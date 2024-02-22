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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Аль-Иттихад Джидда
2:1
Второй тайм: 90+'
Навбахор
0'
0:1
25' Гол в свои ворота
Бензема Карим
1:1
45' Гол
Хамдалла Абдерразак
2:1
87' Гол в свои ворота
Табатадзе Тома
89' Желтая карточка
Аль-Джамаан Салех

Ход матча

25'
0:1
Бензема Карим
45'
Хамдалла Абдерразак
(Бензема Карим)
1:1
71'
Аль-Сахафи Марван
Альгамди Ахмед
 
74'
Аль-Джамаан Салех
Аль-Гамди Файсал
 
87'
Табатадзе Тома
2:1
89'
Аль-Джамаан Салех
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 0
  • 12 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 148
Аль-Иттихад Джидда 77% (114)
X 6.1% (9)
Навбахор 16.9% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Иттихад Джидда
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аль-Маюф
Абдулла
37
Аль-Сагурк
Фаваз
26
Хегази
Ахмед
15
Кадеш
Хасан
30
Аль-Муса
Саад
7
Канте
Н'Голо
8
Фабиньо
Энрике
16
Аль-Гамди
Файсал
27
Альгамди
Ахмед
9
Бензема
Карим
99
Хамдалла
Абдерразак
1
Юсупов
Уткир
14
Болтабаев
Джамшид
13
Иванович
Филип
23
Джокич
Йован
34
Сайфиев
Фаррух
17
Исмаилов
Аброрбек
9
Хамробеков
Одилжон
77
Собиржонов
Асад
10
Искандеров
Джамшид
11
Джиянов
Русланбек
91
Табатадзе
Тома
Аль-Иттихад Джидда
4-3-1-2
Навбахор
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Иттихад Джидда
Навбахор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:0
ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамдалла Абдерразак 4 0.5
Ромариньо Рикардо 2 (1) 0.25
Жота Серран 1 0.13
Аль-Джамаан Салех 1 0.13
Камара Арун 1 0.13
Бензема Карим 0 0
Фабиньо Энрике 0 0
Канте Н'Голо 0 0
Аль-Шанкити Муханнад 0 0
Навбахор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урунов Остон 3 0.33
Искандеров Джамшид 2 0.22
Абдуманнопов Дониёр 2 0.22
Яхшибоев Джасурбек 1 0.11
Табатадзе Тома 1 0.11
Голбан Игорь 1 0.11
Джокич Йован 1 0.11
Абдухоликов Темурхуджа 0 0
Исмаилов Аброрбек 0 0
Юлдошев Иброхим 0 0

Карточки

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамдалла Абдерразак 2 0
Луис Фелипе 2 0
Канте Н'Голо 1 0
Аль-Сагурк Фаваз 1 0
Ромариньо Рикардо 1 0
Фархан Султан 1 0
Аль-Гамди Файсал 1 0
Аль-Хавсави Закария 1 0
Аль-Олайан Мадаллах 1 0
Навбахор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлдошев Иброхим 2 1
Ахмедов Азимджон 3 0
Иванович Филип 3 0
Болтабаев Джамшид 1 0
Хамробеков Одилжон 1 0
Голбан Игорь 1 0
Никабадзе Георгий 1 0
Джокич Йован 1 0
Исмаилов Аброрбек 1 0
Абдуманнопов Дониёр 1 0
Samvel Babyan 1 0

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Навбахор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1
Аль-Иттихад Джидда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Навбахор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
4
Аль-Иттихад Джидда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Навбахор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
38%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
0
0%
1
9%
91-120

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Рияд 2:0 Навбахор - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейсали Амман - Аль-Иттихад Джидда 0:4
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Окленд Сити 3:0 Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1
Навбахор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Навбахор - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Оренбург - Навбахор 2:2 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Навбахор - Нефтчи Фергана 1:1
Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Олимпик Ташкент - Навбахор 2:1 Навбахор - Бунёдкор 3:0 Нассаджи Мазандаран - Навбахор 1:3 Навбахор - Насаф 0:1 Сурхан - Навбахор 1:2 Навбахор - Нассаджи Мазандаран 2:1 Бухара - Навбахор 0:3 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Навбахор - Турон 5:0 Андижан - Навбахор 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Навбахор - Сурхан 2:0 Навбахор - АГМК 0:0 Согдиана - Навбахор 2:1 Аль-Вакра - Навбахор 0:1

