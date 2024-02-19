Тур: 1. Стадион: Драйв Пинк Стэдиум.
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Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3
Западная конференция
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Восточная конференция
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Западная конференция
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Восточная конференция
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Западная конференция
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Восточная конференция
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- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
Прогнозы на матч Интер Майами - Реал Солт-Лейк
Исход игры
Интер Майами
85.7% (30)
Ничья
5.7% (2)
Реал Солт-Лейк
8.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.86% (22)
Меньше
37.14% (13)
Обе команды забьют
Да
68.57% (24)
Нет
31.43% (11)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
51.4% (18)
2:0 Интер Майами
17.1% (6)
1:0 Интер Майами
11.4% (4)
1:2 Реал Солт-Лейк
5.7% (2)
1:1 Ничья
5.7% (2)
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