Тур: 6.
1:1
Конец матча
0'
0:1
20' ГолDardo Federico Miloc
1:1
26' ГолLuciano Herrera
38' Желтая карточкаVictor Emanuel Aguilera
55' Желтая карточкаFernando Torrent
89' Желтая карточкаКалински Энсо
90'+7
Ход матча
20'
26'
55'
89'
11
Gaston
Togni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Tomas MolinaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Годой МатиасНападающий
-
-
-
-
36 Jose Amado
-
38 Brian Leizza
-
-
-
18 Thiago Nuss
-
Главный тренер: Abel Balbo
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба СдЕ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.43
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
57
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Togni
|3
|0.5
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.33
|Gabriel Alanis
|1
|0.17
|Luciano Herrera
|1
|0.17
|Молинас Аарон
|1
|0.17
|Лопес Кевин
|0
|0
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
|Julian Alejo Lopez
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Dardo Federico Miloc
|1
|0.17
|Tomas Molina
|1
|0.17
|Florian Monzon
|1
|0.17
|Oscar Garrido
|1
|0.17
|Rodrigo Atencio
|0
|0
|Juan Andres Meli
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Минго Сантьяго Рамос
|2
|0
|Франко Ромеро
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Luciano Herrera
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Cristopher Fiermarin
|1
|0
|Ezequiel Cannavo
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Мануэль
|3
|0
|Thiago Nuss
|3
|0
|Sebastian Valdez
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Калински Энсо
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
|Santiago Laquidain
|1
|0
|Oscar Garrido
|1
|0
|Rodrigo Atencio
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
3
Дефенса и Хустисия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
3
60%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0
Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2
Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
15
24
15
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|4
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4
|Ривер Плейт
|Фонсека Николас
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Eros Mancuso
|4