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
Навбахор

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Иттихад Джидда
Навбахор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
4
4
2
5
2.5
2
6
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
1 Сепахан
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Навбахор
0 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
Чонбук Моторс
Ульсан Хёндэ
Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос
Аль-Айн
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 6 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 6 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Шаньдун Тайшань Wenneng Xie 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    89'
    Первая желтая карточка в нашем матче - Аль-Джамаан получает предупреждение за срыв атаки.
  • Угловой
    87'
    АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ТАБАТАДЗЕ В СВОИ ВОРОТА!
    Аль-Джанаам подает угловой с правого фланга, Табатадзе крайне неудачно подставил ногу, по дуге направив мяч в дальний угол за шиворот Юсупова!
  • 85'
    Аль-Сагурк получает мяч от Бензема на правом краю штрафной и исполняет прострел в центр - гости выбивают мяч на угловой.
  • Офсайд
    83'
    Джокич остался впереди после "стандарта", но в итоге не использовал свой момент, плюс оказался во "вне игры".
  • Фол, нарушение
    82'
    Активный Джиянов ловит на себе очередной фол со стороны соперника, даже Канте попадает по ногам Русланбеку.
  • 81'
    Неплохо выводят хозяева на удар Аль-Джамаана, тот с 17 метров в касание стреляет чуть выше перекладины.
  • Угловой
    79'
    Угловой на левом фланге разыграли игроки "Навбахора", мяч после навеса на дальнюю штангу дошел до Ивановича, который бедром пробил выше перекладины.
  • Видеоповтор
    77'
    Еще некоторое время потратили мы на ВАР, наверняка добавлено будет много, плюс сохраняется вероятность дополнительного времени.
  • Офсайд
    75'
    Бензема после прострела Хегази переправляет мяч в ворота гостей, однако чуть раньше у защитника "Аль-Иттихада" был зафиксирован офсайд.
  • Угловой
    74'
    Угловой с левого фланга подают хозяева поля, однако Юсупову удается смахнуть мяч в сторону от ворот.
  • Травма, повреждение
    73'
    Теперь сводит ногу у Табатадзе, врачи "Навбахора" снова появляются на поле.
  • 72'
    Фабиньо получает мяч у лицевой линии на правом фланге и сильно простреливает во вратарскую - Юсупов снаряд забирает.
  • Замена
    71'
    Салех Аль-Джамаан и Марван Аль-Сахафи появляются на поле вместо Файсала Аль-Гамди и Ахмеда Альгамди.
  • Угловой
    70'
    Второй свой угловой сегодня исполнили гости, однако ничего опасного "стандарт" не принес. Вторым темпмом Иванович красиво перебросил мяч через соперника и пробил слёта, но в створ не попал.
  • 69'
    Прострел с правого фланга исполняют гости, Аль-Сагурк опережает Джиянова, но выбивает мяч на угловой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 68'
      Совсем не спешит "Аль-Иттихад" всё решать в этом противостоянии, вполне вероятно, что сегодня мы и овертайм можем увидеть.
    • 66'
      Выбрались игроки "Навбахора" на чужую половину поля, некоторое время работали там с мячом, но в итоге всё закончилось потерей в простой ситуации.
    • Травма, повреждение
      64'
      У Сайфиева сводит ноги от усталости, медбригада "Навбахора" на поле.
    • 63'
      Альгамди получает мяч на левом краю штрафной от Канте и пытается обвести Юсупова, но в ворота не попадает.
    • Угловой
      62'
      Альгамди с углового подает на дальнюю штангу, Бензема направляет мяч в створ головой - Юсупов надежен на ленточке.
    • 61'
      Бензема пробует свои силы ударом из-за пределов штрафной - мяч попадает в голову Джокичу и идет выше перекладины.
    • 60'
      Аль-Сагурк простреливает с правого фланга, Бензема врывается в штрафную, однако переиграть защитника один в один Кариму не удается.
    • 58'
      Позиционная атака "Навбахора" завершается дальней попыткой в исполнении Хамробекова - мяч проходит мимо цели.
    • Угловой
      56'
      Теперь Альгамди с углового исполняет прямую подачу, Хамдалла на дальней штанге не смог пробить головой по мячу, снаряд ушел за лицевую линию.
