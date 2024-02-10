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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 25633 Главный судья: Куадра Гильермо
Лас-Пальмас
2:0
Конец матча
Валенсия
0'
48' Желтая карточка
Мармол Мика
1:0
89' Гол
Суарес Алехандро
2:0
90' Гол
Кардона Марк
90' Желтая карточка
Кардона Марк
90'+7

Ход матча

48'
Мармол Мика
 
67'
 
Гонсалес Петер
Амалла Селим
74'
 
Васкес Хесус
Герра Хавьер
74'
 
Каньос Серхи
Перес Фран
80'
Луаодис Энзо
Перроне Максимо
 
80'
Молейро Альберто
Рамирес Сандро
 
83'
Кардона Марк
Мунир Эль-Хаддади
 
86'
 
Мари Альберто
Дуро Уго
89'
Суарес Алехандро
(Кардона Марк)
1:0
90'
Араухо Хулиан
Парк Марвин
 
90'
Гонсалес Фабио
Муньос Хави
 
90'
Кардона Марк
2:0
90'
Кардона Марк
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 641 Количество передач 168
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Лас-Пальмас 18.1% (23)
X 45.7% (58)
Валенсия 36.2% (46)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
2
Парк
Марвин
5
Муньос
Хави
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
17
Мунир
Эль-Хаддади
9
Рамирес
Сандро
25
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
3
Москера
Кристиан
15
Озкаджар
Дженк
14
Гайя
Хосе
23
Перес
Фран
18
Пепелу
6
Гильямон
Уго
8
Герра
Хавьер
9
Дуро
Уго
19
Амалла
Селим
Лас-Пальмас
4-5-1
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Лас-Пальмас
Валенсия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
П
2:1
КК
4:0
КК
1:1
П
1:0
П
3:1
П
2:4
П
2:1
КК
0:1
КК
1:1
П
1:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 5 0.21
Кардона Марк 3 (1) 0.13
Молейро Альберто 2 0.08
Муньос Хави 2 0.08
Мунир Эль-Хаддади 2 0.08
Виера Хонатан 2 (2) 0.08
Пехиньо Франсиско 2 0.08
Каба Сори 1 0.04
Бенито Рамирес 1 0.04
Эррера Кристиан 1 0.04
Суарес Алехандро 1 0.04
Араухо Хулиан 1 0.04
Коко Сауль 1 0.04
Херцог Хуанма 1 0.04
Рамирес Сандро 0 0
Кардона Серхи 0 0
Парк Марвин 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 10 0.42
Герра Хавьер 4 0.17
Пепелу 4 (4) 0.17
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.13
Яремчук Роман 2 0.08
Перес Фран 1 0.04
Гайя Хосе 1 0.04
Каньос Серхи 1 0.04
Васкес Хесус 1 0.04
Дьякаби Муктар 1 0.04
Гильямон Уго 1 0.04
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Мари Альберто 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 7 0
Кардона Серхи 7 0
Мармол Мика 4 1
Муньос Хави 5 0
Суарес Алехандро 4 0
Араухо Хулиан 4 0
Перроне Максимо 4 0
Луаодис Энзо 3 0
Коко Сауль 3 0
Парк Марвин 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Кардона Марк 2 0
Каба Сори 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Вальес Альваро 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Амалла Селим 4 1
Дьякаби Муктар 5 0
Герра Хавьер 3 1
Перес Фран 4 0
Гильямон Уго 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Гайя Хосе 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Пепелу 2 0
Дуро Уго 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Москера Кристиан 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Яремчук Роман 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Валенсия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
8
Лас-Пальмас
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Валенсия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

9
14
Лас-Пальмас
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Валенсия
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

13
22

Голы по времени матча

Забито

16
15
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
19%
3
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
6
38%
4
27%
76-90

Пропущено

9
22
0 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
1
11%
5
23%
46-60
3
33%
2
9%
61-75
5
56%
8
36%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
0
0%
4
27%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Забито

25
30
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
3
12%
7
23%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
4
16%
3
10%
31-45
4
16%
5
17%
46-60
4
16%
7
23%
61-75
8
32%
5
17%
76-90

Пропущено

20
28
3 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
0
0%
2
7%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
2
10%
5
18%
31-45
2
10%
7
25%
46-60
7
35%
3
11%
61-75
8
40%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2
Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3
Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Валенсия

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 25%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
3
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
7
1.5
4
7
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
17
7
8
16
1.5
8
16
1
23
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 24 19 4 1 52 - 15 61
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 23 15 3 5 45 - 25 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 24 9 10 5 32 - 22 37
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 24 10 5 9 25 - 20 35
9.
Валенсия
 Заявка 24 10 5 9 29 - 29 35
10.
Хетафе
 Заявка 23 7 9 7 29 - 31 30
11.
Осасуна
 Заявка 24 8 5 11 27 - 36 29
12.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
13.
Вильярреал
 Заявка 24 6 7 11 34 - 46 25
14.
Райо Вальекано
 Заявка 23 5 9 9 20 - 30 24
15.
Севилья
 Заявка 23 4 8 11 29 - 37 20
16.
Сельта
 Заявка 23 4 8 11 24 - 32 20
17.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
18.
Кадис
 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
15.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 11 4 2 5 18 - 13 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 127
    Лас-Пальмас 18.1% (23)
    X 45.7% (58)
    Валенсия 36.2% (46)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 2:0 Валенсия

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    18.1% (23)
    Ничья
    45.7% (58)
    Валенсия
    36.2% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.93% (38)
    Меньше
    68.07% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (91)
    Нет
    23.53% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.7% (53)
    1:2 Валенсия
    22% (28)
    1:0 Лас-Пальмас
    9.4% (12)
    2:1 Лас-Пальмас
    7.1% (9)
    0:1 Валенсия
    6.3% (8)
    0:2 Валенсия
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
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