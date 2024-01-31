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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Барселона
0:0
Второй тайм: 55'
Осасуна
0'
17' Желтая карточка
Унаи Гарсия
53' Желтая карточка
Педри

Ход матча

7'
Лопес Фермин
Торрес Ферран
 
17'
 
Унаи Гарсия
53'
Педри
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 326 Количество передач 138
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 132
Барселона 96.2% (127)
X 0.8% (1)
Осасуна 3% (4)
0
выиграет Барселона, со счетом 2:0
11
orlack #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Барселона
Ничья
Осасуна
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
33
Кубарси
Пау
2
Канселу
Жоау
22
Гюндоган
Илкай
8
Педри
21
Де
Йонг
Френки
27
Ямаль
Ламин
9
Левандовски
Роберт
7
Торрес
Ферран
13
Айтор
Фернандес
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
28
Эррандо
Хорхе
12
Аресо
Хесус
22
Мохика
Хоан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
20
Арнаис
Хосе
Барселона
4-3-3
Осасуна
5-3-2

История личных встреч

Барселона
Осасуна

20 матчей

100%
20 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
10%
20 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед

27 матчей

74.1%
14.8%
11.1%
20 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед

История матчей

С
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
П
7:1
П
0:3
П
7:0
П
0:0
П
5:1
П
1:2
П
3:2
КК
1:2
КК
4:0
П
8:0
П
2:0
П
0:3
П
2:0
П
1:1
П
0:1
П
2:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

48
26

Голов в среднем за матч

3.43
2

Среднее время на гол

26
45

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.08
0.36

Среднее время на гол

83
252

Всего голов

62
31

Голов в среднем за матч

2.3
1.15

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

39
78

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 8 (2) 0.36
Торрес Ферран 7 0.32
Гюндоган Илкай 4 (1) 0.18
Фелиш Жоау 4 0.18
Рафинья Диас 3 0.14
Роберто Серхи 3 0.14
Канселу Жоау 2 0.09
Педри 2 0.09
Ямаль Ламин 1 0.05
Кунде Жюль 1 0.05
Гави 1 0.05
Де Йонг Френки 1 0.05
Араухо Рональд 1 0.05
Лопес Фермин 1 0.05
Гиу Марк 1 0.05
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 10 (3) 0.45
Гарсия Рауль 3 0.14
Гарсия Рубен 2 0.09
Гомес Мойсес 2 0.09
Муньос Икер 2 0.09
Авила Эсекьель 1 0.05
Ибаньес Пабло 1 0.05
Арнаис Хосе 1 0.05
Катена Алехандро 1 0.05
Аресо Хесус 1 0.05
Орос Аймар 1 (1) 0.05
Видаль Начо 1 0.05
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Монкайола Хон 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 6 0
Гави 5 0
Хави Эрнандес 3 1
Левандовски Роберт 4 0
Ромеу Ориоль 4 0
Канселу Жоау 4 0
Араухо Рональд 4 0
Рафинья Диас 2 1
Фелиш Жоау 3 0
Гюндоган Илкай 2 0
Иньиго Мартинес 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Торрес Ферран 2 0
Педри 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Роберто Серхи 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Роке Витор 1 0
Лопес Фермин 1 0
Гиу Марк 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Будимир Анте 4 0
Гарсия Давид III 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Торро Лукас 3 0
Круз Хуан 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Гомес Мойсес 2 0
Эррера Серхио 2 0
Унаи Гарсия 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Барселона
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Осасуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
8
Барселона
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Осасуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

18
9
Барселона
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Осасуна
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

23
17

Голы по времени матча

Забито

22
14
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
5%
1
7%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
10
45%
5
36%
76-90

Пропущено

18
18
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
11%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
3
17%
4
22%
61-75
8
44%
4
22%
76-90

Забито

18
12
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
11%
3
25%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
6
33%
3
25%
76-90

Пропущено

14
14
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
2
14%
4
29%
76-90

Забито

40
26
12 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
3
8%
4
15%
1-15
4
10%
4
15%
16-30
5
13%
3
12%
31-45
6
15%
4
15%
46-60
6
15%
3
12%
61-75
16
40%
8
31%
76-90

Пропущено

32
32
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
5
16%
3
9%
1-15
3
9%
5
16%
16-30
6
19%
4
13%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
4
13%
8
25%
61-75
10
31%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3
Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Осасуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0
Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2

