Тур: 29. Стадион: Сент-Мэрис.
0:1
Первый тайм: 32'
Ход матча
11'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
31
Базуну
Гэвин
35
Беднарек
Ян
19
Ротуэлл
Джо
18
Мара
Секу
17
Оллсоп
Райан
47
Зарури
Анасс
- Основной состав
-
31 Базуну ГэвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мара СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ламли ДжоВратарь
- Защитник
-
24 Чарльз ШиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Брукс ДэвидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
Главный тренер: Мартин Расселл
- Основной состав
-
17 Оллсоп РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Зарури АнассПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пандур ИворВратарь
- Защитник
-
29 Якоб МэттиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Траоре АдамаНападающий
-
12 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росеньор Лиам
История личных встреч
Саутгемптон
Халл Сити
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2.4
1.17
Среднее время на гол
37
77
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.4
Среднее время на гол
67
225
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.82
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
49
110
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армстронг Адам
|16 (3)
|0.48
|Адамс Че
|8
|0.24
|Эдози Самуэль
|6
|0.18
|Фрейзер Райан
|6
|0.18
|Смоллбоун Уильям
|4
|0.12
|Армстронг Стюарт
|3
|0.09
|Мара Секу
|3
|0.09
|Алькарас Карлос
|3
|0.09
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0.06
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|2
|0.06
|Беднарек Ян
|2
|0.06
|Ротуэлл Джо
|2
|0.06
|Брукс Дэвид
|1
|0.03
|Даунс Флинн
|1
|0.03
|Телла Нейтан
|1
|0.03
|Арибо Джо
|1
|0.03
|Сулемана Камалдин
|0
|0
|Мэннинг Райан
|0
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|0
|0
|Бри Джеймс
|0
|0
Халл Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коннолли Аарон
|8
|0.24
|Филоджин-Байдейс Джейден
|7
|0.21
|Делап Лиам
|7
|0.21
|Туфан Озан
|7 (2)
|0.21
|Твайн Скотт
|4 (1)
|0.12
|Мортон Тайлер
|3
|0.09
|Гривз Джейкоб
|2
|0.06
|Траоре Адама II
|2
|0.06
|Слейтер Риган
|2
|0.06
|Джонс Альфи
|1
|0.03
|Карвалью Фабиу
|1
|0.03
|Койл Льюи
|1
|0.03
|Зарури Анасс
|1
|0.03
|Noah Ohio
|1
|0.03
|Кристи Сайрус
|0
|0
|Сери Жан-Мишель
|0
|0
|Доэрти Грэг
|0
|0
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Маклафлин Шон
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беднарек Ян
|8
|0
|Мэннинг Райан
|8
|0
|Чарльз Ши
|6
|1
|Даунс Флинн
|7
|0
|Смоллбоун Уильям
|7
|0
|Армстронг Адам
|5
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|1
|Стивенс Джек
|4
|0
|Фрейзер Райан
|4
|0
|Армстронг Стюарт
|4
|0
|Адамс Че
|4
|0
|Арибо Джо
|4
|0
|Алькарас Карлос
|4
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|2
|0
|Телла Нейтан
|2
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Базуну Гэвин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
Халл Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гривз Джейкоб
|8
|0
|Сери Жан-Мишель
|7
|0
|Мортон Тайлер
|5
|1
|Филоджин-Байдейс Джейден
|6
|0
|Делап Лиам
|5
|0
|Коннолли Аарон
|4
|0
|Туфан Озан
|4
|0
|Оллсоп Райан
|3
|0
|Кристи Сайрус
|3
|0
|Траоре Адама II
|3
|0
|Койл Льюи
|3
|0
|Твайн Скотт
|3
|0
|Джонс Альфи
|3
|0
|Слейтер Риган
|3
|0
|Доэрти Грэг
|2
|0
|Винагре Рубен
|2
|0
|Сайяд Аллахьяр
|2
|0
|Ейенга-Локило Джейсон
|2
|0
|Ингрэм Мэтт
|1
|0
|Карвалью Фабиу
|1
|0
|Маклафлин Шон
|1
|0
|Якоб Мэтти
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Халл Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
6
9
Саутгемптон
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Халл Сити
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
21
20
Саутгемптон
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Халл Сити
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
27
29
Голы по времени матча
Забито
38
23
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
6
16%
3
13%
1-15
6
16%
4
17%
16-30
4
11%
4
17%
31-45
6
16%
1
4%
46-60
6
16%
6
26%
61-75
10
26%
5
22%
76-90
Пропущено
19
26
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
11%
5
19%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
5
26%
3
12%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
4
21%
7
27%
61-75
3
16%
5
19%
76-90
Забито
23
23
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
4
17%
5
22%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
6
26%
3
13%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
5
22%
4
17%
76-90
Пропущено
21
16
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
7
33%
1
6%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
29%
4
25%
76-90
Забито
61
46
29 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 23
25 Забивали первыми 13
2 Не забивали 5
10
16%
8
17%
1-15
9
15%
8
17%
16-30
10
16%
7
15%
31-45
8
13%
5
11%
46-60
9
15%
9
20%
61-75
15
25%
9
20%
76-90
Пропущено
40
42
16 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 24
4
10%
7
17%
1-15
4
10%
6
14%
16-30
8
20%
7
17%
31-45
9
23%
4
10%
46-60
6
15%
9
21%
61-75
9
23%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Саутгемптон - Уотфорд 3:0
Ротерхэм - Саутгемптон 0:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Суонси - Саутгемптон 1:3 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Саутгемптон - Уолсолл 4:0 Норвич - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Плимут 2:1 Саутгемптон - Суонси 5:0 КПР - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Блэкберн 4:0 Ковентри - Саутгемптон 1:1 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Кардифф Сити 2:0 Саутгемптон - Бристоль Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 2:1
Халл Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хаддерсфилд Таун - Халл Сити 1:2 Ротерхэм - Халл Сити 1:2 Халл Сити - Суонси 0:1 Халл Сити - Миллуолл 1:0
Сандерленд - Халл Сити 0:1 Бирмингем - Халл Сити 2:1 Халл Сити - Норвич 1:2 Халл Сити - Бирмингем 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Халл Сити 3:1 Халл Сити - Блэкберн 3:2 Халл Сити - Сандерленд 0:1 Бристоль Сити - Халл Сити 3:2 Халл Сити - Кардифф Сити 3:0 Мидлсбро - Халл Сити 1:2 КПР - Халл Сити 2:0 Халл Сити - Уотфорд 1:2 Халл Сити - Ротерхэм 4:1 Суонси - Халл Сити 2:2 Халл Сити - Хаддерсфилд Таун 1:0 Вест Бромвич - Халл Сити 3:1
Результаты матчей
Саутгемптон
Халл Сити
Точный счет
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:2
7 раз 22%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
2
10 раз 31%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
14 раз 44%
2
8 раз 25%
0
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Халл Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
133
114
412
78
412
510
214
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
142
710
97
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
302
Больше Меньше
275
1814
1319
824
527
527
230
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|25
|3
|5
|69 - 26
|78
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|61 - 26
|69
|3.
