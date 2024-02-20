Позже
История личных встреч
Аль-Иттихад Джидда
Навбахор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
180
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамдалла Абдерразак
|3
|0.43
|Ромариньо Рикардо
|2 (1)
|0.29
|Жота Серран
|1
|0.14
|Аль-Джамаан Салех
|1
|0.14
|Камара Арун
|1
|0.14
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Канте Н'Голо
|0
|0
|Аль-Шанкити Муханнад
|0
|0
Навбахор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Урунов Остон
|3
|0.38
|Искандеров Джамшид
|2
|0.25
|Абдуманнопов Дониёр
|2
|0.25
|Яхшибоев Джасурбек
|1
|0.13
|Табатадзе Тома
|1
|0.13
|Голбан Игорь
|1
|0.13
|Джокич Йован
|1
|0.13
|Абдухоликов Темурхуджа
|0
|0
|Исмаилов Аброрбек
|0
|0
|Юлдошев Иброхим
|0
|0
Карточки
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамдалла Абдерразак
|2
|0
|Луис Фелипе
|2
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Аль-Сагурк Фаваз
|1
|0
|Ромариньо Рикардо
|1
|0
|Фархан Султан
|1
|0
|Аль-Гамди Файсал
|1
|0
|Аль-Хавсави Закария
|1
|0
|Аль-Олайан Мадаллах
|1
|0
Навбахор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлдошев Иброхим
|2
|1
|Ахмедов Азимджон
|3
|0
|Иванович Филип
|3
|0
|Болтабаев Джамшид
|1
|0
|Хамробеков Одилжон
|1
|0
|Голбан Игорь
|1
|0
|Никабадзе Георгий
|1
|0
|Джокич Йован
|1
|0
|Исмаилов Аброрбек
|1
|0
|Абдуманнопов Дониёр
|1
|0
|Samvel Babyan
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Иттихад Джидда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Навбахор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
Аль-Иттихад Джидда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Навбахор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
4
Аль-Иттихад Джидда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Навбахор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
8
11
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
38%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
0
0%
1
9%
91-120
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Рияд 2:0 Навбахор - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейсали Амман - Аль-Иттихад Джидда 0:4
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Окленд Сити 3:0 Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1
Навбахор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Навбахор - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Оренбург - Навбахор 2:2 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Навбахор - Нефтчи Фергана 1:1
Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Олимпик Ташкент - Навбахор 2:1 Навбахор - Бунёдкор 3:0 Нассаджи Мазандаран - Навбахор 1:3 Навбахор - Насаф 0:1 Сурхан - Навбахор 1:2 Навбахор - Нассаджи Мазандаран 2:1 Бухара - Навбахор 0:3 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Навбахор - Турон 5:0 Андижан - Навбахор 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Навбахор - Сурхан 2:0 Навбахор - АГМК 0:0 Согдиана - Навбахор 2:1 Аль-Вакра - Навбахор 0:1
Результаты матчей
Аль-Иттихад Джидда
Навбахор
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Аль-Иттихад Джидда
Навбахор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
43
44
25
26
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|6 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|6
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Пахтакор
|Хамробеков Одилжон
|1 2
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
Прогнозы на матч Аль-Иттихад Джидда - Навбахор
Исход игры
Аль-Иттихад Джидда
86.3% (44)
Ничья
3.9% (2)
Навбахор
9.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (27)
Меньше
47.06% (24)
Обе команды забьют
Да
54.9% (28)
Нет
45.1% (23)
Популярный счёт
2:1 Аль-Иттихад Джидда
41.2% (21)
1:0 Аль-Иттихад Джидда
25.5% (13)
2:0 Аль-Иттихад Джидда
15.7% (8)
1:2 Навбахор
7.8% (4)
1:1 Ничья
3.9% (2)
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