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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 6.
Барракас Сентраль
2:1
Второй тайм: 58'
Тальерес Кордоба
0'
1:0
2' Гол
Marcos Iacobellis
1:1
32' Гол
Бенавидес Гастон Америко
47' Желтая карточка
Lucas Suarez II
2:1
51' Гол
Maximiliano Zalazar

Ход матча

2'
Marcos Iacobellis
(Maximiliano Zalazar)
1:0
32'
1:1
Бенавидес Гастон Америко
47'
 
Lucas Suarez II
51'
Maximiliano Zalazar
(Alexis Dominguez)
2:1
57'
 
Бустос Науэль
Боу Густаво
57'
 
Джиротти Федерико
Мартинес Алекс
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Барракас Сентраль
Ничья
Тальерес Кордоба
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25
Sebastian
Emanuel
Moyano
33
Facundo
Mater
2
Nicolas
Capraro
14
Gonzalo
Goni
6
Rodrigo
Insua
5
Rodrigo
Herrera
8
Siro
Rosane
27
Marcos
Iacobellis
32
Santiago
Coronel
43
Maximiliano
Zalazar
9
Alexis
Dominguez
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
16
Наварро
Мигель
27
Juan
Camilo
Portilla
28
Juan
Portillo
14
Мартинес
Алекс
20
Ботта
Рубен
24
Соса
Рамон
7
Боу
Густаво
Барракас Сентраль
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Барракас Сентраль
Тальерес Кордоба

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

КПЛ
4:0
ЛП
3:0
ЛП
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Среднее время на гол

38
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Brochero 2 0.33
Maximiliano Zalazar 1 0.17
Marcos Iacobellis 1 0.17
Alexis Dominguez 1 (1) 0.17
Santiago Coronel 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботта Рубен 2 0.33
Джиротти Федерико 2 0.33
Juan Rodriguez2 2 0.33
Бенавидес Гастон Америко 1 0.17
Соса Рамон 1 0.17
Каталан Матиас 1 0.17
Бустос Науэль 1 0.17
Портилльо Маркос 1 0.17
Juan Camilo Portilla 0 0
Эррера Гидо 0 0
Lucas Suarez II 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 1 0
Facundo Mater 1 0
Marcos Iacobellis 1 0
Nicolas Capraro 1 0
Santiago Coronel 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каталан Матиас 2 0
Джиротти Федерико 2 0
Портилльо Маркос 2 0
Juan Camilo Portilla 2 0
Juan Portillo 1 0
Бустос Науэль 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0
Соса Рамон 1 0
Галарса Матиас 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Барракас Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Тальерес Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Тальерес Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2
Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2
Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 4 1 1 5 - 1 13
2.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 12 - 2 12
3.
Институто Кордоба
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Барракас Сентраль
 2:1 6 3 2 1 6 - 4 11
5.
Тальерес Кордоба
 1:2 6 3 1 2 11 - 8 10
6.
Велес Сарсфилд
 6 3 1 2 7 - 9 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 9 9
8.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 8 - 5 8
9.
Росарио Сентраль
 6 2 2 2 5 - 7 8
10.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
Уракан
 6 1 1 4 4 - 8 4
12.
Депортиво Риестра
 6 1 1 4 2 - 8 4
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 1 - 7 3
14.
Банфилд
 6 0 3 3 3 - 9 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 6 4 1 1 7 - 5 13
3.
Ланус
 6 4 0 2 8 - 4 12
4.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 6 3 3 0 5 - 1 12
5.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 11 - 4 10
7.
Бока Хуниорс
 6 2 3 1 6 - 3 9
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 8 6
9.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 2 - 4 5
10.
Платенсе
 5 1 2 2 2 - 7 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 3 - 6 3
12.
Бельграно
 5 0 2 3 2 - 5 2
13.
Сармьенто
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Тигре
 6 0 1 5 0 - 10 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Барракас Сентраль
 2:1 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Тальерес Кордоба
 1:2 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Ривер Плейт
 3 1 2 0 7 - 2 5
7.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 4 2 2 0 3 - 0 8
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сармьенто
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Барракас Сентраль
 2:1 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Тальерес Кордоба
 1:2 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Банфилд
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Сармьенто
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Платенсе
 2 0 0 2 0 - 6 0
14.
Тигре
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Ланус Ramiro Carrera 4
Ривер Плейт Фонсека Николас 4
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Тигре Джакопуцци Факундо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Г О О О О Л - Габриэль Америко Бенавидес бьет в цель!
  • 2'
    Максимилиано Залазар сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Marcos Iacobellis бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Барракас Сентраль
Ничья
Тальерес Кордоба
4.12
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3.50
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7.20
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