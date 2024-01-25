3:4
Итог доп. времени
0'
2' Желтая карточкаБергсма Леон
1:0
3' ПенальтиOussama Lahri
9' Желтая карточкаТол Марко
37' Желтая карточкаБрей Майкл
2:0
60' ГолOussama Lahri
2:1
80' ПенальтиMilan Smit
2:2
82' ГолMatthias Nartey
88' Желтая карточкаMilan Smit
2:3
93' ГолMilan Smit
3:3
96' ГолMitchell Zwart
99' Желтая карточкаChristiaan van Hussen
102' Желтая карточкаNathan Bijl
3:4
120' ГолБрей Майкл
Ход матча
2'
3'
1:0
9'
37'
60'
2:0
80'
2:1
82'
88'
93'
2:3
96'
3:3
102'
120'
3:4
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 13
-
7 Удары в створ 11
-
1 Угловые 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
18
Pepijn
Vonk
15
Тол
Марко
14
Брей
Майкл
19
Milan
Smit
- Основной состав
-
18 Pepijn VonkВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Ван Хес МаксПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
16 Storm Streng
-
19 Mees Homoet
-
23 Jasper Goene
-
-
-
Главный тренер: Rene van der Kooij
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Milan SmitПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
21 Milan de Koe
-
-
-
-
-
44 Bram Marsman
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
Бомбардиры внутри турнира
УСВ Геркулес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питерс Тим
|2
|0.67
|Oussama Lahri
|2 (1)
|0.67
|Mats Grotenbreg
|1
|0.33
|Mitchell Zwart
|1
|0.33
|Max Fichtinger
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milan Smit
|3 (2)
|1
|Робертс Улдрикис
|2
|0.67
|Брей Майкл
|2
|0.67
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.33
|Силла Секу
|1
|0.33
|Remco Balk
|1
|0.33
|Matthias Nartey
|1
|0.33
|Wiebe Kooistra
|0
|0
Карточки
УСВ Геркулес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christiaan van Hussen
|1
|0
|Nathan Bijl
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергсма Леон
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
|Milan Smit
|1
|0
Результаты матчей
УСВ Геркулес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Камбюр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
0
УСВ Геркулес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Камбюр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
УСВ Геркулес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Камбюр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
1
17%
2
29%
91-120
Пропущено
6
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
2
33%
1
33%
91-120
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
1
17%
2
18%
91-120
Пропущено
6
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
2
33%
1
25%
91-120
Результаты последних матчей
УСВ Геркулес
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Схевенинген - УСВ Геркулес 0:0 Де Трефферс - УСВ Геркулес 2:3 УСВ Геркулес - НАК Бреда 0:1
УСВ Геркулес - ХФС 3:0 Рейнсбургс Бойз - УСВ Геркулес 3:0 Эйсселмервогелс - УСВ Геркулес 0:1 УСВ Геркулес - Де Трефферс 1:0 УСВ Геркулес - Гронинген 2:4 Спакенбург - УСВ Геркулес 4:2 УСВ Геркулес - Спакенбург 2:1 УСВ Геркулес - ОФК Остзаан 4:0 УДИ '19 - УСВ Геркулес 2:2 УСВ Геркулес - Росмален 3:0 Квик-20 - УСВ Геркулес 1:4 УСВ Геркулес - Ден Босх-2 1:1 УСВ Геркулес - Магреб '90 2:0 Кёйк - УСВ Геркулес 1:2 УСВ Геркулес - ЕВВ 3:0 УСВ Геркулес - ХСК 1921 2:0
Камбюр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Камбюр - Маастрихт 5:2 Камбюр - Пройссен Мюнстер 1:0 Ден Бош - Камбюр 3:1 Дордрехт - Камбюр 0:3
Камбюр - Йонг АЗ Алкмаар 1:2 Де Графсхап - Камбюр 2:3 Камбюр - Эйндховен 2:2 ВВВ-Венло - Камбюр 1:2 Камбюр - Рода 1:1 АДО Ден Хааг - Камбюр 1:2 Осс - Камбюр 1:8 Камбюр - Маастрихт 4:1 Камбюр - Гронинген 2:1 Маастрихт - Камбюр 1:1 Камбюр - НАК Бреда 2:3 Дордрехт - Камбюр 5:2 Камбюр - ПСВ-2 3:4 Утрехт-2 - Камбюр 3:2 Камбюр - Виллем II 1:0 Камбюр - Ден Бош 3:1
Результаты матчей
УСВ Геркулес
Камбюр
Точный счет
3:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
УСВ Геркулес
Камбюр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
1/16 финала
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
- 0:1 РКВ-ЭКС
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
- 2:0 АДО-СПА
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Алмере Сити
|Хансен Корнелиус
|5
|НЕК Неймеген
|Гонсалес Роберто
|4
|Херенвен
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|Фортуна Ситтард
|Сирхейс Кай
|3
|Спакенбург
|Ahmed El Azzouti
|3
|ТЕК
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|Алмере Сити
|Пенья Альваро
|1
|АДО Ден Хааг
|Gennaro Nigro
|1
|УНА
|Jeroen van Schoonhoven
|1
|Конинклейке
|Xander van den Berg
|1