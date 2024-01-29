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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Барселона
 
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Барселона
Осасуна

История личных встреч

Барселона
Осасуна

20 матчей

100%
20 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
10%
20 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед

27 матчей

74.1%
14.8%
11.1%
20 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед

История матчей

С
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
П
7:1
П
0:3
П
7:0
П
0:0
П
5:1
П
1:2
П
3:2
КК
1:2
КК
4:0
П
8:0
П
2:0
П
0:3
П
2:0
П
1:1
П
0:1
П
2:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

48
26

Голов в среднем за матч

3.43
2

Среднее время на гол

26
45

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.08
0.36

Среднее время на гол

83
252

Всего голов

62
31

Голов в среднем за матч

2.3
1.15

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

39
78

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 8 (2) 0.38
Торрес Ферран 7 0.33
Гюндоган Илкай 4 (1) 0.19
Фелиш Жоау 4 0.19
Рафинья Диас 3 0.14
Роберто Серхи 3 0.14
Канселу Жоау 2 0.1
Педри 2 0.1
Ямаль Ламин 1 0.05
Кунде Жюль 1 0.05
Гави 1 0.05
Де Йонг Френки 1 0.05
Араухо Рональд 1 0.05
Лопес Фермин 1 0.05
Гиу Марк 1 0.05
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 10 (3) 0.48
Гарсия Рауль 3 0.14
Гарсия Рубен 2 0.1
Гомес Мойсес 2 0.1
Муньос Икер 2 0.1
Авила Эсекьель 1 0.05
Ибаньес Пабло 1 0.05
Арнаис Хосе 1 0.05
Катена Алехандро 1 0.05
Аресо Хесус 1 0.05
Орос Аймар 1 (1) 0.05
Видаль Начо 1 0.05
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Монкайола Хон 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 6 0
Гави 5 0
Хави Эрнандес 3 1
Левандовски Роберт 4 0
Ромеу Ориоль 4 0
Канселу Жоау 4 0
Араухо Рональд 4 0
Рафинья Диас 2 1
Фелиш Жоау 3 0
Гюндоган Илкай 2 0
Иньиго Мартинес 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Торрес Ферран 2 0
Педри 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Роберто Серхи 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Роке Витор 1 0
Лопес Фермин 1 0
Гиу Марк 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Будимир Анте 4 0
Гарсия Давид III 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Торро Лукас 3 0
Круз Хуан 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Гомес Мойсес 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Унаи Гарсия 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Барселона
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Осасуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
8
Барселона
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Осасуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

18
9
Барселона
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Осасуна
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

23
17

Голы по времени матча

Забито

22
14
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
5%
1
7%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
10
45%
5
36%
76-90

Пропущено

18
18
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
11%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
3
17%
4
22%
61-75
8
44%
4
22%
76-90

Забито

18
12
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
11%
3
25%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
6
33%
3
25%
76-90

Пропущено

14
14
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
2
14%
4
29%
76-90

Забито

40
26
12 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
3
8%
4
15%
1-15
4
10%
4
15%
16-30
5
13%
3
12%
31-45
6
15%
4
15%
46-60
6
15%
3
12%
61-75
16
40%
8
31%
76-90

Пропущено

32
32
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
5
16%
3
9%
1-15
3
9%
5
16%
16-30
6
19%
4
13%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
4
13%
8
25%
61-75
10
31%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3
Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Осасуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0
Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2

Результаты матчей

Барселона
Осасуна

Точный счет

1:0
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:2
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
3:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
7 раз 33%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Барселона
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
3
8
4
7
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
5
5
2
8
2.5
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
1
0.5
Больше Меньше
17
4
13
8
1.5
8
13
6
15
2.5
1
20
3
18
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 22 17 4 1 52 - 25 55
2.
Реал Мадрид
 Заявка 21 17 3 1 45 - 14 54
3.
Атлетико М
 Заявка 21 14 2 5 42 - 23 44
4.
Барселона
 Заявка 21 13 5 3 43 - 29 44
5.
Атлетик Б
 Заявка 22 12 6 4 38 - 21 42
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
8.
Валенсия
 Заявка 22 9 5 8 27 - 26 32
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 22 9 4 9 22 - 19 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Осасуна
 Заявка 21 7 5 9 26 - 32 26
12.
Алавес
 Заявка 22 7 5 10 22 - 27 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 21 5 9 7 18 - 26 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 Заявка 22 3 11 8 19 - 26 20
16.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
17.
Сельта
 Заявка 22 3 8 11 21 - 32 17
18.
Кадис
 Заявка 22 2 10 10 15 - 31 16
19.
Гранада
 Заявка 21 2 5 14 22 - 42 11
20.
Альмерия
 Заявка 22 0 6 16 21 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 11 10 1 0 25 - 11 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 11 8 0 3 24 - 16 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 8 2 1 20 - 8 26
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 9 - 8 16
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 10 3 2 5 14 - 18 11
13.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2024, осталось 2 дня 11 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 40
    Барселона 100% (40)
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    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Осасуна
    1.34
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    5.70
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    9.60
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    Прогнозы на матч Барселона - Осасуна

    Исход игры
    Барселона
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Осасуна
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (18)
    Меньше
    53.85% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    38.46% (15)
    Нет
    61.54% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    45% (18)
    2:1 Барселона
    17.5% (7)
    3:1 Барселона
    17.5% (7)
    3:0 Барселона
    7.5% (3)
    1:0 Барселона
    7.5% (3)
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