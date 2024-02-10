Тур: 24. Стадион: Реале Арена. Зрители: 32905 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
0:1
Конец матча
Ход матча
49'
0:1
73'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
574 Количество передач 273
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Пачеко
Хон
25
Галан
Хави
21
Андре
Силва
12
Аресо
Хесус
22
Мохика
Хоан
10
Орос
Аймар
15
Пенья
Рубен
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
25 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
29 Марин ПаблоПолузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Аресо ХесусЗащитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
15 Пенья РубенНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Осасуна
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
33 матча
54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
9 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
51.5%
24.2%
24.3%
17 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.67
1.11
Среднее время на гол
54
81
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
0.83
0.67
Среднее время на гол
108
135
Всего голов
40
30
Голов в среднем за матч
1.21
0.91
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
74
99
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|8 (2)
|0.33
|Кубо Такефуса
|6
|0.25
|Субименди Мартин
|4
|0.17
|Браис Мендес
|3
|0.13
|Барренечеа Андер
|3
|0.13
|Умар Садик
|2
|0.08
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.08
|Мерино Микель
|1
|0.04
|Ле Норман Робен
|1
|0.04
|Траоре Амари
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
|Захарян Арсен
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|11 (3)
|0.46
|Гарсия Рауль
|3
|0.13
|Гарсия Рубен
|2
|0.08
|Гомес Мойсес
|2
|0.08
|Муньос Икер
|2
|0.08
|Авила Эсекьель
|1
|0.04
|Ибаньес Пабло
|1
|0.04
|Арнаис Хосе
|1
|0.04
|Катена Алехандро
|1
|0.04
|Аресо Хесус
|1
|0.04
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.04
|Видаль Начо
|1
|0.04
|Монкайола Хон
|0
|0
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субельдия Игор
|8
|0
|Ле Норман Робен
|7
|0
|Мерино Микель
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Траоре Амари
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Умар Садик
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Пачеко Хон
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Туррьентес Беньят
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Арамбуру Джон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|7
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Гарсия Давид III
|5
|0
|Будимир Анте
|4
|0
|Унаи Гарсия
|2
|1
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Торро Лукас
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Барха Энрике
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Арнаис Хосе
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Осасуна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
3
8
Реал Сосьедад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Осасуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
11
9
Реал Сосьедад
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Осасуна
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
3
18%
1
7%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
2
12%
5
33%
76-90
Пропущено
13
19
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
7
54%
4
21%
76-90
Забито
14
12
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
14%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
6
43%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
5
29%
29%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90
Забито
31
27
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
5
16%
4
15%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
8
26%
3
11%
31-45
2
6%
5
19%
46-60
8
26%
3
11%
61-75
5
16%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
23
36
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
2
9%
3
8%
1-15
2
9%
7
19%
16-30
4
17%
4
11%
31-45
4
17%
4
11%
46-60
1
4%
9
25%
61-75
10
43%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2
Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
Осасуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Осасуна
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:0
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
48
39
39
111
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
39
57
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
186
717
816
519
123
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|48 - 15
|58
|2.
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|52 - 25
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 30
|50
|4.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|45 - 25
|48
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|28 - 25
|38
|7.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 22
|37
|8.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 27
|35
|9.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|23 - 20
|32
|10.
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|29 - 31
|30
|11.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 36
|29
|12.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 31
|27
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|34 - 46
|25
|14.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|20 - 30
|24
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|29 - 37
|20
|16.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 32
|20
|17.
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|19 - 30
|20
|18.
|Заявка
|24
|2
|11
|11
|15 - 33
|17
|19.
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 45
|12
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 7
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|9.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 22
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 13
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 17
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|18 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8