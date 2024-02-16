Тур: 5.
0:2
Конец матча
0'
0:1
24' ГолRusso Cordero
58' Желтая карточкаРомеро Гастон
67' Желтая карточкаLuciano Andres Abecasis
0:2
71' ГолNicolas Barrientos
73' Желтая карточкаSantiago Rodriguez III
78' Желтая карточкаGiuliano Cerato
81' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
90'+5
Ход матча
24'
0:1
58'
71'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Matias
Reali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias RealiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Marcos PeanoВратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Индепендьенте Ривадавия
Институто Кордоба
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1
1.08
Среднее время на гол
90
83
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
90
94
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alex Arce
|2
|0.4
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0.2
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0.2
|Mauricio Asenjo
|1
|0.2
|Ромеро Гастон
|0
|0
|Matias Reali
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Puebla
|4 (1)
|0.8
|Facundo Suarez
|1
|0.2
|Santiago Rodriguez III
|1
|0.2
|Nicolas Barrientos
|1
|0.2
|Brahian Cuello
|1
|0.2
|Russo Cordero
|1
|0.2
|Gaston Lodico
|0
|0
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Ромеро Гастон
|2
|0
|Francisco Petrasso
|2
|0
|Luciano Andres Abecasis
|1
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Antonio Napolitano
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
|Alex Arce
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Alarcon
|2
|0
|Lucas Rodriguez I
|2
|0
|Santiago Rodriguez III
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|0
|1
|Juan Franco
|1
|0
|Jonathan Bay
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Giuliano Cerato
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Институто Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Институто Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Индепендьенте Ривадавия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2 Кильмес - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Хухуй 2:1 Ферро Карриль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Кордова - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Атланта 1:1 Тристан Суарес - Индепендьенте Ривадавия 0:3 Индепендьенте Ривадавия - Чакарита Хуниорс 1:0 Атлетико Митре - Индепендьенте Ривадавия 2:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0
Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
Институто Кордоба
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Ривадавия
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
41
14
14
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3