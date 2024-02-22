Угловой на левом фланге разыграли игроки "Навбахора", мяч после навеса на дальнюю штангу дошел до Ивановича, который бедром пробил выше перекладины.

Неплохо выводят хозяева на удар Аль-Джамаана, тот с 17 метров в касание стреляет чуть выше перекладины.

Активный Джиянов ловит на себе очередной фол со стороны соперника, даже Канте попадает по ногам Русланбеку.

Джокич остался впереди после "стандарта", но в итоге не использовал свой момент, плюс оказался во "вне игры".

Аль-Сагурк получает мяч от Бензема на правом краю штрафной и исполняет прострел в центр - гости выбивают мяч на угловой.

АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ТАБАТАДЗЕ В СВОИ ВОРОТА! Аль-Джанаам подает угловой с правого фланга, Табатадзе крайне неудачно подставил ногу, по дуге направив мяч в дальний угол за шиворот Юсупова!

Первая желтая карточка в нашем матче - Аль-Джамаан получает предупреждение за срыв атаки.

Прострел с правого фланга исполняют гости, Аль-Сагурк опережает Джиянова, но выбивает мяч на угловой.

Второй свой угловой сегодня исполнили гости, однако ничего опасного "стандарт" не принес. Вторым темпмом Иванович красиво перебросил мяч через соперника и пробил слёта, но в створ не попал.

Салех Аль-Джамаан и Марван Аль-Сахафи появляются на поле вместо Файсала Аль-Гамди и Ахмеда Альгамди.

Фабиньо получает мяч у лицевой линии на правом фланге и сильно простреливает во вратарскую - Юсупов снаряд забирает.

Теперь сводит ногу у Табатадзе, врачи "Навбахора" снова появляются на поле.

Угловой с левого фланга подают хозяева поля, однако Юсупову удается смахнуть мяч в сторону от ворот.

Бензема после прострела Хегази переправляет мяч в ворота гостей, однако чуть раньше у защитника "Аль-Иттихада" был зафиксирован офсайд.

Еще некоторое время потратили мы на ВАР, наверняка добавлено будет много, плюс сохраняется вероятность дополнительного времени.

Угловой на левом фланге хозяева решили быстро разыграть, но ничего опасного Бензема сотоварищи не придумали.

Теперь Альгамди с углового исполняет прямую подачу, Хамдалла на дальней штанге не смог пробить головой по мячу, снаряд ушел за лицевую линию.

Позиционная атака "Навбахора" завершается дальней попыткой в исполнении Хамробекова - мяч проходит мимо цели.

Аль-Сагурк простреливает с правого фланга, Бензема врывается в штрафную, однако переиграть защитника один в один Кариму не удается.

Бензема пробует свои силы ударом из-за пределов штрафной - мяч попадает в голову Джокичу и идет выше перекладины.

Альгамди с углового подает на дальнюю штангу, Бензема направляет мяч в створ головой - Юсупов надежен на ленточке.

Альгамди получает мяч на левом краю штрафной от Канте и пытается обвести Юсупова, но в ворота не попадает.

У Сайфиева сводит ноги от усталости, медбригада "Навбахора" на поле.

Выбрались игроки "Навбахора" на чужую половину поля, некоторое время работали там с мячом, но в итоге всё закончилось потерей в простой ситуации.

Совсем не спешит "Аль-Иттихад" всё решать в этом противостоянии, вполне вероятно, что сегодня мы и овертайм можем увидеть.

В спокойном темпе начинается вторая половина встречи, ликвидировав отставание перед самым перерывом, "Аль-Иттихад" не собирается форсировать события сейчас.

Хамдалла получает по ногам от соперника в центре поля, снова врачи "Аль-Иттихада" на поле.

Возобновляется встреча в Джидде, Хамдалла игру готов продолжать, но времени на оказание медицинской помощи мы тратим очень много.

Выпад "Навбахора" на чужую половину поля завершается отмашкой бокового арбитра - офсайд зафиксирован у Табатадзе.

Хамдалла после передачи Альгамди врывается в штрафную гостей по центру, но путается в собственных ногах и по воротам пробить не успевает.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Еще одна атака "Аль-Иттихада" завершается дальним ударом в исполнении Бензема - мяч проходит мимо створа.

45' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! АБДЕРРАЗАК ХАМДАЛЛА!

После навеса Аль-Гамди с углового Бензема выиграл воздух и скинул мяч на дальнюю штангу, а Хамдалла в падении переправил снаряд в сетку!

45' Следом Хамдалла пробивает низом с линии штрафной в противоход вратарю, но Юсупов успел сложиться и спас свои ворота!

45' Редкий удар в створ удается хозяевам поля - Альгамди с левого края штрафной пробил низом, но Юсупов справился.

45' Хамдалла входит в штрафную с левого края, на дриблинге раскидывая соперников, но подстраховка у "Навбахора" работает.

45' Теперь уже Аль-Гамди подает угловой с правого фланга - на ближней штанге надежен Джокич.

45' Угловой с левого фланга исполняют хозяева поля, однако Юсупов на выходе смахивает мяч подальше от ворот.

45' 6 минут добавляет к основному времени первого тайма южнокорейский арбитр.

45' Остро наваливается на ворота соперника "Аль-Иттихад", Канте в завершении пробивает с убойной позиции, но Джокич блокирует попытку француза!

