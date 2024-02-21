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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 6.
Архентинос Хуниорс
2:1
Конец матча
Индепендьенте Ривадавия
0'
13' Желтая карточка
Сантамария Тьяго
1:0
45' Гол
Ромеро Максимильяно
46' Желтая карточка
Паласио Тобиас
2:0
55' Гол
Хередиа Леонардо
66' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
69' Желтая карточка
Federico Castro
77' Желтая карточка
Меса Фернандо
2:1
83' Гол
Victorio Gabriel Ramis
90' Желтая карточка
Mauro Angel Maidana
90' Желтая карточка
Хосе Херрейра
90' Желтая карточка
Хэм Эзекиль
90'+8
50
Родригес
Диего
II
23
Сантамария
Тьяго
19
Гальван
Джонатан
13
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
21
Ороз
Николас
36
Ariel
Gamarra
22
Лескано
Алан
15
Хередиа
Леонардо
9
Ромеро
Максимильяно
32
Гондоу
Лусиано
32
Gonzalo
Marinelli
41
Matias
Ruiz
Diaz
2
Bruno
Felix
Bianchi
6
Mauro
Angel
Maidana
3
Мас
Эмануэль
29
Luciano
Andres
Abecasis
5
Ромеро
Гастон
8
Хэм
Эзекиль
20
Juan
Manuel
Vazquez
10
Matias
Reali
31
Mauricio
Asenjo
Архентинос Хуниорс
4-3-3
Индепендьенте Ривадавия
4-4-2

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Индепендьенте Ривадавия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПБ
2:1
ПБ
3:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хередиа Леонардо 3 (1) 0.5
Ромеро Максимильяно 2 0.33
Лескано Алан 2 0.33
Верон Гастон 1 (1) 0.17
Родригес Алан 1 0.17
Монтиэль Сантьяго 1 0.17
Ороз Николас 0 0
Damian Batallini 0 0
Гондоу Лусиано 0 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alex Arce 2 0.33
Bruno Felix Bianchi 1 0.17
Juan Manuel Vazquez 1 0.17
Mauricio Asenjo 1 0.17
Victorio Gabriel Ramis 1 0.17
Matias Reali 0 0
Ромеро Гастон 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосе Херрейра 2 0
Меса Фернандо 2 0
Гальван Джонатан 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Мойяно Франко 1 0
Родригес Алан 1 0
Лескано Алан 1 0
Гамарра Дилан 1 0
Монтиэль Сантьяго 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Сантамария Тьяго 1 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Felix Bianchi 3 0
Ромеро Гастон 2 0
Francisco Petrasso 2 0
Luciano Andres Abecasis 1 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Хэм Эзекиль 1 0
Federico Castro 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Antonio Napolitano 1 0
Matias Reali 1 0
Alex Arce 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
1
Архентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
2
Архентинос Хуниорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
3
30%
2
33%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
67%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0
Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3
Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2 Кильмес - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Хухуй 2:1 Ферро Карриль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Кордова - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Атланта 1:1 Тристан Суарес - Индепендьенте Ривадавия 0:3 Индепендьенте Ривадавия - Чакарита Хуниорс 1:0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Индепендьенте Ривадавия

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Индепендьенте Ривадавия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 4 1 1 5 - 1 13
2.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 12 - 2 12
3.
Институто Кордоба
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Архентинос Хуниорс
 6 3 2 1 10 - 6 11
5.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
6.
Тальерес Кордоба
 6 3 1 2 11 - 8 10
7.
Велес Сарсфилд
 6 3 1 2 7 - 9 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 9 9
9.
Росарио Сентраль
 6 2 2 2 5 - 7 8
10.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 0 4 6 - 8 6
11.
Уракан
 6 1 1 4 4 - 8 4
12.
Депортиво Риестра
 6 1 1 4 2 - 8 4
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 1 - 7 3
14.
Банфилд
 6 0 3 3 3 - 9 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Эстудиантес Ла Плата
 6 4 2 0 7 - 1 14
3.
Ланус
 6 4 0 2 8 - 4 12
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 0 2 7 - 7 12
5.
Дефенса и Хустисия
 1:1 6 3 2 1 8 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 11 - 4 10
7.
Бока Хуниорс
 6 2 3 1 6 - 3 9
8.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 2 - 4 6
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 8 6
10.
Платенсе
 6 1 3 2 2 - 7 6
11.
Бельграно
 6 1 2 3 6 - 6 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:1 6 1 1 4 4 - 7 4
13.
Сармьенто
 6 0 2 4 4 - 12 2
14.
Тигре
 6 0 1 5 0 - 10 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Ривер Плейт
 3 1 2 0 7 - 2 5
7.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ланус
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
5.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Дефенса и Хустисия
 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Бельграно
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:1 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Унион Санта-Фе
 3 0 1 2 1 - 4 1
14.
Сармьенто
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Тальерес Кордоба
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Банфилд
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Дефенса и Хустисия
 1:1 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:1 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Платенсе
 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Тигре
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
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Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 4
Ланус Ramiro Carrera 4
Ривер Плейт Фонсека Николас 4
Эстудиантес Ла Плата Eros Mancuso 4
Весь список
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