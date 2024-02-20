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  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Саутгемптон
0:1
Первый тайм: 32'
Халл Сити
0'
0:1
11' Гол
Зарури Анасс
23' Желтая карточка
Уокер-Питерс Кайл

Ход матча

11'
0:1
Зарури Анасс
23'
Уокер-Питерс Кайл
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 125
Саутгемптон 90.4% (113)
X 7.2% (9)
Халл Сити 2.4% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Халл Сити
2.53
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6.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Базуну
Гэвин
2
Уокер-Питерс
Кайл
21
Харвуд-Беллис
Тэйлор
35
Беднарек
Ян
3
Мэннинг
Райан
9
Армстронг
Адам
19
Ротуэлл
Джо
16
Смоллбоун
Уильям
23
Эдози
Самуэль
18
Мара
Секу
17
Армстронг
Стюарт
17
Оллсоп
Райан
2
Койл
Льюи
5
Джонс
Альфи
4
Гривз
Джейкоб
3
Джайлз
Райан
27
Слейтер
Риган
24
Сери
Жан-Мишель
23
Филоджин-Байдейс
Джейден
45
Карвалью
Фабиу
47
Зарури
Анасс
50
Эмюр
Абдулкадир
Саутгемптон
4-4-2
Халл Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Саутгемптон
Халл Сити

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Ч
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Ч
0:2
Ч
2:1
Ч
5:0
Ч
4:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2.4
1.17

Среднее время на гол

37
77

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.4

Среднее время на гол

67
225

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.82
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

49
110

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 16 (3) 0.48
Адамс Че 8 0.24
Эдози Самуэль 6 0.18
Фрейзер Райан 6 0.18
Смоллбоун Уильям 4 0.12
Армстронг Стюарт 3 0.09
Мара Секу 3 0.09
Алькарас Карлос 3 0.09
Уокер-Питерс Кайл 2 0.06
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0.06
Беднарек Ян 2 0.06
Ротуэлл Джо 2 0.06
Брукс Дэвид 1 0.03
Даунс Флинн 1 0.03
Телла Нейтан 1 0.03
Арибо Джо 1 0.03
Сулемана Камалдин 0 0
Мэннинг Райан 0 0
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Бри Джеймс 0 0
Халл Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коннолли Аарон 8 0.24
Филоджин-Байдейс Джейден 7 0.21
Делап Лиам 7 0.21
Туфан Озан 7 (2) 0.21
Твайн Скотт 4 (1) 0.12
Мортон Тайлер 3 0.09
Гривз Джейкоб 2 0.06
Траоре Адама II 2 0.06
Слейтер Риган 2 0.06
Джонс Альфи 1 0.03
Карвалью Фабиу 1 0.03
Койл Льюи 1 0.03
Зарури Анасс 1 0.03
Noah Ohio 1 0.03
Кристи Сайрус 0 0
Сери Жан-Мишель 0 0
Доэрти Грэг 0 0
Эмюр Абдулкадир 0 0
Маклафлин Шон 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беднарек Ян 8 0
Мэннинг Райан 8 0
Чарльз Ши 6 1
Даунс Флинн 7 0
Смоллбоун Уильям 7 0
Армстронг Адам 5 0
Сулемана Камалдин 3 1
Стивенс Джек 4 0
Фрейзер Райан 4 0
Армстронг Стюарт 4 0
Адамс Че 4 0
Арибо Джо 4 0
Алькарас Карлос 4 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0
Телла Нейтан 2 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Базуну Гэвин 1 0
Мара Секу 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Халл Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гривз Джейкоб 8 0
Сери Жан-Мишель 7 0
Мортон Тайлер 5 1
Филоджин-Байдейс Джейден 6 0
Делап Лиам 5 0
Коннолли Аарон 4 0
Туфан Озан 4 0
Оллсоп Райан 3 0
Кристи Сайрус 3 0
Траоре Адама II 3 0
Койл Льюи 3 0
Твайн Скотт 3 0
Джонс Альфи 3 0
Слейтер Риган 3 0
Доэрти Грэг 2 0
Винагре Рубен 2 0
Сайяд Аллахьяр 2 0
Ейенга-Локило Джейсон 2 0
Ингрэм Мэтт 1 0
Карвалью Фабиу 1 0
Маклафлин Шон 1 0
Якоб Мэтти 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Халл Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

6
9
Саутгемптон
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Халл Сити
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

