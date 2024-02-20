Активный Филоджин-Байдейс врывается в штрафную с правого края, режет угол и стреляет в ближний угол - Базуну отбивает мяч плечом!

Еще одна быстрая атака удается гостям, Карвалью проходит по левому флангу, в штрафной находит Эмюра, который с разворота пробивает рядом со штангой!

Есть работа у врачей "Халл Сити", Зарури требуется помощь врачей после стыка с соперником в центре поля.

"Халл Сити" выиграл две последние встречи в Чемпионшипе, причем обе победы были добыты в гостях, неплохо всё начинается и сегодня.

В целом не самым событийным получается первый тайм, голевых моментов команды создают не так много, гости при этом гораздо острее.

"Саутгемптон" владеет мячом 53 процента игрового времени, однако в позиционном нападении выглядит слабо, единственный момент стал следствием ошибки соперника.

У "Халл Сити" в активе 7 ударов, из которых 3 пришлись в створ. Будь гости поудачливее, могли вести в счёте более убедительно.

19' Кроме того, "Саутгемптон" продолжает борьбу в Кубке Англии, где у него крайне серьезный соперник - "Ливерпуль", да еще и на "Энфилде".

18' Напомним, что "Саутгемптон" не проигрывал с конца сентября до середины февраля, лишь неделю назад команда Расселла Мартина уступила "Бристоль Сити". В минувший уик-энд "святые" обыграли "Вест Бромвич", который идет пятым.

17' Эдози сместился с левого фланга к центру, обыгрался с партнером и запустил мяч в направлении дальнего угла, но в створ не попал.

16' В матче первого круга "Саутгемптон" добился победы на чужой половине поля - в середине первого тайма команды обменялись голами, а победу "святые" вырвали на 90+5 минуте.

14' Эдози и Уокер-Питерс по очереди направляют мяч в чужую штрафную со своих флангов, но никакой остроты нет.

13' Снова Филоджин-Байдейс атакует ворота "Саутгемптона" с линии штрафной после передачи Сери - мяч летит выше створа.

12' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! АНАСС ЗАРУРИ!

С заброса от вратаря началась быстрая атака гостей, мяч на линии штрафной получил Филоджин-Байдейс, его мощный удар голкипер парировал, а на добивании первым был Зарури!