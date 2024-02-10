Тур: 24. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
11
Родриго
20
Коуто
Ян
15
Хуанпе
Хуан
25
Гарсия
Эрик
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гюлер АрдаПолузащитник
- Нападающий
-
21 Диас БраимНападающий
-
41 Jacobo Ramon
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Коуто ЯнЗащитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Гарсия БорхаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фунес Сальвадор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Жирона
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
3
2.6
Среднее время на гол
30
34
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
2.22
2.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
40
38
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|14 (1)
|0.61
|Родриго
|7
|0.3
|Хоселу Санмартин
|7
|0.3
|Винисиус Жуниор
|6
|0.26
|Диас Браим
|4
|0.17
|Карвахаль Даниэль
|3
|0.13
|Тчуамени Орельен
|2
|0.09
|Кроос Тони
|1
|0.04
|Модрич Лука
|1
|0.04
|Васкес Лукас
|1
|0.04
|Вальверде Федерико
|1
|0.04
|Рюдигер Антонио
|1
|0.04
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|14 (3)
|0.61
|Стуани Кристиан
|7
|0.3
|Савио III
|5
|0.22
|Цыганков Виктор
|4
|0.17
|Мартин Иван
|4
|0.17
|Эррера Янгель
|4
|0.17
|Гарсия Алеш
|3
|0.13
|Порту Кристиан
|3
|0.13
|Давид Лопес
|2
|0.09
|Фернандес Валери
|2
|0.09
|Коуто Ян
|1
|0.04
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|Гарсия Эрик
|1
|0.04
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Тчуамени Орельен
|5
|0
|Беллингем Джуд
|5
|0
|Начо Фернандес
|1
|2
|Менди Ферлан
|4
|0
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Карло Анчелотти
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Лунин Андрей
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Эррера Янгель
|5
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Коуто Ян
|4
|0
|Гарсия Алеш
|2
|1
|Савио III
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Мичел Мигель
|0
|1
|Довбик Артём
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Жирона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
1
2
Реал Мадрид
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Жирона
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
22
30
Реал Мадрид
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
17% (4)
39% (9)
Жирона
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
23
32
Голы по времени матча
Забито
26
22
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
4
18%
16-30
3
12%
5
23%
31-45
9
35%
3
14%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
4
15%
5
23%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
3
43%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Забито
23
30
8 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
2
9%
4
13%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
2
9%
8
27%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
7
30%
2
7%
61-75
5
22%
7
23%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
43%
4
29%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
49
52
16 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 13
1 Не забивали 3
4
8%
5
10%
1-15
7
14%
8
15%
16-30
5
10%
13
25%
31-45
12
24%
8
15%
46-60
12
24%
6
12%
61-75
9
18%
12
23%
76-90
Пропущено
14
25
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
6
43%
6
24%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
3
21%
4
16%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
2
14%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2
Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Жирона
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1
Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Жирона
Точный счет
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 27%
2:4
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:4
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
5
3 раза 13%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
83
75
47
66
38
48
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
65
39
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
221
Больше Меньше
203
158
1310
716
914
320
716
122
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|48 - 15
|58
|2.
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|52 - 25
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 30
|50
|4.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|45 - 25
|48
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|28 - 25
|38
|7.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 22
|37
|8.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 27
|35
|9.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|23 - 20
|32
|10.
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|29 - 31
|30
|11.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 36
|29
|12.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 31
|27
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|34 - 46
|25
|14.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|20 - 30
|24
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|29 - 37
|20
|16.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 32
|20
|17.
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|19 - 30
|20
|18.
|Заявка
|24
|2
|11
|11
|15 - 33
|17
|19.
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 45
|12
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 7
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|9.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 22
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 13
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 17
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|18 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Жирона
Исход игры
Реал Мадрид
77.4% (161)
Ничья
13% (27)
Жирона
9.6% (20)
Тотал 2.5
Больше
67.5% (81)
Меньше
32.5% (39)
Обе команды забьют
Да
75.83% (91)
Нет
24.17% (29)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
27.9% (58)
2:0 Реал Мадрид
11.1% (23)
1:1 Ничья
5.3% (11)
2:2 Ничья
4.3% (9)
3:1 Реал Мадрид
2.9% (6)
1:0 Реал Мадрид
2.4% (5)
3:2 Реал Мадрид
1.4% (3)
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