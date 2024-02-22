  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Торино
0:1
Второй тайм: 55'
Лацио
0'
15' Желтая карточка
Илич Иван
27' Желтая карточка
Линетти Кароль
0:1
51' Гол
Гендузи Маттео

Ход матча

15'
Илич Иван
 
27'
Линетти Кароль
 
46'
 
Лаццари Мануэль
Хюсай Эльсейд
51'
0:1
Гендузи Маттео
(Альберто Луис)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 216 Количество передач 224
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 132
Торино 22% (29)
X 52.3% (69)
Лацио 25.8% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Лацио
2.95
3.05
Реклама, ligastavok.ru
4.10
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
6
Ловато
Маттео
5
Масина
Адам
19
Белланова
Рауль
20
Лазаро
Валентино
77
Линетти
Кароль
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
8
Гендузи
Маттео
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
18
Исаксен
Густав
17
Иммобиле
Чиро
7
Андерсон
Фелипе
Торино
3-4-1-2
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Торино
Лацио

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
63.6%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

29 матчей

20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.2%
31%
51.8%
5 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
3:4
СA
1:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
3:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:2
К
1:3
СA
2:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
ММ(
0:3
СA
1:1
К
3:1
СA
1:3
СA
0:0

Голы

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.07
1.13

Среднее время на гол

84
79

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.67
1.43

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

40
37

Голов в среднем за матч

1.38
1.28

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

65
70

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 7 0.28
Радоньич Неманья 3 0.12
Буонджорно Алессандро 3 0.12
Санабрия Антонио 3 (1) 0.12
Влашич Никола 2 0.08
Илич Иван 2 0.08
Белланова Рауль 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Шуурс Перр 1 0.04
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (4) 0.24
Андерсон Фелипе 3 0.12
Альберто Луис 3 0.12
Весино Матиас 3 0.12
Дзакканьи Маттиа 3 0.12
Кастельянос Валентин 2 0.08
Исаксен Густав 2 0.08
Гендузи Маттео 2 0.08
Камада Даити 1 0.04
Педро Родригес 1 0.04
Патрик 1 0.04
Пеллегрини Лука 1 0.04
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 8 0
Юрич Иван II 4 1
Тамез Адриен 5 0
Буонджорно Алессандро 5 0
Белланова Рауль 5 0
Риччи Самуэле 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Влашич Никола 3 0
Илич Иван 3 0
Лазаро Валентино 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сазонов Саба 1 0
Ловато Маттео 1 0
Сек Демба 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 6 0
Альберто Луис 6 0
Катальди Данило 6 0
Маурицио Сарри 4 1
Дзакканьи Маттиа 5 0
Ровелла Николо 5 0
Весино Матиас 4 0
Романьоли Алессио 4 0
Пеллегрини Лука 4 0
Лаццари Мануэль 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Марушич Адам 3 0
Исаксен Густав 3 0
Андерсон Фелипе 2 0
Хила Марио 2 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Камада Даити 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Казале Николо 1 0

Результаты матчей

Торино
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Лацио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
5
Торино
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Лацио
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

8
11
Торино
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (4)
71% (17)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
46% (11)
8% (2)
Лацио
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
5
36%
2
13%
76-90

Пропущено

6
18
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
17%
5
28%
46-60
2
33%
3
17%
61-75
2
33%
4
22%
76-90

Забито

9
12
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
22%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

15
10
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
20%
4
40%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
4
27%
1
10%
76-90

Забито

23
27
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 6
3
13%
5
19%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
5
22%
2
7%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
2
9%
6
22%
61-75
5
22%
5
19%
76-90

Пропущено

21
28
5 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
1
5%
2
7%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
3
14%
6
21%
31-45
4
19%
6
21%
46-60
6
29%
5
18%
61-75
6
29%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2
Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0
Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1
Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0

Результаты матчей

Торино
Лацио

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Торино
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
3
9
2
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
5
7
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
18
6
6
18
1.5
8
16
3
21
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 Заявка 25 16 6 3 38 - 17 54
3.
Милан
 Заявка 25 16 4 5 49 - 31 52
4.
Аталанта
 Заявка 24 14 3 7 47 - 23 45
5.
Болонья
 Заявка 25 12 9 4 37 - 23 45
6.
Рома
 Заявка 25 12 5 8 45 - 30 41
7.
Лацио
 1:0 Заявка 25 12 4 9 30 - 26 40
8.
Фиорентина
 Заявка 25 11 5 9 37 - 29 38
9.
Наполи
 Заявка 24 10 6 8 33 - 28 36
10.
Торино
 0:1 Заявка 25 9 9 7 23 - 21 36
11.
Монца
 Заявка 25 8 9 8 25 - 30 33
12.
Дженоа
 Заявка 25 7 9 9 26 - 31 30
13.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 25 6 5 14 32 - 52 23
15.
Удинезе
 Заявка 25 3 14 8 25 - 38 23
16.
Эмполи
 Заявка 25 5 7 13 19 - 38 22
17.
Сассуоло
 Заявка 24 5 5 14 29 - 45 20
18.
Верона
 Заявка 25 4 8 13 23 - 34 20
19.
Кальяри
 Заявка 25 4 7 14 23 - 46 19
20.
Салернитана
 Заявка 25 2 7 16 20 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 0:1 Заявка 13 6 5 2 14 - 7 23
9.
Лацио
 1:0 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
13.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Лацио
 1:0 Заявка 13 6 1 6 17 - 17 19
5.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
6.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
7.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
8.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
9.
Торино
 0:1 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
10.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
14.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 13 (3)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • 52'
    Гендузи Маттео ослабляет давление, выбив мяч.
  • 52'
    Торино контролирует мяч.
  • 51'
    Альберто Луис сделал результативную передачу.
  • 51'
    Г О О О О Л - Гендузи Маттео забивает с правой ноги!
  • 51'
    Альберто Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 50'
    Контроль мяча: Торино: 51%, Лацио: 49%.
  • 50'
    Матч возобновлен
  • 50'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 50'
      Влашич Никола не смог попасть в створ ударом издали
    • 49'
      Торино пытается что-то создать.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 49'
      Шанс! Сапата Дуван из команды Торино пробил головой, но мимо
    • 49'
      Влашич Никола из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Марушич Адам из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 47'
      Сапата Дуван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Белланова Рауль из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Илич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Торино контролирует мяч.
    • 46'
      Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Хюсай Эльсейд уходит с поля и его заменяет Лаццари Мануэль
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 48.5% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 132
    Торино 22% (29)
    X 52.3% (69)
    Лацио 25.8% (34)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Лацио
    2.95
    3.05
    Реклама, ligastavok.ru
    4.10
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Торино 0:1 Лацио онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 0:1 Лацио

    Исход игры
    Торино
    22% (29)
    Ничья
    52.3% (69)
    Лацио
    25.8% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.73% (33)
    Меньше
    72.27% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    79.83% (95)
    Нет
    20.17% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.5% (64)
    1:2 Лацио
    16.7% (22)
    1:0 Торино
    9.8% (13)
    0:1 Лацио
    5.3% (7)
    2:1 Торино
    4.5% (6)
    0:2 Лацио
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    3:0 Торино
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Торино
    Лацио
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный