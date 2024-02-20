  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Аль-Иттихад Джидда
 
Позже
Навбахор
Прогнозы 51
Аль-Иттихад Джидда 86.3% (44)
X 3.9% (2)
Навбахор 9.8% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Иттихад Джидда
Ничья
Навбахор
1.30
Реклама, fon.bet
5.60
Реклама, betcity.ru
11.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Иттихад Джидда
Навбахор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:0
ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамдалла Абдерразак 3 0.43
Ромариньо Рикардо 2 (1) 0.29
Жота Серран 1 0.14
Аль-Джамаан Салех 1 0.14
Камара Арун 1 0.14
Фабиньо Энрике 0 0
Канте Н'Голо 0 0
Аль-Шанкити Муханнад 0 0
Навбахор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урунов Остон 3 0.38
Искандеров Джамшид 2 0.25
Абдуманнопов Дониёр 2 0.25
Яхшибоев Джасурбек 1 0.13
Табатадзе Тома 1 0.13
Голбан Игорь 1 0.13
Джокич Йован 1 0.13
Абдухоликов Темурхуджа 0 0
Исмаилов Аброрбек 0 0
Юлдошев Иброхим 0 0

Карточки

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамдалла Абдерразак 2 0
Луис Фелипе 2 0
Канте Н'Голо 1 0
Аль-Сагурк Фаваз 1 0
Ромариньо Рикардо 1 0
Фархан Султан 1 0
Аль-Гамди Файсал 1 0
Аль-Хавсави Закария 1 0
Аль-Олайан Мадаллах 1 0
Навбахор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлдошев Иброхим 2 1
Ахмедов Азимджон 3 0
Иванович Филип 3 0
Болтабаев Джамшид 1 0
Хамробеков Одилжон 1 0
Голбан Игорь 1 0
Никабадзе Георгий 1 0
Джокич Йован 1 0
Исмаилов Аброрбек 1 0
Абдуманнопов Дониёр 1 0
Samvel Babyan 1 0

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Навбахор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1
Аль-Иттихад Джидда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Навбахор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
4
Аль-Иттихад Джидда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Навбахор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
38%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
0
0%
1
9%
91-120

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Рияд 2:0 Навбахор - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейсали Амман - Аль-Иттихад Джидда 0:4
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Окленд Сити 3:0 Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1
Навбахор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Навбахор - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Оренбург - Навбахор 2:2 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Навбахор - Нефтчи Фергана 1:1
Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Олимпик Ташкент - Навбахор 2:1 Навбахор - Бунёдкор 3:0 Нассаджи Мазандаран - Навбахор 1:3 Навбахор - Насаф 0:1 Сурхан - Навбахор 1:2 Навбахор - Нассаджи Мазандаран 2:1 Бухара - Навбахор 0:3 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Навбахор - Турон 5:0 Андижан - Навбахор 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Навбахор - Сурхан 2:0 Навбахор - АГМК 0:0 Согдиана - Навбахор 2:1 Аль-Вакра - Навбахор 0:1

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
Навбахор

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Иттихад Джидда
Навбахор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
4
4
2
5
2.5
2
6
1/8 финала
1 Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс
1 Ульсан Хёндэ
Вентфорет Кофу
Шаньдун Тайшань
1 Кавасаки Фронтале
Бангкок Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос
Насаф
Аль-Айн
Аль-Фейха
1 Аль-Наср Эр-Рияд
Сепахан
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Навбахор
Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 6 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Инчхон Юнайтед Hernades 6
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Иттихад Джидда - Навбахор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2024, осталось 2 дня 10 часов 19 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 51
    Аль-Иттихад Джидда 86.3% (44)
    X 3.9% (2)
    Навбахор 9.8% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Иттихад Джидда
    Ничья
    Навбахор
    1.30
    Реклама, fon.bet
    5.60
    Реклама, betcity.ru
    11.50
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аль-Иттихад Джидда - Навбахор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Аль-Иттихад Джидда - Навбахор

    Исход игры
    Аль-Иттихад Джидда
    86.3% (44)
    Ничья
    3.9% (2)
    Навбахор
    9.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (27)
    Меньше
    47.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    54.9% (28)
    Нет
    45.1% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Иттихад Джидда
    41.2% (21)
    1:0 Аль-Иттихад Джидда
    25.5% (13)
    2:0 Аль-Иттихад Джидда
    15.7% (8)
    1:2 Навбахор
    7.8% (4)
    1:1 Ничья
    3.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аль-Иттихад Джидда
    Навбахор
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный