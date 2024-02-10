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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 36'
Осасуна
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 123
Реал Сосьедад 90.2% (111)
X 8.1% (10)
Осасуна 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Сосьедад
Ничья
Осасуна
5.05
3.32
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
39
Арамбуру
Джон
5
Субельдия
Игор
20
Пачеко
Хон
25
Галан
Хави
8
Мерино
Микель
4
Субименди
Мартин
14
Кубо
Такефуса
22
Туррьентес
Беньят
12
Захарян
Арсен
21
Андре
Силва
1
Эррера
Серхио
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
28
Эррандо
Хорхе
12
Аресо
Хесус
22
Мохика
Хоан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
15
Пенья
Рубен
17
Будимир
Анте
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Осасуна
5-3-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Осасуна

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

33 матча

54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
9 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

51.5%
24.2%
24.3%
17 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

КК
0:2
ЛЛ
1:1
ТМК
3:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
ТМК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ТМК
1:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ТМС
1:0
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
3:4
ТМК
1:0
ТМК
0:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
ТМК
1:0
П
3:2
П
0:2
П
1:1
П
5:0
П
0:0
П
0:0
ММ(
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:0
П
3:1
ТМС
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Среднее время на гол

54
81

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

0.83
0.67

Среднее время на гол

108
135

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

1.21
0.91

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

74
99

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (2) 0.33
Кубо Такефуса 6 0.25
Субименди Мартин 4 0.17
Браис Мендес 3 0.13
Барренечеа Андер 3 0.13
Умар Садик 2 0.08
Фернандес Карлос 2 (1) 0.08
Мерино Микель 1 0.04
Ле Норман Робен 1 0.04
Траоре Амари 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Субельдия Игор 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Захарян Арсен 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 10 (3) 0.42
Гарсия Рауль 3 0.13
Гарсия Рубен 2 0.08
Гомес Мойсес 2 0.08
Муньос Икер 2 0.08
Авила Эсекьель 1 0.04
Ибаньес Пабло 1 0.04
Арнаис Хосе 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Аресо Хесус 1 0.04
Орос Аймар 1 (1) 0.04
Видаль Начо 1 0.04
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Монкайола Хон 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 8 0
Ле Норман Робен 7 0
Мерино Микель 6 0
Браис Мендес 6 0
Траоре Амари 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Фернандес Карлос 3 0
Умар Садик 3 0
Субименди Мартин 3 0
Пачеко Хон 3 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Ариц Элустондо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Давид III 5 0
Будимир Анте 4 0
Унаи Гарсия 2 1
Гарсия Рауль 3 0
Торро Лукас 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Гомес Мойсес 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Осасуна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

3
8
Реал Сосьедад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Осасуна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

11
9
Реал Сосьедад
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Осасуна
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
3
18%
1
7%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
5
29%
29%
2
14%
61-75
2
12%
5
36%
76-90

Пропущено

12
19
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
7
58%
4
21%
76-90

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
14%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
6
43%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
5
29%
29%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90

Забито

31
26
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
5
16%
4
15%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
8
26%
3
12%
31-45
2
6%
4
15%
46-60
8
26%
3
12%
61-75
5
16%
8
31%
76-90

Пропущено

22
36
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
2
9%
3
8%
1-15
2
9%
7
19%
16-30
4
18%
4
11%
31-45
3
14%
4
11%
46-60
1
5%
9
25%
61-75
10
45%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2
Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
Осасуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Осасуна

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
4
7
1.5
3
9
3
8
2.5
1
11
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
5
6
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
17
6
7
16
1.5
8
15
5
18
2.5
1
22
2
21
3.5
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 23 18 4 1 48 - 15 58
2.
Жирона
 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 23 15 3 5 45 - 25 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 24 9 11 4 32 - 21 38
7.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
8.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 23 7 9 7 29 - 31 30
11.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
12.
Осасуна
 0:0 Заявка 24 7 6 11 26 - 36 27
13.
Вильярреал
 Заявка 24 6 7 11 34 - 46 25
14.
Райо Вальекано
 Заявка 23 5 9 9 20 - 30 24
15.
Севилья
 Заявка 23 4 8 11 29 - 37 20
16.
Сельта
 Заявка 23 4 8 11 24 - 32 20
17.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
18.
Кадис
 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 2 0 26 - 7 29
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 12 5 6 1 18 - 11 21
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
12.
Осасуна
 0:0 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
15.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 11 4 2 5 18 - 13 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
11.
Осасуна
 0:0 Заявка 12 3 3 6 14 - 19 12
12.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
13.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
  • 33'
    Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 33'
    Ох, нехорошо это выглядит. Андре Силва получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 33'
    Матч возобновлен
  • 32'
    Андре Силва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Эррандо Хорхе ослабляет давление, выбив мяч.
  • 31'
    Мерино Микель из команды Реал Сосьедад своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 31'
    Мерино Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 32.3% пользователей.
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    Прогнозы 123
    Реал Сосьедад 90.2% (111)
    X 8.1% (10)
    Осасуна 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Осасуна
    5.05
    3.32
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    6.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Осасуна

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    90.6% (115)
    Ничья
    7.9% (10)
    Осасуна
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.14% (45)
    Меньше
    61.86% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    44.07% (52)
    Нет
    55.93% (66)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    32.3% (41)
    1:0 Реал Сосьедад
    31.5% (40)
    2:0 Реал Сосьедад
    18.9% (24)
    1:1 Ничья
    5.5% (7)
    3:1 Реал Сосьедад
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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