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  4. Кубок 2023-2024
УСВ Геркулес
3:4
Итог доп. времени
Камбюр
0'
2' Желтая карточка
Бергсма Леон
1:0
3' Пенальти
Oussama Lahri
9' Желтая карточка
Тол Марко
37' Желтая карточка
Брей Майкл
2:0
60' Гол
Oussama Lahri
2:1
80' Пенальти
Milan Smit
2:2
82' Гол
Matthias Nartey
88' Желтая карточка
Milan Smit
2:3
93' Гол
Milan Smit
3:3
96' Гол
Mitchell Zwart
99' Желтая карточка
Christiaan van Hussen
102' Желтая карточка
Nathan Bijl
3:4
120' Гол
Брей Майкл
18
Pepijn
Vonk
20
Кармелиа
Шанон
3
Valentijn
Beck
14
Mitchell
Zwart
15
Deveron
Fonville
6
Nathan
Bijl
8
Christiaan
van
Hussen
10
Oussama
Lahri
22
Jordi
Paulina
7
Питерс
Тим
9
Lars
Vermeulen
1
Ван
Осх
Яник
15
Тол
Марко
6
Ван
Мюллем
Джереми
4
Бергсма
Леон
5
Полл
Томас
14
Брей
Майкл
8
Ван
Кам
Даниэль
7
Remco
Balk
10
Де
Йонг
Федде
19
Milan
Smit
9
Робертс
Улдрикис
УСВ Геркулес
4-2-3-1
Камбюр
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

УСВ Геркулес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питерс Тим 2 0.67
Oussama Lahri 2 (1) 0.67
Mats Grotenbreg 1 0.33
Mitchell Zwart 1 0.33
Max Fichtinger 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milan Smit 3 (2) 1
Робертс Улдрикис 2 0.67
Брей Майкл 2 0.67
Ван Кам Даниэль 1 0.33
Силла Секу 1 0.33
Remco Balk 1 0.33
Matthias Nartey 1 0.33
Wiebe Kooistra 0 0

Карточки

УСВ Геркулес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christiaan van Hussen 1 0
Nathan Bijl 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергсма Леон 1 0
Тол Марко 1 0
Брей Майкл 1 0
Milan Smit 1 0

Результаты матчей

УСВ Геркулес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Камбюр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
0
УСВ Геркулес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Камбюр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
УСВ Геркулес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Камбюр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
1
17%
2
29%
91-120

Пропущено

6
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
2
33%
1
33%
91-120

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
1
17%
2
18%
91-120

Пропущено

6
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
2
33%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

УСВ Геркулес
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Схевенинген - УСВ Геркулес 0:0 Де Трефферс - УСВ Геркулес 2:3 УСВ Геркулес - НАК Бреда 0:1
УСВ Геркулес - ХФС 3:0 Рейнсбургс Бойз - УСВ Геркулес 3:0 Эйсселмервогелс - УСВ Геркулес 0:1 УСВ Геркулес - Де Трефферс 1:0 УСВ Геркулес - Гронинген 2:4 Спакенбург - УСВ Геркулес 4:2 УСВ Геркулес - Спакенбург 2:1 УСВ Геркулес - ОФК Остзаан 4:0 УДИ '19 - УСВ Геркулес 2:2 УСВ Геркулес - Росмален 3:0 Квик-20 - УСВ Геркулес 1:4 УСВ Геркулес - Ден Босх-2 1:1 УСВ Геркулес - Магреб '90 2:0 Кёйк - УСВ Геркулес 1:2 УСВ Геркулес - ЕВВ 3:0 УСВ Геркулес - ХСК 1921 2:0
Камбюр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Камбюр - Маастрихт 5:2 Камбюр - Пройссен Мюнстер 1:0 Ден Бош - Камбюр 3:1 Дордрехт - Камбюр 0:3
Камбюр - Йонг АЗ Алкмаар 1:2 Де Графсхап - Камбюр 2:3 Камбюр - Эйндховен 2:2 ВВВ-Венло - Камбюр 1:2 Камбюр - Рода 1:1 АДО Ден Хааг - Камбюр 1:2 Осс - Камбюр 1:8 Камбюр - Маастрихт 4:1 Камбюр - Гронинген 2:1 Маастрихт - Камбюр 1:1 Камбюр - НАК Бреда 2:3 Дордрехт - Камбюр 5:2 Камбюр - ПСВ-2 3:4 Утрехт-2 - Камбюр 3:2 Камбюр - Виллем II 1:0 Камбюр - Ден Бош 3:1

Результаты матчей

УСВ Геркулес
Камбюр

Точный счет

3:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
4
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

УСВ Геркулес
Камбюр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
1/16 финала
3 УСВ Геркулес
2 Аякс
0 Дордрехт
3 Камбюр
1 ГВВВ Венендал
6 НЕК Неймеген
7 Гоу Эхед Иглс
1 Де Трефферс
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
1 Витесс
0 Херенвен
0 РКАВ Волендам
1 Амстердамсхе
2 Фейеноорд
1 Утрехт
3 ПСВ
1 Твенте
2 Харденберг
3 АЗ Алкмаар
2 Квик Бойс
0 Де Графсхап
2 Спакенбург
3 Эксельсиор
1 Виллем II
3 Гронинген
1 Катвийк
2 Алмере Сити
0 Эйндховен
2 Фортуна Ситтард
1/8 финала
3 УСВ Геркулес
4 Камбюр
2 НЕК Неймеген
1 Гоу Эхед Иглс
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
1 Витесс
0 Амстердамсхе
1 Фейеноорд
0 ПСВ
7 АЗ Алкмаар
5 Квик Бойс
0 Эксельсиор
2 Гронинген
1 Алмере Сити
2 Фортуна Ситтард
1/4 финала
Камбюр
НЕК Неймеген
АДО Ден Хааг
Витесс
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Гронинген
Фортуна Ситтард
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Алмере Сити Хансен Корнелиус 5
НЕК Неймеген Гонсалес Роберто 4
Херенвен Ван Амерсфоорт Пелле 3
Фортуна Ситтард Сирхейс Кай 3
Спакенбург Ahmed El Azzouti 3
Весь список

Топ нарушителей
ТЕК Эль-Макрини Мохамед 1
Алмере Сити Пенья Альваро 1
АДО Ден Хааг Gennaro Nigro 1
УНА Jeroen van Schoonhoven 1
Конинклейке Xander van den Berg 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 61'
      Полл Томас уходит с поля. Vincent Pichel выходит вместо него
    • 60'
      Питерс Тим сделал результативную передачу.
    • 60'
      Г О О О О Л - Oussama Lahri бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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