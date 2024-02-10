Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

91' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Реал Сосьедад

91' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

91' Оласагасти Хон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Матч возобновлен

90' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Эррандо Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Субименди Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

82' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Оласагасти Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Рауль Гарсия выиграл воздушное противоборство у Субельдия Игор

81' Матч возобновится спорным мячом

80' Унаи Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

79' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Осасуна

74' Тактическая замена. Будимир Анте уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

73' Кубо Такефуса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Оооо... вот это был удар! Кубо Такефуса должен был забить с этой позиции.

69' Хорошую попытку сделал Кубо Такефуса . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Команда Осасуна довольна результатом к этому моменту.

67' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

63' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

60' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Осасуна

56' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

55' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Кубо Такефуса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Мохика Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Андре Силва нанес удар головой, но Серхио Эррера спокойно отбил мяч.

53' Захарян Арсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Осасуна

51' Удар от ворот произведет Осасуна

51' Оооо... вот это был удар! Кубо Такефуса должен был забить с этой позиции.

51' Кубо Такефуса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Захарян Арсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Команда Осасуна забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

49' Сегодняшная посещаемость составляет 32905 болельщиков

48' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

47' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Захарян Арсен бьет со штрафного в створ, но Серхио Эррера держит все под контролем