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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Пхохан Стилерс
0:0
Первый тайм: 12'
Чонбук Моторс
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пхохан Стилерс
Ничья
Чонбук Моторс
2.80
3.50
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3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
In-Gu
Hwang
35
Аспропотамитис
Джонатан
20
Chan-Yong
Park
24
Jeong-Won
Eo
80
Dong-Hee
Lee
91
Хо
Ен-Чжун
16
Хан
Чхан-Хи
66
Jun-Ho
Kim
77
Wanderson
I
25
Луис
Жоржи
33
Ho-Jae
Lee
1
Ким
Чжон-Хун
94
Ан
Хен-Бом
23
Чжин-Су
Ким
4
Пак
Чжин
Соб
39
Тхэ-Хван
Ким
II
16
Ли
Су-Бин
28
Seong-Ung
Mae
34
Ли
Ен-Чжэ
26
Хон
Чжон-Хо
7
Хан
Ге-Вон
93
Tiago
Orobo
Пхохан Стилерс
3-5-2
Чонбук Моторс
4-4-2

История личных встреч

Пхохан Стилерс
Чонбук Моторс

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.1%
37%
14.9%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.1%
44.4%
7.5%
13 побед 12 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 21 победа

53 матча

34%
24.5%
41.5%
18 побед 13 ничьих 22 победы

Первый тайм

24.5%
45.3%
30.2%
13 побед 24 ничьи 16 побед

Второй тайм

24.5%
35.8%
39.7%
13 побед 19 ничьих 21 победа

История матчей

ЛЧА
2:0
К
4:2
KЛ1
1:1
KЛ1
2:1
KЛ1
1:0
KЛ1
1:2
КЛ1ФЭ
3:1
KЛ1
2:2
KЛ1
0:1
KЛ1
0:1
KЛ1
0:1
KЛ1
2:0
KЛ1
1:3
KЛ1
0:1
KЛ1
2:1
KЛ1
1:2
KЛ1
3:0
KЛ1
1:2
KЛ1
1:1
KЛ1
2:0
KЛ1
1:1
KЛ1
5:2
KЛ1
0:3
KЛ1
0:2
KЛ1
0:4
KЛ1
1:3
KЛ1
2:0
KЛ1
0:0
KЛ1
3:0
KЛ1
1:1
KЛ1
0:1
KЛ1
3:0
KЛ1
0:0
KЛ1
1:0
KЛ1
1:0
KЛ1
2:2
KЛ1
0:2
ЛЧА
1:0
ЛЧА
1:2
KЛ1
1:3
KЛ1
2:1
KЛ1
0:2
KЛ1
1:1
3:2
0:3
2:0
3:1
3:2
3:2
3:3
1:1
1:1
1:1

Голы

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

1.41
1.04

Среднее время на гол

63
86

Всего голов

37
41

Голов в среднем за матч

1.42
1.52

Среднее время на гол

63
59

Всего голов

75
68

Голов в среднем за матч

1.42
1.28

Тотал матчей

2.5
51
Больше 96%
Меньше 4%
2
42
Больше 79%
Меньше 21%
11
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
14
Больше 26%
Меньше 74%
39
6
Больше 11%
Меньше 89%
47
3
Больше 6%
Меньше 94%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Пхохан Стилерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зека 3 (1) 0.43
Ким Ин-Сон 3 0.43
Ho-Jae Lee 2 (1) 0.29
Син Кван-Хун 1 0.14
Jae-Hee Jung 1 0.14
Ха Чхан-Рэ 1 0.14
Young-Jun Go 1 0.14
Min-Ho Yoon 1 0.14
Ким Сон-Дэ 0 0
Ким Чжон-У 0 0
Хан Чхан-Хи 0 0
Yun-sang Hong 0 0
Чонбук Моторс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мун Сон-Мин 4 0.57
Ли Дон-Чжун 2 0.29
Ан Хен-Бом 1 0.14
Амано Дзюн 1 0.14
Мин-Кю Сон 1 0.14
Хон Чжон-Хо 1 0.14
Хан Ге-Вон 1 0.14
Hernades 1 0.14
Чжин-Су Ким 0 0
Тхэ-Хван Ким II 0 0
Пак Чжэ Ен 0 0

Карточки

Пхохан Стилерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Син Кван-Хун 3 0
Сим-Сан Мин 1 0
Chan-Yong Park 1 0
Зека 1 0
Jun-Ho Kim 1 0
Oberdan 1 0
Чонбук Моторс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжон Тхэ-Ук 1 1
Хон Чжон-Хо 1 0
Ким Чжон-Хун 1 0
Ли Дон-Чжун 1 0
Мун Сон-Мин 1 0
Tiago Orobo 1 0

Результаты матчей

Пхохан Стилерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Чонбук Моторс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Пхохан Стилерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Чонбук Моторс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
9
Пхохан Стилерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Чонбук Моторс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
7%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
5
36%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пхохан Стилерс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:0 Ухань Три Таунс - Пхохан Стилерс 1:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 0:0 Пхохан Стилерс - Ханой ТТ 2:0
Пхохан Стилерс - Тэгу 1:0 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Пхохан Стилерс - Урава Ред 2:1 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Урава Ред - Пхохан Стилерс 0:2 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:1 Сувон Самсунг Блювингс - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Ухань Три Таунс 3:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Тэгу - Пхохан Стилерс 0:0 Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 2:0 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Канвон - Пхохан Стилерс 1:1
Чонбук Моторс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:0 Чонбук Моторс - Урарту 3:1 Чонбук Моторс - АГМК 1:0 Рига - Чонбук Моторс 2:0
Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Чонбук Моторс - Бангкок Юнайтед 3:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Китчи - Чонбук Моторс 1:2 Чонбук Моторс - Кванджу 2:0 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1 Лайон Сити Сейлорс - Чонбук Моторс 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0 Тэгу - Чонбук Моторс 1:2 Сеул - Чонбук Моторс 0:2 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Чонбук Моторс - Тэгу 1:3

Результаты матчей

Пхохан Стилерс
Чонбук Моторс

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Пхохан Стилерс
Чонбук Моторс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
6
1
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
1/8 финала
1 Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс
1 Ульсан Хёндэ
Вентфорет Кофу
1 Шаньдун Тайшань
1 Кавасаки Фронтале
Бангкок Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос
Насаф
Аль-Айн
Аль-Фейха
1 Аль-Наср Эр-Рияд
Сепахан
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Навбахор
Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 6 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Инчхон Юнайтед Hernades 6
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Шаньдун Тайшань Wenneng Xie 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Весь список
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