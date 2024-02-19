Тур: 6.
2:1
Второй тайм: 58'
0'
1:0
2' ГолMarcos Iacobellis
1:1
32' ГолБенавидес Гастон Америко
47' Желтая карточкаLucas Suarez II
2:1
51' ГолMaximiliano Zalazar
Ход матча
2'
32'
47'
51'
14
Gonzalo
Goni
22
Эррера
Гидо
20
Ботта
Рубен
24
Соса
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
17 Абила РамонНападающий
-
30 Marcelo Mino
-
-
-
36 Alex Juarez
-
11 Alan Cantero
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Orfila
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботта РубенПолузащитник
-
24 Соса РамонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ramiro Ruiz
-
-
-
Главный тренер: Walter Ribonetto
История личных встреч
Барракас Сентраль
Тальерес Кордоба
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Среднее время на гол
0
135
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Среднее время на гол
38
0
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
135
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Brochero
|2
|0.33
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.17
|Marcos Iacobellis
|1
|0.17
|Alexis Dominguez
|1 (1)
|0.17
|Santiago Coronel
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботта Рубен
|2
|0.33
|Джиротти Федерико
|2
|0.33
|Juan Rodriguez2
|2
|0.33
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.17
|Соса Рамон
|1
|0.17
|Каталан Матиас
|1
|0.17
|Бустос Науэль
|1
|0.17
|Портилльо Маркос
|1
|0.17
|Juan Camilo Portilla
|0
|0
|Эррера Гидо
|0
|0
|Lucas Suarez II
|0
|0
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Marcos Iacobellis
|1
|0
|Nicolas Capraro
|1
|0
|Santiago Coronel
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каталан Матиас
|2
|0
|Джиротти Федерико
|2
|0
|Портилльо Маркос
|2
|0
|Juan Camilo Portilla
|2
|0
|Juan Portillo
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0
|Соса Рамон
|1
|0
|Галарса Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Барракас Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Тальерес Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
6
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Тальерес Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2
Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2
Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
41
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|12 - 2
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|5.
|1:2
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|4.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|11 - 4
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|8.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|2 - 7
|5
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|0 - 10
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|1:2
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4
|Ривер Плейт
|Фонсека Николас
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Тигре
|Джакопуцци Факундо
|1 2