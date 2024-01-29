Иракцы раскатывают мяч в середине поля. Обострение пока не просматривается. Посмотрим, что придумают.

Заброс вперёд последовал у номинальных хозяев - неудачный. Потом Яхья Ахмед прострелил слева, и из района ближней штанги Язид Абу Лайла отбил мяч на угловой.

Логично, что иорданцы, как и в первом тайме, готовы играть вторым номером. Минимально ведёт в счёте сборная Иордании, но это преимущество очень скользкое.

Слишком сильная закидушка отправляется от иракцев в штрафную площадь сборной Иордании с правого полуфланга. Мяч без проблем забирает Язид Абу Лайла.

Аймен Хуссейн на левом полуфланге покатил мяч вперёд к лицевой линии Яхья Ахмеду, чья подача не привела к опасному моменту.

Хусейн Али нарушил правила около чужой штрафной площадки, где врезался в Али Ольвана.

Двойная замена произошла в составе сборной Ирака. Зидан Икбал и Мерхауз Доски появились на поле вместо Юссефа Амина и Яхья Ахмеда.

Повреждение получил Салем аль-Аджалин. В первом тайме ему уже оказывалась медицинская помощь. Сейчас без неё обходится.

Сработала на данный момент стратегия иорданцев караулить ошибки оппонентов и делать на них ставку.

Аймен Хассан получил жёлтую карточку в середине поля за несогласие с решением арбитра не наказывать за нарушение правил предупреждением игрока сборной Иордании.

Али Джасим с левой стороны отправил низом доставку в центр чужой штрафной площади, но это всё семечки для иорданских защитников.

Юссефу Амину не удалось прорваться в штрафную площадь сборной Иордании с правого фланга, зато аут заработал иракцами.

Сборная Иордании уже сама в атаке! Быстро Язид Абу Лайла выбил мяч вперёд, а Мусса аль-Тамари продрался сквозь нескольких соперников к левому краю вратарской и там рухнул на газон, но именно он нарушил правила, наступив на руку распластавшегося на газоне Джалала Хассана.

Как видим, весьма колкие контратаки есть в арсенале сборной Иордании, так что ухо востро нужно держать иракцам и не забывать это.

Ну и дриблинг Муссы аль-Тамари стоит отметить, как здорово он прорвался в чужую штрафную площадь. А прямо сейчас игра концентрируется в центре поля, где аут достаётся иракцам.

Приближается к своему завершению первый тайм, но наверняка арбитр добавит к нему несколько минут, учитывая медицинские остановки.

Вчера сборные Таджикистана и ОАЭ добрались до серии пенальти. Эмиратовцы в том матче сравняли счёт в конце основного времени. Так что весьма непредсказуем Кубок Азии.

Али Джасим с левого фланга выполнил подачу к дальней штанге в направлении Юссефа Амина, однако мяч финишировал в перчатках Язида Абу Лайлы.

Иракцы не теряют надежд открыть счёт в первом тайме. Похвально, что не пытаются они отойти назад. Хотят номинальные хозяева забить в раздевалку.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Язан Альнаимат! Что делали центральные защитники сборной Ирака?! В центре поля номинальные хозяева именно что подарили мяч Язану Альнаимату, а потом позволили ему вырваться один на один с Джалалом Хассаном и успешно поразить цель.

37' Итак, корнер на правом фланге у сборной Ирака. Подача с этого стандарта следует в центр штрафной площади, где спокойно разбираются в ситуации иорданцы.

36' Ибрагим Байеш с полуразворота мощно выстрелил в правый угол обводящим ударом из-за пределов штрафной площади. Прыгнул туда Язид Абу Лайла и отразил угрозу на угловой.

35' Низар аль-Рашдан по центру продвигался к чужой штрафной площадке, однако Саад Натик удачно сыграл в отборе. Чисто и эффективно действовал защитник иракской сборной.

34' Так ничего примечательного на чужой половине поля иракцы и не придумали. В итоге аут заработала сборная Иордании на правом фланге.

33' Не могут иорданцы отобрать себе мяч в центре поля. Трудно им это сделать. Неплохо контролируют игровой снаряд иракцы и не намерены уступать его.

32' Да, нет никакого пенальти, и плашка о видеопросмотре не вылезала. Игра уже возобновилась. В середине поля начинают свою позиционную атаку иракские футболисты.

31' Пенальти, видимо, не будет. Слишком лёгкое там было касание. Медицинская помощь оказана Аймену Хуссейну. Ну и заодно по остаточному принципу Салему аль-Аджалину.

30' После подачи со стандарта иракцы не создали ничего интересного. А вот Аймен Хуссейн упал на газон в чужой штрафной площади после лёгкого толчка от Эхсана Хаддада.

29' Ибрагим Байеш двигался у сборной Ирака вперёд по правому флангу. Раджаю Айеду это не понравилось, и он отправил своего противника на газон.

