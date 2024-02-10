Тур: 24. Стадион: Гран Канария. Главный судья: Куадра Гильермо
0:0
Первый тайм: 43'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
14
Гайя
Хосе
23
Перес
Фран
18
Пепелу
9
Дуро
Уго
19
Амалла
Селим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Кардона МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Дуро УгоНападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Васкес ХесусЗащитник
-
31 Ирансо РубоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лас-Пальмас
Валенсия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|5
|0.21
|Молейро Альберто
|2
|0.08
|Муньос Хави
|2
|0.08
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.08
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.08
|Пехиньо Франсиско
|2
|0.08
|Кардона Марк
|2 (1)
|0.08
|Каба Сори
|1
|0.04
|Бенито Рамирес
|1
|0.04
|Эррера Кристиан
|1
|0.04
|Араухо Хулиан
|1
|0.04
|Коко Сауль
|1
|0.04
|Херцог Хуанма
|1
|0.04
|Рамирес Сандро
|0
|0
|Кардона Серхи
|0
|0
|Парк Марвин
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|10
|0.42
|Герра Хавьер
|4
|0.17
|Пепелу
|4 (4)
|0.17
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.13
|Яремчук Роман
|2
|0.08
|Перес Фран
|1
|0.04
|Гайя Хосе
|1
|0.04
|Каньос Серхи
|1
|0.04
|Васкес Хесус
|1
|0.04
|Дьякаби Муктар
|1
|0.04
|Гильямон Уго
|1
|0.04
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Мари Альберто
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Кирьян
|7
|0
|Кардона Серхи
|7
|0
|Муньос Хави
|5
|0
|Мармол Мика
|3
|1
|Суарес Алехандро
|4
|0
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Перроне Максимо
|4
|0
|Луаодис Энзо
|3
|0
|Коко Сауль
|3
|0
|Парк Марвин
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Аарон Эскандель
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Вальес Альваро
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Амалла Селим
|4
|1
|Дьякаби Муктар
|5
|0
|Герра Хавьер
|3
|1
|Перес Фран
|4
|0
|Гильямон Уго
|4
|0
|Корреа Тьерри
|2
|1
|Гайя Хосе
|3
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Пепелу
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Москера Кристиан
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Валенсия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
8
Лас-Пальмас
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Валенсия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
9
14
Лас-Пальмас
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Валенсия
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
13
22
Голы по времени матча
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
3
21%
3
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Пропущено
9
20
0 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
11%
5
25%
46-60
3
33%
2
10%
61-75
5
56%
6
30%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
0
0%
4
27%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Пропущено
11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
23
30
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
3
13%
7
23%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
4
17%
3
10%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
4
17%
7
23%
61-75
6
26%
5
17%
76-90
Пропущено
20
26
3 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
0
0%
2
8%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
2
10%
7
27%
46-60
7
35%
3
12%
61-75
8
40%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2
Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3
Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Валенсия
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 26%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
47
47
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
39
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
176
716
815
122
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|19
|4
|1
|52 - 15
|61
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|52 - 29
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 30
|50
|4.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|45 - 25
|48
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|28 - 25
|38
|7.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 22
|37
|8.
|0:0 Заявка
|24
|10
|6
|8
|29 - 27
|36
|9.
|0:0 Заявка
|24
|9
|6
|9
|23 - 20
|33
|10.
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|29 - 31
|30
|11.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 36
|29
|12.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 31
|27
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|34 - 46
|25
|14.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|20 - 30
|24
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|29 - 37
|20
|16.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 32
|20
|17.
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|19 - 30
|20
|18.
|Заявка
|24
|2
|11
|11
|15 - 33
|17
|19.
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 45
|12
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|9.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|10.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 9
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 22
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 15
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 13
|14
|9.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 17
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|18 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:0 Валенсия
Исход игры
Лас-Пальмас
18.1% (23)
Ничья
45.7% (58)
Валенсия
36.2% (46)
Тотал 2.5
Больше
31.93% (38)
Меньше
68.07% (81)
Обе команды забьют
Да
76.47% (91)
Нет
23.53% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (53)
1:2 Валенсия
22% (28)
1:0 Лас-Пальмас
9.4% (12)
2:1 Лас-Пальмас
7.1% (9)
0:1 Валенсия
6.3% (8)
0:2 Валенсия
3.1% (4)
0:0 Ничья
3.1% (4)
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