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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 
Позже
Сепахан
Прогнозы 116
Аль-Хиляль Эр-Рияд 96.6% (112)
X 1.7% (2)
Сепахан 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
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Аль-Хиляль Эр-Рияд
Сепахан

История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Сепахан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
1:3
ЛЧА
1:0
ЛЧА
3:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 6 0.86
Малком Филипе 2 0.29
Аль-Давсари Салем 2 0.29
Ричард Майкл 2 0.29
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0.14
Аль-Хамдан Абдулла 1 0.14
Неймар 1 0.14
Милинкович-Савич Сергей 1 0.14
Аль-Малки Абдуллела 1 0.14
Аль-Булаихи Али 1 0.14
Аль-Шехри Салех 1 0.14
Абдулхамид Сауд 0 0
Аль-Давсари Нассер 0 0
Сепахан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резаэян Рамин 5 0.71
Ахмадзаде Фаршад 2 0.29
Асади Реза 2 0.29
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 2 0.29
Хатир Аль Иса 2 (1) 0.29
Горбани Мохаммад 2 0.29
Данешгар Мохаммад 1 0.14
Моганлу Шахрияр 1 0.14
Карими Мохаммад 0 0
Джуниор Нильсон 0 0
Пахлаван Эхсан 0 0
Закипур Милад 0 0
Юсефи Ария 0 0

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Фарадж Салман 1 1
Неймар 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Митрович Александар 1 0
Невеш Рубен 1 0
Малком Филипе 1 0
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0
Аль-Малки Абдуллела 1 0
Альвотаян Хабиб 1 0
Аль-Булаихи Али 1 0
Аль-Хамдан Абдулла 1 0
Абдулхамид Сауд 1 0
Аль-Кахтани Мохаммед 1 0
Сепахан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Резаэян Рамин 2 0
Асади Реза 2 0
Ниазманд Паям 2 0
Мохаммади Хади 0 1
Данешгар Мохаммад 0 1
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 0 1
Дабо Брайан 1 0
Карими Мохаммад 1 0
Ахмадзаде Фаршад 1 0
Джуниор Нильсон 1 0
Юсефи Ария 1 0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сепахан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сепахан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
10
Аль-Хиляль Эр-Рияд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сепахан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

10
11
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
5
50%
4
36%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

19
17
3 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
11%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
16%
5
29%
29%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
9
47%
4
24%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 3:0 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Нассаджи Мазандаран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазем 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0
Сепахан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Шамс Азар - Сепахан 1:0 Сирьян - Сепахан 3:1 Сепахан - Алюминиум 0:1
Хавадар - Сепахан 0:5 Сепахан - Фулад Хузестан 3:1 Сепахан - Мес Рафсанжан 4:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Сепахан - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Эстеглаль Хузестан - Сепахан 1:3 Сепахан - Персеполис 1:0 Сепахан - АГМК 9:0 Сепахан - Малаван 2:3 Нассаджи Мазандаран - Сепахан 1:1 АГМК - Сепахан 1:3 Сепахан - Санат Нафт 4:1 Сепахан - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Сепахан

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
9
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
9
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Сепахан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
3
1
2
4.5
1
3
1
2
5.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
4
3
4
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6
1
6
5.5
1
6
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
1 Сепахан
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Навбахор
0 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
Чонбук Моторс
Ульсан Хёндэ
Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос
Аль-Айн
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 6 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 6 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Шаньдун Тайшань Wenneng Xie 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Весь список
  • До матча
  • Первый матч двухраундового противостояния между командами прошёл 15 февраля, ровно неделю назад. "Сепахан" - "Аль-Хиляль" 1:3. Та встреча завершилась с таким счётом. Теперь дома будет играть коллектив из Эр-Рияда.
  • Приветствуем всех любителей футбола! В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК саудовский "Аль-Хиляль" сыграет против иранского "Сепахана". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2024, осталось 26 минут.



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Прогнозы 116
Аль-Хиляль Эр-Рияд 96.6% (112)
X 1.7% (2)
Сепахан 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан

Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
96.6% (114)
Ничья
1.7% (2)
Сепахан
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (60)
Меньше
46.9% (53)
Обе команды забьют
Да
45.13% (51)
Нет
54.87% (62)
Популярный счёт
2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
33.1% (39)
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
32.2% (38)
1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
10.2% (12)
3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
8.5% (10)
3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
6.8% (8)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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