Тур: 5.
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Matias
Reali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias RealiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Marcos PeanoВратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Индепендьенте Ривадавия
Институто Кордоба
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1
1.08
Среднее время на гол
90
83
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
90
94
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alex Arce
|2
|0.5
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0.25
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0.25
|Mauricio Asenjo
|1
|0.25
|Ромеро Гастон
|0
|0
|Matias Reali
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Puebla
|4 (1)
|1
|Facundo Suarez
|1
|0.25
|Santiago Rodriguez III
|1
|0.25
|Brahian Cuello
|1
|0.25
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Gaston Lodico
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francisco Petrasso
|2
|0
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0
|Ромеро Гастон
|1
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Antonio Napolitano
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
|Alex Arce
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Alarcon
|2
|0
|Lucas Rodriguez I
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|0
|1
|Juan Franco
|1
|0
|Jonathan Bay
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Институто Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Институто Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2 Кильмес - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Хухуй 2:1 Ферро Карриль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Кордова - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Атланта 1:1 Тристан Суарес - Индепендьенте Ривадавия 0:3 Индепендьенте Ривадавия - Чакарита Хуниорс 1:0 Атлетико Митре - Индепендьенте Ривадавия 2:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0
Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
Институто Кордоба
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Ривадавия
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
31
13
13
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|4.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|1 - 6
|3
|13.
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3