21
20
Саутгемптон
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Халл Сити
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

27
29

Голы по времени матча

Забито

38
23
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
6
16%
3
13%
1-15
6
16%
4
17%
16-30
4
11%
4
17%
31-45
6
16%
1
4%
46-60
6
16%
6
26%
61-75
10
26%
5
22%
76-90

Пропущено

19
26
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
11%
5
19%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
5
26%
3
12%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
4
21%
7
27%
61-75
3
16%
5
19%
76-90

Забито

23
23
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
4
17%
5
22%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
6
26%
3
13%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
5
22%
4
17%
76-90

Пропущено

21
16
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
7
33%
1
6%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
29%
4
25%
76-90

Забито

61
46
29 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 23
25 Забивали первыми 13
2 Не забивали 5
10
16%
8
17%
1-15
9
15%
8
17%
16-30
10
16%
7
15%
31-45
8
13%
5
11%
46-60
9
15%
9
20%
61-75
15
25%
9
20%
76-90

Пропущено

40
42
16 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 24
4
10%
7
17%
1-15
4
10%
6
14%
16-30
8
20%
7
17%
31-45
9
23%
4
10%
46-60
6
15%
9
21%
61-75
9
23%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Саутгемптон - Уотфорд 3:0
Ротерхэм - Саутгемптон 0:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Суонси - Саутгемптон 1:3 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Саутгемптон - Уолсолл 4:0 Норвич - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Плимут 2:1 Саутгемптон - Суонси 5:0 КПР - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Блэкберн 4:0 Ковентри - Саутгемптон 1:1 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Кардифф Сити 2:0 Саутгемптон - Бристоль Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 2:1
Халл Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хаддерсфилд Таун - Халл Сити 1:2 Ротерхэм - Халл Сити 1:2 Халл Сити - Суонси 0:1 Халл Сити - Миллуолл 1:0
Сандерленд - Халл Сити 0:1 Бирмингем - Халл Сити 2:1 Халл Сити - Норвич 1:2 Халл Сити - Бирмингем 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Халл Сити 3:1 Халл Сити - Блэкберн 3:2 Халл Сити - Сандерленд 0:1 Бристоль Сити - Халл Сити 3:2 Халл Сити - Кардифф Сити 3:0 Мидлсбро - Халл Сити 1:2 КПР - Халл Сити 2:0 Халл Сити - Уотфорд 1:2 Халл Сити - Ротерхэм 4:1 Суонси - Халл Сити 2:2 Халл Сити - Хаддерсфилд Таун 1:0 Вест Бромвич - Халл Сити 3:1

