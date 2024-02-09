Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Бетис имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Рока Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Бетис

47' Пирес Лукас из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Рока Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновлен

44' Джонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Хорошую попытку сделал Эскаланте Гонсало . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Рамос Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Бетис

40' Собрино Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

39' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Фекир Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

36' Песселья Херман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Рамос Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Кадис

31' Хорошую попытку сделал Виллиан Жозе . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Иван Алехо наказан за толчок Миранда Хуан

30' Миранда Хуан выиграл воздушное противоборство у Иван Алехо.

29' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Кадис

27' Рока Марк не смог попасть в створ ударом издали

27' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновится спорным мячом

26' Ох, нехорошо это выглядит. Эззалзули Абде получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Эззалзули Абде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Рамос Кристофер нанес удар головой, но Руй Силва спокойно отбил мяч.

26' Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Хименес Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Иван Алехо выиграл воздушное противоборство у Эззалзули Абде

24' Бельерин Эктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Форнальс Пабло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Хорошую попытку сделал Фекир Набиль . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Бетис

22' Алькарас Рубен из команды Кадис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

20' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

20' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Бетис

20' Пирес Лукас из команды Кадис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

20' Иван Алехо из команды Кадис подал угловой справа.

18' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Собрино Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Рока Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Хименес Фали из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Фекир Набиль пробил со штрафного прямо в стенку

11' Хорошую попытку сделал Миранда Хуан . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Форнальс Пабло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Наварро Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Удар от ворот произведет Кадис

8' Форнальс Пабло из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Пирес Лукас плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

6' Г О О О О Л - Виллиан Жозе забивает с правой ноги!

6' Джонни из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Удар от ворот произведет Кадис

5' Рока Марк не смог попасть в створ ударом издали

5' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Карселен Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бетис начинает с центра поля