Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Рефери не любит споров - именно за это Луис Гарсия Пласа сейчас получил желтую

88' Игрок из команды Алавес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

86' Капу Этьен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

79' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Висенте Карлос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Игрок из команды Алавес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Баэна Алехандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Сорлот Александр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

70' Удар от ворот произведет Вильярреал

70' Оооо... вот это был удар! Висенте Карлос должен был забить с этой позиции.

70' Гуриди Хон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Гуриди Хон из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Горосабел Андони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Хави Лопеc получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Хави Лопеc на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Удар от ворот произведет Алавес

67' Куэнка Хорхе из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Хорошую попытку сделал Сорлот Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Ахомач Илиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Алавес

64' Баэна Алехандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Алавес

61' Ахомач Илиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Сорлот Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Бланко Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Матч возобновится спорным мячом

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Вильярреал

57' Дуарте Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Хорошую попытку сделал Сола Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Бланко Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Алавес

54' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

53' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

52' Бланко Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Сола Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Горосабел Андони из команды Алавес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

48' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Сегодняшная посещаемость составляет 14523 болельщиков

46' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля