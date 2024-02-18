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  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Саутгемптон
 
Позже
Халл Сити
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Халл Сити
1.56
4.50
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5.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Саутгемптон
Халл Сити

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Ч
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Ч
0:2
Ч
2:1
Ч
5:0
Ч
4:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2.4
1.17

Среднее время на гол

37
77

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.4

Среднее время на гол

67
225

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.82
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

49
110

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 16 (3) 0.5
Адамс Че 8 0.25
Эдози Самуэль 6 0.19
Фрейзер Райан 6 0.19
Смоллбоун Уильям 4 0.13
Армстронг Стюарт 3 0.09
Мара Секу 3 0.09
Алькарас Карлос 3 0.09
Уокер-Питерс Кайл 2 0.06
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0.06
Беднарек Ян 2 0.06
Ротуэлл Джо 2 0.06
Брукс Дэвид 1 0.03
Даунс Флинн 1 0.03
Телла Нейтан 1 0.03
Арибо Джо 1 0.03
Сулемана Камалдин 0 0
Мэннинг Райан 0 0
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Бри Джеймс 0 0
Халл Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коннолли Аарон 8 0.25
Филоджин-Байдейс Джейден 7 0.22
Делап Лиам 7 0.22
Туфан Озан 7 (2) 0.22
Твайн Скотт 4 (1) 0.13
Мортон Тайлер 3 0.09
Гривз Джейкоб 2 0.06
Траоре Адама II 2 0.06
Слейтер Риган 2 0.06
Джонс Альфи 1 0.03
Карвалью Фабиу 1 0.03
Койл Льюи 1 0.03
Noah Ohio 1 0.03
Кристи Сайрус 0 0
Сери Жан-Мишель 0 0
Доэрти Грэг 0 0
Эмюр Абдулкадир 0 0
Маклафлин Шон 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беднарек Ян 8 0
Мэннинг Райан 8 0
Чарльз Ши 6 1
Даунс Флинн 7 0
Смоллбоун Уильям 7 0
Армстронг Адам 5 0
Сулемана Камалдин 3 1
Стивенс Джек 4 0
Фрейзер Райан 4 0
Армстронг Стюарт 4 0
Адамс Че 4 0
Арибо Джо 4 0
Алькарас Карлос 4 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0
Телла Нейтан 2 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Базуну Гэвин 1 0
Мара Секу 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Халл Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гривз Джейкоб 8 0
Сери Жан-Мишель 7 0
Мортон Тайлер 5 1
Филоджин-Байдейс Джейден 6 0
Делап Лиам 5 0
Коннолли Аарон 4 0
Туфан Озан 4 0
Оллсоп Райан 3 0
Кристи Сайрус 3 0
Траоре Адама II 3 0
Койл Льюи 3 0
Твайн Скотт 3 0
Джонс Альфи 3 0
Слейтер Риган 3 0
Доэрти Грэг 2 0
Винагре Рубен 2 0
Сайяд Аллахьяр 2 0
Ейенга-Локило Джейсон 2 0
Ингрэм Мэтт 1 0
Карвалью Фабиу 1 0
Маклафлин Шон 1 0
Якоб Мэтти 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Халл Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

6
9
Саутгемптон
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Халл Сити
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

21
20
Саутгемптон
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Халл Сити
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

27
29

Голы по времени матча

Забито

38
23
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
6
16%
3
13%
1-15
6
16%
4
17%
16-30
4
11%
4
17%
31-45
6
16%
1
4%
46-60
6
16%
6
26%
61-75
10
26%
5
22%
76-90

Пропущено

19
26
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
11%
5
19%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
5
26%
3
12%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
4
21%
7
27%
61-75
3
16%
5
19%
76-90

Забито

23
23
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
4
17%
5
22%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
6
26%
3
13%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
5
22%
4
17%
76-90

Пропущено

21
16
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
7
33%
1
6%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
29%
4
25%
76-90

Забито

61
46
29 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 23
25 Забивали первыми 13
2 Не забивали 5
10
16%
8
17%
1-15
9
15%
8
17%
16-30
10
16%
7
15%
31-45
8
13%
5
11%
46-60
9
15%
9
20%
61-75
15
25%
9
20%
76-90

Пропущено

40
42
16 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 24
4
10%
7
17%
1-15
4
10%
6
14%
16-30
8
20%
7
17%
31-45
9
23%
4
10%
46-60
6
15%
9
21%
61-75
9
23%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Саутгемптон - Уотфорд 3:0
Ротерхэм - Саутгемптон 0:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Суонси - Саутгемптон 1:3 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Саутгемптон - Уолсолл 4:0 Норвич - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Плимут 2:1 Саутгемптон - Суонси 5:0 КПР - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Блэкберн 4:0 Ковентри - Саутгемптон 1:1 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Кардифф Сити 2:0 Саутгемптон - Бристоль Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 2:1
Халл Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хаддерсфилд Таун - Халл Сити 1:2 Ротерхэм - Халл Сити 1:2 Халл Сити - Суонси 0:1 Халл Сити - Миллуолл 1:0
Сандерленд - Халл Сити 0:1 Бирмингем - Халл Сити 2:1 Халл Сити - Норвич 1:2 Халл Сити - Бирмингем 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Халл Сити 3:1 Халл Сити - Блэкберн 3:2 Халл Сити - Сандерленд 0:1 Бристоль Сити - Халл Сити 3:2 Халл Сити - Кардифф Сити 3:0 Мидлсбро - Халл Сити 1:2 КПР - Халл Сити 2:0 Халл Сити - Уотфорд 1:2 Халл Сити - Ротерхэм 4:1 Суонси - Халл Сити 2:2 Халл Сити - Хаддерсфилд Таун 1:0 Вест Бромвич - Халл Сити 3:1

