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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Манчестер Сити
 
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Прогнозы 54
Манчестер Сити 100% (54)
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Брентфорд

История личных встреч

Манчестер Сити
Брентфорд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.67
Фоден Фил 8 0.33
Альварес Хулиан 8 (1) 0.33
Силва Бернарду 6 0.25
Родри Эрнандес 6 0.25
Грилиш Джек 3 0.13
Доку Жереми 2 0.08
Аке Натан 2 0.08
Аканджи Мануэль 2 0.08
Де Брёйне Кевин 1 0.04
Бобб Оскар 1 0.04
Льюис Рико 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.29
Мопе Нил 5 0.21
Висса Йоан 4 0.17
Тони Айвен 4 0.17
Йенсен Матиас 3 0.13
Норгор Кристиан 2 0.08
Ми Бен 2 0.08
Льюис-Поттер Кин 2 0.08
Коллинз Натан 1 0.04
Годдос Саман 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Баптист Шендон 1 0.04
Шаде Кевин 1 0.04
Янельт Витали 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Флеккен Марк 0 0
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Регилон Серхио 0 0
Ониика Фрэнк 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 7 1
Силва Бернарду 5 0
Грилиш Джек 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Эдерсон Мораес 4 0
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Уокер Кайл 1 0
Стоунс Джон 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Ониика Фрэнк 6 0
Мопе Нил 5 0
Годдос Саман 5 0
Хикки Аарон 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Янельт Витали 4 0
Йенсен Матиас 3 0
Флеккен Марк 2 0
Висса Йоан 2 0
Коллинз Натан 2 0
Ярмолюк Егор 2 0
Ми Бен 0 1
Тони Айвен 1 0
Генри Рико 1 0
Регилон Серхио 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Брентфорд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
6
Манчестер Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Брентфорд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
17

Упущенные победы

26
16
Манчестер Сити
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
63% (15)
25% (6)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)
Брентфорд
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
17% (4)
42% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

32
22

Голы по времени матча

Забито

29
13
16 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 8
12 Не забивали 16
4
14%
2
15%
1-15
6
21%
2
15%
16-30
6
21%
2
15%
31-45
3
10%
2
15%
46-60
4
14%
2
15%
61-75
6
21%
3
23%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
17%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
25%
4
25%
61-75
5
42%
2
13%
76-90

Забито

28
21
8 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
7%
2
10%
1-15
3
11%
7
33%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
7
25%
4
19%
61-75
7
25%
3
14%
76-90

Пропущено

14
28
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
0
0%
5
18%
1-15
3
21%
4
14%
16-30
5
36%
3
11%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
3
21%
5
18%
61-75
3
21%
8
29%
76-90

Забито

57
34
24 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 15
2 Не забивали 4
6
11%
4
12%
1-15
9
16%
9
26%
16-30
9
16%
4
12%
31-45
9
16%
5
15%
46-60
11
19%
6
18%
61-75
13
23%
6
18%
76-90

Пропущено

26
44
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 20
2
8%
6
14%
1-15
3
12%
4
9%
16-30
7
27%
7
16%
31-45
0
0%
8
18%
46-60
6
23%
9
20%
61-75
8
31%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3
Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4
Брентфорд
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2
Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Брентфорд

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:3
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:3
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
3:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
4 раза 17%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
0
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
6
7
4
8
2.5
4
9
2
10
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
9
3
1.5
4
7
7
5
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
20
4
18
6
1.5
10
14
11
13
2.5
5
19
3
21
3.5
2
22
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 25 17 6 2 59 - 24 57
2.
Арсенал
 Заявка 25 17 4 4 58 - 22 55
3.
Манчестер Сити
 Заявка 24 16 5 3 57 - 26 53
4.
Астон Вилла
 Заявка 25 15 4 6 52 - 33 49
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 24 13 2 9 33 - 33 41
7.
Ньюкасл
 Заявка 25 11 4 10 53 - 41 37
8.
Вест Хэм
 Заявка 25 10 6 9 36 - 44 36
9.
Брайтон
 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
10.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 25 10 5 10 39 - 40 35
12.
Фулхэм
 Заявка 25 8 5 12 34 - 41 29
13.
Борнмут
 Заявка 24 7 7 10 34 - 47 28
14.
Брентфорд
 Заявка 24 7 4 13 35 - 43 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 24 6 6 12 27 - 43 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 25 6 6 13 32 - 44 24
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
20.
Бёрнли
 Заявка 25 3 4 18 25 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 4 0 30 - 11 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
15.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
16.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
5.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 6 1 5 15 - 15 19
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
11.
Брайтон
 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
15.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 13 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2024, осталось 2 дня 12 часов 39 минут.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

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  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 54
    Манчестер Сити 100% (54)
    X 0% (0)
    Брентфорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Брентфорд
    1.22
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    7.40
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    14.00
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Брентфорд

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Брентфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (24)
    Меньше
    53.85% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (13)
    Нет
    75% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    51.9% (28)
    3:1 Манчестер Сити
    20.4% (11)
    3:0 Манчестер Сити
    18.5% (10)
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