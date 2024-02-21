Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
33
Руф
Дави
40
Кайуф
Шариф
30
Сек
Абдулай
55
Гершон
Рами
15
Сайеф
Кеннет
25
Халаили
Анан
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
- Вратарь
-
21 Агбор БрайянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Кайуф ШарифВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
-
55 Гершон РамиЗащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Ницан ИтамарВратарь
-
77 Фукс РойиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Корню ПьерЗащитник
- Защитник
-
18 Наор ГониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Дахан ОмерНападающий
-
Главный тренер: Дего Мессай
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Гент
Маккаби Хайфа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|10
|0.77
|Орбан Гифт
|9 (1)
|0.69
|Тиссудали Тарик
|5 (1)
|0.38
|Де Сар Жюльен
|2
|0.15
|Гандельман Омри
|2
|0.15
|Фофана Малик
|2
|0.15
|Геркенс Питер
|1
|0.08
|Хон Хён-Сок
|1
|0.08
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.08
|Самуаз Матисс
|1
|0.08
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.08
|Кумс Свен
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Лагэ Брам
|0
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|1
|1
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кандусс Исмаэль
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Торунарига Джордан
|2
|0
|Орбан Гифт
|2
|0
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Агбор Брайян
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
|Хейн Ванхаезебрук
|1
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кандил Маор
|1
|0
|Фейнголд Илай
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Гент
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
12
1
Гент
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
12
1
Голы по времени матча
Забито
22
0
11 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 1
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
5
23%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
14
1
3 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
1
100%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 0
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
36
1
14 В 1-м тайме 0
22 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
4
11%
0
0%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
5
14%
0
0%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
9
25%
1
100%
61-75
9
25%
0
0%
76-90
Пропущено
14
0
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 0
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0
Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Бейтар - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0
Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Кфар-Саба - Маккаби Хайфа 3:6 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:3 Маккаби Хайфа - Маккаби Петах-Тиква 5:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 2:1 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Бней-Рейне 1:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Хайфа 1:5 Маккаби Хайфа - Ашдод 4:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Хайфа 0:3 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Бейтар 1:1
Результаты матчей
Гент
Маккаби Хайфа
Точный счет
2:0
2 раза 33%
5:0
2 раза 33%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Гент
Маккаби Хайфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
67
58
49
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гент - Маккаби Хайфа
Исход игры
Гент
82% (105)
Ничья
14.1% (18)
Маккаби Хайфа
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (60)
Меньше
48.28% (56)
Обе команды забьют
Да
61.21% (71)
Нет
38.79% (45)
Популярный счёт
2:1 Гент
42.2% (54)
1:0 Гент
18.8% (24)
2:0 Гент
15.6% (20)
1:1 Ничья
9.4% (12)
2:2 Ничья
2.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!