ла Плата Eros Mancuso 4
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Франко Запиола уходит с поля. Edwin Cetre выходит вместо него
    • 38'
      Сукуи Фернандо уходит с поля. Мауро Мендес выходит вместо него
    • 33'
      Соса Хосе получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      УДАЛЕНИЕ! - Банега Эвер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

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