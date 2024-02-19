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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Аль-Айн
 
Позже
Насаф
Прогнозы 48
Аль-Айн 70.8% (34)
X 18.8% (9)
Насаф 10.4% (5)
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Лучшие коэффициенты
Аль-Айн
Ничья
Насаф
4.20
6.60
5.75
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Айн
Насаф

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:0
ЛЧА
2:0
ЛЧА
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаба Коджо 5 0.71
Рахими Суфиане 4 (1) 0.57
Гамарра Алехандро 2 0.29
Отонне Куаме 2 0.29
Насименту Эрик 1 0.14
Аль-Балуши Халид 1 0.14
Халфан Исса 1 0.14
Ацили Омер 1 (1) 0.14
Мохаммед Бандар 0 0
Пак Ен-У 0 0
Аль-Балуши Мохаммед 0 0
Насаф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амонов Азизбек 2 0.29
Aбдурахматов Зафармурод 2 0.29
Матеуш Галиану 2 0.29
Джигаури Джамбул 2 0.29
Нуруллоев Сухроб 1 0.14
Станоевич Марко 1 0.14
Сиддиков Жавохир 0 0
Нарзуллаев Дониёр 0 0
Бозоров Ойбек 0 0
Насруллаев Шерзод 0 0

Карточки

Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Бандар 2 0
Отонне Куаме 2 0
Лоулендо Джозана Эпифани 2 0
Бармен Ахмед 1 0
Аль-Шамси Султан 1 0
Хашеми Халид 1 0
Рахими Суфиане 1 0
Пак Ен-У 1 0
Саид Мансур 1 0
Аль-Балуши Мохаммед 1 0
Аль-Блоши Халед Али 1 0
Насаф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давронов Алибек 1 1
Станоевич Марко 2 0
Сиддиков Жавохир 2 0
Мозговой Акмал 2 0
Насруллаев Шерзод 2 0
Aбдурахматов Зафармурод 2 0
Чавес Андрес 1 0
Абдурахимов Бахрам 1 0
Джигаури Джамбул 1 0
Голбан Игорь 1 0
Гайбуллаев Голиб 1 0
Бозоров Ойбек 1 0
Нуруллоев Сухроб 1 0

Результаты матчей

Аль-Айн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Насаф
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Аль-Айн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Насаф
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
7
Аль-Айн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Насаф
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
100%
76-90

Пропущено

6
3
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Забито

8
7
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

17
10
12 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
1
6%
4
40%
76-90

Пропущено

9
6
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Айн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Насаф - Аль-Айн 0:0 Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2
Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:2 Ахал - Аль-Айн 1:2 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 2:3 Аль-Айн - Аджман 6:0 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Аль-Мухаррак 3:1
Насаф
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Насаф - Аль-Айн 0:0 Насаф - Брук-Бет Термалица 0:2 Мауаэнсе - Насаф 0:1 Сегед - Насаф 2:0
Факел - Насаф 1:2 Алания - Насаф 0:1 КФ Лапи - Насаф 1:2 Аль-Садд - Насаф 2:2 АГМК - Насаф 1:1 Насаф - Аль-Фейсали Амман 3:1 Насаф - Согдиана 0:0 Насаф - АГМК 1:0 Насаф - Аль-Шарджа 1:1 Пахтакор - Насаф 1:1 Навбахор - Насаф 0:1 Насаф - Металлург Бекабад 2:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Насаф - Динамо Самарканд 2:1 Насаф - Нефтчи Фергана 2:0 Насаф - Аль-Садд 3:1

Результаты матчей

Аль-Айн
Насаф

Точный счет

1:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аль-Айн
Насаф

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
1
2.5
2
2
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
1
2
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
3
4
4
3
2.5
2
5
2
5
3.5
1/8 финала
1 Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс
1 Ульсан Хёндэ
Вентфорет Кофу
Шаньдун Тайшань
1 Кавасаки Фронтале
Бангкок Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос
Насаф
Аль-Айн
Аль-Фейха
1 Аль-Наср Эр-Рияд
Сепахан
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Навбахор
Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 6 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Инчхон Юнайтед Hernades 6
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Айн - Насаф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2024, осталось 2 дня 10 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 48
    Аль-Айн 70.8% (34)
    X 18.8% (9)
    Насаф 10.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Айн
    Ничья
    Насаф
    4.20
    6.60
    5.75
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    Прогнозы на матч Аль-Айн - Насаф

    Исход игры
    Аль-Айн
    70.8% (34)
    Ничья
    18.8% (9)
    Насаф
    10.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (20)
    Меньше
    58.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    60.42% (29)
    Нет
    39.58% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Айн
    31.3% (15)
    1:0 Аль-Айн
    29.2% (14)
    1:1 Ничья
    18.8% (9)
    2:0 Аль-Айн
    8.3% (4)
    1:2 Насаф
    6.3% (3)
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