    • Угловой
      55'
      Угловой на левом фланге хозяева решили быстро разыграть, но ничего опасного Бензема сотоварищи не придумали.
    • 53'
      Хамдалла после передачи Альгамди врывается в штрафную гостей по центру, но путается в собственных ногах и по воротам пробить не успевает.
    • Офсайд
      52'
      Выпад "Навбахора" на чужую половину поля завершается отмашкой бокового арбитра - офсайд зафиксирован у Табатадзе.
    • 51'
      Возобновляется встреча в Джидде, Хамдалла игру готов продолжать, но времени на оказание медицинской помощи мы тратим очень много.
    • Травма, повреждение
      49'
      Хамдалла получает по ногам от соперника в центре поля, снова врачи "Аль-Иттихада" на поле.
    • 48'
      В спокойном темпе начинается вторая половина встречи, ликвидировав отставание перед самым перерывом, "Аль-Иттихад" не собирается форсировать события сейчас.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Еще одна атака "Аль-Иттихада" завершается дальним ударом в исполнении Бензема - мяч проходит мимо створа.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! АБДЕРРАЗАК ХАМДАЛЛА!
      После навеса Аль-Гамди с углового Бензема выиграл воздух и скинул мяч на дальнюю штангу, а Хамдалла в падении переправил снаряд в сетку!
    • Опасный момент
      45'
      Следом Хамдалла пробивает низом с линии штрафной в противоход вратарю, но Юсупов успел сложиться и спас свои ворота!
    • 45'
      Редкий удар в створ удается хозяевам поля - Альгамди с левого края штрафной пробил низом, но Юсупов справился.
    • 45'
      Хамдалла входит в штрафную с левого края, на дриблинге раскидывая соперников, но подстраховка у "Навбахора" работает.
    • Угловой
      45'
      Теперь уже Аль-Гамди подает угловой с правого фланга - на ближней штанге надежен Джокич.
    • Угловой
      45'
      Угловой с левого фланга исполняют хозяева поля, однако Юсупов на выходе смахивает мяч подальше от ворот.
    • Дополнительное время
      45'
      6 минут добавляет к основному времени первого тайма южнокорейский арбитр.
    • Опасный момент
      45'
      Остро наваливается на ворота соперника "Аль-Иттихад", Канте в завершении пробивает с убойной позиции, но Джокич блокирует попытку француза!
    • 44'
      Альгамди после навеса с левого фланга и скидки Хамдаллы пробивает в касание с линии штрафной - мяч летит выше створа.
    • Судья
      43'
      Аль-Гамди валится на газон в чужой штрафной площади, откровенно симулируя, требуют игроки "Навбахора" карточки для соперника.
    • 42'
      Навели суету на чужой половине игроки "Навбахора", Табатадзе пробил с отскока с дальней дистанции, но проблем у вратаря не возникло.
    • 41'
      Штрафной с левого фланга подают хозяева поля, но верховая борьба остается за игроками "Навбахора".
    • Угловой
      39'
      После навеса Альгамди с углового Юсупов не смог выбить мяч далеко, а Бензема слёта пробивает выше ворот.
    • 38'
      Аль-Гамди вошел в штрафную с правого края и попытался пробить низом, но Джокич в подкате сработал надежно.
    • Угловой
      37'
      Собиржинов с углового низом вдоль лицевой линии на Джиянова, тот простреливает во вратарскую, но Аль-Маюф в игре.
    • 36'
      В этот раз подача Искандерова со штрафного получается неудачной, мяч попал в обозначавшего "стенку" Альгамди.
    • Фол, нарушение
      35'
      Джиянов снова полезен на правом фланге атаки, в этот раз Русланбек вынуждает сфолить Кадеша.
    • 34'
      Спокойный футбол в эти минуте в Джидде, не удается "Аль-Иттихаду" проявить себя в атаке.
    • 32'
      Напомним, что 3 четвертьфинальные пары уже известны, а победитель этого противостояния сыграет далее с "Аль-Хилялем" или "Сепаханом". У команды Малкома шансы после гостевой победы 3:1 куда выше.
    • 30'
      Штрафной в исполнении "Навбахора" в этот раз не привел к опасному моменту, мяч улетает за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      29'
      Падение игрока "Аль-Иттихада" в чужой штрафной осталось без внимания арбитра, а вот фол в контратаке против Собиржонова рефери определил.
    • 28'
      Джиянов убегает в контратаку по правому флангу, однако обыграть Аль-Мусу один в один Русланбеку не удается.
    • 27'
