Тур: 24. Стадион: Мендисорроса. Главный судья: Мелеро Марио
1:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
25'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
17
Фемения
Кико
27
Ахомач
Илиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мендес ТомасПолузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алавес
Вильярреал
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
13 матчей
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.57
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.14
1.5
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.85
1.54
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
58
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|7
|0.29
|Риоха Луис
|4 (3)
|0.17
|Кике Гарсия
|3
|0.13
|Дуарте Рубен
|2
|0.08
|Седлар Александр
|1
|0.04
|Гевара Андер
|1
|0.04
|Теналья Науэль
|1
|0.04
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.04
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Висенте Карлос
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Бенавидес Карлос
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|10 (2)
|0.42
|Сорлот Александр
|8
|0.33
|Моралес Луис
|6
|0.25
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.08
|Баэна Алехандро
|1
|0.04
|Педраса Альфонсо
|1
|0.04
|Ахомач Илиас
|1
|0.04
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.04
|Манди Аисса
|1
|0.04
|Куэнка Хорхе
|1
|0.04
|Фойт Хуан
|1
|0.04
|Капу Этьен
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосабел Андони
|6
|0
|Гевара Андер
|6
|0
|Дуарте Рубен
|5
|0
|Гарсия Луис
|5
|0
|Абкар Абделькабир
|4
|0
|Омородион Сэмюэль
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Марин Рафа
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Сивера Антонио
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Бенавидес Карлос
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Гуриди Хон
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|8
|1
|Капу Этьен
|6
|0
|Комесанья Санти
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Фемения Кико
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|4
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|3
|0
|Куэнка Хорхе
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Ахомач Илиас
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Манди Аисса
|2
|0
|Сорлот Александр
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Рейна Пепе
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Коклен Франсис
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Москера Йерсон
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Вильярреал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
1
6
Алавес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Вильярреал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
16
Упущенные победы
10
10
Алавес
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Вильярреал
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
16
20
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
5
50%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
10%
4
25%
76-90
Пропущено
16
22
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
6
27%
16-30
5
31%
3
14%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
1
6%
5
23%
61-75
5
31%
2
9%
76-90
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
4
33%
5
28%
76-90
Пропущено
15
22
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
5
33%
3
14%
76-90
Забито
22
34
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
11 Не забивали 4
4
18%
3
9%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
4
18%
5
15%
31-45
7
32%
6
18%
46-60
1
5%
6
18%
61-75
5
23%
9
26%
76-90
Пропущено
31
44
15 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 20
3
10%
5
11%
1-15
4
13%
9
20%
16-30
8
26%
8
18%
31-45
3
10%
9
20%
46-60
3
10%
8
18%
61-75
10
32%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0
Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2
Вильярреал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0
Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3
Результаты матчей
Алавес
Вильярреал
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
3:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
12 раз 52%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
2
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Алавес
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
102
29
57
29
39
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
92
210
29
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
194
419
716
419
518
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|48 - 15
|58
|2.
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|52 - 25
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 30
|50
|4.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|45 - 25
|48
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|28 - 25
|38
|7.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|32 - 21
|37
|8.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 27
|35
|9.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|23 - 20
|32
|10.
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|29 - 31
|30
|11.
|1:0 Заявка
|24
|8
|5
|11
|24 - 30
|29
|12.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 36
|26
|13.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|20 - 30
|24
|14.
|0:1 Заявка
|24
|6
|6
|12
|33 - 46
|24
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|29 - 37
|20
|16.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 32
|20
|17.
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|19 - 30
|20
|18.
|Заявка
|24
|2
|11
|11
|15 - 33
|17
|19.
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 45
|12
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 7
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|1:0 Заявка
|12
|6
|1
|5
|13 - 14
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 22
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 13
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|11.
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 24
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 17
|10
|14.
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|18 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Вильярреал
Исход игры
Алавес
24.8% (32)
Ничья
42.6% (55)
Вильярреал
32.6% (42)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (45)
Меньше
61.54% (72)
Обе команды забьют
Да
81.2% (95)
Нет
18.8% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (50)
1:2 Вильярреал
18.6% (24)
2:1 Алавес
13.2% (17)
1:0 Алавес
7.8% (10)
0:1 Вильярреал
6.2% (8)
0:2 Вильярреал
1.6% (2)
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