Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Ацили на ход Лабе, но мяч перехватил в подкате в последний момент Мухаммадиев.

Прострелил низом Ацили в штрафную соперника, куда ворвался Лаба и красиво пяткой пробил по воротам, но в падении смог спасти свою команду Нематов.

С правого фланга навесил Рахматов на дальнюю штангу, где пробил по воротам Мухитдинов, но угодил точно в корпус защитнику.

Судья компенсировал к времени первого тайма четыре минуты.

Сместился с фланга в штрафную соперника Рахматов и пробил по воротам. Отбил перед собой голкипер, а добивание Джигаури оказалось неточным.

Забросил в штрафную соперника Рахматов на ход Чогадзе, но того опередил защитник и вынес сферу на угловой.

Судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

По флангу отдавал пас Джигаури на Мухитдинова, но того опередил Мохаммед и головой вынес сферу за пределы поля.

В центре поля Джигаури оказался на газоне в борьбе против Надера. Штрафной удар исполнять будут игроки "Насафа".

Продавил соперника на скорости Рахматов и прострелил вдоль ворот, но Отонне в подкате вынес сферу на угловой.

С угла поля Рахматов навесил на ближнюю штангу, но здесь головой Аль-Блоши вынес сферу далеко в центр поля.

Мог убегать на ворота соперник Лаба после паса от Паласиоса, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.

На фланге Аль-Блоши грубо наступил сопернику на ногу в силовой борьбе. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

С угла поля навесил в центр штрафной Рахматов, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Хашеми.

Ушел от соперника по флангу Паласиос и подал в центр штрафной, но здесь Лаба проиграл верховую борьбу за мяч Голбану.

33' Ушел от соперника на скорости по флангу Мохаммед и прострелил вдоль ворот, но до удара по воротам дело так и не дошло.

32' Перехватил мяч в центре поля Пак и забросил на правый фланг, куда забегал Ацили, но не смог он догнать сферу в пределах поля.

31' Мог убегать на ворота соперника Лаба после заброса от Ацили, но судья остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.

30' Сместился с правого фланга Паласиос в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался в последний момент Гайбуллаев.

29' С левого фланга низом прострелил в центр Рахими под удар Ацили, но в последний момент сферу перехватил Голбан.

28' Мягко забросил Мухитдинов в центр штрафной, где головой пробил Абдухаликов, но в падении смог отбить снаряд Еиса в сторону.

27' С правого фланга Рахматов прострелил в центр штрафной на Чогадзе, но тот в касание пробил точно в корпус голкиперу.

26' Диагональ исполнял в штрафную соперника Пак на ход Ацили, но тот проиграл силовую борьбу за мяч защитнику.

25' Отдавал пас по флангу Рахматов на ход Чогадзе, но того опередил Пак и в чистом подкате вынес сферу за боковую линию.