      Ну что, еще интереснее развиваются у нас события, явно не такого возвращения ждали болельщики "Аль-Иттихада" от своей главной звезды.
    • Гол в свои ворота
      25'
      АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! БЕНЗЕМА В СВОИ ВОРОТА!
      Искандеров подает штрафной с правого фланга, Бензема играет головой на ближней штанге, поражая собственные ворота!
    • Фол, нарушение
      24'
      Проход Джиянова по правому флангу Фабиньо останавливает с нарушением правил, готовят первый "стандарт" гости.
    • 23'
      Напомним, что "Аль-Иттихад" возобновил сезон в Саудовской Аравии на прошлой неделе, обыграв "Аль-Рияд" со счётом 2:0. При этом защитить чемпионский титул вряд ли реально - отставание от "Аль-Хиляля" составляет уже 22 очка.
    • 22'
      75 процентов игрового времени мячом владеет "Аль-Иттихад", однако справиться с узбекской командой и в ответной встрече - задача не из простых.
    • Угловой
      21'
      Альгамди подает угловой с левого фланга, мяч летит во вратарскую, где Юсупов успешно играет кулаками.
    • Травма, повреждение
      19'
      Никак не может подняться Хамдалла с газона, хотя показывает повтор, что касание со стороны Табатадзе было минимальным.
    • 18'
      Хамдалла в борьбе за позицию при угловом рухнул на газон, намекая на фол со стороны Табатадзе.
    • 17'
      Аль-Сагурк снова получает мяч на правом краю штрафной и отдает в центр на Бензема, который не лучшим образом подработал снаряд, позволив защитнику заблокировать удар.
    • 16'
      Аль-Сагурк врывается в штрафную с правого края и от лицевой исполняет прострел, первым к мячу успевает Альгамди, удар которого было заблокирован.
    • 15'
      Выпад "Навбахора" на чужую половину поля завершается прострелом Джиянова с правого фланга - мяч защитники хозяев выбивают.
    • 13'
      В следующей фазе атаки "Аль-Иттихада" Фабиньо после "стенки" с Канте наносит обводящий удар, но в ворота не попадает.
    • Опасный момент
      12'
      Отличный проход удается Канте, выдает француз передачу под удар свободному Хамдалле, под удар которого успевает броситься один из защитников!
    • 11'
      Напомним, что сезон в Узбекистане стартует 1 марта, в прошлом чемпионате "Навбахор" стал третьим, отстав от "Насафа" на одно очко, а от "Пахтакора" на 6.
    • 10'
      Альгамди врывается в чужую штрафную с левого края, но простреливает во вратарскую достаточно бесхитростно, мяч достается Юсупову.
    • 9'
      "Навбахор" же стал вторым в группе с "Аль-Хилялем", уступив саудовцам всего три очка и сильно опередив "Нассаджи" и "Мумбаи Сити".
    • 7'
      Напомним, что "Аль-Иттихад" на групповом этапе турнира добился пяти побед в шести матчах и стал первым в квартете с "Сепаханом", "Аль-Кувой" и АГМК.
    • 5'
      Хамдалла отмечается ударом из-за пределов штрафной площади - мяч проходит сильно правее створа.
    • 4'
      Ожидаемо с атак "Аль-Иттихада" начинается наш матч, подача с правого фланга не доходит до Бензема, которого на втором этаже опередил один из защитников.
    • 3'
      Сегодня француз, который много скандалил зимой, в игре, равно как и две другие звезды "Аль-Иттихада" - Канте и Фабиньо.
    • 2'
      Напомним, что первая встреча на прошлой неделе завершилась без забитых мячей, в том матче Карим Бензема участия не принимал.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Бензема Карим сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Хамдалла Абдерразак бьет в цель!
    • 25'
      Г О О О О Л - Бензема Карим уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 29.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Иттихад Джидда 2:1 Навбахор

    Исход игры
    Аль-Иттихад Джидда
    77% (114)
    Ничья
    6.1% (9)
    Навбахор
    16.9% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.96% (54)
    Меньше
    53.04% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    49.57% (57)
    Нет
    50.43% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Иттихад Джидда
    29.7% (44)
    2:0 Аль-Иттихад Джидда
    20.3% (30)
    1:0 Аль-Иттихад Джидда
    16.9% (25)
    1:2 Навбахор
    4.1% (6)
    1:1 Ничья
    2.7% (4)
    3:1 Аль-Иттихад Джидда
    2% (3)
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