Результаты матчей

Барселона
Осасуна

Точный счет

1:0
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:2
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
3:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
7 раз 33%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Барселона
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
3
8
4
7
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
5
5
2
8
2.5
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
1
0.5
Больше Меньше
17
4
13
8
1.5
8
13
6
15
2.5
1
20
3
18
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 22 17 4 1 52 - 25 55
2.
Реал Мадрид
 Заявка 21 17 3 1 45 - 14 54
3.
Барселона
 0:0 Заявка 22 13 6 3 43 - 29 45
4.
Атлетико М
 Заявка 21 14 2 5 42 - 23 44
5.
Атлетик Б
 Заявка 22 12 6 4 38 - 21 42
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
8.
Валенсия
 Заявка 22 9 5 8 27 - 26 32
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 22 9 4 9 22 - 19 31
10.
Хетафе
 Заявка 21 7 8 6 28 - 28 29
11.
Осасуна
 0:0 Заявка 22 7 6 9 26 - 32 27
12.
Алавес
 Заявка 22 7 5 10 22 - 27 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 21 5 9 7 18 - 26 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 Заявка 22 3 11 8 19 - 26 20
16.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
17.
Сельта
 Заявка 22 3 8 11 21 - 32 17
18.
Кадис
 Заявка 22 2 10 10 15 - 31 16
19.
Гранада
 Заявка 22 2 5 15 22 - 44 11
20.
Альмерия
 Заявка 22 0 6 16 21 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 11 10 1 0 25 - 11 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 0:0 Заявка 12 8 1 3 24 - 16 25
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Хетафе
 Заявка 10 6 3 1 11 - 6 21
8.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 0:0 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 8 2 1 20 - 8 26
3.
Барселона
 0:0 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 9 - 8 16
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Осасуна
 0:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 18 12
10.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
11.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
12.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
13.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    55'
    С Давидом Гарсией и Лукасом Торре поборолся за мяч Роберт Левандовски в области центрального круга. Нарушены были правила против нападающего "Барселоны".
  • 54'
    Спокойно отбились каталонцы после подачи соперников со стандартного положения. Не смогла воспользоваться "Осасуна" своим штрафным ударом для генерации голевого момента.
  • Фол, нарушение
    54'
    А вот и "Осасуна" зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля на правом полуфланге. Рональд Араухо недоумевает по этому поводу. По его вине упал на газон Анте Будимир.
  • Желтая карточка
    53'
    Нарушение правил в середине половины поля "Осасуны". Это Педри нарушил правила на жёлтую карточку, в борьбе за мяч сделав накладку на стопу Лукаса Торро.
  • 52'
    Жоау Канселу с левой боковой границы чужой штрафной площади выполнял подачу на дальнюю штангу, но не смог вывернуть мяч так, чтобы Роберт Левандовски принял его.
  • 50'
    Илкай Гюндоган выполнил подачу со штрафного с левого полуфланга, однако не удалось после этого "сине-гранатовым" обострить ситуацию в чужой штрафной площадке.
  • Фол, нарушение
    49'
    Жоау Канселу добился для "Барселоны" штрафного удара на чужой половине поля. Никак не хотел отставать против него Хесус Аресо и в конце концов уложил на газон.
  • Угловой
    48'
    Угловой был на правом фланге у каталонцев, а затем Ламин Ямаль с игры выполнил заброс к дальней штанге, где не сумел дотянуться до мяча вытянутой ногой Роберт Левандовски.
  • 47'
    "Барселона" отметилась сейчас своей первой атакой во втором тайме. С пятнадцати метров из центральной зоны пробивал Ямин Ямаль. Можно было сделать это гораздо опаснее. Получилось низом в руки Айтору Фернандесу.
  • Угловой
    46'
    От Пау Кубарси мяч ушёл за лицевую линию, поэтому "Осасуна" заработала угловой удар. Хосе Арнаис подал со стандарта, и Давид Гарсия пробил головой над створом.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 0:0. Не открыли счёт "Барселона" и "Осасуна" в первом тайме очного матча 20-го тура испанской Ла Лиги. Отдохнём и вернёмся на второй тайм.
  • Опасный момент
    45'
    Угловой разыграла "Барселона" на правом фланге, и уже с игры последовал навес от Френки де Йонга на линию вратарской площади, откуда Жюль Кунде ударил головой правее створа.
  • 45'
    С подступов к штрафной площадки наносит удар по воротам "Осасуны" Фермин Лопес. Мяч принимает на себя защитник гостей Давид Гарсия.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты к первому тайму.
