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Стадион: . Главный судья: Юг Матей
Гент
 
Позже
Маккаби Хайфа

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 127
Гент 81.9% (104)
X 14.2% (18)
Маккаби Хайфа 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Маккаби Хайфа
1.85
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
20
Митрович
Стефан
3
Браун
Арчи
18
Самуаз
Матисс
8
Геркенс
Питер
6
Гандельман
Омри
7
Хон
Хён-Сок
29
Депуатр
Лоран
10
Тиссудали
Тарик
40
Кайуф
Шариф
2
Сундгрен
Даниэль
22
Фейнголд
Илай
30
Сек
Абдулай
55
Гершон
Рами
15
Сайеф
Кеннет
5
Кафумана
Шоу
4
Мохамед
Али
II
25
Халаили
Анан
9
Пьерро
Францди
11
Рафаэлов
Лиор
Гент
4-4-2
Маккаби Хайфа
4-3-3

История личных встреч

Гент
Маккаби Хайфа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 10 0.77
Орбан Гифт 9 (1) 0.69
Тиссудали Тарик 5 (1) 0.38
Де Сар Жюльен 2 0.15
Гандельман Омри 2 0.15
Фофана Малик 2 0.15
Геркенс Питер 1 0.08
Хон Хён-Сок 1 0.08
Юльсагер Эндрю 1 0.08
Самуаз Матисс 1 0.08
Ватанабэ Цуёси 1 0.08
Кумс Свен 0 0
Фадига Ноа 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Лагэ Брам 0 0
Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 1 1
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандусс Исмаэль 4 0
Де Сар Жюльен 3 0
Торунарига Джордан 2 0
Орбан Гифт 2 0
Юльсагер Эндрю 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Фадига Ноа 1 0
Агбор Брайян 1 0
Гандельман Омри 1 0
Браун Арчи 1 0
Хейн Ванхаезебрук 1 0
Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандил Маор 1 0
Фейнголд Илай 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Гент
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

12
1
Гент
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

12
1

Голы по времени матча

Забито

22
0
11 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 1
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

14
1
3 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
1
100%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 0
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

36
1
14 В 1-м тайме 0
22 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
4
11%
0
0%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
5
14%
0
0%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
9
25%
1
100%
61-75
9
25%
0
0%
76-90

Пропущено

14
0
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 0
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0
Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Бейтар - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0
Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Кфар-Саба - Маккаби Хайфа 3:6 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:3 Маккаби Хайфа - Маккаби Петах-Тиква 5:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 2:1 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Бней-Рейне 1:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Хайфа 1:5 Маккаби Хайфа - Ашдод 4:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Хайфа 0:3 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Бейтар 1:1

Результаты матчей

Гент
Маккаби Хайфа

Точный счет

2:0
2 раза 33%
5:0
2 раза 33%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гент
Маккаби Хайфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
2.5
Больше Меньше
4
2
3.5
3
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
1.5
6
7
2.5
5
8
3.5
4
9
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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Прогнозы 127
Гент 81.9% (104)
X 14.2% (18)
Маккаби Хайфа 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Гент
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Маккаби Хайфа
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гент - Маккаби Хайфа

Исход игры
Гент
82% (105)
Ничья
14.1% (18)
Маккаби Хайфа
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (60)
Меньше
48.28% (56)
Обе команды забьют
Да
61.21% (71)
Нет
38.79% (45)
Популярный счёт
2:1 Гент
42.2% (54)
1:0 Гент
18.8% (24)
2:0 Гент
15.6% (20)
1:1 Ничья
9.4% (12)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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