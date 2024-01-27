Стадион: Халифа Интернейшнл.
История личных встреч
Ирак
Иордания
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
0.92
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
98
90
Бомбардиры внутри турнира
Ирак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуссейн Аймен
|5 (1)
|1.67
|Сулака Ребин
|1
|0.33
|Рашид Осама
|1
|0.33
|Али Моханад
|1
|0.33
|Джасим Али
|0
|0
|Ахмед Яхья
|0
|0
Иордания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Марди Махмуд
|2
|0.67
|Аль-Тамари Мусса
|2 (1)
|0.67
|Альнаимат Язан
|1
|0.33
|Хамад Анас
|0
|0
Карточки
Ирак
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Натик Саад
|1
|0
|Маджед Монтадер
|1
|0
Иордания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаддад Эхсан
|1
|0
|Аль-Аджалин Салем
|1
|0
|Ольван Али
|1
|0
|Аль-Араб Язан
|1
|0
|Аль-Рашдан Низар
|1
|0
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
Результаты матчей
Ирак
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Иордания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Ирак
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Иордания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Ирак
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Иордания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ирак
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ирак - Вьетнам 3:2 Ирак - Япония 2:1 Индонезия - Ирак 1:3 Ирак - Южная Корея 0:1
Вьетнам - Ирак 0:1 Ирак - Индонезия 5:1 Ирак - Иордания 2:2 Ирак - Катар 0:0 Таиланд - Ирак 2:2 Ирак - Индия 2:2 Колумбия - Ирак 1:0 РОССИЯ - Ирак 2:0 Ирак - Оман 3:2 Ирак - Катар 2:1 Ирак - Йемен 5:0 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Ирак - Оман 0:0 Ирак - Кувейт 1:0 Эквадор - Ирак 0:0 Мексика - Ирак 4:0
Иордания
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Иордания - Бахрейн 0:1 Иордания - Южная Корея 2:2 Малайзия - Иордания 0:4 Япония - Иордания 6:1
Катар - Иордания 1:2 Ливан - Иордания 2:1 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Таджикистан - Иордания 1:1 Ирак - Иордания 2:2 Иордания - Иран 1:3 Азербайджан - Иордания 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2 Иордания - Филиппины 4:0 Иордания - Испания 1:3 Иордания - Оман 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Иордания - Кувейт 3:0 Индонезия - Иордания 0:1
Результаты матчей
Ирак
Иордания
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ирак
Иордания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|5
|Катар
|Афиф Акрам
|3 (1)
|Япония
|Уэда Аясэ
|3
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Южная Корея
|Кан-Ин Ли
|2 (1)
|Вьетнам
|Ле Фам Тхань Лонг
|1 1
|Вьетнам
|Кхуат Ван Кханг
|1 1
|Иран
|Канаани Хоссейн
|2
|Таиланд
|Бунматхан Тхиратхон
|2
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|2
Прогнозы на матч Ирак - Иордания
Исход игры
Ирак
95.1% (39)
Ничья
2.4% (1)
Иордания
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (22)
Меньше
43.59% (17)
Обе команды забьют
Да
58.97% (23)
Нет
41.03% (16)
Популярный счёт
2:1 Ирак
46.3% (19)
1:0 Ирак
24.4% (10)
2:0 Ирак
14.6% (6)
3:1 Ирак
4.9% (2)
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