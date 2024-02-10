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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Алавес
1:0
Первый тайм: 36'
Вильярреал

Ход матча

15'
Дуарте Рубен
Марин Рафа
 
25'
Омородион Сэмюэль
(Сола Алекс)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 129
Алавес 24.8% (32)
X 42.6% (55)
Вильярреал 32.6% (42)
Все прогнозы
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
7
Сола
Алекс
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
32
Омородион
Сэмюэль
13
Йоргенсен
Филип
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
2
Москера
Йерсон
5
Куэнка
Хорхе
27
Ахомач
Илиас
4
Комесанья
Санти
19
Коклен
Франсис
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
Алавес
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Алавес
Вильярреал

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:1
П
1:2
П
2:1
П
1:2
П
0:3
П
2:1
П
0:2

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.57

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

2.14
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.85
1.54

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
58

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 7 0.29
Риоха Луис 4 (3) 0.17
Кике Гарсия 3 0.13
Дуарте Рубен 2 0.08
Седлар Александр 1 0.04
Гевара Андер 1 0.04
Теналья Науэль 1 0.04
Реббах Абдеррахман 1 0.04
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Висенте Карлос 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бенавидес Карлос 0 0
Сола Алекс 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 10 (2) 0.42
Сорлот Александр 8 0.33
Моралес Луис 6 0.25
Парехо Даниэль 2 (2) 0.08
Баэна Алехандро 1 0.04
Педраса Альфонсо 1 0.04
Ахомач Илиас 1 0.04
Гуэдеш Гонсалу 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Куэнка Хорхе 1 0.04
Фойт Хуан 1 0.04
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Террац Рамон 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосабел Андони 6 0
Гевара Андер 6 0
Дуарте Рубен 5 0
Гарсия Луис 5 0
Абкар Абделькабир 4 0
Омородион Сэмюэль 4 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Марин Рафа 3 0
Хави Лопеc 2 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Бенавидес Карлос 2 0
Теналья Науэль 2 0
Сола Алекс 2 0
Бланко Антонио 0 1
Гуриди Хон 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 8 1
Капу Этьен 6 0
Комесанья Санти 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Фемения Кико 4 0
Пино Йереми 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Парехо Даниэль 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Куэнка Хорхе 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Морено Альберто 1 1
Манди Аисса 2 0
Сорлот Александр 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Коклен Франсис 1 0
Фойт Хуан 1 0
Москера Йерсон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Алавес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Вильярреал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

1
6
Алавес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Вильярреал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

10
10
Алавес
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Вильярреал
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

16
20

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
5
50%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
10%
4
25%
76-90

Пропущено

16
22
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
6
27%
16-30
5
31%
3
14%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
1
6%
5
23%
61-75
5
31%
2
9%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
4
33%
5
28%
76-90

Пропущено

15
22
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
5
33%
3
14%
76-90

Забито

22
34
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
11 Не забивали 4
4
18%
3
9%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
4
18%
5
15%
31-45
7
32%
6
18%
46-60
1
5%
6
18%
61-75
5
23%
9
26%
76-90

Пропущено

31
44
15 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 20
3
10%
5
11%
1-15
4
13%
9
20%
16-30
8
26%
8
18%
31-45
3
10%
9
20%
46-60
3
10%
8
18%
61-75
10
32%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0
Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2
Вильярреал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0
Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3

Результаты матчей

Алавес
Вильярреал

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
3:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
12 раз 52%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
2
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Алавес
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
2
2
9
1.5
5
7
2
9
2.5
3
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
2
2
10
1.5
2
9
2
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
19
4
4
19
1.5
7
16
4
19
2.5
5
18
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 23 18 4 1 48 - 15 58
2.
Жирона
 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 23 15 3 5 45 - 25 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 23 9 10 4 32 - 21 37
8.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 23 7 9 7 29 - 31 30
11.
Алавес
 1:0 Заявка 24 8 5 11 24 - 30 29
12.
Осасуна
 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 23 5 9 9 20 - 30 24
14.
Вильярреал
 0:1 Заявка 24 6 6 12 33 - 46 24
15.
Севилья
 Заявка 23 4 8 11 29 - 37 20
16.
Сельта
 Заявка 23 4 8 11 24 - 32 20
17.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
18.
Кадис
 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 2 0 26 - 7 29
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Алавес
 1:0 Заявка 12 6 1 5 13 - 14 19
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Вильярреал
 0:1 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
15.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 11 4 2 5 18 - 13 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
11.
Вильярреал
 0:1 Заявка 12 3 3 6 15 - 24 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
14.
Алавес
 1:0 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 129
    Алавес 24.8% (32)
    X 42.6% (55)
    Вильярреал 32.6% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Вильярреал
    2.25
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    3.55
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    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 1:0 Вильярреал

    Исход игры
    Алавес
    24.8% (32)
    Ничья
    42.6% (55)
    Вильярреал
    32.6% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (45)
    Меньше
    61.54% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    81.2% (95)
    Нет
    18.8% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.8% (50)
    1:2 Вильярреал
    18.6% (24)
    2:1 Алавес
    13.2% (17)
    1:0 Алавес
    7.8% (10)
    0:1 Вильярреал
    6.2% (8)
    0:2 Вильярреал
    1.6% (2)
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