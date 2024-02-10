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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Гарсия Виктор
Альмерия
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 54
Альмерия 3.7% (2)
X 14.8% (8)
Атлетик Б 81.5% (44)
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Альмерия
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История личных встреч

Альмерия
Атлетик Б

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
П
2:1
П
0:1
П
0:0
П
6:1
П
1:3
П
1:0
П
4:1
П
1:4
П
2:1
П
1:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Среднее время на гол

105
105

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

3
1.71

Среднее время на гол

30
52

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.93
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

46
70

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.26
Баптистао Лео 4 0.17
Суарес Луис III 4 (1) 0.17
Рамазани Ларжи 3 0.13
Гонсалес Эдгар 2 0.09
Акиеме Серхио 2 0.09
Каики Да Силва 1 0.04
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 9 0.39
Уильямс Иньяки 8 0.35
Беренгер Алекс 4 (1) 0.17
Уильямс Нико 3 0.13
Сансет Ойян 3 0.13
Юри Берчиче 3 0.13
Весга Микель 3 (2) 0.13
Гомес Унаи 2 0.09
Де Маркос Оскар 1 0.04
Руис Иньиго 1 0.04
Вильялибре Асьер 1 0.04
Муньяин Икер 1 0.04
Гарсия Дани 1 0.04
Паредес Айтор 1 0.04
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 7 0
Гонсалес Эдгар 5 1
Баптистао Лео 5 1
Рамазани Ларжи 6 0
Баба Иддрису 5 0
Гаизка Гаритано 2 1
Монтес Сесар 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эмбарба Адриан 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Посо Алехандро 2 0
Суарес Луис III 2 0
Лопи Дион 2 0
Каики Да Силва 2 0
Морено Висенте 1 0
Лосано Энтони 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Сентельес Алехандро 1 0
Пубиль Марк 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Руис Иньиго 4 0
Вивиан Даниэль 4 0
Паредес Айтор 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Уильямс Иньяки 3 0
Лекуе Иньиго 3 0
Уильямс Нико 3 0
Юри Берчиче 2 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Йерай Альварес 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Атлетик Б
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

10
3
Альмерия
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Атлетик Б
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

29
2

Упущенные победы

1
30
Альмерия
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Атлетик Б
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
22% (5)
57% (13)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

29
4

Упущенные победы

11
33

Голы по времени матча

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
1
10%
3
25%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Пропущено

21
8
8 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
1
13%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
5
24%
2
25%
61-75
6
29%
3
38%
76-90

Забито

12
30
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
25%
3
10%
1-15
1
8%
4
13%
16-30
3
25%
6
20%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
3
25%
8
27%
61-75
1
8%
7
23%
76-90

Пропущено

30
13
16 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
4
13%
2
15%
1-15
4
13%
2
15%
16-30
8
27%
2
15%
31-45
4
13%
2
15%
46-60
3
10%
3
23%
61-75
7
23%
2
15%
76-90

Забито

22
42
11 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
4
18%
6
14%
1-15
1
5%
9
21%
16-30
6
27%
6
14%
31-45
3
14%
3
7%
46-60
6
27%
9
21%
61-75
2
9%
9
21%
76-90

Пропущено

51
21
24 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 12
6
12%
2
10%
1-15
9
18%
3
14%
16-30
9
18%
2
10%
31-45
6
12%
4
19%
46-60
8
16%
5
24%
61-75
13
25%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0
Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2
Атлетик Б
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2
Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0

Результаты матчей

Альмерия
Атлетик Б

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
4
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
4
4 раза 17%
1
3 раза 13%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
11
1
3
8
1.5
10
2
1
10
2.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
5
3
9
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
17
6
6
17
1.5
14
9
1
22
2.5
7
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 23 18 4 1 48 - 15 58
2.
Жирона
 Заявка 23 17 5 1 52 - 25 56
3.
Барселона
 Заявка 23 15 5 3 47 - 30 50
4.
Атлетико М
 Заявка 23 15 3 5 45 - 25 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 23 13 6 4 42 - 21 45
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 23 9 10 4 32 - 21 37
8.
Валенсия
 Заявка 23 10 5 8 29 - 27 35
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 23 9 5 9 23 - 20 32
10.
Хетафе
 Заявка 23 7 9 7 29 - 31 30
11.
Алавес
 Заявка 23 7 5 11 23 - 30 26
12.
Осасуна
 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
13.
Вильярреал
 Заявка 23 6 6 11 33 - 45 24
14.
Райо Вальекано
 Заявка 23 5 9 9 20 - 30 24
15.
Севилья
 Заявка 23 4 8 11 29 - 37 20
16.
Сельта
 Заявка 23 4 8 11 24 - 32 20
17.
Мальорка
 Заявка 23 3 11 9 19 - 30 20
18.
Кадис
 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 23 2 6 15 23 - 45 12
20.
Альмерия
 Заявка 23 0 6 17 22 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 2 0 26 - 7 29
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
7.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
8.
Хетафе
 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
15.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 11 4 2 5 18 - 13 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
13.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Альмерия - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 44 минуты.

    Главный судья: Гарсия Виктор

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    • Прогнозы 54
    Альмерия 3.7% (2)
    X 14.8% (8)
    Атлетик Б 81.5% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Атлетик Б
    4.70
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    4.00
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    4.80
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    Прогнозы на матч Альмерия - Атлетик Б

    Исход игры
    Альмерия
    3.6% (2)
    Ничья
    14.5% (8)
    Атлетик Б
    81.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.83% (28)
    Меньше
    47.17% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    66.04% (35)
    Нет
    33.96% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетик Б
    43.6% (24)
    0:1 Атлетик Б
    16.4% (9)
    0:2 Атлетик Б
    14.5% (8)
    1:1 Ничья
    12.7% (7)
    2:1 Альмерия
    3.6% (2)
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