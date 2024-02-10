Тур: 24. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Главный судья: Гарсия Виктор
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Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Альмерия
Атлетик Б
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.86
Среднее время на гол
105
105
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
3
1.71
Среднее время на гол
30
52
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.93
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
46
70
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|6
|0.26
|Баптистао Лео
|4
|0.17
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.17
|Рамазани Ларжи
|3
|0.13
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.09
|Акиеме Серхио
|2
|0.09
|Каики Да Силва
|1
|0.04
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|9
|0.39
|Уильямс Иньяки
|8
|0.35
|Беренгер Алекс
|4 (1)
|0.17
|Уильямс Нико
|3
|0.13
|Сансет Ойян
|3
|0.13
|Юри Берчиче
|3
|0.13
|Весга Микель
|3 (2)
|0.13
|Гомес Унаи
|2
|0.09
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|Руис Иньиго
|1
|0.04
|Вильялибре Асьер
|1
|0.04
|Муньяин Икер
|1
|0.04
|Гарсия Дани
|1
|0.04
|Паредес Айтор
|1
|0.04
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертоне Лукас
|7
|0
|Гонсалес Эдгар
|5
|1
|Баптистао Лео
|5
|1
|Рамазани Ларжи
|6
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Гаизка Гаритано
|2
|1
|Монтес Сесар
|3
|0
|Брандарис Хуан
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Посо Алехандро
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Лопи Дион
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Сентельес Алехандро
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Руис Иньиго
|4
|0
|Вивиан Даниэль
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Гарсия Дани
|3
|0
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Уильямс Нико
|3
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Арес Малком
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Атлетик Б
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
10
3
Альмерия
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Атлетик Б
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
29
2
Упущенные победы
1
30
Альмерия
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Атлетик Б
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
22% (5)
57% (13)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
29
4
Упущенные победы
11
33
Голы по времени матча
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
1
10%
3
25%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Пропущено
21
8
8 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
1
13%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
5
24%
2
25%
61-75
6
29%
3
38%
76-90
Забито
12
30
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
25%
3
10%
1-15
1
8%
4
13%
16-30
3
25%
6
20%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
3
25%
8
27%
61-75
1
8%
7
23%
76-90
Пропущено
30
13
16 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
4
13%
2
15%
1-15
4
13%
2
15%
16-30
8
27%
2
15%
31-45
4
13%
2
15%
46-60
3
10%
3
23%
61-75
7
23%
2
15%
76-90
Забито
22
42
11 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
4
18%
6
14%
1-15
1
5%
9
21%
16-30
6
27%
6
14%
31-45
3
14%
3
7%
46-60
6
27%
9
21%
61-75
2
9%
9
21%
76-90
Пропущено
51
21
24 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 12
6
12%
2
10%
1-15
9
18%
3
14%
16-30
9
18%
2
10%
31-45
6
12%
4
19%
46-60
8
16%
5
24%
61-75
13
25%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0
Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2
Атлетик Б
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2
Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0
Результаты матчей
Альмерия
Атлетик Б
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
4
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
4
4 раза 17%
1
3 раза 13%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
111
38
102
110
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
65
39
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
176
617
149
122
716
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|48 - 15
|58
|2.
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|52 - 25
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 30
|50
|4.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|45 - 25
|48
|5.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|42 - 21
|45
|6.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|28 - 25
|38
|7.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|32 - 21
|37
|8.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 27
|35
|9.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|23 - 20
|32
|10.
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|29 - 31
|30
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 30
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 36
|26
|13.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|33 - 45
|24
|14.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|20 - 30
|24
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|29 - 37
|20
|16.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 32
|20
|17.
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|19 - 30
|20
|18.
|Заявка
|24
|2
|11
|11
|15 - 33
|17
|19.
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 45
|12
|20.
|Заявка
|23
|0
|6
|17
|22 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 7
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 22
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 13
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 17
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|18 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогнозы на матч Альмерия - Атлетик Б
Исход игры
Альмерия
3.6% (2)
Ничья
14.5% (8)
Атлетик Б
81.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
52.83% (28)
Меньше
47.17% (25)
Обе команды забьют
Да
66.04% (35)
Нет
33.96% (18)
Популярный счёт
1:2 Атлетик Б
43.6% (24)
0:1 Атлетик Б
16.4% (9)
0:2 Атлетик Б
14.5% (8)
1:1 Ничья
12.7% (7)
2:1 Альмерия
3.6% (2)
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