|3:1 Заявка
|33
|20
|9
|4
|64 - 42
|69
|4.
|0:1 Заявка
|33
|20
|7
|6
|63 - 39
|67
|5.
|1:0 Заявка
|33
|16
|6
|11
|48 - 41
|54
|6.
|0:0 Заявка
|33
|15
|8
|10
|45 - 31
|53
|7.
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|58 - 50
|51
|8.
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|51 - 37
|51
|9.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|44 - 52
|49
|10.
|Заявка
|33
|14
|5
|14
|45 - 37
|47
|11.
|Заявка
|32
|13
|5
|14
|47 - 47
|44
|12.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|38 - 37
|44
|13.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|49 - 45
|44
|14.
|0:0 Заявка
|33
|12
|5
|16
|37 - 47
|41
|15.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|37 - 48
|38
|16.
|0:0 Заявка
|33
|11
|5
|17
|47 - 59
|38
|17.
|0:0 Заявка
|33
|9
|11
|13
|51 - 54
|38
|18.
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|41 - 54
|36
|19.
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|30 - 46
|35
|20.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|38 - 54
|34
|21.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 46
|33
|22.
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|30 - 44
|32
|23.
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|26 - 52
|29
|24.
|1:3 Заявка
|33
|3
|10
|20
|27 - 63
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|4
|0
|35 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|34 - 11
|40
|3.
|3:1 Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 24
|37
|4.
|0:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 13
|36
|5.
|0:1 Заявка
|16
|11
|2
|3
|39 - 19
|35
|6.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|31 - 18
|35
|7.
|Заявка
|16
|10
|0
|6
|28 - 19
|30
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 29
|30
|9.
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|24 - 14
|29
|10.
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|38 - 27
|29
|11.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 18
|27
|12.
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 16
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|21 - 19
|24
|14.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 18
|21
|15.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 20
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 23
|21
|17.
|0:0 Заявка
|16
|6
|2
|8
|23 - 27
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 21
|20
|19.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|20.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|12 - 21
|19
|21.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 25
|17
|22.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 27
|16
|23.
|1:3 Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 23
|15
|24.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 24
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|35 - 15
|38
|2.
|3:1 Заявка
|17
|9
|5
|3
|24 - 18
|32
|3.
|0:1 Заявка
|17
|9
|5
|3
|24 - 20
|32
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 15
|29
|5.
|1:0 Заявка
|17
|9
|2
|6
|25 - 25
|29
|6.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 24
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 29
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 23
|22
|9.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|10.
|0:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 27
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 29
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|13 - 20
|18
|14.
|0:0 Заявка
|17
|5
|3
|9
|24 - 32
|18
|15.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 18
|17
|16.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 19
|17
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|27 - 32
|16
|19.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 25
|16
|20.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|17 - 31
|13
|21.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 30
|11
|22.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|9 - 32
|10
|23.
|0:0 Заявка
|16
|1
|6
|9
|13 - 27
|9
|24.
|1:3 Заявка
|16
|0
|4
|12
|10 - 40
|4
- — Выход в Премьер-Лигу
- — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет в Первую лигу
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|18 (3)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|17 (7)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|16 (10)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|15 (8)
|Сандерленд
|Кларк Джек
|15 (4)
|Сток Сити
|Томпсон Джордан
|1 10
|Ипсвич
|Морси Сэм
|11
|Сток Сити
|Пирсон Бен
|11
|Сандерленд
|Баллард Дэниэл
|11
|Шеффилд Уэнсдей
|Бэннан Барри
|1 9
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:1 Халл Сити
Исход игры
Саутгемптон
90.4% (113)
Ничья
7.2% (9)
Халл Сити
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (69)
Меньше
41.03% (48)
Обе команды забьют
Да
63.25% (74)
Нет
36.75% (43)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
44.8% (56)
1:0 Саутгемптон
19.2% (24)
2:0 Саутгемптон
14.4% (18)
3:1 Саутгемптон
5.6% (7)
1:1 Ничья
4.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!