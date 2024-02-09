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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 15346 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Кадис
0:2
Второй тайм: 76'
Бетис
0'
0:1
6' Гол
Виллиан Жозе
0:2
46' Гол
Форнальс Пабло
52' Желтая карточка
Хуанми Мигель
65' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис

Ход матча

6'
0:1
Виллиан Жозе
(Джонни)
46'
Хуанми Мигель
Алехо Иван
 
46'
0:2
Форнальс Пабло
(Виллиан Жозе)
52'
Хуанми Мигель
 
65'
 
Папастатопулос Сократис
69'
Гвардиола Серхи
Собрино Рубен
 
69'
Алекс Фернандес
Эскаланте Гонсало
 
71'
 
Родри Родриго
Эззалзули Абде

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 222 Количество передач 264
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 141
Кадис 7.8% (11)
X 32.6% (46)
Бетис 59.6% (84)
Все прогнозы
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1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
5
Чуст
Виктор
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
17
Эскаланте
Гонсало
27
Наварро
Роберто
7
Собрино
Рубен
16
Рамос
Кристофер
13
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
19
Папастатопулос
Сократис
3
Миранда
Хуан
4
Джонни
21
Рока
Марк
18
Форнальс
Пабло
8
Фекир
Набиль
7
Эззалзули
Абде
12
Виллиан
Жозе
Кадис
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Бетис

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

13 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ТМК
1:0
ТМС
1:0
КК
3:5
КК
1:2
С
4:0
С
2:2

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.8
1.13

Среднее время на гол

112
80

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.23
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.21
Мачис Дарвин 3 (1) 0.13
Рохер Марти 2 0.08
Алькарас Рубен 2 (1) 0.08
Эрнандес Луис 1 0.04
Сан Эметерио Феде 1 0.04
Пирес Лукас 1 0.04
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Наварро Роберто 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 7 0.29
Иско Аларкон 6 (1) 0.25
Перес Айосе 4 0.17
Рока Марк 2 0.08
Руибаль Айтор 2 0.08
Диао Ассане 2 0.08
Песселья Херман 1 0.04
Гидо Родригес 1 0.04
Форнальс Пабло 1 0.04
Эззалзули Абде 1 0.04
Алтимира Серхи 1 0.04
Энрике Луис IX 0 0
Джонни 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Фекир Набиль 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 13 0
Алькарас Рубен 11 0
Хименес Фали 10 0
Собрино Рубен 6 1
Эрнандес Хави V 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Пирес Лукас 4 0
Эскаланте Гонсало 1 1
Сан Эметерио Феде 1 1
Алекс Фернандес 2 0
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Хуанми Мигель 1 0
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 7 0
Гидо Родригес 5 0
Папастатопулос Сократис 4 0
Руибаль Айтор 4 0
Рока Марк 4 0
Миранда Хуан 4 0
Диао Ассане 4 0
Перес Айосе 3 0
Песселья Херман 3 0
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Джонни 1 0
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0

Результаты матчей

Кадис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Бетис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
8
Кадис
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Бетис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

4
14
Кадис
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Бетис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
57% (13)
39% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

9
22

Голы по времени матча

Забито

9
11
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
22%
4
36%
1-15
5
56%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
4
27%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Забито

6
16
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 12
2
33%
1
6%
1-15
2
33%
1
6%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
17%
4
25%
76-90

Пропущено

18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
4
22%
2
22%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
3
33%
76-90

Забито

15
27
12 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 14
12 Не забивали 4
4
27%
5
19%
1-15
7
47%
2
7%
16-30
1
7%
6
22%
31-45
2
13%
6
22%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
1
7%
5
19%
76-90

Пропущено

31
24
10 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 13
5
16%
1
4%
1-15
2
6%
5
21%
16-30
3
10%
5
21%
31-45
7
23%
2
8%
46-60
7
23%
4
17%
61-75
7
23%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4
Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0
Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1

Результаты матчей

Кадис
Бетис

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
6 раз 26%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
8 раз 35%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 52%
1
8 раз 35%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
1
13 раз 57%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кадис
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
11
1
2
9
1.5
4
8
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
8
3
1
11
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
12
0.5
Больше Меньше
19
4
3
20
1.5
6
17
1
22
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 23 18 4 1 48 - 15 58
2.
Жирона
 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 23 15 3 5 45 - 25 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Бетис
 2:0 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 23 9 10 4 32 - 21 37
8.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 23 7 9 7 29 - 31 30
11.
Алавес
 Заявка 23 7 5 11 23 - 30 26
12.
Осасуна
 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
13.
Вильярреал
 Заявка 23 6 6 11 33 - 45 24
14.
Райо Вальекано
 Заявка 23 5 9 9 20 - 30 24
15.
Севилья
 Заявка 23 4 8 11 29 - 37 20
16.
Сельта
 Заявка 23 4 8 11 24 - 32 20
17.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
18.
Кадис
 0:2 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 2 0 26 - 7 29
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 2:0 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
15.
Кадис
 0:2 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Бетис
 2:0 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 11 4 2 5 18 - 13 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 0:2 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    Хименес Фали ослабляет давление, выбив мяч.
  • 75'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 75'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 75'
    Контроль мяча: Кадис: 53%, Бетис: 47%.
  • 74'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 74'
    Виллиан Жозе из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 74'
    Алькарас Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • До матча
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    • 87 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 141
    Кадис 7.8% (11)
    X 32.6% (46)
    Бетис 59.6% (84)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Бетис
    9.42
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    3.80
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    2.90
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:2 Бетис

    Исход игры
    Кадис
    7.8% (11)
    Ничья
    32.6% (46)
    Бетис
    59.6% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.5% (33)
    Меньше
    72.5% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (70)
    Нет
    41.67% (50)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.2% (37)
    0:1 Бетис
    25.5% (36)
    1:2 Бетис
    21.3% (30)
    1:0 Кадис
    3.5% (5)
    0:0 Ничья
    3.5% (5)
    0:2 Бетис
    2.8% (4)
    1:3 Бетис
    1.4% (2)
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