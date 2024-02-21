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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Аль-Айн
0:0
Перерыв
Насаф
0'
38' Желтая карточка
Аль-Блоши Халед Али

Ход матча

38'
Аль-Блоши Халед Али
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 150
Аль-Айн 66% (99)
X 10% (15)
Насаф 24% (36)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Айн
Ничья
Насаф
4.15
5.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Еиса
Халид
11
Мохаммед
Бандар
16
Хашеми
Халид
3
Отонне
Куаме
40
Аль-Блоши
Халед
Али
6
Надер
Яхья
5
Пак
Ен-У
20
Паласиос
Матиас
7
Ацили
Омер
9
Лаба
Коджо
21
Рахими
Суфиане
35
Нематов
Абдувохид
28
Мухаммадиев
Шухрат
II
22
Голбан
Игорь
5
Гайбуллаев
Голиб
6
Рахматов
Муродбек
14
Мухитдинов
Шароф
88
Станоевич
Марко
7
Мозговой
Акмал
70
Джигаури
Джамбул
30
Чогадзе
Темур
97
Абдухаликов
Бобур
Аль-Айн
4-3-3
Насаф
5-3-2

История личных встреч

Аль-Айн
Насаф

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:0
ЛЧА
2:0
ЛЧА
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаба Коджо 5 0.63
Рахими Суфиане 4 (1) 0.5
Гамарра Алехандро 2 0.25
Отонне Куаме 2 0.25
Насименту Эрик 1 0.13
Аль-Балуши Халид 1 0.13
Халфан Исса 1 0.13
Ацили Омер 1 (1) 0.13
Мохаммед Бандар 0 0
Пак Ен-У 0 0
Аль-Балуши Мохаммед 0 0
Насаф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амонов Азизбек 2 0.25
Aбдурахматов Зафармурод 2 0.25
Матеуш Галиану 2 0.25
Джигаури Джамбул 2 0.25
Нуруллоев Сухроб 1 0.13
Станоевич Марко 1 0.13
Сиддиков Жавохир 0 0
Нарзуллаев Дониёр 0 0
Бозоров Ойбек 0 0
Насруллаев Шерзод 0 0

Карточки

Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Бандар 2 0
Отонне Куаме 2 0
Аль-Блоши Халед Али 2 0
Лоулендо Джозана Эпифани 2 0
Бармен Ахмед 1 0
Аль-Шамси Султан 1 0
Хашеми Халид 1 0
Рахими Суфиане 1 0
Пак Ен-У 1 0
Саид Мансур 1 0
Аль-Балуши Мохаммед 1 0
Насаф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давронов Алибек 1 1
Станоевич Марко 2 0
Сиддиков Жавохир 2 0
Мозговой Акмал 2 0
Насруллаев Шерзод 2 0
Aбдурахматов Зафармурод 2 0
Чавес Андрес 1 0
Абдурахимов Бахрам 1 0
Джигаури Джамбул 1 0
Голбан Игорь 1 0
Гайбуллаев Голиб 1 0
Бозоров Ойбек 1 0
Нуруллоев Сухроб 1 0

Результаты матчей

Аль-Айн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Насаф
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Аль-Айн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Насаф
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
7
Аль-Айн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Насаф
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
100%
76-90

Пропущено

6
3
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Забито

8
7
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

17
10
12 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
1
6%
4
40%
76-90

Пропущено

9
6
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Айн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Насаф - Аль-Айн 0:0 Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2
Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:2 Ахал - Аль-Айн 1:2 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 2:3 Аль-Айн - Аджман 6:0 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Аль-Мухаррак 3:1
Насаф
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Насаф - Аль-Айн 0:0 Насаф - Брук-Бет Термалица 0:2 Мауаэнсе - Насаф 0:1 Сегед - Насаф 2:0
Факел - Насаф 1:2 Алания - Насаф 0:1 КФ Лапи - Насаф 1:2 Аль-Садд - Насаф 2:2 АГМК - Насаф 1:1 Насаф - Аль-Фейсали Амман 3:1 Насаф - Согдиана 0:0 Насаф - АГМК 1:0 Насаф - Аль-Шарджа 1:1 Пахтакор - Насаф 1:1 Навбахор - Насаф 0:1 Насаф - Металлург Бекабад 2:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Насаф - Динамо Самарканд 2:1 Насаф - Нефтчи Фергана 2:0 Насаф - Аль-Садд 3:1