44' Альгамди после навеса с левого фланга и скидки Хамдаллы пробивает в касание с линии штрафной - мяч летит выше створа.

43' Аль-Гамди валится на газон в чужой штрафной площади, откровенно симулируя, требуют игроки "Навбахора" карточки для соперника.

42' Навели суету на чужой половине игроки "Навбахора", Табатадзе пробил с отскока с дальней дистанции, но проблем у вратаря не возникло.

41' Штрафной с левого фланга подают хозяева поля, но верховая борьба остается за игроками "Навбахора".

39' После навеса Альгамди с углового Юсупов не смог выбить мяч далеко, а Бензема слёта пробивает выше ворот.

38' Аль-Гамди вошел в штрафную с правого края и попытался пробить низом, но Джокич в подкате сработал надежно.

37' Собиржинов с углового низом вдоль лицевой линии на Джиянова, тот простреливает во вратарскую, но Аль-Маюф в игре.

36' В этот раз подача Искандерова со штрафного получается неудачной, мяч попал в обозначавшего "стенку" Альгамди.

35' Джиянов снова полезен на правом фланге атаки, в этот раз Русланбек вынуждает сфолить Кадеша.

34' Спокойный футбол в эти минуте в Джидде, не удается "Аль-Иттихаду" проявить себя в атаке.

32' Напомним, что 3 четвертьфинальные пары уже известны, а победитель этого противостояния сыграет далее с "Аль-Хилялем" или "Сепаханом". У команды Малкома шансы после гостевой победы 3:1 куда выше.

30' Штрафной в исполнении "Навбахора" в этот раз не привел к опасному моменту, мяч улетает за лицевую линию.

29' Падение игрока "Аль-Иттихада" в чужой штрафной осталось без внимания арбитра, а вот фол в контратаке против Собиржонова рефери определил.

28' Джиянов убегает в контратаку по правому флангу, однако обыграть Аль-Мусу один в один Русланбеку не удается.

27' Ну что, еще интереснее развиваются у нас события, явно не такого возвращения ждали болельщики "Аль-Иттихада" от своей главной звезды.

25' АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! БЕНЗЕМА В СВОИ ВОРОТА!

Искандеров подает штрафной с правого фланга, Бензема играет головой на ближней штанге, поражая собственные ворота!

24' Проход Джиянова по правому флангу Фабиньо останавливает с нарушением правил, готовят первый "стандарт" гости.

23' Напомним, что "Аль-Иттихад" возобновил сезон в Саудовской Аравии на прошлой неделе, обыграв "Аль-Рияд" со счётом 2:0. При этом защитить чемпионский титул вряд ли реально - отставание от "Аль-Хиляля" составляет уже 22 очка.

22' 75 процентов игрового времени мячом владеет "Аль-Иттихад", однако справиться с узбекской командой и в ответной встрече - задача не из простых.

21' Альгамди подает угловой с левого фланга, мяч летит во вратарскую, где Юсупов успешно играет кулаками.

19' Никак не может подняться Хамдалла с газона, хотя показывает повтор, что касание со стороны Табатадзе было минимальным.

18' Хамдалла в борьбе за позицию при угловом рухнул на газон, намекая на фол со стороны Табатадзе.

17' Аль-Сагурк снова получает мяч на правом краю штрафной и отдает в центр на Бензема, который не лучшим образом подработал снаряд, позволив защитнику заблокировать удар.

16' Аль-Сагурк врывается в штрафную с правого края и от лицевой исполняет прострел, первым к мячу успевает Альгамди, удар которого было заблокирован.

15' Выпад "Навбахора" на чужую половину поля завершается прострелом Джиянова с правого фланга - мяч защитники хозяев выбивают.

13' В следующей фазе атаки "Аль-Иттихада" Фабиньо после "стенки" с Канте наносит обводящий удар, но в ворота не попадает.

12' Отличный проход удается Канте, выдает француз передачу под удар свободному Хамдалле, под удар которого успевает броситься один из защитников!

11' Напомним, что сезон в Узбекистане стартует 1 марта, в прошлом чемпионате "Навбахор" стал третьим, отстав от "Насафа" на одно очко, а от "Пахтакора" на 6.

10' Альгамди врывается в чужую штрафную с левого края, но простреливает во вратарскую достаточно бесхитростно, мяч достается Юсупову.

9' "Навбахор" же стал вторым в группе с "Аль-Хилялем", уступив саудовцам всего три очка и сильно опередив "Нассаджи" и "Мумбаи Сити".

7' Напомним, что "Аль-Иттихад" на групповом этапе турнира добился пяти побед в шести матчах и стал первым в квартете с "Сепаханом", "Аль-Кувой" и АГМК.

5' Хамдалла отмечается ударом из-за пределов штрафной площади - мяч проходит сильно правее створа.

4' Ожидаемо с атак "Аль-Иттихада" начинается наш матч, подача с правого фланга не доходит до Бензема, которого на втором этаже опередил один из защитников.

3' Сегодня француз, который много скандалил зимой, в игре, равно как и две другие звезды "Аль-Иттихада" - Канте и Фабиньо.

2' Напомним, что первая встреча на прошлой неделе завершилась без забитых мячей, в том матче Карим Бензема участия не принимал.