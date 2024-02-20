1:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолChan-Yong Park
23' Желтая карточкаЛи Ен-Чжэ
52' Желтая карточкаЛи Су-Бин
1:1
76' ГолЧжон Тхэ-Ук
86' Желтая карточкаЛуис Жоржи
90'+5
Ход матча
12'
1:0
23'
46'
52'
69'
76'
1:1
86'
86'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
510 Количество передач 355
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
21
In-Gu
Hwang
80
Dong-Hee
Lee
24
Jeong-Won
Eo
91
Хо
Ен-Чжун
16
Хан
Чхан-Хи
66
Jun-Ho
Kim
77
Wanderson
I
25
Луис
Жоржи
33
Ho-Jae
Lee
94
Ан
Хен-Бом
23
Чжин-Су
Ким
16
Ли
Су-Бин
34
Ли
Ен-Чжэ
26
Хон
Чжон-Хо
93
Tiago
Orobo
- Основной состав
-
21 In-Gu HwangВратарь
-
80 Dong-Hee LeeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Jeong-Won EoПолузащитник
-
91 Хо Ен-ЧжунПолузащитник
-
16 Хан Чхан-ХиПолузащитник
-
66 Jun-Ho KimПолузащитник
-
77 Wanderson IПолузащитник
-
25 Луис ЖоржиНападающий
-
33 Ho-Jae LeeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 Ким Гю-ХёнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Син Кван-ХунПолузащитник
- Полузащитник
-
81 Ким Дон ЧжинНападающий
-
-
-
-
-
34 Gyu-Baeg Lee
-
-
Главный тренер: Tae-Ha Park
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
94 Ан Хен-БомЗащитник
- Защитник
-
23 Чжин-Су КимЗащитник
-
16 Ли Су-БинПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Ли Ен-ЧжэПолузащитник
-
26 Хон Чжон-ХоПолузащитник
- Нападающий
-
93 Tiago OroboНападающий
- Запасные игроки
-
13 Чжон Мин КиВратарь
-
14 Ли ДжэикЗащитник
-
32 Чжон Ву ЧжеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ли Дон-ЧжунПолузащитник
-
27 Мун Сон-МинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пак Чжэ ЕнНападающий
-
44 Ли Джун ХоНападающий
-
74 Ji-Hoon Lee
-
79 Kyu-Dong Lee
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
Пхохан Стилерс
Чонбук Моторс
27 матчей
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.1%
37%
14.9%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
48.1%
44.4%
7.5%
13 побед 12 ничьих 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 21 победа
53 матча
34%
24.5%
41.5%
18 побед 13 ничьих 22 победы
Первый тайм
24.5%
45.3%
30.2%
13 побед 24 ничьи 16 побед
Второй тайм
24.5%
35.8%
39.7%
13 побед 19 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
1.41
1.04
Среднее время на гол
63
86
Всего голов
37
41
Голов в среднем за матч
1.42
1.52
Среднее время на гол
63
59
Всего голов
75
68
Голов в среднем за матч
1.42
1.28
Тотал матчей
2.5
51
Больше 96%
Меньше 4%
2
42
Больше 79%
Меньше 21%
11
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
14
Больше 26%
Меньше 74%
39
6
Больше 11%
Меньше 89%
47
3
Больше 6%
Меньше 94%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зека
|3 (1)
|0.38
|Ким Ин-Сон
|3
|0.38
|Ho-Jae Lee
|2 (1)
|0.25
|Chan-Yong Park
|1
|0.13
|Син Кван-Хун
|1
|0.13
|Jae-Hee Jung
|1
|0.13
|Ха Чхан-Рэ
|1
|0.13
|Young-Jun Go
|1
|0.13
|Min-Ho Yoon
|1
|0.13
|Ким Сон-Дэ
|0
|0
|Ким Чжон-У
|0
|0
|Хан Чхан-Хи
|0
|0
|Yun-sang Hong
|0
|0
Чонбук Моторс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мун Сон-Мин
|4
|0.5
|Ли Дон-Чжун
|2
|0.25
|Ан Хен-Бом
|1
|0.13
|Амано Дзюн
|1
|0.13
|Мин-Кю Сон
|1
|0.13
|Хон Чжон-Хо
|1
|0.13
|Хан Ге-Вон
|1
|0.13
|Чжон Тхэ-Ук
|1
|0.13
|Hernades
|1
|0.13
|Чжин-Су Ким
|0
|0
|Тхэ-Хван Ким II
|0
|0
|Tiago Orobo
|0
|0
|Пак Чжэ Ен
|0
|0
Карточки
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Син Кван-Хун
|3
|0
|Луис Жоржи
|1
|0
|Сим-Сан Мин
|1
|0
|Chan-Yong Park
|1
|0
|Зека
|1
|0
|Jun-Ho Kim
|1
|0
|Oberdan
|1
|0
Чонбук Моторс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжон Тхэ-Ук
|1
|1
|Ли Ен-Чжэ
|1
|0
|Хон Чжон-Хо
|1
|0
|Ким Чжон-Хун
|1
|0
|Ли Дон-Чжун
|1
|0
|Мун Сон-Мин
|1
|0
|Ли Су-Бин
|1
|0
|Tiago Orobo
|1
|0
Результаты матчей
Пхохан Стилерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Чонбук Моторс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Пхохан Стилерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Чонбук Моторс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
9
Пхохан Стилерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Чонбук Моторс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
13%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
5
33%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
3
20%
4
29%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Пхохан Стилерс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:0 Ухань Три Таунс - Пхохан Стилерс 1:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 0:0 Пхохан Стилерс - Ханой ТТ 2:0
Пхохан Стилерс - Тэгу 1:0 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Пхохан Стилерс - Урава Ред 2:1 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Урава Ред - Пхохан Стилерс 0:2 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:1 Сувон Самсунг Блювингс - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Ухань Три Таунс 3:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Тэгу - Пхохан Стилерс 0:0 Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 2:0 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Канвон - Пхохан Стилерс 1:1
Чонбук Моторс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:0 Чонбук Моторс - Урарту 3:1 Чонбук Моторс - АГМК 1:0 Рига - Чонбук Моторс 2:0
Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Чонбук Моторс - Бангкок Юнайтед 3:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Китчи - Чонбук Моторс 1:2 Чонбук Моторс - Кванджу 2:0 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1 Лайон Сити Сейлорс - Чонбук Моторс 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0 Тэгу - Чонбук Моторс 1:2 Сеул - Чонбук Моторс 0:2 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Чонбук Моторс - Тэгу 1:3
Результаты матчей
Пхохан Стилерс
Чонбук Моторс
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Пхохан Стилерс
Чонбук Моторс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
62
26
26
17
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|6 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|6
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Шаньдун Тайшань
|Wenneng Xie
|4
|Пахтакор
|Хамробеков Одилжон
|1 2
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2