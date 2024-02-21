Аль-Наср Эр-Рияд

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Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на ответной встрече 1/8 финала между "Аль-Насром" и "Аль-Фейха" в азиатской Лиге чемпионов. Работать на месте комментатора буду я, Константин Лицин.



В первом матче "Аль-Наср" оказался сильнее 1:0. Единственный мяч на счету Криштиану Роналду.



«Аль-Наср» - явный фаворит матча по мнению букмекеров;

«Аль-Наср» за десять последних игр потерпел одно поражение, одержав восемь побед;

«Аль-Фейха» за десять последних игр потерпела шесть поражений;

«Аль-Наср» не проигрывает на протяжении 11 очных матчей.



