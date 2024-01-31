Жоау Канселу добился для "Барселоны" штрафного удара на чужой половине поля. Никак не хотел отставать против него Хесус Аресо и в конце концов уложил на газон.

Илкай Гюндоган выполнил подачу со штрафного с левого полуфланга, однако не удалось после этого "сине-гранатовым" обострить ситуацию в чужой штрафной площадке.

Жоау Канселу с левой боковой границы чужой штрафной площади выполнял подачу на дальнюю штангу, но не смог вывернуть мяч так, чтобы Роберт Левандовски принял его.

Нарушение правил в середине половины поля "Осасуны". Это Педри нарушил правила на жёлтую карточку, в борьбе за мяч сделав накладку на стопу Лукаса Торро.

А вот и "Осасуна" зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля на правом полуфланге. Рональд Араухо недоумевает по этому поводу. По его вине упал на газон Анте Будимир.

Спокойно отбились каталонцы после подачи соперников со стандартного положения. Не смогла воспользоваться "Осасуна" своим штрафным ударом для генерации голевого момента.

С Давидом Гарсией и Лукасом Торре поборолся за мяч Роберт Левандовски в области центрального круга. Нарушены были правила против нападающего "Барселоны".

От Пау Кубарси мяч ушёл за лицевую линию, поэтому "Осасуна" заработала угловой удар. Хосе Арнаис подал со стандарта, и Давид Гарсия пробил головой над створом.

"Барселона" отметилась сейчас своей первой атакой во втором тайме. С пятнадцати метров из центральной зоны пробивал Ямин Ямаль. Можно было сделать это гораздо опаснее. Получилось низом в руки Айтору Фернандесу.

Угловой был на правом фланге у каталонцев, а затем Ламин Ямаль с игры выполнил заброс к дальней штанге, где не сумел дотянуться до мяча вытянутой ногой Роберт Левандовски.

С подступов к штрафной площадки наносит удар по воротам "Осасуны" Фермин Лопес. Мяч принимает на себя защитник гостей Давид Гарсия.

Угловой разыграла "Барселона" на правом фланге, и уже с игры последовал навес от Френки де Йонга на линию вратарской площади, откуда Жюль Кунде ударил головой правее створа.

Свисток на перерыв. 0:0. Не открыли счёт "Барселона" и "Осасуна" в первом тайме очного матча 20-го тура испанской Ла Лиги. Отдохнём и вернёмся на второй тайм.

Порядка десяти минут командам ещё остаётся провести на поле в первом тайме. "Барселона" будет пробовать забить так называемый гол в раздевалку. А "Осасуна" будет пробовать?

Проникающий пас пошёл у "Барселоны" на левый полуфланг к лицевой линии от Жоау Канселу для Фермина Лопеса. Вовремя выдвинулся в нужную зону Айтор Фернандес и намертво забрал игровой снаряд, когда Лопес постарался сделать прострел.

"Осасуне" удалось заработать угловой на правом фланге. Это третий уже корнер для памплонцев, а у "Барселоны" пока лишь только один был.

Вот и опасный момент возникает на угловом у "Осасуны"! Подача стандарта с правого фланга, верховая скидка на дальнюю штангу, и неприкрытый Анте Будимир головой пробивает несколько левее створа.

Угловой теперь зарабатывает "Барселона", с левого фланга ожидается подача. Вот она происходит от Илкая Гюндогана, и новый корнер будет оттуда же.

Хоан Мохика думал, что это он заработал аут для "Осасуны" на левом фланге на половине поля каталонцев. Но рефери рассудил, что каталонцы вбросят мяч из-за боковой линии.

Позиционную атаку проводит сейчас "Барселона". Все расставлены на нужных местах у "Осасуны". Трудно хозяевам выискивать свободные зоны в таком случае.

Угловой удар у "Барселоны" на правом фланге. На подборе после стандарта на линии штрафной площади оказывается Фермин Лопес, пробивающий недалеко от створа.

"Барселона" не прижимает "Осасуну" так, чтобы та не могла распрямить свою пружину. Другое дело, что именно контратаки перестали проходить в последнее время у памплонцев.

35' Выполнил Илкай Гюндоган подачу углового с правого фланга, а Жюль Кунде головой пробил по чужим воротам, и немного выше створа мяч проследовал, это опасно было.

34' Доиграл до конца Ламин Ямаль в атаке "Барселоны" на правом фланге. Попытался выполнить доставку в штрафную площадь и заработал угловой, так как мяч срикошетил за лицевую от Хоана Мохики.

33' Арбитр мог показать за такое и жёлтую карточку, и Давид Гарсия, отлично понимая это, быстро побежал назад к своей штрафной площади. Но если хотел бы рефери предъявить "горчичник", то всё равно предъявил бы. Не хотел, значит.

32' Подача памплонцев со штрафного с правого фланга оказалась семечками для игроков "Барселоны". Когда каталонцы стали развивать ответную атаку, Давид Гарсия уронил в центре поля Илкая Гюндогана.

31' Когда падал Хесус Аресо на газон, то локтем попал в лицо Жоау Канселу. Отсюда и рассечение появилось у футболиста "Барселоны", которому теперь останавливают кровь за пределами поля.

31' У Жоау Канселу кровь на лице, он показывает её арбитру. А штрафной удар заработала "Осасуна" на правом фланге. Увлёк Канселу на газон Хесуса Аресо.

