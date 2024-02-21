1:0
Итог доп. времени
0'
76' Желтая карточкаХаммай Пативат
90' Желтая карточкаVander I
108' Желтая карточкаHenrique Souza Ewerthon2
1:0
120' ПенальтиЛопес Андерсон
120' Желтая карточкаЛопес Андерсон
Ход матча
60'
60'
76'
85'
89'
90'
120'
1:0
120'
120'
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
21 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
784 Количество передач 389
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
42
Попп
Уильям
16
Ren
Kato
5
Дуду
VII
20
Ян
III
29
Нам
Тхэ-Хи
- Основной состав
-
42 Попп УильямВратарь
-
16 Ren KatoЗащитник
- Защитник
-
5 ДудуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЯнПолузащитник
-
29 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Юсио КайнаЗащитник
-
36 Мураками ЮхиПолузащитник
-
28 Ямане РикуПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Амано ДзюнПолузащитник
-
14 Уэнака АсахиНападающий
- Нападающий
-
23 Мияичи РиоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Harry Kewell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Анан ПоккхаоПолузащитник
-
93 Эйд МахмудПолузащитник
-
29 WillenНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
90 Vander I
-
Главный тренер: Totchtawan Sripan
История личных встреч
Йокогама Ф-Маринос
Бангкок Юнайтед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элбер Жозе
|3
|0.38
|Лопес Андерсон
|3 (1)
|0.38
|Ян III
|2
|0.25
|Мидзунума Кота
|2
|0.25
|Сугимото Кенью
|1
|0.13
|Мияичи Рио
|1
|0.13
|Нисимура Такума
|1
|0.13
|Ватанабэ Кота
|1
|0.13
|Мураками Юхи
|1
|0.13
|Юсио Кайна
|0
|0
|Нам Тхэ-Хи
|0
|0
|Дуду VII
|0
|0
|Иноуэ Кента
|0
|0
Бангкок Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пумчантуэк Рунграт
|4
|0.5
|Willen
|3 (1)
|0.38
|Селанон Нитипонг
|1
|0.13
|Пуангчан Тхитипан
|1
|0.13
|Эйд Махмуд
|1
|0.13
|Wanchai Jarunongkran
|1
|0.13
|Henrique Souza Ewerthon2
|1
|0.13
|Анан Поккхао
|0
|0
|Тхонгсонг Супхан
|0
|0
Карточки
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мацубара Кен
|1
|1
|Камидзима Такуми
|2
|0
|Лопес Андерсон
|1
|0
|Кида Такуя
|1
|0
|Дуду VII
|1
|0
|Ватанабэ Кота
|1
|0
|Юсио Кайна
|1
|0
|Мураками Юхи
|1
|0
Бангкок Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нотчаия Пирапат
|2
|0
|Эйд Махмуд
|2
|0
|Пуангчан Тхитипан
|2
|0
|Vander I
|2
|0
|Тхонгсонг Супхан
|2
|0
|Henrique Souza Ewerthon2
|2
|0
|Жради Бассель
|0
|1
|Анан Поккхао
|1
|0
|Селанон Нитипонг
|1
|0
|Шайват Сринавонг
|1
|0
|Хаммай Пативат
|1
|0
Результаты матчей
Йокогама Ф-Маринос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Бангкок Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Йокогама Ф-Маринос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бангкок Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
7
Йокогама Ф-Маринос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Бангкок Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
1
10%
0
0%
91-120
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
3
43%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
6%
1
8%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
1
6%
0
0%
91-120
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
0
0%
1
9%
91-120
Результаты последних матчей
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бангкок Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Инчхон Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:1
Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0 Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Урава Ред - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 2:0
Бангкок Юнайтед
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сукхотай - Бангкок Юнайтед 0:0 Бангкок Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:1
Чонбури - Бангкок Юнайтед 0:0 Бангкок Юнайтед - Полис Теро 1:1 Трат - Бангкок Юнайтед 1:2 Чонбук Моторс - Бангкок Юнайтед 3:2 Бангкок Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 4:0 Прачуап - Бангкок Юнайтед 0:1 Бангкок Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:0 Бангкок Юнайтед - Накхонпатхом 1:1 Бангкок Юнайтед - Китчи 1:1 Порт - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Ратчабури 3:1 Китчи - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2
Результаты матчей
Йокогама Ф-Маринос
Бангкок Юнайтед
Точный счет
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Йокогама Ф-Маринос
Бангкок Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
17
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— Ульсан Хёндэ
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|6 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|6
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Шаньдун Тайшань
|Wenneng Xie
|4
|Пахтакор
|Хамробеков Одилжон
|1 2
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2