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    • 44'
      "Барселона" не прижимает "Осасуну" так, чтобы та не могла распрямить свою пружину. Другое дело, что именно контратаки перестали проходить в последнее время у памплонцев.
    • Опасный момент
      43'
      Угловой удар у "Барселоны" на правом фланге. На подборе после стандарта на линии штрафной площади оказывается Фермин Лопес, пробивающий недалеко от створа.
    • 42'
      Позиционную атаку проводит сейчас "Барселона". Все расставлены на нужных местах у "Осасуны". Трудно хозяевам выискивать свободные зоны в таком случае.
    • 41'
      Хоан Мохика думал, что это он заработал аут для "Осасуны" на левом фланге на половине поля каталонцев. Но рефери рассудил, что каталонцы вбросят мяч из-за боковой линии.
    • Угловой
      40'
      Во втором случае совсем безадресным получился кросс Илкая Гюндогана. Чересчур сильный навес выполнил штатный исполнитель стандартов "Барселоны".
    • Угловой
      40'
      Угловой теперь зарабатывает "Барселона", с левого фланга ожидается подача. Вот она происходит от Илкая Гюндогана, и новый корнер будет оттуда же.
    • Опасный момент
      39'
      Вот и опасный момент возникает на угловом у "Осасуны"! Подача стандарта с правого фланга, верховая скидка на дальнюю штангу, и неприкрытый Анте Будимир головой пробивает несколько левее створа.
    • Угловой
      38'
      "Осасуне" удалось заработать угловой на правом фланге. Это третий уже корнер для памплонцев, а у "Барселоны" пока лишь только один был.
    • 37'
      Проникающий пас пошёл у "Барселоны" на левый полуфланг к лицевой линии от Жоау Канселу для Фермина Лопеса. Вовремя выдвинулся в нужную зону Айтор Фернандес и намертво забрал игровой снаряд, когда Лопес постарался сделать прострел. 
    • 36'
      Порядка десяти минут командам ещё остаётся провести на поле в первом тайме. "Барселона" будет пробовать забить так называемый гол в раздевалку. А "Осасуна" будет пробовать?
    • Опасный момент
      35'
      Выполнил Илкай Гюндоган подачу углового с правого фланга, а Жюль Кунде головой пробил по чужим воротам, и немного выше створа мяч проследовал, это опасно было.
    • Угловой
      34'
      Доиграл до конца Ламин Ямаль в атаке "Барселоны" на правом фланге. Попытался выполнить доставку в штрафную площадь и заработал угловой, так как мяч срикошетил за лицевую от Хоана Мохики.
    • Судья
      33'
      Арбитр мог показать за такое и жёлтую карточку, и Давид Гарсия, отлично понимая это, быстро побежал назад к своей штрафной площади. Но если хотел бы рефери предъявить "горчичник", то всё равно предъявил бы. Не хотел, значит.
    • Фол, нарушение
      32'
      Подача памплонцев со штрафного с правого фланга оказалась семечками для игроков "Барселоны". Когда каталонцы стали развивать ответную атаку, Давид Гарсия уронил в центре поля Илкая Гюндогана.
    • Травма, повреждение
      31'
      Когда падал Хесус Аресо на газон, то локтем попал в лицо Жоау Канселу. Отсюда и рассечение появилось у футболиста "Барселоны", которому теперь останавливают кровь за пределами поля.
    • Фол, нарушение
      31'
      У Жоау Канселу кровь на лице, он показывает её арбитру. А штрафной удар заработала "Осасуна" на правом фланге. Увлёк Канселу на газон Хесуса Аресо.
    • 29'
      Кстати, если взять последние пятнадцать матчей в Ла Лиге команд из первой тройки, то единственное поражение в них потерпела как раз "Барселона" в предыдущем туре от "Осасуны". 
    • 28'
      Более-менее налажен переход к атакующей фазе у "Осасуны". Так что "Барселоне" нужно внимательней действовать при контрвыпадах соперника.
    • 27'
      Подача с правого полуфланга на дальнюю штангу движется сейчас у каталонцев, а там вступает в дело выбивающий мяч защитник "Осасуны"... А, нет, это Фермин Лопес так неудачно дотянулся до игрового снаряда.
    • Судья
      26'
      Хосе Арнаис упал в правой части штрафной площади хозяев после подката Рональда Араухо. Защитник "Барселоны" точно не сыграл в мяч, но и не сильно задел соперника. Пенальти не будет. От ворот будет.
    • 25'
      Как-то затухла игра в последние минуты. "Барселона", хоть и поболее владеет мячом, пока что не оправдывает фаворитский статус.
    • 24'
      Айтор Фернандес покинул пределы своей штрафной площадки, чтобы разрядить обстановку и вынести мяч подальше. Опасного момента у "Барселоны" не возникло.
    • Фол, нарушение
      23'
      Фермин Лопес на левом полуфланге в районе линии чужой штрафной площади оказал такое давление на Унаи Гарсию, что тот упал на газон. Фол в исполнении каталонцев.
    • 22'
      Конечно, если "Барселона" хочет побороться за второе место, не говоря уже о первом, то противопоказано ей вообще терять очки, когда она отстаёт примерно на десять очков от двух первых строчек турнирной таблицы.
