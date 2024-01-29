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  3. Кубок Азии 2024
Стадион: .
Ирак
FIFA #63
0:1
Второй тайм: 54'
Иордания
FIFA #87
0'
14' Желтая карточка
Насиб Абдалла
0:1
45' Гол
Альнаимат Язан
45' Желтая карточка
Хуссейн Аймен

Ход матча

14'
 
Насиб Абдалла
45'
0:1
Альнаимат Язан
45'
Хуссейн Аймен
 
Прогнозы 140
Ирак 89.3% (125)
X 5.7% (8)
Иордания 5% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ирак
Ничья
Иордания
7.80
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3.65
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хассан
Джалал
3
Али
Хусейн
4
Натик
Саад
2
Сулака
Ребин
25
Ахмед
Яхья
20
Рашид
Осама
16
Аль-Аммари
Амир
8
Байеш
Ибрагим
17
Джасим
Али
7
Амин
Юссеф
18
Хуссейн
Аймен
1
Абу
Лайла
Язид
3
Насиб
Абдалла
5
Аль-Араб
Язан
17
Аль-Аджалин
Салем
23
Хаддад
Эхсан
13
Аль-Марди
Махмуд
21
Аль-Рашдан
Низар
14
Айед
Раджай
10
Аль-Тамари
Мусса
9
Ольван
Али
11
Альнаимат
Язан
Ирак
Иордания

История личных встреч

Ирак
Иордания

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
2:2
ТМС
0:0
ТМС
3:2
ТМС
1:0
ТМС
0:0
АЧК
0:1
ММ
1:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
1:3
ЧМОМ
0:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.92
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

98
90

Бомбардиры внутри турнира

Ирак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуссейн Аймен 5 (1) 1.25
Сулака Ребин 1 0.25
Рашид Осама 1 0.25
Али Моханад 1 0.25
Джасим Али 0 0
Ахмед Яхья 0 0
Иордания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альнаимат Язан 2 0.5
Аль-Марди Махмуд 2 0.5
Аль-Тамари Мусса 2 (1) 0.5
Хамад Анас 0 0

Карточки

Ирак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Натик Саад 1 0
Хуссейн Аймен 1 0
Маджед Монтадер 1 0
Иордания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаддад Эхсан 1 0
Аль-Аджалин Салем 1 0
Ольван Али 1 0
Аль-Араб Язан 1 0
Аль-Рашдан Низар 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0
Насиб Абдалла 1 0

Результаты матчей

Ирак
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Иордания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Ирак
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Иордания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Ирак
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Иордания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ирак
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ирак - Вьетнам 3:2 Ирак - Япония 2:1 Индонезия - Ирак 1:3 Ирак - Южная Корея 0:1
Вьетнам - Ирак 0:1 Ирак - Индонезия 5:1 Ирак - Иордания 2:2 Ирак - Катар 0:0 Таиланд - Ирак 2:2 Ирак - Индия 2:2 Колумбия - Ирак 1:0 РОССИЯ - Ирак 2:0 Ирак - Оман 3:2 Ирак - Катар 2:1 Ирак - Йемен 5:0 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Ирак - Оман 0:0 Ирак - Кувейт 1:0 Эквадор - Ирак 0:0 Мексика - Ирак 4:0
Иордания
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Иордания - Бахрейн 0:1 Иордания - Южная Корея 2:2 Малайзия - Иордания 0:4 Япония - Иордания 6:1
Катар - Иордания 1:2 Ливан - Иордания 2:1 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Таджикистан - Иордания 1:1 Ирак - Иордания 2:2 Иордания - Иран 1:3 Азербайджан - Иордания 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2 Иордания - Филиппины 4:0 Иордания - Испания 1:3 Иордания - Оман 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Иордания - Кувейт 3:0 Индонезия - Иордания 0:1

Результаты матчей

Ирак
Иордания

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ирак
Иордания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1/8 финала
6 Таджикистан
4 ОАЭ
Ирак
Иордания
4 Австралия
0 Индонезия
Саудовская Аравия
Южная Корея
Иран
Сирия
Бахрейн
Япония
Катар
Палестина
Узбекистан
Таиланд
1/4 финала
Таджикистан
?
Австралия
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 5
Катар Афиф Акрам 3 (1)
Япония Уэда Аясэ 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Южная Корея Кан-Ин Ли 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Индонезия Амат Хорди 2
Иран Канаани Хоссейн 2
Таиланд Бунматхан Тхиратхон 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    54'
    Двойная замена произошла в составе сборной Ирака. Зидан Икбал и Мерхауз Доски появились на поле вместо Юссефа Амина и Яхья Ахмеда.
  • Фол, нарушение
    53'
    Хусейн Али нарушил правила около чужой штрафной площадки, где врезался в Али Ольвана.
  • 53'
    Аймен Хуссейн на левом полуфланге покатил мяч вперёд к лицевой линии Яхья Ахмеду, чья подача не привела к опасному моменту.
  • 51'
    Слишком сильная закидушка отправляется от иракцев в штрафную площадь сборной Иордании с правого полуфланга. Мяч без проблем забирает Язид Абу Лайла.
  • 50'
    Логично, что иорданцы, как и в первом тайме, готовы играть вторым номером. Минимально ведёт в счёте сборная Иордании, но это преимущество очень скользкое.
  • Угловой
    49'
    Заброс вперёд последовал у номинальных хозяев - неудачный. Потом Яхья Ахмед прострелил слева, и из района ближней штанги Язид Абу Лайла отбил мяч на угловой.
  • 48'
    Иракцы раскатывают мяч в середине поля. Обострение пока не просматривается. Посмотрим, что придумают.
  • Травма, повреждение
    47'
    Повреждение получил Салем аль-Аджалин. В первом тайме ему уже оказывалась медицинская помощь. Сейчас без неё обходится.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Сборная Ирака - сборная Иордании 0:1.
  • Опасный момент
    45'
    Али Джасим осуществил дальний удар из-за пределов штрафной площади. Мяч проскочил рядом с левым углом створа.
  • 45'
    Юссефу Амину не удалось прорваться в штрафную площадь сборной Иордании с правого фланга, зато аут заработал иракцами.
  • 45'
    Али Джасим с левой стороны отправил низом доставку в центр чужой штрафной площади, но это всё семечки для иорданских защитников.
  • Желтая карточка
    45'
    Аймен Хассан получил жёлтую карточку в середине поля за несогласие с решением арбитра не наказывать за нарушение правил предупреждением игрока сборной Иордании.
  • 45'
    Сработала на данный момент стратегия иорданцев караулить ошибки оппонентов и делать на них ставку.
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    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Язан Альнаимат!
      Что делали центральные защитники сборной Ирака?! В центре поля номинальные хозяева именно что подарили мяч Язану Альнаимату, а потом позволили ему вырваться один на один с Джалалом Хассаном и успешно поразить цель. 
    • Дополнительное время
      45'
      +6 минут к первому тайму.
    • 44'
      Иракцы не теряют надежд открыть счёт в первом тайме. Похвально, что не пытаются они отойти назад. Хотят номинальные хозяева забить в раздевалку.
    • 43'
      Али Джасим с левого фланга выполнил подачу к дальней штанге в направлении Юссефа Амина, однако мяч финишировал в перчатках Язида Абу Лайлы.
    • 42'
      Вчера сборные Таджикистана и ОАЭ добрались до серии пенальти. Эмиратовцы в том матче сравняли счёт в конце основного времени. Так что весьма непредсказуем Кубок Азии. 
    • Судья
      41'
      Приближается к своему завершению первый тайм, но наверняка арбитр добавит к нему несколько минут, учитывая медицинские остановки.
    • 40'
      Ну и дриблинг Муссы аль-Тамари стоит отметить, как здорово он прорвался в чужую штрафную площадь. А прямо сейчас игра концентрируется в центре поля, где аут достаётся иракцам.
    • 39'
      Как видим, весьма колкие контратаки есть в арсенале сборной Иордании, так что ухо востро нужно держать иракцам и не забывать это.
