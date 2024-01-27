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Стадион: .
Ирак
FIFA #63
 
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Иордания
FIFA #87
Прогнозы 41
Ирак 95.1% (39)
X 2.4% (1)
Иордания 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ирак
Ничья
Иордания
3.60
3.30
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3.71
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ирак
Иордания

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
2:2
ТМС
0:0
ТМС
3:2
ТМС
1:0
ТМС
0:0
АЧК
0:1
ММ
1:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
1:3
ЧМОМ
0:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.92
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

98
90

Бомбардиры внутри турнира

Ирак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуссейн Аймен 5 (1) 1.67
Сулака Ребин 1 0.33
Рашид Осама 1 0.33
Али Моханад 1 0.33
Джасим Али 0 0
Ахмед Яхья 0 0
Иордания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Марди Махмуд 2 0.67
Аль-Тамари Мусса 2 (1) 0.67
Альнаимат Язан 1 0.33
Хамад Анас 0 0

Карточки

Ирак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Натик Саад 1 0
Маджед Монтадер 1 0
Иордания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаддад Эхсан 1 0
Аль-Аджалин Салем 1 0
Ольван Али 1 0
Аль-Араб Язан 1 0
Аль-Рашдан Низар 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0

Результаты матчей

Ирак
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Иордания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Ирак
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Иордания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Ирак
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Иордания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ирак
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ирак - Вьетнам 3:2 Ирак - Япония 2:1 Индонезия - Ирак 1:3 Ирак - Южная Корея 0:1
Вьетнам - Ирак 0:1 Ирак - Индонезия 5:1 Ирак - Иордания 2:2 Ирак - Катар 0:0 Таиланд - Ирак 2:2 Ирак - Индия 2:2 Колумбия - Ирак 1:0 РОССИЯ - Ирак 2:0 Ирак - Оман 3:2 Ирак - Катар 2:1 Ирак - Йемен 5:0 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Ирак - Оман 0:0 Ирак - Кувейт 1:0 Эквадор - Ирак 0:0 Мексика - Ирак 4:0
Иордания
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Иордания - Бахрейн 0:1 Иордания - Южная Корея 2:2 Малайзия - Иордания 0:4 Япония - Иордания 6:1
Катар - Иордания 1:2 Ливан - Иордания 2:1 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Таджикистан - Иордания 1:1 Ирак - Иордания 2:2 Иордания - Иран 1:3 Азербайджан - Иордания 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2 Иордания - Филиппины 4:0 Иордания - Испания 1:3 Иордания - Оман 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Иордания - Кувейт 3:0 Индонезия - Иордания 0:1

Результаты матчей

Ирак
Иордания

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ирак
Иордания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1/8 финала
Австралия
Индонезия
Таджикистан
ОАЭ
Ирак
Иордания
Катар
Палестина
Узбекистан
Таиланд
Саудовская Аравия
Южная Корея
Бахрейн
Япония
Иран
Сирия
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 5
Катар Афиф Акрам 3 (1)
Япония Уэда Аясэ 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Южная Корея Кан-Ин Ли 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Иран Канаани Хоссейн 2
Таиланд Бунматхан Тхиратхон 2
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ирак - Иордания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 января 2024, осталось 2 дня 3 часа 58 минут.



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    • Прогнозы 41
    Ирак 95.1% (39)
    X 2.4% (1)
    Иордания 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ирак
    Ничья
    Иордания
    3.60
    3.30
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    3.71
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    Прогнозы на матч Ирак - Иордания

    Исход игры
    Ирак
    95.1% (39)
    Ничья
    2.4% (1)
    Иордания
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (22)
    Меньше
    43.59% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    58.97% (23)
    Нет
    41.03% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Ирак
    46.3% (19)
    1:0 Ирак
    24.4% (10)
    2:0 Ирак
    14.6% (6)
    3:1 Ирак
    4.9% (2)
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