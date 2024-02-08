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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Жирона
Прогнозы 56
Реал Мадрид 80.4% (45)
X 12.5% (7)
Жирона 7.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Мадрид
Ничья
Жирона
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Реал Мадрид
Жирона

История личных встреч

Реал Мадрид
Жирона

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:3
ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:1
П
1:2
КК
1:3
КК
4:2
П
1:4
П
6:3
П
2:1

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

3
2.6

Среднее время на гол

30
34

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

2.22
2.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

40
38

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 14 (1) 0.61
Родриго 7 0.3
Хоселу Санмартин 7 0.3
Винисиус Жуниор 6 0.26
Диас Браим 4 0.17
Карвахаль Даниэль 3 0.13
Тчуамени Орельен 2 0.09
Кроос Тони 1 0.04
Модрич Лука 1 0.04
Васкес Лукас 1 0.04
Вальверде Федерико 1 0.04
Рюдигер Антонио 1 0.04
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 14 (3) 0.61
Стуани Кристиан 7 0.3
Савио III 5 0.22
Цыганков Виктор 4 0.17
Мартин Иван 4 0.17
Эррера Янгель 4 0.17
Гарсия Алеш 3 0.13
Порту Кристиан 3 0.13
Давид Лопес 2 0.09
Фернандес Валери 2 0.09
Коуто Ян 1 0.04
Гутьеррес Мигель 1 0.04
Блинд Дэйли 1 0.04
Гарсия Эрик 1 0.04
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Тчуамени Орельен 5 0
Беллингем Джуд 5 0
Начо Фернандес 1 2
Менди Ферлан 4 0
Камавинга Эдуардо 4 0
Карло Анчелотти 3 0
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Родриго 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Лунин Андрей 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Эррера Янгель 5 0
Мартинес Арнау 4 0
Коуто Ян 4 0
Гарсия Алеш 2 1
Савио III 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Мичел Мигель 0 1
Довбик Артём 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Жирона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

1
2
Реал Мадрид
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Жирона
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

22
30
Реал Мадрид
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
17% (4)
39% (9)
Жирона
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

23
32

Голы по времени матча

Забито

26
22
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
4
18%
16-30
3
12%
5
23%
31-45
9
35%
3
14%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
4
15%
5
23%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
3
43%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Забито

23
30
8 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
2
9%
4
13%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
2
9%
8
27%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
7
30%
2
7%
61-75
5
22%
7
23%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
43%
4
29%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

49
52
16 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 13
1 Не забивали 3
4
8%
5
10%
1-15
7
14%
8
15%
16-30
5
10%
13
25%
31-45
12
24%
8
15%
46-60
12
24%
6
12%
61-75
9
18%
12
23%
76-90

Пропущено

14
25
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
6
43%
6
24%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
3
21%
4
16%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
2
14%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2
Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Жирона
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1
Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Жирона

Точный счет

2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 27%
2:4
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:4
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
5
3 раза 13%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
8
3
1.5
7
5
4
7
2.5
6
6
3
8
3.5
4
8
1
10
4.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
6
5
3
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
1
0.5
Больше Меньше
20
3
15
8
1.5
13
10
7
16
2.5
9
14
3
20
3.5
7
16
1
22
4.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 23 18 4 1 48 - 15 58
2.
Жирона
 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 23 15 3 5 45 - 25 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 23 9 10 4 32 - 21 37
7.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
8.
Бетис
 Заявка 23 8 11 4 26 - 25 35
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 23 7 9 7 29 - 31 30
11.
Алавес
 Заявка 23 7 5 11 23 - 30 26
12.
Осасуна
 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
13.
Вильярреал
 Заявка 23 6 6 11 33 - 45 24
14.
Райо Вальекано
 Заявка 23 5 9 9 20 - 30 24
15.
Севилья
 Заявка 23 4 8 11 29 - 37 20
16.
Сельта
 Заявка 23 4 8 11 24 - 32 20
17.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
18.
Кадис
 Заявка 23 2 11 10 15 - 31 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 2 0 26 - 7 29
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Атлетико М
 Заявка 11 4 2 5 18 - 13 14
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2024, осталось 2 дня 11 часов 44 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 56
    Реал Мадрид 80.4% (45)
    X 12.5% (7)
    Жирона 7.1% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Жирона
    5.15
    6.55
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    6.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Жирона

    Исход игры
    Реал Мадрид
    80.7% (46)
    Ничья
    12.3% (7)
    Жирона
    7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (27)
    Меньше
    35.71% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (27)
    Нет
    35.71% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    33.3% (19)
    2:0 Реал Мадрид
    22.8% (13)
    2:2 Ничья
    8.8% (5)
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