    • Травма, повреждение
      38'
      Голкиперу сборной Ирака Джалалу Хассану потребовалась медицинская помощь.
    • Фол, нарушение
      38'
      Сборная Иордании уже сама в атаке! Быстро Язид Абу Лайла выбил мяч вперёд, а Мусса аль-Тамари продрался сквозь нескольких соперников к левому краю вратарской и там рухнул на газон, но именно он нарушил правила, наступив на руку распластавшегося на газоне Джалала Хассана.
    • Угловой
      37'
      Итак, корнер на правом фланге у сборной Ирака. Подача с этого стандарта следует в центр штрафной площади, где спокойно разбираются в ситуации иорданцы.
    • Опасный момент
      36'
      Ибрагим Байеш с полуразворота мощно выстрелил в правый угол обводящим ударом из-за пределов штрафной площади. Прыгнул туда Язид Абу Лайла и отразил угрозу на угловой.
    • 35'
      Низар аль-Рашдан по центру продвигался к чужой штрафной площадке, однако Саад Натик удачно сыграл в отборе. Чисто и эффективно действовал защитник иракской сборной.
    • 34'
      Так ничего примечательного на чужой половине поля иракцы и не придумали. В итоге аут заработала сборная Иордании на правом фланге.
    • 33'
      Не могут иорданцы отобрать себе мяч в центре поля. Трудно им это сделать. Неплохо контролируют игровой снаряд иракцы и не намерены уступать его.
    • 32'
      Да, нет никакого пенальти, и плашка о видеопросмотре не вылезала. Игра уже возобновилась. В середине поля начинают свою позиционную атаку иракские футболисты.
    • Травма, повреждение
      31'
      Пенальти, видимо, не будет. Слишком лёгкое там было касание. Медицинская помощь оказана Аймену Хуссейну. Ну и заодно по остаточному принципу Салему аль-Аджалину.
    • Судья
      30'
      После подачи со стандарта иракцы не создали ничего интересного. А вот Аймен Хуссейн упал на газон в чужой штрафной площади после лёгкого толчка от Эхсана Хаддада.
    • Фол, нарушение
      29'
      Ибрагим Байеш двигался у сборной Ирака вперёд по правому флангу. Раджаю Айеду это не понравилось, и он отправил своего противника на газон.
    • Угловой
      28'
      Угловой сборной Иордании с правого фланга и последующая зацепка номинальных гостей за мяч завершились неточным обводящим ударом из центральной зоны в исполнении Низара аль-Рашдана.
    • Опасный момент
      27'
      Момент у Иордании! А вот это проморгала оборона сборной Ирака выпад Али Ольвана. Выбежал он один на один и не сумел переиграть Джалала Хассана. Угловой будет.
    • 26'
      Первым номером всё-таки продолжает играть сборная Ирака. Статус обязывает её больше стремиться к победе именно в игровое время (основное плюс дополнительное).
    • Опасный момент
      25'
      Махмуд аль-Марди покрутился с мячом в районе левого угла чужой штрафной площадки и в итоге пробил мимо ближнего угла из-под подкатившегося Хусейна Али.
    • 24'
      Яхья Ахмед устроил забег вперёд по левому флангу, но ничего для сборной Ирака не добился. Эхсан Хаддад удачно поставил корпус своему оппоненту.
    • Судья
      23'
      Плохо вбросили аут иракцы на правом фланге на чужой половине поля. В аут же и вбросили. Мяч попал в лайнсмена за пределами поля. Так что аут теперь в пользу иорданцев.
    • 22'
      В последние минуты активизировались команды в плане создания голевых моментов. Счёт пока нулевой с обеих сторон, но есть перспективы его открытия.
    • Опасный момент
      21'
      Теперь острота около ворот сборной Иордании! Хусейн Али обрёл подбор на правом полуфланге и с подступов к штрафной площади едва не попал в дальний угол.
    • Угловой
      20'
      Подбадривает своих полевых партнёров Джалал Хассан. Только что закончилась безадресным забросом атака сборной Иордании вторым темпом после углового.
    • Опасный момент
      19'
      Опасно вновь у ворот Ирака! Али Ольван слева отправился в центр и, обыгравшись с Язаном Альнаиматом, разразился низовым ударом в ближний угол, откуда отразил мяч на угловой Джалал Хассан.
    • Офсайд
      18'
