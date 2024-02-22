Тур: 21. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Ла Пенья Федерико
Ход матча
15'
27'
51'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
10 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
216 Количество передач 224
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Джиджи
Коффи
91
Сапата
Дуван
77
Марушич
Адам
34
Хила
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кабич Урош
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Торино
Лацио
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
63.6%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед
29 матчей
20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.2%
31%
51.8%
5 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.07
1.13
Среднее время на гол
84
79
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.67
1.43
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
40
37
Голов в среднем за матч
1.38
1.28
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
65
70
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|7
|0.28
|Радоньич Неманья
|3
|0.12
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.12
|Санабрия Антонио
|3 (1)
|0.12
|Влашич Никола
|2
|0.08
|Илич Иван
|2
|0.08
|Белланова Рауль
|1
|0.04
|Риччи Самуэле
|1
|0.04
|Шуурс Перр
|1
|0.04
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Тамез Адриен
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (4)
|0.24
|Андерсон Фелипе
|3
|0.12
|Альберто Луис
|3
|0.12
|Весино Матиас
|3
|0.12
|Дзакканьи Маттиа
|3
|0.12
|Кастельянос Валентин
|2
|0.08
|Исаксен Густав
|2
|0.08
|Гендузи Маттео
|2
|0.08
|Камада Даити
|1
|0.04
|Педро Родригес
|1
|0.04
|Патрик
|1
|0.04
|Пеллегрини Лука
|1
|0.04
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|8
|0
|Юрич Иван II
|4
|1
|Тамез Адриен
|5
|0
|Буонджорно Алессандро
|5
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Риччи Самуэле
|4
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Джиджи Коффи
|3
|0
|Влашич Никола
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Лазаро Валентино
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Сазонов Саба
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иммобиле Чиро
|6
|0
|Альберто Луис
|6
|0
|Катальди Данило
|6
|0
|Маурицио Сарри
|4
|1
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Ровелла Николо
|5
|0
|Весино Матиас
|4
|0
|Романьоли Алессио
|4
|0
|Пеллегрини Лука
|4
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|Педро Родригес
|3
|0
|Патрик
|3
|0
|Марушич Адам
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Хила Марио
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Результаты матчей
Торино
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Лацио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
2
5
Торино
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Лацио
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
8
11
Торино
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (4)
71% (17)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
46% (11)
8% (2)
Лацио
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
5
36%
2
13%
76-90
Пропущено
6
18
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
17%
5
28%
46-60
2
33%
3
17%
61-75
2
33%
4
22%
76-90
Забито
9
12
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
22%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
15
10
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
20%
4
40%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
4
27%
1
10%
76-90
Забито
23
27
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 6
3
13%
5
19%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
5
22%
2
7%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
2
9%
6
22%
61-75
5
22%
5
19%
76-90
Пропущено
21
28
5 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
1
5%
2
7%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
3
14%
6
21%
31-45
4
19%
6
21%
46-60
6
29%
5
18%
61-75
6
29%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2
Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0
Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1
Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0
Результаты матчей
Торино
Лацио
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Торино
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
48
39
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
102
210
57
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
186
618
816
321
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|59 - 12
|63
|2.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|38 - 17
|54
|3.
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|49 - 31
|52
|4.
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|47 - 23
|45
|5.
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|37 - 23
|45
|6.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|45 - 30
|41
|7.
|1:0 Заявка
|25
|12
|4
|9
|30 - 26
|40
|8.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 29
|38
|9.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|33 - 28
|36
|10.
|0:1 Заявка
|25
|9
|9
|7
|23 - 21
|36
|11.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|25 - 30
|33
|12.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|26 - 31
|30
|13.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|24 - 39
|24
|14.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|32 - 52
|23
|15.
|Заявка
|25
|3
|14
|8
|25 - 38
|23
|16.
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|19 - 38
|22
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|29 - 45
|20
|18.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|23 - 34
|20
|19.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|23 - 46
|19
|20.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|20 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|17 - 6
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|0:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|14 - 7
|23
|9.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|12.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|13.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 24
|24
|4.
|1:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 17
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|9.
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 18
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|13 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино 0:1 Лацио
Исход игры
Торино
22% (29)
Ничья
52.3% (69)
Лацио
25.8% (34)
Тотал 2.5
Больше
27.73% (33)
Меньше
72.27% (86)
Обе команды забьют
Да
79.83% (95)
Нет
20.17% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.5% (64)
1:2 Лацио
16.7% (22)
1:0 Торино
9.8% (13)
0:1 Лацио
5.3% (7)
2:1 Торино
4.5% (6)
0:2 Лацио
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:0 Торино
1.5% (2)
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