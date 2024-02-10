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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 14523 Главный судья: Мелеро Марио
Алавес
1:1
Конец матча
Вильярреал
0'
1:0
25' Гол
Омородион Сэмюэль
1:1
42' Гол
Куэнка Хорхе
44' Желтая карточка
Куэнка Хорхе
71' Желтая карточка
Сорлот Александр
90' Желтая карточка
Гарсия Луис
90'+4

Ход матча

15'
Дуарте Рубен
Марин Рафа
 
25'
Омородион Сэмюэль
(Сола Алекс)
1:0
42'
1:1
Куэнка Хорхе
(Баэна Алехандро)
44'
 
Куэнка Хорхе
69'
Висенте Карлос
Хави Лопеc
 
71'
 
Сорлот Александр
74'
 
Гуэдеш Гонсалу
Морено Херард
79'
 
Морено Альберто
Баэна Алехандро
80'
 
Капу Этьен
Коклен Франсис
85'
 
Моралес Луис
Ахомач Илиас
86'
Хаджи Янис
Гуриди Хон
 
86'
Реббах Абдеррахман
Риоха Луис
 
90'
Гарсия Луис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 340 Количество передач 363
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 129
Алавес 24.8% (32)
X 42.6% (55)
Вильярреал 32.6% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
7
Сола
Алекс
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
32
Омородион
Сэмюэль
13
Йоргенсен
Филип
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
2
Москера
Йерсон
5
Куэнка
Хорхе
27
Ахомач
Илиас
4
Комесанья
Санти
19
Коклен
Франсис
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
Алавес
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Алавес
Вильярреал

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:1
П
1:2
П
2:1
П
1:2
П
0:3
П
2:1
П
0:2

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.57

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

2.14
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.85
1.54

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
58

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 8 0.33
Риоха Луис 4 (3) 0.17
Кике Гарсия 3 0.13
Дуарте Рубен 2 0.08
Седлар Александр 1 0.04
Гевара Андер 1 0.04
Теналья Науэль 1 0.04
Реббах Абдеррахман 1 0.04
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Висенте Карлос 0 0
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бенавидес Карлос 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 10 (2) 0.42
Сорлот Александр 8 0.33
Моралес Луис 6 0.25
Парехо Даниэль 2 (2) 0.08
Куэнка Хорхе 2 0.08
Баэна Алехандро 1 0.04
Педраса Альфонсо 1 0.04
Ахомач Илиас 1 0.04
Гуэдеш Гонсалу 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Фойт Хуан 1 0.04
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Террац Рамон 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосабел Андони 6 0
Гевара Андер 6 0
Гарсия Луис 6 0
Дуарте Рубен 5 0
Абкар Абделькабир 4 0
Омородион Сэмюэль 4 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Марин Рафа 3 0
Хави Лопеc 2 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Бенавидес Карлос 2 0
Теналья Науэль 2 0
Сола Алекс 2 0
Бланко Антонио 0 1
Гуриди Хон 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 8 1
Капу Этьен 6 0
Комесанья Санти 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Фемения Кико 4 0
Куэнка Хорхе 4 0
Пино Йереми 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Парехо Даниэль 3 0
Сорлот Александр 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Морено Альберто 1 1
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Коклен Франсис 1 0
Фойт Хуан 1 0
Москера Йерсон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Алавес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Вильярреал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
7
Алавес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Вильярреал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

10
10
Алавес
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Вильярреал
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

16
20

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
5
45%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
9%
4
24%
76-90

Пропущено

17
23
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
12%
2
9%
1-15
2
12%
7
30%
16-30
6
35%
3
13%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
5
29%
29%
2
9%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
4
33%
5
28%
76-90

Пропущено

15
22
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
5
33%
3
14%
76-90

Забито

23
35
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 10
11 Не забивали 4
4
17%
3
9%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
7
30%
6
17%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
5
22%
9
26%
76-90

Пропущено

32
45
16 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 21
3
9%
5
11%
1-15
4
13%
10
22%
16-30
9
28%
8
18%
31-45
3
9%
9
20%
46-60
3
9%
8
18%
61-75
10
31%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0
Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2
Вильярреал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0
Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3

Результаты матчей

Алавес
Вильярреал

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
3:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
13 раз 54%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Алавес
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
5
7
2
10
2.5
3
9
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
2
10
2
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
20
4
4
20
1.5
7
17
4
20
2.5
5
19
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 23 18 4 1 48 - 15 58
2.
Жирона
 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 23 15 3 5 45 - 25 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 23 9 10 4 32 - 21 37
8.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 23 7 9 7 29 - 31 30
11.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
12.
Осасуна
 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
13.
Вильярреал
 Заявка 24 6 7 11 34 - 46 25
14.
Райо Вальекано
 Заявка 23 5 9 9 20 - 30 24
15.
Севилья
 Заявка 23 4 8 11 29 - 37 20
16.
Сельта
 Заявка 23 4 8 11 24 - 32 20
17.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
18.
Кадис
 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 2 0 26 - 7 29
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
15.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 11 4 2 5 18 - 13 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
  • 93'
    Гуэдеш Гонсалу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Рефери не любит споров - именно за это Луис Гарсия Пласа сейчас получил желтую
  • 92'
    Дуарте Рубен из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Вильярреал пытается что-то создать.
  • 92'
    Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Омородион Сэмюэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Алавес 24.8% (32)
    X 42.6% (55)
    Вильярреал 32.6% (42)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 1:1 Вильярреал

    Исход игры
    Алавес
    24.8% (32)
    Ничья
    42.6% (55)
    Вильярреал
    32.6% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (45)
    Меньше
    61.54% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    81.2% (95)
    Нет
    18.8% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.8% (50)
    1:2 Вильярреал
    18.6% (24)
    2:1 Алавес
    13.2% (17)
    1:0 Алавес
    7.8% (10)
    0:1 Вильярреал
    6.2% (8)
    0:2 Вильярреал
    1.6% (2)
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