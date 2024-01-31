11
orlack #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|0.36
|Торрес Ферран
|7
|0.32
|Гюндоган Илкай
|4 (1)
|0.18
|Фелиш Жоау
|4
|0.18
|Рафинья Диас
|3
|0.14
|Роберто Серхи
|3
|0.14
|Канселу Жоау
|2
|0.09
|Педри
|2
|0.09
|Ямаль Ламин
|1
|0.05
|Кунде Жюль
|1
|0.05
|Гави
|1
|0.05
|Де Йонг Френки
|1
|0.05
|Араухо Рональд
|1
|0.05
|Лопес Фермин
|1
|0.05
|Гиу Марк
|1
|0.05
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|10 (3)
|0.45
|Гарсия Рауль
|3
|0.14
|Гарсия Рубен
|2
|0.09
|Гомес Мойсес
|2
|0.09
|Муньос Икер
|2
|0.09
|Авила Эсекьель
|1
|0.05
|Ибаньес Пабло
|1
|0.05
|Арнаис Хосе
|1
|0.05
|Катена Алехандро
|1
|0.05
|Аресо Хесус
|1
|0.05
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.05
|Видаль Начо
|1
|0.05
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
|Монкайола Хон
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|6
|0
|Гави
|5
|0
|Хави Эрнандес
|3
|1
|Левандовски Роберт
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Канселу Жоау
|4
|0
|Араухо Рональд
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Гюндоган Илкай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Роке Витор
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|7
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Будимир Анте
|4
|0
|Гарсия Давид III
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Торро Лукас
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Унаи Гарсия
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Арнаис Хосе
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 25
|55
|2.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|45 - 14
|54
|3.
|0:0 Заявка
|22
|13
|6
|3
|43 - 29
|45
|4.
|Заявка
|21
|14
|2
|5
|42 - 23
|44
|5.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|38 - 21
|42
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 24
|34
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 26
|32
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|22 - 19
|31
|10.
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|28 - 28
|29
|11.
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 32
|27
|12.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|13.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|18 - 26
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|33 - 45
|23
|15.
|Заявка
|22
|3
|11
|8
|19 - 26
|20
|16.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|27 - 36
|17
|17.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|21 - 32
|17
|18.
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|15 - 31
|16
|19.
|Заявка
|22
|2
|5
|15
|22 - 44
|11
|20.
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|21 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|5.
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 16
|25
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|11 - 6
|21
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|0:0 Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 8
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|11.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9