29' Кстати, если взять последние пятнадцать матчей в Ла Лиге команд из первой тройки, то единственное поражение в них потерпела как раз "Барселона" в предыдущем туре от "Осасуны".

28' Более-менее налажен переход к атакующей фазе у "Осасуны". Так что "Барселоне" нужно внимательней действовать при контрвыпадах соперника.

27' Подача с правого полуфланга на дальнюю штангу движется сейчас у каталонцев, а там вступает в дело выбивающий мяч защитник "Осасуны"... А, нет, это Фермин Лопес так неудачно дотянулся до игрового снаряда.

26' Хосе Арнаис упал в правой части штрафной площади хозяев после подката Рональда Араухо. Защитник "Барселоны" точно не сыграл в мяч, но и не сильно задел соперника. Пенальти не будет. От ворот будет.

25' Как-то затухла игра в последние минуты. "Барселона", хоть и поболее владеет мячом, пока что не оправдывает фаворитский статус.

24' Айтор Фернандес покинул пределы своей штрафной площадки, чтобы разрядить обстановку и вынести мяч подальше. Опасного момента у "Барселоны" не возникло.

23' Фермин Лопес на левом полуфланге в районе линии чужой штрафной площади оказал такое давление на Унаи Гарсию, что тот упал на газон. Фол в исполнении каталонцев.

22' Конечно, если "Барселона" хочет побороться за второе место, не говоря уже о первом, то противопоказано ей вообще терять очки, когда она отстаёт примерно на десять очков от двух первых строчек турнирной таблицы.

21' Аймар Орос совершил нарушение правил впереди на левом фланге против Педри, уронив противника на газон. Или там офсайд зафиксирован? Фол всё-таки.

20' Таак... Жюль Кунде в своей штрафной площади отмахнулся, что ли, от Аймара Ороса, когда мяч уходил на угловой для "Осасуны"? Пенальти не будет. Слева, а затем справа подали по корнеру гости и ничего опасного не создали.

19' 67 процентов игрового времени владеет мячом каталонская "Барселона". Ну и 33 процента по соответствующему показателю у памплонской "Осасуны".

18' "Барселона" является фаворитом сегодняшнего матча. Всё-таки, как ни крути, она претендует как минимум на медали, в то время как "Осасуна" идёт в середине турнирной таблицы.

17' Жоау Канселу с левого фланга мягко доставлял мяч в район линии вратарской площади, и Роберт Левандовски из единоборства с Давидом Гарсией проткнул сферу в руки Айтора Фернандеса.

16' Первый раз в матче арбитр пользуется возможностью достать из кармана жёлтую карточку. Предупреждение получает Унаи Гарсия, подкатом уронивший на чужой половине поля Роберта Левандовски во избежание контратаки "Барселоны".

15' Роберт Левандовски участвовал правым флангом в атакующей акции "Барселоны", но не получила она опасного продолжения, в итоге ничего интересного там не вышло.

14' "Осасуна" проводила вторую за короткое время позиционную атаку, но усилия памплонцев были нарушены судейской бригадой, ведь зафиксирован на левом фланге офсайд у Хосе Арнаиса.

13' Роберт Левандовски зашнуровывает бутсы после падения на газон в борьбе с соперником перед вбросом аута "Барселоной". Потом поднимается Роберт на ноги, всё нормально с ним.

12' "Барселона" сейчас находится в таком состоянии, что может проиграть любому оппоненту и способна пропустить от любого соперника сколько угодно мячей хоть у себя в родных стенах.

11' Ламин Ямаль заработал для "Барселоны" штрафной удар на правом полуфланге (сфолил Хоан Мохика). Со стандарта Илкай Гюндоган выполнил навесную передачу, а Роберт Левандовски головой пробил чуть левее створа.

10' Нарушение правил теперь фиксируется рядом с центральным кругом. Снова в исполнении "Барселоны". Фермин Лопес с фолом подкатился против Хесуса Аресо.

9' Жоау Канселу отметился нарушением правил впереди на левом фланге, уронив на газон соперника. Досталось в данном эпизоде Лукасу Торро.

8' "Барселоне" сегодня важно победить, и победить убедительно, а то в предыдущем туре Ла Лиги она умудрилась проиграть у себя дома "Вильярреалу" со счётом 3:5, пропустив решающие мячи в концовке.

7' Покидает пределы поля Ферран Торрес, держась рукой за лицо и хромая. Вынужденная замена происходит у "Барселоны". Фермин Лопес экстренно вступает в игру.

6' Повреждение получил Ферран Торрес на левом фланге. Оступился. Не касался его в том эпизоде Унаи Гарсия. Медицинская пауза, врачи на поле.

5' Сегодня "Барселона" проводит первый матч после официального объявления Хави Эрнандеса о том, что он покинет пост главного тренера "блауграны" по окончании сезона.

4' Жоау Канселу наносил удар по воротам "Осасуны" примерно с левого угла штрафной площадки. Получилось выше створа. Опасным моментом этот эпизод назвать трудно.

3' Каталонцы постепенно захватывают инициативу и утверждаются в качестве команды, играющей первым номером. Но голевых моментов "Барселона" ещё не создавала.

2' Начало матча получается довольно спокойное. Команды присматриваются друг к другу и не форсируют пока события на футбольном поле.

1' "Барселона" играет в сине-гранатовой форме, а у "Осасуны" голубая экипировка.