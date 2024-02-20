Тур: 6.
0'
14' Желтая карточкаМерьяно Николас
0:1
25' ГолSergio Quiroga
26' Желтая карточкаManuel Monaco
1:1
29' ГолСанчес Улисес
2:1
31' ГолБаринага Хуан
38' Желтая карточкаЭстебан Ролон
38' Желтая карточкаМаури Хосе
3:1
40' ГолРейна Брайан
Ход матча
14'
25'
26'
29'
1:1
31'
2:1
38'
38'
40'
3:1
11
Рейна
Брайан
33
Gabriel
Diaz
20
Maico
Quiroz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
-
10 Марин МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гильермо Фарре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Maico QuirozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Juan Guasone
-
-
-
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Бельграно
Сармьенто
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пассерини Лукас
|2
|0.33
|Санчес Улисес
|1
|0.17
|Рейна Брайан
|1
|0.17
|Баринага Хуан
|1
|0.17
|Гарсия Ариэль
|0
|0
|Лонго Сантьяго
|0
|0
|Морено Матиас
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Diaz
|1
|0.17
|Маури Хосе
|1
|0.17
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.17
|Sergio Quiroga
|1
|0.17
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Joaquin Gho
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пассерини Лукас
|1
|1
|Эстебан Ролон
|1
|1
|Баринага Хуан
|2
|0
|Мерьяно Николас
|2
|0
|Рохас Ариэль II
|1
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Гарсия Ариэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Gabriel Diaz
|2
|0
|Diego Calcaterra
|2
|0
|Годой Фернандо
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Luis Yamil Garnier
|1
|0
|Alfredo Amarilla
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сармьенто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сармьенто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
1
0
Бельграно
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
60%
2
25%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0
Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0
Сармьенто
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1
Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0
Результаты матчей
Бельграно
Сармьенто
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|3.
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|4.
|6
|4
|0
|2
|7 - 7
|12
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|11 - 4
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|8.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|2 - 7
|6
|11.
|3:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|12.
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|13.
|1:3
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|0 - 10
|1
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|3:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|1:3
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|3:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|4
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4
|Ривер Плейт
|Фонсека Николас
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Eros Mancuso
|4