      Момент у сборной Иордании! Язид Абу Лайла вынес мяч от своей штрафной площади далеко вперёд, и Язан Альнаимат не попал по мячу ногой, первым на сфере оказался всё же оперативно покинувший свою штрафную площадку Джалал Хассан. И офсайд был зафиксирован.
    • Фол, нарушение
      17'
      Центральный нападающий иракской сборной Аймен Хуссейн нарушил правила на чужой половине поля против Язана аль-Араба, подсев под него, когда тот откликался на верховой мяч.
    • 16'
      56 процентов игрового времени владеет мячом сборная Ирака. Нетрудно подсчитать, что 44 процента составляет этот показатель у сборной Иордании.
    • 15'
      Не удалось иракцам толково сработать на своём стандарте и на двух подборах после него. В итоге от Яхья Ахмеда на правом фланге атаки мяч ушёл за боковую линию. 
    • Желтая карточка
      14'
      Абдалла Насиб получает жёлтую карточку. Первое предупреждение в матче. Защитник сборной Иордании на левом фланге опасно сыграл против Али Джасима и попал тому бутсой по лицу.
    • Травма, повреждение
      14'
      Оказывается медицинская помощь футболисту сборной Ирака Али Джасиму.
    • 12'
      Али Джасиму не удалось оперативно обработать мяч после отскока в чужой штрафной площади и пробить по воротам, поэтому отобрали у него владение иорданцы.
    • 11'
      Сборная Иордании тоже в какой-то степени показала зубы. Не собирается она отсиживаться в обороне и отбиваться в надежде на серию пенальти.
    • Угловой
      10'
      Мусса аль-Тамари прорвался справа к лицевой линии и попытался выполнить оттуда прострел, который Яхья Ахмед отбил на угловой. Уже после корнера неточный дальний удар нанёс Язан Альнаимат.
    • Травма, повреждение
      9'
      Что, ещё одна медицинская пауза будет? Язан Альнаимат упал на фланге в центральной трети поля в борьбе с Саадом Натиком. Поднимается с газона пострадавший игрок иорданцев.
    • 8'
      Иракцы активнее действуют на стартовых минутах матча, но пока не дозрели они до создания гостевых моментов у ворот иорданской сборной.
    • 7'
      Игра возобновилась. Заброс отправился по правому полуфлангу в штрафную площадь сборной Иордании, а там мяч забрал Язид Абу Лайла. И вернулся в игру Салем аль-Аджалин.
    • 6'
      Медицинская пауза затягивается. Как обычно, немало минут компенсирует главный арбитр встречи.
    • Травма, повреждение
      5'
      Оказывается медицинская помощь Салему аль-Аджалину. Защитник сборной Иордании пострадал на левом фланге обороны. Ибрагим Байеш, падая, ударил его стопой по плечу.
    • 4'
      Букмекеры считают, что у сборной Ирака больше шансов пройти в четвертьфинал турнира. Но всё будет решаться непосредственно на футбольном поле.
    • 3'
      Эхсан Хаддад из центральной трети поля вторым этажом выбил мяч за боковую линию, чтобы не оформилась у иракцев левофланговая атака.
    • Угловой
      2'
      На первой же минуте иракцы заработали угловой на левом фланге. Подача с него последовала слишком далёкая. Яхья Ахмед на дальнем краю вратарской дотянулся до мяча головой, но не более того.
    • 1'
      Сборная Ирака играет в белой форме, а у сборной Иордании красная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В матче 1/8 финала Кубка Азии 2023 года сыграют сборные Ирака и Иордании. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 140
    Ирак 89.3% (125)
    X 5.7% (8)
    Иордания 5% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ирак
    Ничья
    Иордания
    7.80
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    3.65
    4.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ирак 0:1 Иордания

    Исход игры
    Ирак
    89.3% (125)
    Ничья
    5.7% (8)
    Иордания
    5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.41% (66)
    Меньше
    41.59% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    61.06% (69)
    Нет
    38.94% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Ирак
    39.3% (55)
    1:0 Ирак
    20.7% (29)
    2:0 Ирак
    7.1% (10)
    3:1 Ирак
    3.6% (5)
    1:1 Ничья
    3.6% (5)
    0:1 Иордания
    1.4% (2)
    1:2 Иордания
    1.4% (2)
    3:0 Ирак
    1.4% (2)
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