Результаты матчей

Аль-Айн
Насаф

Точный счет

1:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аль-Айн
Насаф

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
1
2.5
2
2
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
1
2
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
3
4
4
3
2.5
2
5
2
5
3.5
1/8 финала
1 Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс
2 Ульсан Хёндэ
Вентфорет Кофу
1 Шаньдун Тайшань
1 Кавасаки Фронтале
Бангкок Юнайтед
1 Йокогама Ф-Маринос
Насаф
Аль-Айн
Аль-Фейха
1 Аль-Наср Эр-Рияд
Сепахан
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Навбахор
Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
?
Ульсан Хёндэ
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 6 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Инчхон Юнайтед Hernades 6
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Шаньдун Тайшань Wenneng Xie 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • Угловой
    45'
    Забросил в штрафную соперника Рахматов на ход Чогадзе, но того опередил защитник и вынес сферу на угловой.
  • 45'
    Сместился с фланга в штрафную соперника Рахматов и пробил по воротам. Отбил перед собой голкипер, а добивание Джигаури оказалось неточным.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма четыре минуты.
  • 44'
    С правого фланга навесил Рахматов на дальнюю штангу, где пробил по воротам Мухитдинов, но угодил точно в корпус защитнику.
  • Опасный момент
    43'
    Прострелил низом Ацили в штрафную соперника, куда ворвался Лаба и красиво пяткой пробил по воротам, но в падении смог спасти свою команду Нематов.
  • 42'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Ацили на ход Лабе, но мяч перехватил в подкате в последний момент Мухаммадиев.
  • 41'
    Ушел от соперника по флангу Паласиос и подал в центр штрафной, но здесь Лаба проиграл верховую борьбу за мяч Голбану.
  • 40'
    С угла поля навесил в центр штрафной Рахматов, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Хашеми.
  • Желтая карточка
    39'
    На фланге Аль-Блоши грубо наступил сопернику на ногу в силовой борьбе. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • Офсайд
    38'
    Мог убегать на ворота соперник Лаба после паса от Паласиоса, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.
  • 37'
    С угла поля Рахматов навесил на ближнюю штангу, но здесь головой Аль-Блоши вынес сферу далеко в центр поля.
  • Угловой
    36'
    Продавил соперника на скорости Рахматов и прострелил вдоль ворот, но Отонне в подкате вынес сферу на угловой.
  • 35'
    В центре поля Джигаури оказался на газоне в борьбе против Надера. Штрафной удар исполнять будут игроки "Насафа".
  • 34'
    По флангу отдавал пас Джигаури на Мухитдинова, но того опередил Мохаммед и головой вынес сферу за пределы поля.
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    • 33'
      Ушел от соперника на скорости по флангу Мохаммед и прострелил вдоль ворот, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 32'
      Перехватил мяч в центре поля Пак и забросил на правый фланг, куда забегал Ацили, но не смог он догнать сферу в пределах поля.
    • Офсайд
      31'
      Мог убегать на ворота соперника Лаба после заброса от Ацили, но судья остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.
    • 30'
      Сместился с правого фланга Паласиос в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался в последний момент Гайбуллаев.
    • 29'
      С левого фланга низом прострелил в центр Рахими под удар Ацили, но в последний момент сферу перехватил Голбан.
    • Опасный момент
      28'
      Мягко забросил Мухитдинов в центр штрафной, где головой пробил Абдухаликов, но в падении смог отбить снаряд Еиса в сторону.
    • 27'
      С правого фланга Рахматов прострелил в центр штрафной на Чогадзе, но тот в касание пробил точно в корпус голкиперу.
    • 26'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Пак на ход Ацили, но тот проиграл силовую борьбу за мяч защитнику.
    • 25'
      Отдавал пас по флангу Рахматов на ход Чогадзе, но того опередил Пак и в чистом подкате вынес сферу за боковую линию.
    • 24'
      Грубо в подкате на чужой половине поля Аль-Блоши заехал по ногам сопернику. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 23'
      Отдавал пас Паласиос в штрафную на Лаба, но тот не смог пробить в верховой борьбе с защитником.
    • 22'
      На фланге получил по ногам Паласиос в борьбе против Сатоевича. Штрафной удар исполлнять будут футболисты "Аль-Айна".
    • 21'
      С угла поля навесил в центр штрафной Пак, но здесь выиграл верховую борьбу Гайбуллаев и вынес сферу головой на фланг.
    • Угловой
      20'
      Забросил в штрафную соперника с центра поля Надер на ход Ацили, но того опередил защитник и вынес сферу головой на угловой.
    • 19'
      С дальней дистанции пробивал по воротам теперь Чогадзе после сольного прохода, но мяч полетел выше перекладины.
    • 18'
      Ушел от соперника по флангу Джигаури и пробил с дальней дистанции, но мяч оказался точно в руках Еиса.
    • 17'
      Головой пробивал из пределов штрафной Лаба после навеса от Мохаммеда, но мяч оказался точно в руках вратаря.
    • 16'
      Ушел от соперника по флангу Надер и подал в центр штрафной на Рахими, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 15'
      Прорывался по флангу на скорости Рахматов и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от спины защитника мяч отправился в аут.
    • 14'
      По флангу забросил Мухитдинов на ход Джигаури, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
    • 13'
      В центре поля Джиагури наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 12'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Паласиос на ход Ацили, но тот пробил головой в касание крайне неточно.
    • 10'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником Нематов получил повреждение. Потребуется ему медицинская помощь.
    • 9'
      Пробивал головой Лаба из пределов штрафной после ошибки голкипера, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
    • 8'
      С правого фланга низом отдавал Паласиос в штрафную, но прочитал эпизод Нематов и спокойно забрал сферу в руки.
    • 7'
      На фланге получил по спине Аль-Блоши в борьбе против Рахматова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Аль-Айна".
    • 6'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Пак и с ходу пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился далеко на трибуны.
    • 5'
      С угла поля прострелил на ближнюю штангу низом Рахими, но здесь вынес сферу подальше от ворот Голбан.
    • Офсайд
      4'
      По флангу отдавал Мозговой на ход Чогадзе, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
    • 3'
      С центра поля забросил Станоевич вперед на ход Чогадзе, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Аль-Блоши Халед Али получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Айн 0:0 Насаф

    Исход игры
    Аль-Айн
    66% (99)
    Ничья
    10% (15)
    Насаф
    24% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.61% (49)
    Меньше
    57.39% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    53.04% (61)
    Нет
    46.96% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Айн
    25.3% (38)
    1:0 Аль-Айн
    23.3% (35)
    2:0 Аль-Айн
    12% (18)
    1:1 Ничья
    8% (12)
    1:2 Насаф
    4.7% (7)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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