1:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
2'
3'
1:0
9'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
18
Pepijn
Vonk
15
Тол
Марко
14
Брей
Майкл
19
Milan
Smit
- Основной состав
-
18 Pepijn VonkВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Ван Хес МаксПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
16 Storm Streng
-
19 Mees Homoet
-
23 Jasper Goene
-
-
-
Главный тренер: Rene van der Kooij
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Milan SmitПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
21 Milan de Koe
-
-
-
-
-
44 Bram Marsman
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
Бомбардиры внутри турнира
УСВ Геркулес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питерс Тим
|2
|0.67
|Mats Grotenbreg
|1
|0.33
|Oussama Lahri
|1 (1)
|0.33
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робертс Улдрикис
|2
|0.67
|Брей Майкл
|1
|0.33
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.33
|Силла Секу
|1
|0.33
|Remco Balk
|1
|0.33
|Milan Smit
|1 (1)
|0.33
Карточки
УСВ Геркулес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергсма Леон
|1
|0
Результаты матчей
УСВ Геркулес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Камбюр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
УСВ Геркулес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Камбюр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
УСВ Геркулес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Камбюр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
УСВ Геркулес
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Схевенинген - УСВ Геркулес 0:0 Де Трефферс - УСВ Геркулес 2:3 УСВ Геркулес - НАК Бреда 0:1
УСВ Геркулес - ХФС 3:0 Рейнсбургс Бойз - УСВ Геркулес 3:0 Эйсселмервогелс - УСВ Геркулес 0:1 УСВ Геркулес - Де Трефферс 1:0 УСВ Геркулес - Гронинген 2:4 Спакенбург - УСВ Геркулес 4:2 УСВ Геркулес - Спакенбург 2:1 УСВ Геркулес - ОФК Остзаан 4:0 УДИ '19 - УСВ Геркулес 2:2 УСВ Геркулес - Росмален 3:0 Квик-20 - УСВ Геркулес 1:4 УСВ Геркулес - Ден Босх-2 1:1 УСВ Геркулес - Магреб '90 2:0 Кёйк - УСВ Геркулес 1:2 УСВ Геркулес - ЕВВ 3:0 УСВ Геркулес - ХСК 1921 2:0
Камбюр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Камбюр - Маастрихт 5:2 Камбюр - Пройссен Мюнстер 1:0 Ден Бош - Камбюр 3:1 Дордрехт - Камбюр 0:3
Камбюр - Йонг АЗ Алкмаар 1:2 Де Графсхап - Камбюр 2:3 Камбюр - Эйндховен 2:2 ВВВ-Венло - Камбюр 1:2 Камбюр - Рода 1:1 АДО Ден Хааг - Камбюр 1:2 Осс - Камбюр 1:8 Камбюр - Маастрихт 4:1 Камбюр - Гронинген 2:1 Маастрихт - Камбюр 1:1 Камбюр - НАК Бреда 2:3 Дордрехт - Камбюр 5:2 Камбюр - ПСВ-2 3:4 Утрехт-2 - Камбюр 3:2 Камбюр - Виллем II 1:0 Камбюр - Ден Бош 3:1
Результаты матчей
УСВ Геркулес
Камбюр
Точный счет
3:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
УСВ Геркулес
Камбюр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
1/16 финала
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
- 0:1 РКВ-ЭКС
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
- 2:0 АДО-СПА
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Алмере Сити
|Хансен Корнелиус
|5
|НЕК Неймеген
|Гонсалес Роберто
|4
|Херенвен
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|Фортуна Ситтард
|Сирхейс Кай
|3
|Спакенбург
|Ahmed El Azzouti
|3
|ТЕК
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|Алмере Сити
|Пенья Альваро
|1
|АДО Ден Хааг
|Gennaro Nigro
|1
|УНА
|Jeroen van Schoonhoven
|1
|Конинклейке
|Xander van den Berg
|1