Первый тайм

8' Мягко забросил Беренгер в штрафную соперника на ход Вильялибре, но тот головой пробил выше перекладины.

7' Подключился к атаке своей команды по флангу Гомес и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.

6' С угла поля навесил Гомес в центр штрафной, но на выходе грамотно сыграл Максимиану и забрал мяч в свои руки.

5' После сольного прохода пробил по воротам с дальней дистанции Веста. Спокойно в падении забрал мяч в свои руки Максимиану.

4' С правого фланга забросил в центр Уильямс на ход Вильялибре, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

3' Ушел от соперника по флангу Берчиче и прострелил в центр штрафной на Гомеса, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.