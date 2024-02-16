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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 5.
Индепендьенте Ривадавия
0:0
Первый тайм: 6'
Институто Кордоба
0'
Прогноз на матч от Liveresult
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Индепендьенте Ривадавия
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Gonzalo
Marinelli
23
Francisco
Petrasso
2
Bruno
Felix
Bianchi
6
Mauro
Angel
Maidana
3
Мас
Эмануэль
5
Ромеро
Гастон
29
Luciano
Andres
Abecasis
19
Antonio
Napolitano
20
Juan
Manuel
Vazquez
10
Matias
Reali
9
Alex
Arce
28
Роффо
Мануэль
6
Fernando
Alarcon
33
Miguel
Brizuela
36
Кабрера
Виктор
4
Giuliano
Cerato
18
Lucas
Rodriguez
I
19
Gaston
Lodico
13
Rodrigo
Pérez
22
Damian
Puebla
10
Ромеро
Сильвио
29
Russo
Cordero
Индепендьенте Ривадавия
4-1-4-1
Институто Кордоба
3-4-2-1

История личных встреч

Индепендьенте Ривадавия
Институто Кордоба

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПН
1:2
ПНЗB
2:1
ПНЗB
0:0
ПБ
2:0
ПБ
2:0
ПБ
1:0
ПБ
1:0
ПБ
0:3
ПБ
0:1
ПБ
0:1
ПБ
1:2
ПБ
2:2
ПБ
1:1
ПБ
0:0
ПБ
1:1
НБ
1:1
НБ
1:0
НБ
1:1
НБ
0:1
НБ
3:2

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1
1.08

Среднее время на гол

90
83

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

90
94

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alex Arce 2 0.5
Bruno Felix Bianchi 1 0.25
Juan Manuel Vazquez 1 0.25
Mauricio Asenjo 1 0.25
Ромеро Гастон 0 0
Matias Reali 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Puebla 4 (1) 1
Facundo Suarez 1 0.25
Santiago Rodriguez III 1 0.25
Brahian Cuello 1 0.25
Ромеро Сильвио 0 0
Jonathan Bay 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Gaston Lodico 0 0

Карточки

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francisco Petrasso 2 0
Bruno Felix Bianchi 1 0
Ромеро Гастон 1 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Antonio Napolitano 1 0
Matias Reali 1 0
Alex Arce 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Alarcon 2 0
Lucas Rodriguez I 2 0
Gregorio Rodríguez 0 1
Juan Franco 1 0
Jonathan Bay 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Facundo Suarez 1 0
Damian Puebla 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Институто Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Институто Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2 Кильмес - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Хухуй 2:1 Ферро Карриль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Кордова - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Атланта 1:1 Тристан Суарес - Индепендьенте Ривадавия 0:3 Индепендьенте Ривадавия - Чакарита Хуниорс 1:0 Атлетико Митре - Индепендьенте Ривадавия 2:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0
Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
Институто Кордоба

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Ривадавия
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 3 2 0 11 - 1 11
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 3 - 1 10
3.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 7 9
4.
Институто Кордоба
 0:0 5 2 3 0 7 - 2 9
5.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Индепендьенте Ривадавия
 0:0 5 2 1 2 5 - 4 7
9.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 3 - 6 5
11.
Уракан
 5 1 1 3 4 - 7 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 1 - 6 3
13.
Банфилд
 5 0 2 3 2 - 8 2
14.
Депортиво Риестра
 5 0 1 4 1 - 8 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 5 4 1 0 6 - 0 13
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 2 0 5 - 1 11
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 11 - 2 10
5.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Ланус
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Бока Хуниорс
 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Платенсе
 5 1 2 2 2 - 7 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 3 - 6 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 8 3
12.
Бельграно
 5 0 2 3 2 - 5 2
13.
Сармьенто
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Тигре
 5 0 1 4 0 - 8 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Институто Кордоба
 0:0 3 1 2 0 5 - 2 5
3.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Индепендьенте Ривадавия
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
6.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ланус
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 1 - 3 2
11.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сармьенто
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Институто Кордоба
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Индепендьенте Ривадавия
 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Архентинос Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Банфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
3.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Сармьенто
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Ривадавия
Ничья
Институто Кордоба
3.30
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3.05
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3.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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