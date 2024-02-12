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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Гарсия Виктор
Альмерия
0:0
Первый тайм: 7'
Атлетик Б
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 159
Альмерия 4.4% (7)
X 12.6% (20)
Атлетик Б 83% (132)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Альмерия
Ничья
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25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
3
Гонсалес
Эдгар
16
Радованович
Александар
20
Сентельес
Алехандро
6
Лопи
Дион
4
Баба
Иддрису
7
Рамазани
Ларжи
5
Робертоне
Лукас
19
Аррибас
Серхио
15
Лосано
Энтони
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
30
Гомес
Унаи
7
Беренгер
Алекс
20
Вильялибре
Асьер
Альмерия
4-2-3-1
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Альмерия
Атлетик Б

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
П
2:1
П
0:1
П
0:0
П
6:1
П
1:3
П
1:0
П
4:1
П
1:4
П
2:1
П
1:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Среднее время на гол

105
105

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

3
1.71

Среднее время на гол

30
52

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.93
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

46
70

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.26
Баптистао Лео 4 0.17
Суарес Луис III 4 (1) 0.17
Рамазани Ларжи 3 0.13
Гонсалес Эдгар 2 0.09
Акиеме Серхио 2 0.09
Каики Да Силва 1 0.04
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 9 0.39
Уильямс Иньяки 8 0.35
Беренгер Алекс 4 (1) 0.17
Уильямс Нико 3 0.13
Сансет Ойян 3 0.13
Юри Берчиче 3 0.13
Весга Микель 3 (2) 0.13
Гомес Унаи 2 0.09
Де Маркос Оскар 1 0.04
Руис Иньиго 1 0.04
Вильялибре Асьер 1 0.04
Муньяин Икер 1 0.04
Гарсия Дани 1 0.04
Паредес Айтор 1 0.04
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 7 0
Гонсалес Эдгар 5 1
Баптистао Лео 5 1
Рамазани Ларжи 6 0
Баба Иддрису 5 0
Гаизка Гаритано 2 1
Монтес Сесар 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эмбарба Адриан 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Посо Алехандро 2 0
Суарес Луис III 2 0
Лопи Дион 2 0
Каики Да Силва 2 0
Морено Висенте 1 0
Лосано Энтони 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Сентельес Алехандро 1 0
Пубиль Марк 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Руис Иньиго 4 0
Вивиан Даниэль 4 0
Паредес Айтор 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Уильямс Иньяки 3 0
Лекуе Иньиго 3 0
Уильямс Нико 3 0
Юри Берчиче 2 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Йерай Альварес 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Атлетик Б
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

10
3
Альмерия
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Атлетик Б
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

29
2

Упущенные победы

1
30
Альмерия
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Атлетик Б
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
22% (5)
57% (13)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

29
4

Упущенные победы

11
33

Голы по времени матча

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
1
10%
3
25%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Пропущено

21
8
8 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
1
13%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
5
24%
2
25%
61-75
6
29%
3
38%
76-90

Забито

12
30
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
25%
3
10%
1-15
1
8%
4
13%
16-30
3
25%
6
20%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
3
25%
8
27%
61-75
1
8%
7
23%
76-90

Пропущено

30
13
16 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
4
13%
2
15%
1-15
4
13%
2
15%
16-30
8
27%
2
15%
31-45
4
13%
2
15%
46-60
3
10%
3
23%
61-75
7
23%
2
15%
76-90

Забито

22
42
11 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
4
18%
6
14%
1-15
1
5%
9
21%
16-30
6
27%
6
14%
31-45
3
14%
3
7%
46-60
6
27%
9
21%
61-75
2
9%
9
21%
76-90

Пропущено

51
21
24 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 12
6
12%
2
10%
1-15
9
18%
3
14%
16-30
9
18%
2
10%
31-45
6
12%
4
19%
46-60
8
16%
5
24%
61-75
13
25%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0
Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2
Атлетик Б
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2
Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0

Результаты матчей

Альмерия
Атлетик Б

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
4
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
4
4 раза 17%
1
3 раза 13%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
11
1
3
8
1.5
10
2
1
10
2.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
5
3
9
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
17
6
6
17
1.5
14
9
1
22
2.5
7
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 24 19 4 1 52 - 15 61
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 Заявка 24 15 6 3 50 - 33 51
4.
Атлетико М
 Заявка 24 15 3 6 45 - 26 48
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 24 13 7 4 42 - 21 46
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 24 9 10 5 32 - 22 37
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 24 10 5 9 25 - 20 35
9.
Валенсия
 Заявка 24 10 5 9 29 - 29 35
10.
Хетафе
 Заявка 24 8 9 7 32 - 33 33
11.
Осасуна
 Заявка 24 8 5 11 27 - 36 29
12.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
13.
Вильярреал
 Заявка 24 6 7 11 34 - 46 25
14.
Райо Вальекано
 Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15.
Севилья
 Заявка 24 5 8 11 30 - 37 23
16.
Мальорка
 Заявка 24 4 11 9 21 - 31 23
17.
Сельта
 Заявка 24 4 8 12 26 - 35 20
18.
Кадис
 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 24 2 7 15 26 - 48 13
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 24 0 7 17 22 - 51 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
7.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
8.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
12.
Мальорка
 Заявка 12 3 7 2 11 - 10 16
13.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Мягко забросил Беренгер в штрафную соперника на ход Вильялибре, но тот головой пробил выше перекладины.
  • 7'
    Подключился к атаке своей команды по флангу Гомес и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.
  • 6'
    С угла поля навесил Гомес в центр штрафной, но на выходе грамотно сыграл Максимиану и забрал мяч в свои руки.
  • 5'
    После сольного прохода пробил по воротам с дальней дистанции Веста. Спокойно в падении забрал мяч в свои руки Максимиану.
  • 4'
    С правого фланга забросил в центр Уильямс на ход Вильялибре, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
  • 3'
    Ушел от соперника по флангу Берчиче и прострелил в центр штрафной на Гомеса, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Альмерия 0:0 Атлетик Б

Исход игры
Альмерия
4.4% (7)
Ничья
12.5% (20)
Атлетик Б
83.1% (133)
Тотал 2.5
Больше
50.79% (64)
Меньше
49.21% (62)
Обе команды забьют
Да
61.9% (78)
Нет
38.1% (48)
Популярный счёт
1:2 Атлетик Б
33.8% (54)
0:1 Атлетик Б
15% (24)
0:2 Атлетик Б
13.8% (22)
1:1 Ничья
8.8% (14)
1:3 Атлетик Б
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:1 Альмерия
1.3% (2)
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