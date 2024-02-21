Позже
Прогноз на матч от Liveresult
78
Алавжами
Али
22
Бехич
Азиз
23
Яхья
Айман
10
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
-
22 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Афанди Фарис
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сакала ФэшнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мадаш СултанПолузащитник
-
66 Кааби РаканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рашович Вук
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фейха
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.71
0.6
Среднее время на гол
126
150
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.25
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
83
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|8
|1
|Роналду Криштиану
|4
|0.5
|Гариб Абдуррахман
|2
|0.25
|Брозович Марсело
|1
|0.13
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.13
|Мане Садио
|1
|0.13
|Кассем Мохаммед
|1
|0.13
|Яхья Айман
|0
|0
Аль-Фейха
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сакала Фэшн
|3
|0.43
|Мадаш Султан
|2
|0.29
|Сабири Абдельхамид
|2
|0.29
|Нвакаеме Энтони
|2 (1)
|0.29
|Оньекуру Генри
|1
|0.14
|Аль-Кайдхи Моханад
|1
|0.14
|Аль-Харти Наваф
|1
|0.14
|Аль-Халаф Осама
|0
|0
|Рикардо Риллер
|0
|0
|Кааби Ракан
|0
|0
|Аль-Джубия Али
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|3
|0
|Алавжами Али
|0
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Талиска Андерсон
|1
|0
|Кассем Мохаммед
|1
|0
|Аль-Наджи Сами
|1
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0
|Алаа Наджар Рахид
|1
|0
Аль-Фейха
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рашиди Мохер
|3
|0
|Сабири Абдельхамид
|2
|0
|Аль-Кайдхи Моханад
|2
|0
|Кааби Ракан
|2
|0
|Аль-Шуваиш Хусейн
|1
|0
|Кассар Али Аль Ахмед
|1
|0
|Аль-Бакави Мохаммед
|1
|0
|Мадаш Султан
|1
|0
|Сакала Фэшн
|1
|0
|Зидан Сауд
|1
|0
|Аль-Анзи Абдулрхман
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аль-Фейха
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
1
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Аль-Фейха
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
5
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Аль-Фейха
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
11
5
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
5
45%
3
60%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
18
12
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
6
33%
2
17%
61-75
6
33%
4
33%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
4
36%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1
Аль-Фейха
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аль-Хазм - Аль-Фейха 1:3 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Халидж - Аль-Фейха 3:0 Аль-Фейха - Аль-Ахли Джидда 0:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фейха 4:1 Пахтакор - Аль-Фейха 1:4 Аль-Фейха - Дамак 2:4 Аль-Фейха - Ахал 3:1 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттифак 0:0 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейха 3:3 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фейха
Точный счет
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фейха
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
31
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
53
43
44
25
26
16
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— Ульсан Хёндэ
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|6 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|6 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Шаньдун Тайшань
|Wenneng Xie
|4
|Пахтакор
|Хамробеков Одилжон
|1 2
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
97.9% (139)
Ничья
1.4% (2)
Аль-Фейха
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
60% (69)
Меньше
40% (46)
Обе команды забьют
Да
46.96% (54)
Нет
53.04% (61)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
26.1% (37)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
23.2% (33)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
12% (17)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
10.6% (15)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
6.3% (9)
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