Результаты матчей

Саутгемптон
Халл Сити

Точный счет

2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:2
7 раз 22%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
2
10 раз 31%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
14 раз 44%
2
8 раз 25%
0
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Халл Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
3
11
4
1.5
4
12
7
8
2.5
4
12
5
10
3.5
2
14
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
14
2
7
10
1.5
9
7
1
16
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
2
0.5
Больше Меньше
27
5
18
14
1.5
13
19
8
24
2.5
5
27
5
27
3.5
2
30
2
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 33 25 3 5 69 - 26 78
2.
Лидс
 Заявка 33 21 6 6 61 - 26 69
3.
Ипсвич
 3:1 Заявка 33 20 9 4 64 - 42 69
4.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 33 20 7 6 63 - 39 67
5.
Халл Сити
 1:0 Заявка 33 16 6 11 48 - 41 54
6.
Вест Бромвич
 0:0 Заявка 33 15 8 10 45 - 31 53
7.
Норвич
 Заявка 33 15 6 12 58 - 50 51
8.
Ковентри
 Заявка 33 13 12 8 51 - 37 51
9.
Престон Норт Энд
 Заявка 33 14 7 12 44 - 52 49
10.
Сандерленд
 Заявка 33 14 5 14 45 - 37 47
11.
Мидлсбро
 Заявка 32 13 5 14 47 - 47 44
12.
Бристоль Сити
 Заявка 33 12 8 13 38 - 37 44
13.
Уотфорд
 Заявка 33 11 11 11 49 - 45 44
14.
Кардифф Сити
 0:0 Заявка 33 12 5 16 37 - 47 41
15.
Бирмингем
 Заявка 32 10 8 14 37 - 48 38
16.
Блэкберн
 0:0 Заявка 33 11 5 17 47 - 59 38
17.
Плимут
 0:0 Заявка 33 9 11 13 51 - 54 38
18.
Суонси
 Заявка 33 9 9 15 41 - 54 36
19.
Сток Сити
 Заявка 33 9 8 16 30 - 46 35
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 33 7 13 13 38 - 54 34
21.
Миллуолл
 Заявка 33 8 9 16 31 - 46 33
22.
КПР
 Заявка 33 8 8 17 30 - 44 32
23.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 33 8 5 20 26 - 52 29
24.
Ротерхэм
 1:3 Заявка 33 3 10 20 27 - 63 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лидс
 Заявка 16 12 4 0 35 - 11 40
2.
Лестер
 Заявка 17 13 1 3 34 - 11 40
3.
Ипсвич
 3:1 Заявка 16 11 4 1 40 - 24 37
4.
Вест Бромвич
 0:0 Заявка 17 11 3 3 27 - 13 36
5.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 16 11 2 3 39 - 19 35
6.
Норвич
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
7.
Сандерленд
 Заявка 16 10 0 6 28 - 19 30
8.
Престон Норт Энд
 Заявка 17 9 3 5 27 - 29 30
9.
Ковентри
 Заявка 16 7 8 1 24 - 14 29
10.
Плимут
 0:0 Заявка 17 8 5 4 38 - 27 29
11.
Бирмингем
 Заявка 16 7 6 3 23 - 18 27
12.
Халл Сити
 1:0 Заявка 16 7 4 5 23 - 16 25
13.
Бристоль Сити
 Заявка 17 7 3 7 21 - 19 24
14.
Мидлсбро
 Заявка 16 6 3 7 17 - 18 21
15.
Кардифф Сити
 0:0 Заявка 16 6 3 7 18 - 20 21
16.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 17 5 6 6 21 - 23 21
17.
Блэкберн
 0:0 Заявка 16 6 2 8 23 - 27 20
18.
Уотфорд
 Заявка 16 5 5 6 26 - 21 20
19.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 16 5 4 7 17 - 20 19
20.
Сток Сити
 Заявка 17 5 4 8 12 - 21 19
21.
Суонси
 Заявка 17 4 5 8 18 - 25 17
22.
Миллуолл
 Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
23.
Ротерхэм
 1:3 Заявка 17 3 6 8 17 - 23 15
24.
КПР
 Заявка 16 3 5 8 17 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 16 12 2 2 35 - 15 38
2.
Ипсвич
 3:1 Заявка 17 9 5 3 24 - 18 32
3.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 17 9 5 3 24 - 20 32
4.
Лидс
 Заявка 17 9 2 6 26 - 15 29
5.
Халл Сити
 1:0 Заявка 17 9 2 6 25 - 25 29
6.
Уотфорд
 Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
7.
Мидлсбро
 Заявка 16 7 2 7 30 - 29 23
8.
Ковентри
 Заявка 17 6 4 7 27 - 23 22
9.
Бристоль Сити
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
10.
Кардифф Сити
 0:0 Заявка 17 6 2 9 19 - 27 20
11.
Суонси
 Заявка 16 5 4 7 23 - 29 19
12.
Престон Норт Энд
 Заявка 16 5 4 7 17 - 23 19
13.
КПР
 Заявка 17 5 3 9 13 - 20 18
14.
Блэкберн
 0:0 Заявка 17 5 3 9 24 - 32 18
15.
Вест Бромвич
 0:0 Заявка 16 4 5 7 18 - 18 17
16.
Миллуолл
 Заявка 16 4 5 7 17 - 19 17
17.
Сандерленд
 Заявка 17 4 5 8 17 - 18 17
18.
Норвич
 Заявка 16 4 4 8 27 - 32 16
19.
Сток Сити
 Заявка 16 4 4 8 18 - 25 16
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 16 2 7 7 17 - 31 13
21.
Бирмингем
 Заявка 16 3 2 11 14 - 30 11
22.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 17 3 1 13 9 - 32 10
23.
Плимут
 0:0 Заявка 16 1 6 9 13 - 27 9
24.
Ротерхэм
 1:3 Заявка 16 0 4 12 10 - 40 4
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 18 (3)
Плимут Уиттакер Морган 17 (7)
Саутгемптон Армстронг Адам 16 (10)
Лидс Саммервилл Крисенсио 15 (8)
Сандерленд Кларк Джек 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Томпсон Джордан 1 10
