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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Йокогама Ф-Маринос
1:0
Итог доп. времени
Бангкок Юнайтед
0'
76' Желтая карточка
Хаммай Пативат
90' Желтая карточка
Vander I
108' Желтая карточка
Henrique Souza Ewerthon2
1:0
120' Пенальти
Лопес Андерсон
120' Желтая карточка
Лопес Андерсон

Ход матча

60'
Амано Дзюн
Нам Тхэ-Хи
 
60'
Мияичи Рио
Элбер Жозе
 
66'
 
Шайват Сринавонг
Эйд Махмуд
72'
 
Тхонгсонг Супхан
Бир Мануэль
76'
 
Хаммай Пативат
82'
Нагато Кацуя
Taiki Watanabe
 
85'
 
Vander I
Анан Поккхао
89'
Мураками Юхи
Ren Kato
 
89'
Ямане Рику
Ватанабэ Кота
 
90'
 
Vander I
95'
 
Wisarut Imura
Помпан Виратеп
108'
 
Henrique Souza Ewerthon2
120'
Лопес Андерсон
1:0
120'
Лопес Андерсон
 
120'
Мидзунума Кота
Ян
 

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 21 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 784 Количество передач 389
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Попп
Уильям
16
Ren
Kato
15
Камидзима
Такуми
5
Дуду
VII
39
Taiki
Watanabe
6
Ватанабэ
Кота
8
Кида
Такуя
20
Ян
III
29
Нам
Тхэ-Хи
7
Элбер
Жозе
11
Лопес
Андерсон
1
Хаммай
Пативат
6
Селанон
Нитипонг
4
Бир
Мануэль
3
Henrique
Souza
Ewerthon2
2
Нотчаия
Пирапат
27
Помпан
Виратеп
28
Tossawat
Limwanasthien
11
Пумчантуэк
Рунграт
39
Анан
Поккхао
93
Эйд
Махмуд
29
Willen
Йокогама Ф-Маринос
4-2-3-1
Бангкок Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Йокогама Ф-Маринос
Бангкок Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элбер Жозе 3 0.38
Лопес Андерсон 3 (1) 0.38
Ян III 2 0.25
Мидзунума Кота 2 0.25
Сугимото Кенью 1 0.13
Мияичи Рио 1 0.13
Нисимура Такума 1 0.13
Ватанабэ Кота 1 0.13
Мураками Юхи 1 0.13
Юсио Кайна 0 0
Нам Тхэ-Хи 0 0
Дуду VII 0 0
Иноуэ Кента 0 0
Бангкок Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пумчантуэк Рунграт 4 0.5
Willen 3 (1) 0.38
Селанон Нитипонг 1 0.13
Пуангчан Тхитипан 1 0.13
Эйд Махмуд 1 0.13
Wanchai Jarunongkran 1 0.13
Henrique Souza Ewerthon2 1 0.13
Анан Поккхао 0 0
Тхонгсонг Супхан 0 0

Карточки

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мацубара Кен 1 1
Камидзима Такуми 2 0
Лопес Андерсон 1 0
Кида Такуя 1 0
Дуду VII 1 0
Ватанабэ Кота 1 0
Юсио Кайна 1 0
Мураками Юхи 1 0
Бангкок Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нотчаия Пирапат 2 0
Эйд Махмуд 2 0
Пуангчан Тхитипан 2 0
Vander I 2 0
Тхонгсонг Супхан 2 0
Henrique Souza Ewerthon2 2 0
Жради Бассель 0 1
Анан Поккхао 1 0
Селанон Нитипонг 1 0
Шайват Сринавонг 1 0
Хаммай Пативат 1 0

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Бангкок Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Йокогама Ф-Маринос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бангкок Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
7
Йокогама Ф-Маринос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Бангкок Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
1
10%
0
0%
91-120

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
3
43%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
6%
1
8%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
0
0%
1
9%
91-120

Результаты последних матчей

Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бангкок Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Инчхон Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:1
Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0 Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Урава Ред - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 2:0
Бангкок Юнайтед
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сукхотай - Бангкок Юнайтед 0:0 Бангкок Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:1
Чонбури - Бангкок Юнайтед 0:0 Бангкок Юнайтед - Полис Теро 1:1 Трат - Бангкок Юнайтед 1:2 Чонбук Моторс - Бангкок Юнайтед 3:2 Бангкок Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 4:0 Прачуап - Бангкок Юнайтед 0:1 Бангкок Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:0 Бангкок Юнайтед - Накхонпатхом 1:1 Бангкок Юнайтед - Китчи 1:1 Порт - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Ратчабури 3:1 Китчи - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
Бангкок Юнайтед

Точный счет

3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Йокогама Ф-Маринос
Бангкок Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
5
3
2
6
2.5
1
7
1/8 финала
1 Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс
2 Ульсан Хёндэ
Вентфорет Кофу
1 Шаньдун Тайшань
1 Кавасаки Фронтале
Бангкок Юнайтед
1 Йокогама Ф-Маринос
Насаф
Аль-Айн
Аль-Фейха
1 Аль-Наср Эр-Рияд
Сепахан
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Навбахор
Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
?
Ульсан Хёндэ
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 6 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Инчхон Юнайтед Hernades 6
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Шаньдун Тайшань Wenneng Xie 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Весь список
  • Дополнительное время
  • 124'
    Ян III уходит с поля. Мидзунума Кота выходит вместо него
  • 123'
    Лопес Андерсон получил желтую карточку от судьи
  • 122'
    ГОООООЛ - Лопес Андерсон забивает в серии послематчевых пенальти
  • 108'
    Everton получил желтую карточку от судьи
  • 107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 95'
    Помпан Виратеп уходит с поля. Wisarut Imura выходит вместо него
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
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    • Первый тайм
    • 49'
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    • Судья начинает матч
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