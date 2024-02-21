Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
7.00 Точный счёт — 2:0
17
Еиса
Халид
16
Хашеми
Халид
5
Пак
Ен-У
- Основной состав
-
17 Еиса ХалидВратарь
- Защитник
-
16 Хашеми ХалидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 Пак Ен-УПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
66 Саид МансурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Валид ФалахПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бармен АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Халфан ИссаНападающий
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Голбан ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Сафаев ЗафарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бердиев Рузикул
История личных встреч
Аль-Айн
Насаф
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
270
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Айн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаба Коджо
|5
|0.63
|Рахими Суфиане
|4 (1)
|0.5
|Гамарра Алехандро
|2
|0.25
|Отонне Куаме
|2
|0.25
|Насименту Эрик
|1
|0.13
|Аль-Балуши Халид
|1
|0.13
|Халфан Исса
|1
|0.13
|Ацили Омер
|1 (1)
|0.13
|Мохаммед Бандар
|0
|0
|Пак Ен-У
|0
|0
|Аль-Балуши Мохаммед
|0
|0
Насаф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амонов Азизбек
|2
|0.25
|Aбдурахматов Зафармурод
|2
|0.25
|Матеуш Галиану
|2
|0.25
|Джигаури Джамбул
|2
|0.25
|Нуруллоев Сухроб
|1
|0.13
|Станоевич Марко
|1
|0.13
|Сиддиков Жавохир
|0
|0
|Нарзуллаев Дониёр
|0
|0
|Бозоров Ойбек
|0
|0
|Насруллаев Шерзод
|0
|0
Карточки
Аль-Айн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Бандар
|2
|0
|Отонне Куаме
|2
|0
|Аль-Блоши Халед Али
|2
|0
|Лоулендо Джозана Эпифани
|2
|0
|Бармен Ахмед
|1
|0
|Аль-Шамси Султан
|1
|0
|Хашеми Халид
|1
|0
|Рахими Суфиане
|1
|0
|Пак Ен-У
|1
|0
|Саид Мансур
|1
|0
|Аль-Балуши Мохаммед
|1
|0
Насаф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давронов Алибек
|1
|1
|Станоевич Марко
|2
|0
|Сиддиков Жавохир
|2
|0
|Мозговой Акмал
|2
|0
|Насруллаев Шерзод
|2
|0
|Aбдурахматов Зафармурод
|2
|0
|Чавес Андрес
|1
|0
|Абдурахимов Бахрам
|1
|0
|Джигаури Джамбул
|1
|0
|Голбан Игорь
|1
|0
|Гайбуллаев Голиб
|1
|0
|Бозоров Ойбек
|1
|0
|Нуруллоев Сухроб
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Айн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Насаф
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Аль-Айн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Насаф
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
7
Аль-Айн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Насаф
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
100%
76-90
Пропущено
6
3
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Забито
8
7
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
17
10
12 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
1
6%
4
40%
76-90
Пропущено
9
6
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Айн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Насаф - Аль-Айн 0:0 Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2
Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:2 Ахал - Аль-Айн 1:2 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 2:3 Аль-Айн - Аджман 6:0 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Аль-Мухаррак 3:1
Насаф
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Насаф - Аль-Айн 0:0 Насаф - Брук-Бет Термалица 0:2 Мауаэнсе - Насаф 0:1 Сегед - Насаф 2:0
Факел - Насаф 1:2 Алания - Насаф 0:1 КФ Лапи - Насаф 1:2 Аль-Садд - Насаф 2:2 АГМК - Насаф 1:1 Насаф - Аль-Фейсали Амман 3:1 Насаф - Согдиана 0:0 Насаф - АГМК 1:0 Насаф - Аль-Шарджа 1:1 Пахтакор - Насаф 1:1 Навбахор - Насаф 0:1 Насаф - Металлург Бекабад 2:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Насаф - Динамо Самарканд 2:1 Насаф - Нефтчи Фергана 2:0 Насаф - Аль-Садд 3:1
Результаты матчей
Аль-Айн
Насаф
Точный счет
1:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Аль-Айн
Насаф
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
34
43
25
25
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— Ульсан Хёндэ
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|6 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|6
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Шаньдун Тайшань
|Wenneng Xie
|4
|Пахтакор
|Хамробеков Одилжон
|1 2
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
7.00 Точный счёт — 2:0
Прогнозы на матч Аль-Айн 0:0 Насаф
Исход игры
Аль-Айн
66% (99)
Ничья
10% (15)
Насаф
24% (36)
Тотал 2.5
Больше
42.61% (49)
Меньше
57.39% (66)
Обе команды забьют
Да
53.04% (61)
Нет
46.96% (54)
Популярный счёт
2:1 Аль-Айн
25.3% (38)
1:0 Аль-Айн
23.3% (35)
2:0 Аль-Айн
12% (18)
1:1 Ничья
8% (12)
1:2 Насаф
4.7% (7)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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