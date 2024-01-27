Тур: 22. Стадион: Гран Канария. Главный судья: Сото Сесар
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
15
Мармол
Мика
13
Лунин
Андрей
21
Диас
Браим
11
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Кардона МаркЗащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гюлер АрдаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лас-Пальмас
Реал Мадрид
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.75
2.33
Среднее время на гол
32
38
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
57
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|5
|0.24
|Молейро Альберто
|2
|0.1
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.1
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.1
|Кардона Марк
|2 (1)
|0.1
|Муньос Хави
|1
|0.05
|Каба Сори
|1
|0.05
|Бенито Рамирес
|1
|0.05
|Эррера Кристиан
|1
|0.05
|Пехиньо Франсиско
|1
|0.05
|Араухо Хулиан
|1
|0.05
|Коко Сауль
|1
|0.05
|Херцог Хуанма
|1
|0.05
|Рамирес Сандро
|0
|0
|Парк Марвин
|0
|0
|Кардона Серхи
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|14 (1)
|0.7
|Родриго
|7
|0.35
|Хоселу Санмартин
|5
|0.25
|Винисиус Жуниор
|5
|0.25
|Карвахаль Даниэль
|3
|0.15
|Диас Браим
|3
|0.15
|Кроос Тони
|1
|0.05
|Модрич Лука
|1
|0.05
|Васкес Лукас
|1
|0.05
|Вальверде Федерико
|1
|0.05
|Тчуамени Орельен
|1
|0.05
|Рюдигер Антонио
|1
|0.05
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Серхи
|7
|0
|Родригес Кирьян
|6
|0
|Мармол Мика
|3
|1
|Муньос Хави
|4
|0
|Суарес Алехандро
|4
|0
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Коко Сауль
|3
|0
|Перроне Максимо
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Луаодис Энзо
|2
|0
|Парк Марвин
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Вальес Альваро
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Беллингем Джуд
|5
|0
|Начо Фернандес
|1
|2
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Тчуамени Орельен
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Карло Анчелотти
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Лунин Андрей
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Реал Мадрид
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
4
Лас-Пальмас
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Реал Мадрид
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
8
25
Лас-Пальмас
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Реал Мадрид
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
11
29
Голы по времени матча
Забито
13
19
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
2
15%
6
32%
61-75
4
31%
4
21%
76-90
Пропущено
7
6
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
8
25
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 11
0
0%
2
8%
1-15
1
13%
2
8%
16-30
3
38%
3
12%
31-45
1
13%
9
36%
46-60
1
13%
5
20%
61-75
2
25%
4
16%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
0
0%
3
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Забито
21
44
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 1
3
14%
3
7%
1-15
2
10%
6
14%
16-30
4
19%
5
11%
31-45
3
14%
11
25%
46-60
3
14%
11
25%
61-75
6
29%
8
18%
76-90
Пропущено
17
12
2 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 9
0
0%
6
50%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
6
35%
1
8%
61-75
7
41%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3
Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Реал Мадрид
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 45%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:0
6 раз 29%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
1 раз 5%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
46
82
19
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
38
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
191
714
137
120
713
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|51 - 25
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|43 - 13
|51
|3.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|40 - 24
|44
|4.
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|40 - 23
|41
|5.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|38 - 21
|41
|6.
|0:0 Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 24
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|21 - 17
|31
|9.
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|24 - 24
|31
|10.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 28
|26
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|12.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|25 - 31
|25
|13.
|0:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|18 - 26
|24
|14.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 42
|20
|15.
|Заявка
|21
|3
|11
|7
|19 - 25
|20
|16.
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|21 - 31
|17
|17.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|26 - 35
|16
|18.
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 31
|15
|19.
|Заявка
|21
|2
|5
|14
|22 - 42
|11
|20.
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|21 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|8.
|0:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|19.
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 8
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (4)
|Кадис
|Алехо Иван
|12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Хименес Фали
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас - Реал Мадрид
Исход игры
Лас-Пальмас
3% (5)
Ничья
6.6% (11)
Реал Мадрид
90.4% (151)
Тотал 2.5
Больше
64.55% (71)
Меньше
35.45% (39)
Обе команды забьют
Да
62.73% (69)
Нет
37.27% (41)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
26.9% (45)
0:2 Реал Мадрид
14.4% (24)
1:3 Реал Мадрид
9% (15)
0:1 Реал Мадрид
4.8% (8)
1:1 Ничья
3.6% (6)
0:3 Реал Мадрид
3.6% (6)
0:4 Реал Мадрид
1.2% (2)
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