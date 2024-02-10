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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 32905 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Реал Сосьедад
0:1
Конец матча
Осасуна
0'
0:1
49' Гол
Будимир Анте
90'+7

Ход матча

49'
0:1
Будимир Анте
(Монкайола Хон)
62'
Умар Садик
Андре Силва
 
62'
Барренечеа Андер
Захарян Арсен
 
62'
Браис Мендес
Мерино Микель
 
65'
 
Гарсия Рубен
Пенья Рубен
72'
Траоре Амари
Арамбуру Джон
 
72'
Оласагасти Хон
Туррьентес Беньят
 
73'
 
Круз Хуан
Мохика Хоан
73'
 
Ибаньес Пабло
Монкайола Хон
74'
 
Гарсия Рауль
Будимир Анте
80'
 
Катена Алехандро
Унаи Гарсия

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 574 Количество передач 273
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Реал Сосьедад 90.6% (115)
X 7.9% (10)
Осасуна 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
39
Арамбуру
Джон
5
Субельдия
Игор
20
Пачеко
Хон
25
Галан
Хави
8
Мерино
Микель
4
Субименди
Мартин
14
Кубо
Такефуса
22
Туррьентес
Беньят
12
Захарян
Арсен
21
Андре
Силва
1
Эррера
Серхио
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
28
Эррандо
Хорхе
12
Аресо
Хесус
22
Мохика
Хоан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
15
Пенья
Рубен
17
Будимир
Анте
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Осасуна
5-3-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Осасуна

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

33 матча

54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
9 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

51.5%
24.2%
24.3%
17 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

КК
0:2
ЛЛ
1:1
ТМК
3:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
ТМК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ТМК
1:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ТМС
1:0
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
3:4
ТМК
1:0
ТМК
0:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
ТМК
1:0
П
3:2
П
0:2
П
1:1
П
5:0
П
0:0
П
0:0
ММ(
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:0
П
3:1
ТМС
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Среднее время на гол

54
81

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

0.83
0.67

Среднее время на гол

108
135

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

1.21
0.91

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

74
99

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (2) 0.33
Кубо Такефуса 6 0.25
Субименди Мартин 4 0.17
Браис Мендес 3 0.13
Барренечеа Андер 3 0.13
Умар Садик 2 0.08
Фернандес Карлос 2 (1) 0.08
Мерино Микель 1 0.04
Ле Норман Робен 1 0.04
Траоре Амари 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Субельдия Игор 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Захарян Арсен 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 11 (3) 0.46
Гарсия Рауль 3 0.13
Гарсия Рубен 2 0.08
Гомес Мойсес 2 0.08
Муньос Икер 2 0.08
Авила Эсекьель 1 0.04
Ибаньес Пабло 1 0.04
Арнаис Хосе 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Аресо Хесус 1 0.04
Орос Аймар 1 (1) 0.04
Видаль Начо 1 0.04
Монкайола Хон 0 0
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 8 0
Ле Норман Робен 7 0
Мерино Микель 6 0
Браис Мендес 6 0
Траоре Амари 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Фернандес Карлос 3 0
Умар Садик 3 0
Субименди Мартин 3 0
Пачеко Хон 3 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Ариц Элустондо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Давид III 5 0
Будимир Анте 4 0
Унаи Гарсия 2 1
Гарсия Рауль 3 0
Торро Лукас 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Гомес Мойсес 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Осасуна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

3
8
Реал Сосьедад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Осасуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

11
9
Реал Сосьедад
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Осасуна
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
3
18%
1
7%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
2
12%
5
33%
76-90

Пропущено

13
19
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
7
54%
4
21%
76-90

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
14%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
6
43%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
5
29%
29%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90

Забито

31
27
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
5
16%
4
15%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
8
26%
3
11%
31-45
2
6%
5
19%
46-60
8
26%
3
11%
61-75
5
16%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

23
36
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
2
9%
3
8%
1-15
2
9%
7
19%
16-30
4
17%
4
11%
31-45
4
17%
4
11%
46-60
1
4%
9
25%
61-75
10
43%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2
Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
Осасуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Осасуна

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:0
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
3
9
3
9
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
5
7
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
18
6
7
17
1.5
8
16
5
19
2.5
1
23
2
22
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 23 18 4 1 48 - 15 58
2.
Жирона
 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 23 15 3 5 45 - 25 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 24 9 10 5 32 - 22 37
8.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 23 7 9 7 29 - 31 30
11.
Осасуна
 Заявка 24 8 5 11 27 - 36 29
12.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
13.
Вильярреал
 Заявка 24 6 7 11 34 - 46 25
14.
Райо Вальекано
 Заявка 23 5 9 9 20 - 30 24
15.
Севилья
 Заявка 23 4 8 11 29 - 37 20
16.
Сельта
 Заявка 23 4 8 11 24 - 32 20
17.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
18.
Кадис
 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 2 0 26 - 7 29
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
15.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 11 4 2 5 18 - 13 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
13.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
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Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
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    Прогнозы 127
    Реал Сосьедад 90.6% (115)
    X 7.9% (10)
    Осасуна 1.6% (2)
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