    • Фол, нарушение
      21'
      Аймар Орос совершил нарушение правил впереди на левом фланге против Педри, уронив противника на газон. Или там офсайд зафиксирован? Фол всё-таки.
    • Угловой
      20'
      Таак... Жюль Кунде в своей штрафной площади отмахнулся, что ли, от Аймара Ороса, когда мяч уходил на угловой для "Осасуны"? Пенальти не будет. Слева, а затем справа подали по корнеру гости и ничего опасного не создали.
    • 19'
      67 процентов игрового времени владеет мячом каталонская "Барселона". Ну и 33 процента по соответствующему показателю у памплонской "Осасуны".
    • 18'
      "Барселона" является фаворитом сегодняшнего матча. Всё-таки, как ни крути, она претендует как минимум на медали, в то время как "Осасуна" идёт в середине турнирной таблицы.
    • Опасный момент
      17'
      Жоау Канселу с левого фланга мягко доставлял мяч в район линии вратарской площади, и Роберт Левандовски из единоборства с Давидом Гарсией проткнул сферу в руки Айтора Фернандеса.
    • Желтая карточка
      16'
      Первый раз в матче арбитр пользуется возможностью достать из кармана жёлтую карточку. Предупреждение получает Унаи Гарсия, подкатом уронивший на чужой половине поля Роберта Левандовски во избежание контратаки "Барселоны".
    • 15'
      Роберт Левандовски участвовал правым флангом в атакующей акции "Барселоны", но не получила она опасного продолжения, в итоге ничего интересного там не вышло.
    • Офсайд
      14'
      "Осасуна" проводила вторую за короткое время позиционную атаку, но усилия памплонцев были нарушены судейской бригадой, ведь зафиксирован на левом фланге офсайд у Хосе Арнаиса.
    • 13'
      Роберт Левандовски зашнуровывает бутсы после падения на газон в борьбе с соперником перед вбросом аута "Барселоной". Потом поднимается Роберт на ноги, всё нормально с ним.
    • 12'
      "Барселона" сейчас находится в таком состоянии, что может проиграть любому оппоненту и способна пропустить от любого соперника сколько угодно мячей хоть у себя в родных стенах.
    • Опасный момент
      11'
      Ламин Ямаль заработал для "Барселоны" штрафной удар на правом полуфланге (сфолил Хоан Мохика). Со стандарта Илкай Гюндоган выполнил навесную передачу, а Роберт Левандовски головой пробил чуть левее створа.
    • Фол, нарушение
      10'
      Нарушение правил теперь фиксируется рядом с центральным кругом. Снова в исполнении "Барселоны". Фермин Лопес с фолом подкатился против Хесуса Аресо.
    • Фол, нарушение
      9'
      Жоау Канселу отметился нарушением правил впереди на левом фланге, уронив на газон соперника. Досталось в данном эпизоде Лукасу Торро.
    • 8'
      "Барселоне" сегодня важно победить, и победить убедительно, а то в предыдущем туре Ла Лиги она умудрилась проиграть у себя дома "Вильярреалу" со счётом 3:5, пропустив решающие мячи в концовке.
    • Замена
      7'
      Покидает пределы поля Ферран Торрес, держась рукой за лицо и хромая. Вынужденная замена происходит у "Барселоны". Фермин Лопес экстренно вступает в игру.
    • Травма, повреждение
      6'
      Повреждение получил Ферран Торрес на левом фланге. Оступился. Не касался его в том эпизоде Унаи Гарсия. Медицинская пауза, врачи на поле.
    • 5'
      Сегодня "Барселона" проводит первый матч после официального объявления Хави Эрнандеса о том, что он покинет пост главного тренера "блауграны" по окончании сезона.
    • Фол, нарушение
      4'
      Жоау Канселу наносил удар по воротам "Осасуны" примерно с левого угла штрафной площадки. Получилось выше створа. Опасным моментом этот эпизод назвать трудно.
    • 3'
      Каталонцы постепенно захватывают инициативу и утверждаются в качестве команды, играющей первым номером. Но голевых моментов "Барселона" ещё не создавала. 
    • 2'
      Начало матча получается довольно спокойное. Команды присматриваются друг к другу и не форсируют пока события на футбольном поле.
    • 1'
      "Барселона" играет в сине-гранатовой форме, а у "Осасуны" голубая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 0:0 Осасуна

    Исход игры
    Барселона
    96.2% (127)
    Ничья
    0.8% (1)
    Осасуна
    3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.89% (57)
    Меньше
    49.11% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    43.75% (49)
    Нет
    56.25% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    35.6% (47)
    2:1 Барселона
    18.9% (25)
    3:1 Барселона
    12.9% (17)
    1:0 Барселона
    5.3% (7)
    3:0 Барселона
    5.3% (7)
    3:2 Барселона
    3% (4)
    4:0 Барселона
    1.5% (2)
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    Барселона
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