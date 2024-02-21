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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Фейха
Прогнозы 142
Аль-Наср Эр-Рияд 97.9% (139)
X 1.4% (2)
Аль-Фейха 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Фейха
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33
Валид
Абдулла
5
Аль-Амри
Абдулела
78
Алавжами
Али
27
Лапорт
Эмерик
22
Бехич
Азиз
17
Аль-Хайбари
Абдулла
77
Брозович
Марсело
23
Яхья
Айман
25
Отавио
Эдмилсон
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
88
Стойкович
Владимир
2
Аль-Рашиди
Мохер
22
Аль-Бакави
Мохаммед
33
Аль-Шуваиш
Хусейн
80
Аль-Халаф
Осама
7
Оньекуру
Генри
8
Аль-Сафари
Абдулрахман
13
Цимирот
Гойко
29
Аль-Харти
Наваф
9
Нвакаеме
Энтони
17
Сакала
Фэшн
Аль-Наср Эр-Рияд
4-2-3-1
Аль-Фейха
4-4-2

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фейха

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧА
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.71
0.6

Среднее время на гол

126
150

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
83

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 8 1
Роналду Криштиану 4 0.5
Гариб Абдуррахман 2 0.25
Брозович Марсело 1 0.13
Аль-Ганам Султан 1 0.13
Мане Садио 1 0.13
Кассем Мохаммед 1 0.13
Яхья Айман 0 0
Аль-Фейха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сакала Фэшн 3 0.43
Мадаш Султан 2 0.29
Сабири Абдельхамид 2 0.29
Нвакаеме Энтони 2 (1) 0.29
Оньекуру Генри 1 0.14
Аль-Кайдхи Моханад 1 0.14
Аль-Харти Наваф 1 0.14
Аль-Халаф Осама 0 0
Рикардо Риллер 0 0
Кааби Ракан 0 0
Аль-Джубия Али 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 3 0
Алавжами Али 0 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Кассем Мохаммед 1 0
Аль-Наджи Сами 1 0
Аль-Хайбари Абдулла 1 0
Алаа Наджар Рахид 1 0
Аль-Фейха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашиди Мохер 3 0
Сабири Абдельхамид 2 0
Аль-Кайдхи Моханад 2 0
Кааби Ракан 2 0
Аль-Шуваиш Хусейн 1 0
Кассар Али Аль Ахмед 1 0
Аль-Бакави Мохаммед 1 0
Мадаш Султан 1 0
Сакала Фэшн 1 0
Зидан Сауд 1 0
Аль-Анзи Абдулрхман 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аль-Фейха
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
1
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Аль-Фейха
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
5
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Аль-Фейха
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

11
5
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
5
45%
3
60%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

18
12
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
6
33%
2
17%
61-75
6
33%
4
33%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
4
36%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1
Аль-Фейха
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аль-Хазм - Аль-Фейха 1:3 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Халидж - Аль-Фейха 3:0 Аль-Фейха - Аль-Ахли Джидда 0:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фейха 4:1 Пахтакор - Аль-Фейха 1:4 Аль-Фейха - Дамак 2:4 Аль-Фейха - Ахал 3:1 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттифак 0:0 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейха 3:3 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фейха

Точный счет

0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фейха

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
3
1
3
1
2.5
1
3
2
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
3
1.5
4
3
4
4
2.5
2
5
2
6
3.5
1
6
1/8 финала
1 Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс
2 Ульсан Хёндэ
Вентфорет Кофу
1 Шаньдун Тайшань
1 Кавасаки Фронтале
Бангкок Юнайтед
1 Йокогама Ф-Маринос
Насаф
Аль-Айн
Аль-Фейха
1 Аль-Наср Эр-Рияд
Сепахан
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Навбахор
Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
?
Ульсан Хёндэ
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 6 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 6 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Шаньдун Тайшань Wenneng Xie 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на ответной встрече 1/8 финала между "Аль-Насром" и "Аль-Фейха" в азиатской Лиге чемпионов. Работать на месте комментатора буду я, Константин Лицин. 

    В первом матче "Аль-Наср" оказался сильнее 1:0. Единственный мяч на счету Криштиану Роналду. 

    «Аль-Наср» - явный фаворит матча по мнению букмекеров;
    «Аль-Наср» за десять последних игр потерпел одно поражение, одержав восемь побед;
    «Аль-Фейха» за десять последних игр потерпела шесть поражений; 
    «Аль-Наср» не проигрывает на протяжении 11 очных матчей.

     
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2024, осталось 13 минут.



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  • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 142
Аль-Наср Эр-Рияд 97.9% (139)
X 1.4% (2)
Аль-Фейха 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Фейха
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха

Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
97.9% (139)
Ничья
1.4% (2)
Аль-Фейха
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
60% (69)
Меньше
40% (46)
Обе команды забьют
Да
46.96% (54)
Нет
53.04% (61)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
26.1% (37)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
23.2% (33)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
12% (17)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
10.6% (15)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
6.3% (9)
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