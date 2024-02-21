Тур: 6.
2:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаСантамария Тьяго
1:0
45' ГолРомеро Максимильяно
46' Желтая карточкаПаласио Тобиас
2:0
55' ГолХередиа Леонардо
66' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
69' Желтая карточкаFederico Castro
77' Желтая карточкаМеса Фернандо
2:1
83' ГолVictorio Gabriel Ramis
90' Желтая карточкаMauro Angel Maidana
90' Желтая карточкаХосе Херрейра
90' Желтая карточкаХэм Эзекиль
90'+8
Ход матча
13'
45'
46'
55'
2:0
69'
77'
83'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Ороз
Николас
22
Лескано
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Верон ГастонНападающий
-
25 Lucas Gomez
-
-
29 E. Viveros
-
-
Главный тренер: Геде Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias RealiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Пас НехуэнЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Индепендьенте Ривадавия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хередиа Леонардо
|3 (1)
|0.5
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.33
|Лескано Алан
|2
|0.33
|Верон Гастон
|1 (1)
|0.17
|Родригес Алан
|1
|0.17
|Монтиэль Сантьяго
|1
|0.17
|Ороз Николас
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
|Гондоу Лусиано
|0
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alex Arce
|2
|0.33
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0.17
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0.17
|Mauricio Asenjo
|1
|0.17
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|0.17
|Matias Reali
|0
|0
|Ромеро Гастон
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосе Херрейра
|2
|0
|Меса Фернандо
|2
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Мойяно Франко
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Лескано Алан
|1
|0
|Гамарра Дилан
|1
|0
|Монтиэль Сантьяго
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Сантамария Тьяго
|1
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|3
|0
|Ромеро Гастон
|2
|0
|Francisco Petrasso
|2
|0
|Luciano Andres Abecasis
|1
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Federico Castro
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Antonio Napolitano
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
|Alex Arce
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
1
Архентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
2
Архентинос Хуниорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
3
30%
2
33%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
67%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0
Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3
Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2 Кильмес - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Хухуй 2:1 Ферро Карриль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Кордова - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Атланта 1:1 Тристан Суарес - Индепендьенте Ривадавия 0:3 Индепендьенте Ривадавия - Чакарита Хуниорс 1:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Индепендьенте Ривадавия
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Индепендьенте Ривадавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
15
15
15
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|3.
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|4.
|6
|4
|0
|2
|7 - 7
|12
|5.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|11 - 4
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|8.
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|2 - 7
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|6 - 6
|5
|12.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|0 - 10
|1
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|4
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4
|Ривер Плейт
|Фонсека Николас
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Eros Mancuso
|4