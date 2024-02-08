Тур: 24. Стадион: Сантьяго Бернабеу.
Позже
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Главный тренер: Анчелотти Карло
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Главный тренер: Фунес Сальвадор
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Реал Мадрид
Жирона
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
3
2.6
Среднее время на гол
30
34
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
2.22
2.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
40
38
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|14 (1)
|0.61
|Родриго
|7
|0.3
|Хоселу Санмартин
|7
|0.3
|Винисиус Жуниор
|6
|0.26
|Диас Браим
|4
|0.17
|Карвахаль Даниэль
|3
|0.13
|Тчуамени Орельен
|2
|0.09
|Кроос Тони
|1
|0.04
|Модрич Лука
|1
|0.04
|Васкес Лукас
|1
|0.04
|Вальверде Федерико
|1
|0.04
|Рюдигер Антонио
|1
|0.04
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|14 (3)
|0.61
|Стуани Кристиан
|7
|0.3
|Савио III
|5
|0.22
|Цыганков Виктор
|4
|0.17
|Мартин Иван
|4
|0.17
|Эррера Янгель
|4
|0.17
|Гарсия Алеш
|3
|0.13
|Порту Кристиан
|3
|0.13
|Давид Лопес
|2
|0.09
|Фернандес Валери
|2
|0.09
|Коуто Ян
|1
|0.04
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|Гарсия Эрик
|1
|0.04
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Тчуамени Орельен
|5
|0
|Беллингем Джуд
|5
|0
|Начо Фернандес
|1
|2
|Менди Ферлан
|4
|0
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Карло Анчелотти
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Лунин Андрей
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Эррера Янгель
|5
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Коуто Ян
|4
|0
|Гарсия Алеш
|2
|1
|Савио III
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Мичел Мигель
|0
|1
|Довбик Артём
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Жирона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
1
2
Реал Мадрид
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Жирона
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
22
30
Реал Мадрид
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
17% (4)
39% (9)
Жирона
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
23
32
Голы по времени матча
Забито
26
22
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
4
18%
16-30
3
12%
5
23%
31-45
9
35%
3
14%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
4
15%
5
23%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
3
43%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Забито
23
30
8 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
2
9%
4
13%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
2
9%
8
27%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
7
30%
2
7%
61-75
5
22%
7
23%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
43%
4
29%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
49
52
16 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 13
1 Не забивали 3
4
8%
5
10%
1-15
7
14%
8
15%
16-30
5
10%
13
25%
31-45
12
24%
8
15%
46-60
12
24%
6
12%
61-75
9
18%
12
23%
76-90
Пропущено
14
25
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
6
43%
6
24%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
3
21%
4
16%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
2
14%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2
Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Жирона
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1
Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Жирона
Точный счет
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 27%
2:4
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:4
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
5
3 раза 13%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
83
75
47
66
38
48
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
65
39
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
221
Больше Меньше
203
158
1310
716
914
320
716
122
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|48 - 15
|58
|2.
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|52 - 25
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 30
|50
|4.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|45 - 25
|48
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|32 - 21
|37
|7.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 27
|35
|8.
|Заявка
|23
|8
|11
|4
|26 - 25
|35
|9.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|23 - 20
|32
|10.
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|29 - 31
|30
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 30
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 36
|26
|13.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|33 - 45
|24
|14.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|20 - 30
|24
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|29 - 37
|20
|16.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 32
|20
|17.
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|19 - 30
|20
|18.
|Заявка
|23
|2
|11
|10
|15 - 31
|17
|19.
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 45
|12
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 7
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 22
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 13
|14
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 17
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|18 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Жирона
Исход игры
Реал Мадрид
80.7% (46)
Ничья
12.3% (7)
Жирона
7% (4)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (27)
Меньше
35.71% (15)
Обе команды забьют
Да
64.29% (27)
Нет
35.71% (15)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
33.3% (19)
2:0 Реал Мадрид
22.8% (13)
2:2 Ничья
8.8% (5)
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