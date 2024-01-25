  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Лас-Пальмас
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 44
Лас-Пальмас 4.5% (2)
X 6.8% (3)
Реал Мадрид 88.6% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лас-Пальмас
Ничья
Реал Мадрид
7.20
Реклама, pari.ru
4.70
Реклама, betcity.ru
7.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Лас-Пальмас
Реал Мадрид

История личных встреч

Лас-Пальмас
Реал Мадрид

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
П
0:3
П
3:0
П
3:3
П
2:2
П
1:2
П
3:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.75
2.33

Среднее время на гол

32
38

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
57

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 5 0.24
Молейро Альберто 2 0.1
Мунир Эль-Хаддади 2 0.1
Виера Хонатан 2 (2) 0.1
Кардона Марк 2 (1) 0.1
Муньос Хави 1 0.05
Каба Сори 1 0.05
Бенито Рамирес 1 0.05
Эррера Кристиан 1 0.05
Пехиньо Франсиско 1 0.05
Араухо Хулиан 1 0.05
Коко Сауль 1 0.05
Херцог Хуанма 1 0.05
Рамирес Сандро 0 0
Парк Марвин 0 0
Кардона Серхи 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 14 (1) 0.7
Родриго 7 0.35
Хоселу Санмартин 5 0.25
Винисиус Жуниор 5 0.25
Карвахаль Даниэль 3 0.15
Диас Браим 3 0.15
Кроос Тони 1 0.05
Модрич Лука 1 0.05
Васкес Лукас 1 0.05
Вальверде Федерико 1 0.05
Тчуамени Орельен 1 0.05
Рюдигер Антонио 1 0.05
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Серхи 7 0
Родригес Кирьян 6 0
Мармол Мика 3 1
Муньос Хави 4 0
Суарес Алехандро 4 0
Араухо Хулиан 4 0
Коко Сауль 3 0
Перроне Максимо 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Луаодис Энзо 2 0
Парк Марвин 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Виера Хонатан 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Вальес Альваро 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Беллингем Джуд 5 0
Начо Фернандес 1 2
Камавинга Эдуардо 4 0
Тчуамени Орельен 3 0
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Менди Ферлан 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Карло Анчелотти 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Лунин Андрей 1 0
Родриго 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Реал Мадрид
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
4
Лас-Пальмас
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Реал Мадрид
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

8
25
Лас-Пальмас
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Реал Мадрид
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

11
29

Голы по времени матча

Забито

13
19
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
2
15%
6
32%
61-75
4
31%
4
21%
76-90

Пропущено

7
6
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

8
25
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 11
0
0%
2
8%
1-15
1
13%
2
8%
16-30
3
38%
3
12%
31-45
1
13%
9
36%
46-60
1
13%
5
20%
61-75
2
25%
4
16%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
0
0%
3
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Забито

21
44
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 1
3
14%
3
7%
1-15
2
10%
6
14%
16-30
4
19%
5
11%
31-45
3
14%
11
25%
46-60
3
14%
11
25%
61-75
6
29%
8
18%
76-90

Пропущено

17
12
2 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 9
0
0%
6
50%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
6
35%
1
8%
61-75
7
41%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3
Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Реал Мадрид

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 45%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:0
6 раз 29%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
1 раз 5%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
8
2
1
9
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
19
1
7
14
1.5
13
7
1
20
2.5
7
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 21 16 4 1 51 - 25 52
2.
Реал Мадрид
 Заявка 20 16 3 1 43 - 13 51
3.
Барселона
 Заявка 20 13 5 2 40 - 24 44
4.
Атлетико М
 Заявка 20 13 2 5 40 - 23 41
5.
Атлетик Б
 Заявка 21 12 5 4 38 - 21 41
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 21 9 8 4 32 - 21 35
7.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
9.
Бетис
 Заявка 21 7 10 4 24 - 24 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Осасуна
 Заявка 20 7 4 9 25 - 31 25
12.
Райо Вальекано
 Заявка 20 5 8 7 18 - 26 23
13.
Алавес
 Заявка 21 6 5 10 19 - 27 23
14.
Вильярреал
 Заявка 21 5 5 11 28 - 42 20
15.
Мальорка
 Заявка 21 3 11 7 19 - 25 20
16.
Сельта
 Заявка 21 3 8 10 21 - 31 17
17.
Севилья
 Заявка 21 3 7 11 26 - 35 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 21 2 5 14 22 - 42 11
20.
Альмерия
 Заявка 21 0 6 15 21 - 46 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
2.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 8 - 14 10
18.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
6.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
16.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лас-Пальмас - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2024, осталось 2 дня 8 часов 43 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 36.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 44
    Лас-Пальмас 4.5% (2)
    X 6.8% (3)
    Реал Мадрид 88.6% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лас-Пальмас
    Ничья
    Реал Мадрид
    7.20
    Реклама, pari.ru
    4.70
    Реклама, betcity.ru
    7.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лас-Пальмас - Реал Мадрид онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Лас-Пальмас - Реал Мадрид

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    4.5% (2)
    Ничья
    6.8% (3)
    Реал Мадрид
    88.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (25)
    Меньше
    35.9% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (24)
    Нет
    38.46% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    36.4% (16)
    0:2 Реал Мадрид
    20.5% (9)
    1:3 Реал Мадрид
    11.4% (5)
    0:1 Реал Мадрид
    4.5% (2)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
    0:3 Реал Мадрид
    4.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лас-Пальмас
    Реал Мадрид
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный