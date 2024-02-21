Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Илай Фейнгольд ослабляет давление, выбив мяч.

47' Удар от ворот произведет Гент

46' Кайуф Шариф взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Тиссудали Тарик пробует нанести удар издали, но Шариф Кайуф держит все под контролем

44' Хон Хён-Сок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Кайуф Шариф взял и забрал мяч на выходе

43' Гент совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Кафумана Шоу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Гандельман Омри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Браун Арчи выиграл воздушное противоборство у Илай Фейнгольд.

38' Геркенс Питер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Илай Фейнгольд ослабляет давление, выбив мяч.

35' Рафаэлов Лиор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Гент совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Хон Хён-Сок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Оооо... вот это был удар! Халаили Анан должен был забить с этой позиции.

28' Хорошую попытку сделал Халаили Анан . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Пьерро Францди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Хон Хён-Сок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Илай Фейнгольд наказан за толчок Браун Арчи

24' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Сайеф Кеннет совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Илай Фейнгольд наказан за толчок Митрович Стефан

21' Руф Дави взял и забрал мяч на выходе

20' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Гент совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Гент совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Самуаз Матисс не смог попасть в створ ударом издали

16' Илай Фейнгольд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Гент совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Кандусс Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали

13' Руф Дави взял и забрал мяч на выходе

11' Сундгрен Даниэль получает желтую карточку за неспортивное поведение

11' Удар от ворот произведет Гент

11' Рафаэлов Лиор не смог попасть в створ ударом издали

8' Илай Фейнгольд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Илай Фейнгольд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Илай Фейнгольд наказан за толчок Браун Арчи

7' Матч возобновлен

6' Кафумана Шоу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Г О О О О Л - Пьерро Францди наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

4' Халаили Анан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Гент совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре