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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Юг Матей
Гент
1:1
Конец матча
Маккаби Хайфа
0'
0:1
4' Гол
Пьерро Францди
11' Желтая карточка
Сундгрен Даниэль
23' Желтая карточка
Сайеф Кеннет
1:1
69' Гол
Тиссудали Тарик
72' Вторая желтая карточка
Сундгрен Даниэль
78' Желтая карточка
Подгоряну Суф
90'+5

Ход матча

4'
0:1
Пьерро Францди
(Халаили Анан)
11'
 
Сундгрен Даниэль
23'
 
Сайеф Кеннет
55'
Сонко Момоду
Депуатр Лоран
 
55'
Де Влигер Тибе
Самуаз Матисс
 
66'
 
Кинда Гади
Рафаэлов Лиор
69'
Тиссудали Тарик
(Хон Хён-Сок)
1:1
72'
 
Сундгрен Даниэль
74'
 
Наор Гони
Мохамед Али
74'
 
Подгоряну Суф
Сайеф Кеннет
74'
 
Корню Пьер
Халаили Анан
78'
 
Подгоряну Суф
81'
 
Шимич Лоренцо
Пьерро Францди

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 5
  • 648 Количество передач 285
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 128
Гент 82% (105)
X 14.1% (18)
Маккаби Хайфа 3.9% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
20
Митрович
Стефан
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
8
Геркенс
Питер
6
Гандельман
Омри
7
Хон
Хён-Сок
29
Депуатр
Лоран
10
Тиссудали
Тарик
40
Кайуф
Шариф
2
Сундгрен
Даниэль
30
Сек
Абдулай
55
Гершон
Рами
22
Фейнголд
Илай
15
Сайеф
Кеннет
4
Мохамед
Али
II
5
Кафумана
Шоу
11
Рафаэлов
Лиор
25
Халаили
Анан
9
Пьерро
Францди
Гент
5-3-2
Маккаби Хайфа
5-3-2

История личных встреч

Гент
Маккаби Хайфа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 10 0.71
Орбан Гифт 9 (1) 0.64
Тиссудали Тарик 6 (1) 0.43
Де Сар Жюльен 2 0.14
Гандельман Омри 2 0.14
Фофана Малик 2 0.14
Хон Хён-Сок 1 0.07
Геркенс Питер 1 0.07
Юльсагер Эндрю 1 0.07
Самуаз Матисс 1 0.07
Ватанабэ Цуёси 1 0.07
Кумс Свен 0 0
Фадига Ноа 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Лагэ Брам 0 0
Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 2 1
Подгоряну Суф 0 0
Халаили Анан 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандусс Исмаэль 4 0
Де Сар Жюльен 3 0
Торунарига Джордан 2 0
Орбан Гифт 2 0
Юльсагер Эндрю 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Фадига Ноа 1 0
Агбор Брайян 1 0
Гандельман Омри 1 0
Браун Арчи 1 0
Хейн Ванхаезебрук 1 0
Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сундгрен Даниэль 1 1
Сайеф Кеннет 1 0
Кандил Маор 1 0
Подгоряну Суф 1 0
Фейнголд Илай 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
1
Гент
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

12
1
Гент
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

13
2

Голы по времени матча

Забито

23
1
11 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 1
3
13%
1
100%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
5
22%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

14
1
3 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 1
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
1
100%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 0
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

37
2
14 В 1-м тайме 1
23 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
4
11%
1
50%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
5
14%
0
0%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
10
27%
1
50%
61-75
9
24%
0
0%
76-90

Пропущено

15
1
5 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 1
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
1
100%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0
Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Бейтар - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0
Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Кфар-Саба - Маккаби Хайфа 3:6 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:3 Маккаби Хайфа - Маккаби Петах-Тиква 5:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 2:1 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Бней-Рейне 1:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Хайфа 1:5 Маккаби Хайфа - Ашдод 4:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Хайфа 0:3 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Бейтар 1:1

Результаты матчей

Гент
Маккаби Хайфа

Точный счет

2:0
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
5
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Гент
Маккаби Хайфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
3
2.5
4
3
3.5
3
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
5
1.5
6
8
2.5
5
9
3.5
4
10
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
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    Прогнозы 128
    Гент 82% (105)
    X 14.1% (18)
    Маккаби Хайфа 3.9% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гент 1:1 Маккаби Хайфа

    Исход игры
    Гент
    82% (105)
    Ничья
    14.1% (18)
    Маккаби Хайфа
    3.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.72% (60)
    Меньше
    48.28% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    61.21% (71)
    Нет
    38.79% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Гент
    42.2% (54)
    1:0 Гент
    18.8% (24)
    2:0 Гент
    15.6% (20)
    1:1 Ничья
    9.4% (12)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
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