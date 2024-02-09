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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 15346 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Кадис
0:2
Конец матча
Бетис
0'
0:1
6' Гол
Виллиан Жозе
0:2
46' Гол
Форнальс Пабло
52' Желтая карточка
Хуанми Мигель
65' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис
90'+4

Ход матча

6'
0:1
Виллиан Жозе
(Джонни)
46'
Хуанми Мигель
Алехо Иван
 
46'
0:2
Форнальс Пабло
(Виллиан Жозе)
52'
Хуанми Мигель
 
65'
 
Папастатопулос Сократис
69'
Гвардиола Серхи
Собрино Рубен
 
69'
Алекс Фернандес
Эскаланте Гонсало
 
71'
 
Родри Родриго
Эззалзули Абде
78'
 
Авила Эсекьель
Виллиан Жозе
78'
 
Карвалью Вилльям
Фекир Набиль
82'
Макси Гомес
Наварро Роберто
 
90'
 
Руибаль Айтор
Рока Марк
90'
 
Алтимира Серхи
Форнальс Пабло

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 532 Количество передач 490
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 141
Кадис 7.8% (11)
X 32.6% (46)
Бетис 59.6% (84)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
5
Чуст
Виктор
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
17
Эскаланте
Гонсало
27
Наварро
Роберто
7
Собрино
Рубен
16
Рамос
Кристофер
13
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
19
Папастатопулос
Сократис
3
Миранда
Хуан
4
Джонни
21
Рока
Марк
18
Форнальс
Пабло
8
Фекир
Набиль
7
Эззалзули
Абде
12
Виллиан
Жозе
Кадис
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Бетис

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

13 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ТМК
1:0
ТМС
1:0
КК
3:5
КК
1:2
С
4:0
С
2:2

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.8
1.13

Среднее время на гол

112
80

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.23
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.21
Мачис Дарвин 3 (1) 0.13
Рохер Марти 2 0.08
Алькарас Рубен 2 (1) 0.08
Эрнандес Луис 1 0.04
Сан Эметерио Феде 1 0.04
Пирес Лукас 1 0.04
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Наварро Роберто 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 7 0.29
Иско Аларкон 6 (1) 0.25
Перес Айосе 4 0.17
Рока Марк 2 0.08
Руибаль Айтор 2 0.08
Диао Ассане 2 0.08
Песселья Херман 1 0.04
Гидо Родригес 1 0.04
Форнальс Пабло 1 0.04
Эззалзули Абде 1 0.04
Алтимира Серхи 1 0.04
Энрике Луис IX 0 0
Джонни 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Фекир Набиль 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 13 0
Алькарас Рубен 11 0
Хименес Фали 10 0
Собрино Рубен 6 1
Эрнандес Хави V 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Пирес Лукас 4 0
Эскаланте Гонсало 1 1
Сан Эметерио Феде 1 1
Алекс Фернандес 2 0
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Хуанми Мигель 1 0
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 7 0
Гидо Родригес 5 0
Папастатопулос Сократис 4 0
Руибаль Айтор 4 0
Рока Марк 4 0
Миранда Хуан 4 0
Диао Ассане 4 0
Перес Айосе 3 0
Песселья Херман 3 0
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Джонни 1 0
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0

Результаты матчей

Кадис
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Бетис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
8
Кадис
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Бетис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

4
14
Кадис
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Бетис
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
54% (13)
38% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

9
22

Голы по времени матча

Забито

9
13
7 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
2
22%
5
38%
1-15
5
56%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
4
27%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Забито

6
16
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 13
2
33%
1
6%
1-15
2
33%
1
6%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
17%
4
25%
76-90

Пропущено

18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
4
22%
2
22%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
3
33%
76-90

Забито

15
29
12 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 15
13 Не забивали 4
4
27%
6
21%
1-15
7
47%
2
7%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
2
13%
7
24%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
1
7%
5
17%
76-90

Пропущено

33
24
11 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 13
6
18%
1
4%
1-15
2
6%
5
21%
16-30
3
9%
5
21%
31-45
8
24%
2
8%
46-60
7
21%
4
17%
61-75
7
21%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4
Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0
Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1

Результаты матчей

Кадис
Бетис

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
8 раз 33%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 54%
1
8 раз 33%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
13 раз 54%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кадис
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
1
2
10
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
3
1
11
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
13
0.5
Больше Меньше
20
4
3
21
1.5
7
17
1
23
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 23 18 4 1 48 - 15 58
2.
Жирона
 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 23 15 3 5 45 - 25 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 23 9 10 4 32 - 21 37
8.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 23 7 9 7 29 - 31 30
11.
Алавес
 Заявка 23 7 5 11 23 - 30 26
12.
Осасуна
 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
13.
Вильярреал
 Заявка 23 6 6 11 33 - 45 24
14.
Райо Вальекано
 Заявка 23 5 9 9 20 - 30 24
15.
Севилья
 Заявка 23 4 8 11 29 - 37 20
16.
Сельта
 Заявка 23 4 8 11 24 - 32 20
17.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
18.
Кадис
 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 2 0 26 - 7 29
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
15.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 11 4 2 5 18 - 13 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Бетис заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Кадис: 53%, Бетис: 47%.
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Гвардиола Серхи наказан за толчок Руибаль Айтор
  • 92'
    Песселья Херман из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 141
    Кадис 7.8% (11)
    X 32.6% (46)
    Бетис 59.6% (84)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:2 Бетис

    Исход игры
    Кадис
    7.8% (11)
    Ничья
    32.6% (46)
    Бетис
    59.6% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.5% (33)
    Меньше
    72.5% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (70)
    Нет
    41.67% (50)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.2% (37)
    0:1 Бетис
    25.5% (36)
    1:2 Бетис
    21.3% (30)
    1:0 Кадис
    3.5% (5)
    0:0 Ничья
    3.5% (5)
    0:2 Бетис
    2.8% (4)
    1:3 Бетис
    1.4% (2)
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