28' Угловой сборной Иордании с правого фланга и последующая зацепка номинальных гостей за мяч завершились неточным обводящим ударом из центральной зоны в исполнении Низара аль-Рашдана.

27' Момент у Иордании! А вот это проморгала оборона сборной Ирака выпад Али Ольвана. Выбежал он один на один и не сумел переиграть Джалала Хассана. Угловой будет.

26' Первым номером всё-таки продолжает играть сборная Ирака. Статус обязывает её больше стремиться к победе именно в игровое время (основное плюс дополнительное).

25' Махмуд аль-Марди покрутился с мячом в районе левого угла чужой штрафной площадки и в итоге пробил мимо ближнего угла из-под подкатившегося Хусейна Али.

24' Яхья Ахмед устроил забег вперёд по левому флангу, но ничего для сборной Ирака не добился. Эхсан Хаддад удачно поставил корпус своему оппоненту.

23' Плохо вбросили аут иракцы на правом фланге на чужой половине поля. В аут же и вбросили. Мяч попал в лайнсмена за пределами поля. Так что аут теперь в пользу иорданцев.

22' В последние минуты активизировались команды в плане создания голевых моментов. Счёт пока нулевой с обеих сторон, но есть перспективы его открытия.

21' Теперь острота около ворот сборной Иордании! Хусейн Али обрёл подбор на правом полуфланге и с подступов к штрафной площади едва не попал в дальний угол.

20' Подбадривает своих полевых партнёров Джалал Хассан. Только что закончилась безадресным забросом атака сборной Иордании вторым темпом после углового.

19' Опасно вновь у ворот Ирака! Али Ольван слева отправился в центр и, обыгравшись с Язаном Альнаиматом, разразился низовым ударом в ближний угол, откуда отразил мяч на угловой Джалал Хассан.

18' Момент у сборной Иордании! Язид Абу Лайла вынес мяч от своей штрафной площади далеко вперёд, и Язан Альнаимат не попал по мячу ногой, первым на сфере оказался всё же оперативно покинувший свою штрафную площадку Джалал Хассан. И офсайд был зафиксирован.

17' Центральный нападающий иракской сборной Аймен Хуссейн нарушил правила на чужой половине поля против Язана аль-Араба, подсев под него, когда тот откликался на верховой мяч.

16' 56 процентов игрового времени владеет мячом сборная Ирака. Нетрудно подсчитать, что 44 процента составляет этот показатель у сборной Иордании.

15' Не удалось иракцам толково сработать на своём стандарте и на двух подборах после него. В итоге от Яхья Ахмеда на правом фланге атаки мяч ушёл за боковую линию.

14' Абдалла Насиб получает жёлтую карточку. Первое предупреждение в матче. Защитник сборной Иордании на левом фланге опасно сыграл против Али Джасима и попал тому бутсой по лицу.

14' Оказывается медицинская помощь футболисту сборной Ирака Али Джасиму.

12' Али Джасиму не удалось оперативно обработать мяч после отскока в чужой штрафной площади и пробить по воротам, поэтому отобрали у него владение иорданцы.

11' Сборная Иордании тоже в какой-то степени показала зубы. Не собирается она отсиживаться в обороне и отбиваться в надежде на серию пенальти.

10' Мусса аль-Тамари прорвался справа к лицевой линии и попытался выполнить оттуда прострел, который Яхья Ахмед отбил на угловой. Уже после корнера неточный дальний удар нанёс Язан Альнаимат.

9' Что, ещё одна медицинская пауза будет? Язан Альнаимат упал на фланге в центральной трети поля в борьбе с Саадом Натиком. Поднимается с газона пострадавший игрок иорданцев.

8' Иракцы активнее действуют на стартовых минутах матча, но пока не дозрели они до создания гостевых моментов у ворот иорданской сборной.

7' Игра возобновилась. Заброс отправился по правому полуфлангу в штрафную площадь сборной Иордании, а там мяч забрал Язид Абу Лайла. И вернулся в игру Салем аль-Аджалин.

6' Медицинская пауза затягивается. Как обычно, немало минут компенсирует главный арбитр встречи.

5' Оказывается медицинская помощь Салему аль-Аджалину. Защитник сборной Иордании пострадал на левом фланге обороны. Ибрагим Байеш, падая, ударил его стопой по плечу.

4' Букмекеры считают, что у сборной Ирака больше шансов пройти в четвертьфинал турнира. Но всё будет решаться непосредственно на футбольном поле.

3' Эхсан Хаддад из центральной трети поля вторым этажом выбил мяч за боковую линию, чтобы не оформилась у иракцев левофланговая атака.

2' На первой же минуте иракцы заработали угловой на левом фланге. Подача с него последовала слишком далёкая. Яхья Ахмед на дальнем краю вратарской дотянулся до мяча головой, но не более того.

1' Сборная Ирака играет в белой форме, а у сборной Иордании красная экипировка.