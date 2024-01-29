Тур: 20. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса.
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Главный тренер: Хави Эрнандес
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Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Барселона
Осасуна
20 матчей
100%
20 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
10%
20 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед
27 матчей
74.1%
14.8%
11.1%
20 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
26
Голов в среднем за матч
3.43
2
Среднее время на гол
26
45
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.08
0.36
Среднее время на гол
83
252
Всего голов
62
31
Голов в среднем за матч
2.3
1.15
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
39
78
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|0.38
|Торрес Ферран
|7
|0.33
|Гюндоган Илкай
|4 (1)
|0.19
|Фелиш Жоау
|4
|0.19
|Рафинья Диас
|3
|0.14
|Роберто Серхи
|3
|0.14
|Канселу Жоау
|2
|0.1
|Педри
|2
|0.1
|Ямаль Ламин
|1
|0.05
|Кунде Жюль
|1
|0.05
|Гави
|1
|0.05
|Де Йонг Френки
|1
|0.05
|Араухо Рональд
|1
|0.05
|Лопес Фермин
|1
|0.05
|Гиу Марк
|1
|0.05
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|10 (3)
|0.48
|Гарсия Рауль
|3
|0.14
|Гарсия Рубен
|2
|0.1
|Гомес Мойсес
|2
|0.1
|Муньос Икер
|2
|0.1
|Авила Эсекьель
|1
|0.05
|Ибаньес Пабло
|1
|0.05
|Арнаис Хосе
|1
|0.05
|Катена Алехандро
|1
|0.05
|Аресо Хесус
|1
|0.05
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.05
|Видаль Начо
|1
|0.05
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
|Монкайола Хон
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|6
|0
|Гави
|5
|0
|Хави Эрнандес
|3
|1
|Левандовски Роберт
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Канселу Жоау
|4
|0
|Араухо Рональд
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Гюндоган Илкай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Роке Витор
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|7
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Будимир Анте
|4
|0
|Гарсия Давид III
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Торро Лукас
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Унаи Гарсия
|1
|0
|Арнаис Хосе
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Осасуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
8
Барселона
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Осасуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
18
9
Барселона
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Осасуна
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
23
17
Голы по времени матча
Забито
22
14
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
5%
1
7%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
10
45%
5
36%
76-90
Пропущено
18
18
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
11%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
3
17%
4
22%
61-75
8
44%
4
22%
76-90
Забито
18
12
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
11%
3
25%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
6
33%
3
25%
76-90
Пропущено
14
14
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
2
14%
4
29%
76-90
Забито
40
26
12 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
3
8%
4
15%
1-15
4
10%
4
15%
16-30
5
13%
3
12%
31-45
6
15%
4
15%
46-60
6
15%
3
12%
61-75
16
40%
8
31%
76-90
Пропущено
32
32
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
5
16%
3
9%
1-15
3
9%
5
16%
16-30
6
19%
4
13%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
4
13%
8
25%
61-75
10
31%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3
Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Осасуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0
Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2
Результаты матчей
Барселона
Осасуна
Точный счет
1:0
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:2
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
3:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
2
7 раз 33%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Барселона
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
38
47
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
64
55
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
201
Больше Меньше
174
138
813
615
120
318
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 25
|55
|2.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|45 - 14
|54
|3.
|Заявка
|21
|14
|2
|5
|42 - 23
|44
|4.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|43 - 29
|44
|5.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|38 - 21
|42
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 24
|34
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 26
|32
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|22 - 19
|31
|10.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 28
|26
|11.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|26 - 32
|26
|12.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|13.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|18 - 26
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|33 - 45
|23
|15.
|Заявка
|22
|3
|11
|8
|19 - 26
|20
|16.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|27 - 36
|17
|17.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|21 - 32
|17
|18.
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|15 - 31
|16
|19.
|Заявка
|21
|2
|5
|14
|22 - 42
|11
|20.
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|21 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|5.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|24 - 16
|24
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 8
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
Прогнозы на матч Барселона - Осасуна
Исход игры
Барселона
100% (40)
Ничья
0% (0)
Осасуна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (18)
Меньше
53.85% (21)
Обе команды забьют
Да
38.46% (15)
Нет
61.54% (24)
Популярный счёт
2:0 Барселона
45% (18)
2:1 Барселона
17.5% (7)
3:1 Барселона
17.5% (7)
3:0 Барселона
7.5% (3)
1:0 Барселона
7.5% (3)
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