Тур: 24. Стадион: Нуэво Мирандилья. Зрители: 15346 Главный судья: Де Бургос Рикардо
0'
0:1
6' ГолВиллиан Жозе
0:2
46' ГолФорнальс Пабло
52' Желтая карточкаХуанми Мигель
65' Желтая карточкаПапастатопулос Сократис
Ход матча
6'
0:1
46'
0:2
52'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
222 Количество передач 264
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
13
Силва
Руи
4
Джонни
21
Рока
Марк
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
-
24 Оусоу АйхамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 ДжонниПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Кадис
Бетис
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
13 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.8
1.13
Среднее время на гол
112
80
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.23
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
73
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.21
|Мачис Дарвин
|3 (1)
|0.13
|Рохер Марти
|2
|0.08
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.08
|Эрнандес Луис
|1
|0.04
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.04
|Пирес Лукас
|1
|0.04
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Наварро Роберто
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|7
|0.29
|Иско Аларкон
|6 (1)
|0.25
|Перес Айосе
|4
|0.17
|Рока Марк
|2
|0.08
|Руибаль Айтор
|2
|0.08
|Диао Ассане
|2
|0.08
|Песселья Херман
|1
|0.04
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|Форнальс Пабло
|1
|0.04
|Эззалзули Абде
|1
|0.04
|Алтимира Серхи
|1
|0.04
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Джонни
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|13
|0
|Алькарас Рубен
|11
|0
|Хименес Фали
|10
|0
|Собрино Рубен
|6
|1
|Эрнандес Хави V
|5
|0
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Пирес Лукас
|4
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|1
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Карселен Исаак
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Рамос Кристофер
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Чуст Виктор
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Хуанми Мигель
|1
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|7
|0
|Гидо Родригес
|5
|0
|Папастатопулос Сократис
|4
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Рока Марк
|4
|0
|Миранда Хуан
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Песселья Херман
|3
|0
|Силва Руи
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Джонни
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Бетис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
8
Кадис
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Бетис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
4
14
Кадис
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Бетис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
57% (13)
39% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
9
22
Голы по времени матча
Забито
9
11
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
22%
4
36%
1-15
5
56%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
4
27%
61-75
3
23%
4
27%
76-90
Забито
6
16
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 12
2
33%
1
6%
1-15
2
33%
1
6%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
17%
4
25%
76-90
Пропущено
18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
4
22%
2
22%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
3
33%
76-90
Забито
15
27
12 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 14
12 Не забивали 4
4
27%
5
19%
1-15
7
47%
2
7%
16-30
1
7%
6
22%
31-45
2
13%
6
22%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
1
7%
5
19%
76-90
Пропущено
31
24
10 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 13
5
16%
1
4%
1-15
2
6%
5
21%
16-30
3
10%
5
21%
31-45
7
23%
2
8%
46-60
7
23%
4
17%
61-75
7
23%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4
Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0
Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1
Результаты матчей
Кадис
Бетис
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
6 раз 26%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
8 раз 35%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 52%
1
8 раз 35%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
1
13 раз 57%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кадис
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
111
29
48
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
83
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1112
Больше Меньше
194
320
617
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|48 - 15
|58
|2.
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|52 - 25
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 30
|50
|4.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|45 - 25
|48
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|2:0 Заявка
|24
|9
|11
|4
|28 - 25
|38
|7.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|32 - 21
|37
|8.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 27
|35
|9.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|23 - 20
|32
|10.
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|29 - 31
|30
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 30
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 36
|26
|13.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|33 - 45
|24
|14.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|20 - 30
|24
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|29 - 37
|20
|16.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 32
|20
|17.
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|19 - 30
|20
|18.
|0:2 Заявка
|24
|2
|11
|11
|15 - 33
|17
|19.
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 45
|12
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 7
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|7.
|2:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 22
|12
|15.
|0:2 Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|2:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 13
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 17
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|18 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|0:2 Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 0:2 Бетис
Исход игры
Кадис
7.8% (11)
Ничья
32.6% (46)
Бетис
59.6% (84)
Тотал 2.5
Больше
27.5% (33)
Меньше
72.5% (87)
Обе команды забьют
Да
58.33% (70)
Нет
41.67% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.2% (37)
0:1 Бетис
25.5% (36)
1:2 Бетис
21.3% (30)
1:0 Кадис
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:2 Бетис
2.8% (4)
1:3 Бетис
1.4% (2)
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