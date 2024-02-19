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Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
 
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Реал Солт-Лейк
Прогнозы 35
Интер Майами 85.7% (30)
X 5.7% (2)
Реал Солт-Лейк 8.6% (3)
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Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Реал Солт-Лейк
5.30
4.50
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5.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Солт-Лейк
 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Интер Майами
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Монреаль
 0 - 0

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реал Солт-Лейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хьюстон Динамо
 0 - 0

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Интер Майами
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Реал Солт-Лейк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2024, осталось 2 дня 19 часов 37 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 35
    Интер Майами 85.7% (30)
    X 5.7% (2)
    Реал Солт-Лейк 8.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Майами
    Ничья
    Реал Солт-Лейк
    5.30
    4.50
    Реклама, betcity.ru
    5.20
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Интер Майами - Реал Солт-Лейк

    Исход игры
    Интер Майами
    85.7% (30)
    Ничья
    5.7% (2)
    Реал Солт-Лейк
    8.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.86% (22)
    Меньше
    37.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    68.57% (24)
    Нет
    31.43% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    51.4% (18)
    2:0 Интер Майами
    17.1% (6)
    1:0 Интер Майами
    11.4% (4)
    1:2 Реал Солт-Лейк
    5.7% (2)
    1:1 Ничья
    5.7% (2)
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    Интер Майами
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