Результаты матчей

Саутгемптон
Халл Сити

Точный счет

2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:2
7 раз 22%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
2
10 раз 31%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
14 раз 44%
2
8 раз 25%
0
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Халл Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
3
11
4
1.5
4
12
7
8
2.5
4
12
5
10
3.5
2
14
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
14
2
7
10
1.5
9
7
1
16
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
2
0.5
Больше Меньше
27
5
18
14
1.5
13
19
8
24
2.5
5
27
5
27
3.5
2
30
2
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 33 25 3 5 69 - 26 78
2.
Лидс
 Заявка 33 21 6 6 61 - 26 69
3.
Саутгемптон
 Заявка 32 20 7 5 63 - 38 67
4.
Ипсвич
 Заявка 32 19 9 4 61 - 41 66
5.
Вест Бромвич
 Заявка 32 15 7 10 45 - 31 52
6.
Халл Сити
 Заявка 32 15 6 11 47 - 41 51
7.
Норвич
 Заявка 33 15 6 12 58 - 50 51
8.
Ковентри
 Заявка 33 13 12 8 51 - 37 51
9.
Престон Норт Энд
 Заявка 33 14 7 12 44 - 52 49
10.
Сандерленд
 Заявка 33 14 5 14 45 - 37 47
11.
Мидлсбро
 Заявка 32 13 5 14 47 - 47 44
12.
Бристоль Сити
 Заявка 33 12 8 13 38 - 37 44
13.
Уотфорд
 Заявка 33 11 11 11 49 - 45 44
14.
Кардифф Сити
 Заявка 32 12 4 16 37 - 47 40
15.
Бирмингем
 Заявка 32 10 8 14 37 - 48 38
16.
Блэкберн
 Заявка 32 11 4 17 47 - 59 37
17.
Плимут
 Заявка 32 9 10 13 51 - 54 37
18.
Суонси
 Заявка 33 9 9 15 41 - 54 36
19.
Сток Сити
 Заявка 33 9 8 16 30 - 46 35
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 33 7 13 13 38 - 54 34
21.
Миллуолл
 Заявка 33 8 9 16 31 - 46 33
22.
КПР
 Заявка 33 8 8 17 30 - 44 32
23.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 33 8 5 20 26 - 52 29
24.
Ротерхэм
 Заявка 32 3 10 19 26 - 60 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лидс
 Заявка 16 12 4 0 35 - 11 40
2.
Лестер
 Заявка 17 13 1 3 34 - 11 40
3.
Вест Бромвич
 Заявка 17 11 3 3 27 - 13 36
4.
Саутгемптон
 Заявка 15 11 2 2 39 - 18 35
5.
Норвич
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
6.
Ипсвич
 Заявка 15 10 4 1 37 - 23 34
7.
Сандерленд
 Заявка 16 10 0 6 28 - 19 30
8.
Престон Норт Энд
 Заявка 17 9 3 5 27 - 29 30
9.
Ковентри
 Заявка 16 7 8 1 24 - 14 29
10.
Плимут
 Заявка 16 8 4 4 38 - 27 28
11.
Бирмингем
 Заявка 16 7 6 3 23 - 18 27
12.
Халл Сити
 Заявка 16 7 4 5 23 - 16 25
13.
Бристоль Сити
 Заявка 17 7 3 7 21 - 19 24
14.
Мидлсбро
 Заявка 16 6 3 7 17 - 18 21
15.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 17 5 6 6 21 - 23 21
16.
Кардифф Сити
 Заявка 15 6 2 7 18 - 20 20
17.
Блэкберн
 Заявка 16 6 2 8 23 - 27 20
18.
Уотфорд
 Заявка 16 5 5 6 26 - 21 20
19.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 16 5 4 7 17 - 20 19
20.
Сток Сити
 Заявка 17 5 4 8 12 - 21 19
21.
Суонси
 Заявка 17 4 5 8 18 - 25 17
22.
Миллуолл
 Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
23.
Ротерхэм
 Заявка 17 3 6 8 17 - 23 15
24.
КПР
 Заявка 16 3 5 8 17 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 16 12 2 2 35 - 15 38
2.
Ипсвич
 Заявка 17 9 5 3 24 - 18 32
3.
Саутгемптон
 Заявка 17 9 5 3 24 - 20 32
4.
Лидс
 Заявка 17 9 2 6 26 - 15 29
5.
Халл Сити
 Заявка 16 8 2 6 24 - 25 26
6.
Уотфорд
 Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
7.
Мидлсбро
 Заявка 16 7 2 7 30 - 29 23
8.
Ковентри
 Заявка 17 6 4 7 27 - 23 22
9.
Бристоль Сити
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
10.
Кардифф Сити
 Заявка 17 6 2 9 19 - 27 20
11.
Суонси
 Заявка 16 5 4 7 23 - 29 19
12.
Престон Норт Энд
 Заявка 16 5 4 7 17 - 23 19
13.
КПР
 Заявка 17 5 3 9 13 - 20 18
14.
Блэкберн
 Заявка 16 5 2 9 24 - 32 17
15.
Миллуолл
 Заявка 16 4 5 7 17 - 19 17
16.
Сандерленд
 Заявка 17 4 5 8 17 - 18 17
17.
Вест Бромвич
 Заявка 15 4 4 7 18 - 18 16
18.
Норвич
 Заявка 16 4 4 8 27 - 32 16
19.
Сток Сити
 Заявка 16 4 4 8 18 - 25 16
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 16 2 7 7 17 - 31 13
21.
Бирмингем
 Заявка 16 3 2 11 14 - 30 11
22.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 17 3 1 13 9 - 32 10
23.
Плимут
 Заявка 16 1 6 9 13 - 27 9
24.
Ротерхэм
 Заявка 15 0 4 11 9 - 37 4
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 18 (3)
Плимут Уиттакер Морган 17 (7)
Саутгемптон Армстронг Адам 16 (10)
Лидс Саммервилл Крисенсио 15 (8)
Сандерленд Кларк Джек 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Томпсон Джордан 1 10
Ипсвич Морси Сэм 11
Сток Сити Пирсон Бен 11
Сандерленд Баллард Дэниэл 11
Шеффилд Уэнсдей Бэннан Барри 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Халл Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2024, осталось 2 дня 8 часов 10 минут.



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    Саутгемптон
    Ничья
    Халл Сити
    1.56
    4.50
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    5.90
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Халл Сити

    Исход игры
    Саутгемптон
    100% (4)
    Ничья
    0% (0)
    Халл Сити
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (4)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (4)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    75% (3)
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