Ипсвич Морси Сэм 11
Сток Сити Пирсон Бен 11
Сандерленд Баллард Дэниэл 11
Шеффилд Уэнсдей Бэннан Барри 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    У "Халл Сити" в активе 7 ударов, из которых 3 пришлись в створ. Будь гости поудачливее, могли вести в счёте более убедительно.
  • 29'
    "Саутгемптон" владеет мячом 53 процента игрового времени, однако в позиционном нападении выглядит слабо, единственный момент стал следствием ошибки соперника.
  • 27'
    В целом не самым событийным получается первый тайм, голевых моментов команды создают не так много, гости при этом гораздо острее.
  • 25'
    "Халл Сити" выиграл две последние встречи в Чемпионшипе, причем обе победы были добыты в гостях, неплохо всё начинается и сегодня.
  • Травма, повреждение
    23'
    Есть работа у врачей "Халл Сити", Зарури требуется помощь врачей после стыка с соперником в центре поля.
  • Опасный момент
    22'
    Еще одна быстрая атака удается гостям, Карвалью проходит по левому флангу, в штрафной находит Эмюра, который с разворота пробивает рядом со штангой!
  • Опасный момент
    20'
    Активный Филоджин-Байдейс врывается в штрафную с правого края, режет угол и стреляет в ближний угол - Базуну отбивает мяч плечом!
  • 19'
    Кроме того, "Саутгемптон" продолжает борьбу в Кубке Англии, где у него крайне серьезный соперник - "Ливерпуль", да еще и на "Энфилде".
  • 18'
    Напомним, что "Саутгемптон" не проигрывал с конца сентября до середины февраля, лишь неделю назад команда Расселла Мартина уступила "Бристоль Сити". В минувший уик-энд "святые" обыграли "Вест Бромвич", который идет пятым.
  • 17'
    Эдози сместился с левого фланга к центру, обыгрался с партнером и запустил мяч в направлении дальнего угла, но в створ не попал.
  • 16'
    В матче первого круга "Саутгемптон" добился победы на чужой половине поля - в середине первого тайма команды обменялись голами, а победу "святые" вырвали на 90+5 минуте.
  • 14'
    Эдози и Уокер-Питерс по очереди направляют мяч в чужую штрафную со своих флангов, но никакой остроты нет.
  • 13'
    Снова Филоджин-Байдейс атакует ворота "Саутгемптона" с линии штрафной после передачи Сери - мяч летит выше створа.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! АНАСС ЗАРУРИ!
    С заброса от вратаря началась быстрая атака гостей, мяч на линии штрафной получил Филоджин-Байдейс, его мощный удар голкипер парировал, а на добивании первым был Зарури!
  • Угловой
    10'
    Еще один угловой исполнили "святые", в этот раз мяч пришел точно в руки Олссолу.
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    • Угловой
      8'
      Первый угловой в исполнении "Саутгемптона" к опасному моменту не привел, легко оборона "Халл Сити" обстановку разряжает.
    • Опасный момент
      7'
      Ошибаются гости под прессингом соперника, Ротуэлл пробивал с близкого расстояния, однако Олссол отбивает мяч на угловой!
    • 5'
      Первый удар в этой встрече наносят гости - Зарури в контратаке попробовал свои силы дальним ударом, но в створ не попал.
    • 3'
      "Халл Сити" идет в зоне плей-офф, но подняться выше пятого места "тиграм" будет нереально, а вот вылететь из шестерки - раз плюнуть.
    • 2'
      Напомним, что "Саутгемптон" идет в турнирной таблице на третьей строчке, но по потерянным очкам опережает "Лидс", так что сегодня "святые" могут войти в топ-2.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 29-го тура Чемпионшипа "Саутгемптон" принимает "Халл Сити". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 44.8% пользователей.
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    Прогнозы 125
    Саутгемптон 90.4% (113)
    X 7.2% (9)
    Халл Сити 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Халл Сити
    2.53
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    4.50
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    Прогнозы на матч Саутгемптон 0:1 Халл Сити

    Исход игры
    Саутгемптон
    90.4% (113)
    Ничья
    7.2% (9)
    Халл Сити
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (69)
    Меньше
    41.03% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    63.25% (74)
    Нет
    36.75% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    44.8% (56)
    1:0 Саутгемптон
    19.2% (24)
    2:0 Саутгемптон
    14.4% (18)
    3:1 Саутгемптон
    5.6% (7)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
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    Саутгемптон
    Халл Сити
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